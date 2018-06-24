/Поглед.инфо/ Някои мюсюлмани в Швеция искат да имат право да огласяват по цялата страна публични призиви чрез молитвите си. И вече са успели да получат разрешение за това в три града - Botkirka, Karlskrona и Vaxjo.

"Искаме разрешения за призиви по време на молитва на повече места. Много мюсюлмани са граждани на Швеция, те имат същите права като всички останали", заявява Авди Ислами, говорител на мюсюлманинската фондация на Vaksyo, след като полицията на града им издава разрешение в продължение на 4 минути да отправят призиви по време на обедната си петъчна молитва.

Ислямизацията в Обединеното кралство е в пълен ход. Подобна е ситуацията в повече страни-членки на ЕС.

От приложените карти се вижда как ислямът постъпателно завзема Европа, както и каква ще е вероятната картина на континента към 2050 г. Според първата карта, през 2016 г. най-голям е процентът на мюсюлманите в България.

Изтъкват се също така, все по-честите случаи на престъпления и изнасилвания от страна на мигранти.

(рус.ез.)

«Стокгольмский синдром» Европы. Послесловие

Данная подборка - это ответ на реплику к статье А. Фурсов: «Стокгольмский синдром» Европы:

Минимум ссылок, ни одного подтверждения цифрам, просто поток сознания с упором на эмоции.

И главное - ничего нового, информация минимум 3х-летней свежести

Ну, вот и свежие новости с ссылками и цифрами...

Швеция: «Забавно построить мечеть»

Некоторые мусульмане в Швеции хотят иметь возможность передавать публичные призывы к молитве по всей стране. Они уже преуспели в получении разрешения на это в трёх городах — Боткирка, Карлскрона и Ваксйо.

«Мы хотим призывы к молитве в большем количестве мест. Есть много мусульман, которые являются гражданами Швеции, у них такие же права, как и у всех»,

— сказал Авди Ислами, пресс-секретарь Мусульманского Фонда Ваксйо, после того, как недавно полиция выдала разрешение мечети Ваксйо проводить 4-минутный призыв к молитве в каждую пятницу около полудня.

Опросы 1000 шведов в марте показали, что большинство шведов — 60% — против публичных мусульманских призывов к молитве.

«Мы не рассматриваем содержание призывов через громкоговоритель, только потенциальный уровень шума»,

- рассказал Магнус Ротхофф, командир подразделения полиции южного региона Швеции, объясняя процесс принятия решение полицией.

«Потому-то мы предпочли передать это муниципальному управлению по окружающей среде, где есть экспертиза по допустимому уровню шума. Затем мы пришли к выводу, что это не беспокоит нас настолько, чтобы мы не могли этого одобрить».

Муниципалитет тоже не рассматривал содержание призыва к молитве.

Желание шведских властей игнорировать содержание мусульманского призыва к молитве, известного ещё как Азан, и заниматься лишь вопросом уровня шума, весьма симптоматично в общем подходе шведских властей к усилению исламизации Швеции: то есть постоянное отрицание или игнорирование масштаба проблемы.

Содержание же молитвенных призывов с западной точки зрения глубоко проблематично. Цель — не просто нейтральный призыв к молитве — вроде церковных колоколов, состоящих лишь из музыкальных нот. Вот перевод молитвы:

«Аллах величайший (Аллаху акбар). Я свидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха (Ашхаду анна ли ила иль Аллах). Я свидетельствую, что Мохаммед — пророк Аллаха (Ашхаду анна Мохаммед разул Аллах). Приходите молиться (Хайиа алас сала). Приходите спасаться. Аллах величайший (Аллаху акбар) нет Бога, кроме Аллаха (Ло ила иль Аллах).

«Аллаху акбар» означает «Аллах величайший» или «Аллах более велик» — подразумевается более велик, чем другие божества.

В 1993 году, когда католическая церковь хотела построить колокольню в Ваксйо, муниципалитет посоветовал церкви отказаться от этой идеи, поскольку жители по соседству жаловались, что их будет тревожить колокольный звон.

Однако, поскольку недавние решения шведских властей в Ваксйо и Карлскроне без сомнения создали прецедент, пожелание Авди Ислами, чтобы призывы к молитве звучали по всей Швеции, вероятно, исполнится. То есть, шведские власти сами создают условия для дальнейшей исламизации.

