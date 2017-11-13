/Поглед.инфо/ От дълго време не съм чел толкова много искания "незабавно да се възстанови СССР", както в тези дни на столетието от Октомврийската революция. Пълното и абсолютно разочарование от западния модел на развитие, старателно митологизиран през 80-те и 90-те години, доведе днес до митологизиране на съветското време, което е отразено в прекрасни простодушни искания като:

- искане за връщане на съветското образование, което създаде зашеметяващи инженери и брилянтни ръководители;

- искане за връщане на системата на съветското кариерно израстване, която издигаше до върха само отговорни, съвестни и компетентни люде;

- искане за възстановяване на съветската индустрия, която произвеждаше изключително качествена и евтина продукция.

И още много други подобни искания, повтарящи напоследък все по-настоятелния рефрен, създаващ изключително опасната илюзия за свободното и безконфликтно общество, което погина единствено в резултат от появата на куп злостни предатели.

Според тази митологизацията излиза, че Горбачов и Елцин, Березовски и Гусински, Гайдар и Чубай, са рептили от планетата Нибиру, а не продукт на съветската образователна система и социалистическата система за кариерно израстване...

(рус.уз.)

СССР. Почему End не получился Happy?

Давно я не читал столько требований "восстановить СССР к понедельнику", как в эти дни столетия Октябрьской революции. Полное и абсолютное разочарование в западной модели развития, насквозь мифологизированной в 80е-90е годы, приводит сегодня к мифологизации уже советского времени, что отражается в таких прекраснодушных требованиях, как:

- Требование вернуть советское образование, которое воспитывало

потрясающих инженеров и гениальных руководителей;

- Требование вернуть советские социальные лифты, которые выносили наверх исключительно ответственных, совестливых и компетентных;

- Требование вернуть советскую промышленность, которая производила исключительно качественную и недорогую продукцию.

И ещё множество других аналогичных требований, повторяющихся последнее время всё более настойчивым рефреном, которые создают чрезвычайно опасную иллюзию беспроблемного и бесконфликтного общества, почившего в бозе исключительно из-за зловредной кучки предателей, хрен его знает как взращенных самой прогрессивной образовательной системой и хрен его знает каким образом вознесенных самыми справедливыми советскими социальными лифтами на самую вершину власти.

Естественное желание верить во всё хорошее незаметно, но упорно приводит к мифологизации СССР, которая подаёт материал так, что Горбачёв и Ельцин, Березовский и Гусинский, Гайдар и Чубайс предстают какими-то рептилоидами с планеты Нибиру, а не продуктом той самой советской системы образования и социалистической системы продвижения. Они - тоже часть, причем наиболее социально-активная часть КПСС - "ума, чести и совести нашей эпохи". И, взывая к реинкарнации СССР, стоит, наверно, задуматься, а так ли было всё хорошо в "датском королевстве", если оно позволило вот таким вот активистам диктовать свои условия и плясать под их дудку? И действительно ли стоит слепо копировать ВСЁ советское прошлое, или стоит очень внимательно присмотреться к системным проблемам, чтобы не тащить в будущее вместе с положительным и достойным опытом все грешки социалистической молодости?

В последний год жизни СССР мне было 26, и сейчас - чисто на эмоциях - можно было бы, ни капли не кривя душой, утверждать, что деревья тогда были зеленее, море - синее, а девушки провожали совсем другим взглядом. Однако, первым делом вспоминаются другие мифологизаторы, которые пели тогда о беспроблемном и бесконфликтном капиталистическом обществе всеобщего изобилия без очередей и дефицита, где 40 сортов колбасы, 15 марок джинсов и никаких проблем с отдыхом где-нибудь на Канарах или Карибах... И ведь они ни разу не врали! Всё так и есть - и колбаса, и 60 сортов пива, и джинсы, и Карибы... Это всё правда, но, как оказалось, далеко не вся.