Помимо желания расширить призывы к молитве на все мечети по всей Швеции, планируются и строятся новые мечети. В Ринкеби, пригороде Стокгольма, вот-вот начнется строительство мечети Ринкеби. При наличии 18 куполов и около 5 000 квадратных метров площади, из которых 1500 будет занимать сама мечеть, а остальные — ресторан, классы и библиотека, мечеть станет одной из крупнейших, сравнимой с мега-мечетью в Мальмё, которая открылась в апреле 2017 года. Мечеть Ринкеби, спроектированная шведским архитектором Йоханом Селсингом, будет построена компанией NCC, крупнейшей строительной компанией в Швеции. Фирма оценивает, что весь комплекс будет готов в 2020 году, его стоимость составит около 100 миллионов шведских крон ($11.4 миллиона).

«Будет забавно построить мечеть со строительной точки зрения»,

— сказал Фредрик Анхейм, глава отдела строительства NCC.

«Восемь лет мы пытаемся получить финансирование, но теперь мы близки к цели»,

- отметил Ибрагим Бурали, вице-президент Фонда мечети Ринкеби, который отверг утверждения, что мечеть финансируется иностранными спонсорами. Однако фонд собрал лишь 3 миллиона из необходимых 100 миллионов шведских крон, так что возникает вопрос, кому потребовалось финансировать проект?

Организация, стоящая за мечетью — Исламская Ассоциация Джарва, часть Исламской Ассоциации Швеции, считающаяся организационной передовой Братства Мусульман. Как ясно заявляет Исламская Ассоциация Швеции (внизу соответствующая страница и статус организации), она является членом Федерации Исламских Организаций Европы (FIOE), которая в целом признаётся организацией, прикрывающей местные группы братьев-мусульман по всей Европе.

В интервью Уолл-Стрит Джорнал в 2005 году тогдашний президент FIOE Ахмет аль-Рави, отвечая на вопрос о связях с Братством Мусульман, сказал:

«Мы с ним внутренне связаны общей точкой зрения. У нас хорошие, близкие отношения».

Район будущей мега-мечети, Ринкеби, считается «особо уязвимой зоной» — зоной «не для прогулок» — которую полицию определяет, как район, «характеризующийся социальными проблемами и криминальным присутствием, что ведёт к широко распространённому нежеланию принимать участие в юридических процессах и осложняет полиции выполнение её миссий. Ситуация считается острой».

Станция метро Ринкеби недавно внесена в категорию мест, чрезмерно опасных для работы без сопровождения полиции из-за риска для безопасности, создаваемого бросанием камней и враждебными бандами.

В декабре 2017 года ЛизТамм, глава национального подразделения по международной и организованной преступности, заявила:

«Ринкеби — практически зона боевых действий. Когда там работает полиция, они действуют, как подразделение военной обороны».

Исламизация Швеции собственными руками идёт полным ходом.

Джудит Бергман - писатель, обозреватель газеты, юрист, политолог

источник: https://www.gatestoneinstitute.org/12495/sweden-mosques-islam

перевод: http://polismi.ru/politika/evrosoyuz-titanik/2052-shvetsiya-zabavno-post...

Соединённое Королевство: исламизация полным ходом

Исламизация Соединённого Королевства ускоряется с невероятной скоростью. Желание британских правящих кругов покориться исламу, по-видимому, подавляющее.

В недавнем докладе Общества Генри Джексона показано, как в 2017 году Соединённое Королевство использовало деньги налогоплательщиков в объеме более шести миллионов фунтов стерлингов на поддержку исламской благотворительности, работающей против британского общества. И хотя в исследовании отмечалось, что

«Поскольку исследование в этом докладе скорее иллюстративное, чем всеобъемлющие, вероятно, озвученные суммы представляют собой лишь верхушку айсберга».

Вывод был однозначным:

«Если не будут предприняты всеобъемлющие действия, то сеть исламских экстремистов, действующая в Соединённом Королевстве, будет продолжать использовать благотворительность и деньги налогоплательщиков для финансирования и распространения внутри сообществ разделяющих, нелиберальных и нетолерантных взглядов ».

Среди благотворительных обществ, подробно описанных в докладе, несколько исламских благотворительных обществ, вовлеченных в dawa (информационно-пропагандистская деятельность), такие, как «Исламское образование» и «Исследовательская академия», равно как и несколько благотворительных обществ, связанных с «Хамас» и «Братством Мусульман» — «Форум мусульманской благотворительности» и «Исламское утешение».

Направление денег налогоплательщиков на поддержку исламской благотворительности — не единственный способ, который Британии выбрала для исламизации.

Начальная школа Святого Стефана в Ньюхэме, Лондон, недавно была вынуждена отменить запрет на ношение хиджаба для девочек младше 8 лет даже при том, что в исламе девочки не обязаны закрываться, пока не достигнут пубертатного возраста.

Отмена запрета произошла после массированной, скоординированной обратной реакции со стороны исламских организаций, таких, как Мусульманский Совет Британии — который по мнению правительства Соединённого Королевства связан с братьями-мусульманами — и MEND. Кампания против запрета включала петицию, подписанную более чем 19 000 человек, а так же местными членами советов. Десять членов совета Ньюхэма заявили, что «нападение в подобном стиле на вопрос веры и одеяния - возмутительно и неверно. Аргументы против разрешения школьникам любого возраста носить хиджаб идёт наперекор нашим фундаментальным ценностям, как прогрессивного, толерантного и инклюзивного общества. Следовательно, мы призываем школу немедленно отменить решение...».

Во время кампании против запрета ношения хиджаба в школе учителя подвергались нападкам и оскорблениям, а директора школы, где был введен запрет, сравнили с Гитлером.

Председатель правления школы Ариф Квави, написавший в социальных СМИ заметку о том, что он «пытался ограничить процесс исламизации и превратить этих чудесных детей в современных британских граждан», вынужден был уволиться. Микдад Верси, помощник генерального секретаря Мусульманского Совета Британии, заявил, что его организация приветствует увольнение Квави из-за его «отвратительных» заявлений в поддержку запрета.

«Но серьёзные вопросы остаются без ответов — это вопросы отношения школьного руководства к мусульманам, которое потенциально дискриминационное... Мы надеемся, что будущие решения будут приниматься с осторожностью и полномасштабными консультациями с местными сообществами»,

- сказал Верси.

Так исламизация становится постоянным процессом: другие школы будут тщательно обдумывать риски прежде, чем пытаться «ограничить процесс исламизации». По словам бывшего главы Комитета по стандартам в сфере образования (Ofsted) сэра Майкла Уилшоу, отсутствие национальной политики в отношении ношения хиджаба в школах происходит из-за политкорректности, и это оставляет учителей «в одиночестве, изолированными и уязвимыми».

Есть около 150 школ ... , где введено обязательное ношение хиджабов молодежью — так что же происходит в этих школах?», - недавно задался вопросом сэр Майкл.

«Страна очень сильно изменилась. Когда те, кто во главе, хотят изменить положение, вынуждены теперь учитывать глубокое и искреннее чувства сообществ, некоторые из которых придерживаются консервативных взглядов».

Британское государство явно менее встревожено исламизацией — и притеснением маленьких девочек — чем политической корректностью.

Церковные власти тоже оказывают давление на британцев, чтобы те приняли и приспособились к происходящей исламизации с большей готовностью. Архиепископ Уэлби в ноябре 2016-го осторожно признал, что работа с религиозно мотивированным насилием в Европе «требует отойти от аргумента, становящегося всё более популярным, то есть, что ИГИЛ* «не имеет ничего общего с исламом»... Пока религиозные руководители не возьмут на себя ответственность за действия тех, кто действует во имя религии, мы не увидим никакого решения».

Однако с тех пор он, по-видимому, покорно вернулся к послушанию и в феврале 2018 года снова проповедовал политически корректное:

«Привечать приезжающих в нашу страну и интегрировать... Мы должны быть великодушны и позволить себя меняться вместе с вновь прибывшими и создать более глубокий, более богатый образ жизни».

Год назад, в феврале 2017-го Уэлби допускал, что «Брексит» и избрание Трампа «были в традициях фашизма».