Вот и сегодня, страстно взывая к реинкарнации СССР, нельзя допустить полуправды, которая всегда хуже лжи, потому что полуправда, демонстрируя звёзды, забывает сообщать о граблях, на которые, глядя на звёзды, так неприятно наступать, особенно если повторно, и особенно, если грабли - детские. Поэтому, говоря о честных и совестливых советских руководителях, круглосуточно пекущихся о благе народном, не мешало бы помнить про интереснейшие расследования, которые вёл прокурор со звенящей фамилией Гдлян, а вспоминая общество всеобщей справедливости, не надо бы забывать про обитателей сети магазинов "Берёзка", детей особо одарённых родителей, презрительно называющих пролетариат "воркерами" и "урлами"...

Опыт СССР был и останется востребованным и крайне глупо от него отказываться. Только альтернативно одарённый будет против тройного роста экономики вместо сегодняшнего болтания около нуля, как субстанция в проруби. Только больной на голову не мечтает о грандиозных проектах переустройства природы и покорения космоса вместо сегодняшней борьбы не на жизнь, а на смерть за новую модель айфона и сумочку "Микаэль Корс". Идея СССР 2.0 постепенно овладевает массами и будет крайне обидно, если вместе со всем хорошим, что накопила наша цивилизация, в будущее будут тащить все те смертельные пороки, которые и привели к столь неожиданной и скоропостижной кончине Красного проекта, справедливо названной геополитической катастрофой.

"Я знаю, что, подымая ярость трудящихся масс против бюрократических извращений наших организаций, приходится иногда задевать некоторых наших товарищей, имеющих в прошлом заслуги, но страдающих теперь бюрократической болезнью. Но неужели это может остановить нашу работу по организации контроля снизу? Я думаю, что не может и не должно. За старые заслуги следует поклониться им в пояс, а за новые ошибки и бюрократизм можно было бы дать им по хребту. А как же иначе? Почему бы этого не сделать, если этого требуют интересы дела?" (И.В.Сталин Речь на VIII съезде ВЛКСМ)

Основные условия объективного анализа

"Хочется жить тогда, когда есть за что умирать", - это великолепное и очень ёмкое определение прекрасно подходит для анализа ценностей и идей, интегрирующих социум, которые проявляются и проверяются на крепкость в самых экстремальных ситуациях. Экстрим, к сожалению, являетсяи единственным правдивым тестером для диагностики: "А есть ли в обществе вообще какие-то идеи и ценности?"

Анализируя причины смерти государства, правильно было бы отказаться от интерпретации каких-либо событий и явлений в обществе, как результата внешнего заговора. Сплочённому, мотивированному, крепкому, не имеющему внутренних противоречий обществу и государству, любые внешние заговоры - как слону дробина. Любой конфликт и всякое социальное потрясение - это всегда результат внутренних противоречий. Взрыватель может быть, конечно, внешний, но сама бомба - всегда отечественная. И уж тем более не будут рассматриваться варианты сумасшествия или слабоумия государственных деятелей.

Обязательной частью анализа должна быть декомпозиция целей и средств. Слишком уж часто средства объявляются конечной целью, а цели при этом вообще не декларируются и даже не обсуждаются, поэтому догадаться о них можно только сопоставив заявления, действия и конечные результаты. И, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов субъективный фактор.

Общественность традиционно отказывает руководителям в абсолютно приземлённых мотивах принятия решений, хотя сам Сталин честно признался "Есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений". Подробное описание обстоятельств, в которых принималось то или иное решение, требуется сделать обязательным условием анализа катастрофы Красного проекта.

Чрезвычайно благодарен читателям, которые предоставили для работы конкретные материалы - первоисточники. Таких материалов не бывает много, поэтому прислылайте ссылки на архивные документы, фотокопии и мемуары современников. Даже материалы съездов КПСС - и те очень полезно изучать и сопоставлять. Они, как и книги классиков марксизма-ленинизма, иногда при переиздании потрясающим образом меняли своё содержание...

Социалистическое Отечество должно было стать последним государственным образованием, которое уже в 1980м году планировалось превратить в коммунистическое - бесклассовое. Первое Общество, не имеющее аппарата насилия. Общество без государства.

В результате получилось не в 1980, а в 1991, и не в бесклассовое коммунистическое, а в самое что ни на есть классовое капиталистическое. Почему?

Мне, конечно, дико стыдно, но я однажды абсолютно беспардонно замахнулся на святая святых - определение революционной ситуации, которое до сих пор считается незыблимым и единственно верным - ленинское: "Верхи не могут, низы не хотят"... Проанализировав движущие силы, декларированные обоснования и момент перехода прав собственности в различных революциях, от Реформации и до Октября, я позволил себе еретически заявить, что указанного ленинского условия для революции категорически недостаточно, и они (революции) происходят, когда совпадают ещё три условия: "Есть кого грабить, есть кому грабить и есть что грабить" (Подробнее тут: Гоп-стоп, как главная движущая сила революции)

Если данное определение принять в качестве рабочего, то проще будет объяснить не только смысл произошедшей революции в СССР в 1991м, но и руководящую роль в этой революции партийной номенклатуры, которая не только создала идеальные условия для гоп-стопа, но и приняла самое активное участие в ограблении. Грабили, кстати, не советский народ (которому в 1991м уже ничего не принадлежало). Одна часть партноменклатуры (не имеющая полного допуска к распоряжению фондами) взяла на гоп-стоп другую часть партноменклатуры (которая такой допуск имела).

Главным тараном, который традиционно использовали революционеры, благодаря которому население бывшего СССР против этого грабежа не протестовало, являлось восстановление справедливости. Восстановление попранной справедливости вообще - это естественный, вполне объяснимый и главный мотив любой революции. Революция 1991го (как и революция 1917го) - не исключение. Скажу даже больше и выделю капсом: "РЕВОЛЮЦИЯ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОПРАННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ"... А вот почему в стране победившего социализма справедливость оказалась вдруг попранной - тут надо разбираться подробнее.

Собственность на средства производства в СССР была общенародной - это известно каждому, про это в СССР круглосуточно вещалось из каждого утюга. Зато особо не рекламировались учебники по гражданскому праву, где чёрным по бумаге было написано, что ЛЮБОЙ собственник имеет следующие права:

- пользования (то есть удовлетворения за счет собственности личных потребностей);

- владения (извлечения из собственности выгоды)

- распоряжения (включая отчуждение и даже уничтожение).

И вот советский народ этих своих прав, мягко говоря, не ощущал. Нет, конечно, ему, народу, доходчиво объясняли, что пользуется, извлекает выгоду и распоряжается всем его собственное, родное государство, органы которого народ сам и формирует... ну может не совсем сам, ему в этом помогает компартия, без рекомендации которой ни в депутаты, ни на руководящую должность не попадёшь... Правда не вся партия помогает, а только руководящие партийные органы в лице лучших своих представителей, называемых по-простому партноменклатура, но там уж точно цвет нации, лучшие из лучших собраны, это вам любой яковлев-горбачёв-ельцин скажет...

Так что советский народ, если таки хочет свои правом собственника воспользоваться ему всего-то и надо:

1) Записаться в партию;

2) Попасть в партноменклатуру;

3) Пролезть в ту её часть, которая имеет право распоряжаться всенародной собственностью.

Но советский народ почему-то с определённого момента начал считать такую нехитрую многоходовку надувательством и подозревать партноменклатуру в узурпации своих прав и в пренебрежении интересами формального собственника. Звоночки тревоги звенели постоянно, самый звучный из которых прозвучал в 1962и в Новочеркасске. Но партноменклатуру уже было не удержать, её несло по проторенной дорожке, по которой уже прошли ранее религиозные ордены и феодальное дворянство - через продвижение по социальной лестнице строго на основании личной преданности и обладание привилегиями строго в соответствии с иерархией.