Британские органы безопасности тоже, по-видимому, склонены покориться исламу. Скотланд-Ярд недавно предупредил, что преступления на почве ненависти (иными словами «исламофобия», поскольку никакие другие преступления на почве ненависти не воспринимаются настолько всерьёз) «в огромной мере занижены».Главный Суперинтендант Дейв Стрингер, глава отдела по работе с сообществами Скотланд-Ярда, сказал:

«Столичная полиция наблюдает постоянный рост количества сообщений о преступлениях на почве ненависти, в частности расистских и религиозных. Несмотря на этот рост, преступления на почве ненависти остаются в огромной мере заниженными, и никто не должен молча страдать».

Фактически в Лондоне невозможно «занизить» «исламофобию». Великобритания ничто без клинической зацикленности на «исламофобии». В 2016 году отдел по полиции и преступлениям при мэре Лондона Садик Хана объявил, что тратит £1.7 миллиона бюджетных денег на слежение за высказываниями он-лайн. Менее чем полгода назад полиция Лондона вместе в Транспортными властями Лондона поощряла людей сообщать о преступлениях на почве ненависти во время «Недели Национальной информированности о преступлениях на почве ненависти», проходившей 14-21 октября. Событие было главным образом нацелено на мусульман, причем офицеры посещали Мечеть Восточного Лондона, чтобы поощрять сообщать о преступлениях на почве ненависти. Британская полиция даже брала уроки по исламу и «исламофобии» у радикальных исламских группировок, таких как Мend. Один из наиболее активных членов группировки, Азад Али, заявил, что он испытывает «любовь» к Анвару аль-Авлади, влиятельному исламскому террористу, родившемуся в США, который был убит ударом американского беспилотника в Йемене в 2011 году.

В то же время, пока полиция зациклена на «исламофобии», обычные преступления в Лондоне испытывают взрывной рост. Недавняя статистика от отдела по полиции и преступлениям при мэре Лондона показывает, что в прошлом году число убийств выросло на 27,1%, число преступлений с использованием холодного оружия выросло на 31,3% и были 2551 инцидентов со стрельбой, это рост в 16,3%. Полиция сообщила о 7614 изнасилованиях за 12 месяцев, включая январь 2018 года — сравните с 6392 годом ранее, рост почти на 20%. Как сообщает Evening Standard, цифры показывают 8% рост других сексуальных преступлений за прошлый год, что даёт общее количество изнасилований и сексуальных нападений в Лондоне в количестве почти 20 000. Бывалые люди полагают, что реальные цифры могут быть «существенно выше», поскольку нападения, о который не сообщалось, в расчёт не принимаются. В то же время британская полиция говорит, что они в растерянности и не могут объяснить, что вызывает рост числа изнасилований.

Заместителю комиссара полиции Лондона сэру Крейгу Мэки недавно задали вопрос, есть ли у него какие-либо идеи о том, что стоит за подобным ростом. Его ответ:

«Нет, честно говоря.... что-то такое происходит с сексуальными нападениями в Лондоне, чего мы полностью не понимаем, не видим причин этого. Мы наблюдаем последствия, но не понимаем причин».

А в это время в 2017 году рекордного количества достигли случаи насилия над детьми - 65 000 случаев - это означает 177 случаев ежедневно, что на 15% выше, чем в 2016-м.

Только в Роттерхэме после 16 лет уклонения от проблемы количество подобных случаев насилия выросло до 1510. В расследовании Национального Агентства против Преступности (NCA) официально отмечается, что это «крупнейшей в Великобритании рост такого рода, где из 110 подозреваемых 80% имеют пакистанское происхождение».

В своем старании покориться исламизации органы безопасности, похоже, готовы уровнять людей, реагирующих на исламизацию и исламский терроризм, с самими исламскими террористами. Помощник комиссара Марк Роули на недавней лекции сравнил Томми Робинсона, анти-исламского активиста, часто представляемого как «крайне-правого», с Энджемом Чоудари, радикальным террористом, связанным с исламскими духовными лицами, сторонником шариата в Великобритании и ныне отбывающим тюремный срок за призывы поддерживать ИГИЛ.