И не было никакого значения, что привилегии эти не шли ни в какое сравнение с бытом ныне барствующих "хозяев жизни". Главным было то, что ни за какие спецраспределители для спецлюдей советский народ не голосовал и никаких полномочий партноменклатуре не делегировал и за спецраспределители для спецлюдей точно не голосовал.

Сегодня трудно в это поверить, но первое государство рабочих и крестьян с вроде как самой передовой и самой справедливой социальной системой, разрушила именно несправедливость, которая гарантированно селилась в головах советских людей при созерцании несоответствий социалистических лозунгов и принципов советской же действительности;

- Наши люди - самые образованные и самые сознательные, - уверяли с самых высоких трибун партруководители, - и почему то запрещали этим образованным и сознательным свободный выезд за границу, где даже на экскурсии надо было надо выходить строго группами и в сопровождении Старшего товарища;

- Наша промышленность самая передовая, она выпускает, например, самые лучшие в мире микросхемы - с 12ю

ножками и 2мя ручками - для переноски, но сапоги жене лучше покупать австрийские, мебель - югославскую, а джинсы – американские;

- Наша страна - самая бескрайняя, но почему то при этом - не более 6ти соток в одни руки...

- Наши руководители - слуги народа - они всё - для народа и все, как один - из народа, "от сохи" и "от станка", но почему то при этом то, чем пользуется народ, этим слугам не подходит, поэтому спецраспределители, спецбольницы и спецпайки...

А ведь обещано было совсем другое. Обещано было "город-сад через 4 года" и "коммунизм к 1980му". А вместо этого - тотальный дефицит, отстранение от принятия решений, красиво называемое демократическим централизмом и высокомерие "слуг народа" и "детей особо одарённых родителей"... Не знаю, почему, но чем выше руководитель, тем чаще он забывает древнюю, но всё ещё актуальную мудрость: "Народ простит всё, кроме обманутых ожиданий"

И вот тут, на волне выше перечисленных и ещё толпы других аналогичных примеров из жизни советского общества, на волне именно обманутых ожиданий (может быть завышенных) и непроходящего чувства всеобщей неудовлетворённости, буквально "на белом катере" выплыла к этому самому народу часть партийной элиты, которая предложила восстановить справедливость и вернуть народу право распоряжения всенародной собственностью, государству вернуть эффективность, себе - всё остальное...

Ну вот поднимите руки, кто против восстановления справедливости? Вот и в начале 90х таких не было.

Восстанавливать справедливость собирались просто и понятно: Главного руководителя теперь будет выбирать не Политбюро, а весь народ всенародным голосованием. Каждому гражданину будет выдан кусочек этой всенародной собственности в виде приватизационного ваучера (сертификата) с разрешением делать с этим кусочком всё, что гражданину вздумается. Таким образом все три права народа-собственника - пользования, владения и распоряжения будут восстановлены... Ну чем не хэппи энд?

За кадром, правда, осталась весьма оригинальная система подсчёта стоимости этого самого кусочка всенародной стоимости и правила его обращения.... Но тогда то про это ещё никто не знал, а авторы приватизации были так молоды, улыбчивы, открыты, демократичны и ни разу не похожи на застегнутых на все пуговицы надменных партократов, ну и видимость восстановления справедливости опять же присутствовала... Одним словом, этого оказалось достаточно для вотума доверия новой элите, результаты деятельности которой мы сегодня и наблюдаем....

Но Союзу от этого не легче. Союз развалили не заговорщики. Союз развалили неоправданные (партэлитой) ожидания и несправедливость, которая лишила народ лояльности, а правящую элиту и государство - народной поддержки, после чего страну можно было брать голыми руками. Её и взяли, кто сколько смог. Но это уже другая история.

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