«Робинсон стал обычным инструментом в наших СМИ, которые предоставляют ему платформу для нападок на всю религию ислам, объединяют акты терроризма с верой, зачастую цитируя ложные утверждения, что неизбежно вызывает напряжённость», сказал, Роули. «Каждая сторона питается экстремистской риторикой другой стороны с общей целью усиления напряжённости и разделения на сообщества».

Роули также заявил, что «угроза правого экстремизма не была ранее организована. И раньше, и теперь это индивидуально мотивировано риторикой тех, кто совершил террористический акт, но у нас не было организованной угрозы правого толка, какая есть сейчас».

Возможно, Роули уже можно перестать раздумывать над тем, почему же теперь существует организованная угроза правого толка. Британский истеблишмент — такие люди, как Роули — уже выбрали для себя сюжет «ислам - это мир». Истеблишмент даже позволил полиции слушать лекции от радикальных исламистских организаций вроде МЕНД о том, что такое ислам — и упрямо отказывался слушать голоса несогласных. Следовательно большому числу британского населения некуда обратиться со своим разочарованием из-за быстрой исламизации британского общества помимо анти-правительственных или крайне правых организаций. Никакие другие организации, по-видимому, не желают вести открытое обсуждение происходящей исламизации. Роули и другие правительственные фигуры, особенно политические, продолжают избегать ответственности за этот переворот — ситуация, которая обязательно будет продолжаться, если только британские правящие круги — политические, в области безопасности, образования, религии и культуры — не начнут работать открыто и честно с быстро нарастающей скоростью исламизации британского общества.

К сожалению, этот запрос, по-видимому, вряд ли получит нужный ответ.

* — организация, запрещённая в РФ.

Джудит Бергман - писатель, обозреватель газеты, юрист, политолог

источник: https://www.gatestoneinstitute.org/12011/britain-islamization

перевод: http://polismi.ru/politika/evrosoyuz-titanik/2006-soedinjonnoe-korolevst...

Рост мусульманского населения в Европе - доклад американского социологического центра Pew Research Center, специализирующегося на исследованиях, связанных с религиозными предпочтениями людей по всему миру, где эксперты дают прогноз, какой будет динамика роста числа приверженцев ислама в странах Европейского союза (а также Норвегии и Швейцарии).

Сейчас мусульман в ЕС почти 5%, но, по мнению американских исследователей, как бы ни вели себя власти европейских стран, увеличения числа приверженцев ислама им не избежать - вопрос лишь в масштабах. При этом никаких выводов о том, как это повлияет на ситуацию внутри Европейского союза, исследователи, не делают.

Первый сценарий (маловероятный): Европа прямо сейчас закрывает свои границы и прекращает прием любых экономических мигрантов и беженцев. В этом случае к 2050 году количество мусульман в целом в ЕС составит более 35 млн, однако не достигнет 10% от общей численности населения Европейского союза. Рост и абсолютных чисел, и соотношения приверженцев ислама и немусульман в этом случае будет достигнут за счет разных показателей по рождаемости. По данным американцев, на среднюю европейскую женщину сегодня приходится 1,6 ребенка (индекс фертильности), что недостаточно даже для воспроизводства популяции. И только к 2035 году этот показатель, по прогнозам Pew Research Center, возрастет до 1,7 - у европейских мусульман индекс фертильности выше - сегодня на одну мусульманку в ЕС приходится 2,6 ребенка, а к 2050 году индекс фертильности приверженцев ислама даже снизится до 2,4. В соответствии со сценарием, к 2050 году всего в ЕС будет жить немногим более 480 млн человек, из них мусульман — более 35 млн, что составит почти 7,5% от общего числа жителей.

Второй сценарий - регулируемая миграция.В этом случае к 2050 году количество мусульман в ЕС превысит 11% от общей численности населения. А в абсолютных цифрах составит почти 58 млн при общем числе жителей около 516 млн.

Третий сценарий - политика "открытых дверей". При этом сценарии к 2050 году в Евросоюзе будет более 75 млн приверженцев ислама при общем населении более 538 млн человек - рост составит почти 200%, но % прироста будет различаться в каждой отдельной стране. Например, во Франции будет около 18%, в Австрии почти 20%, в Германии на несколько десятых процента меньше. Больше же всего — около 30% — их окажется в Швеции. В абсолютных же цифрах на первых местах будет Германия (17,5 млн) и Великобритания (13,5 млн).

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