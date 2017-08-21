/Поглед.инфо/ В планираните за септември големи мащабни военни учения "Запад-2017" ще участва легендарният руски суперсамолет - изтребителят-прехващач MиГ-31БM. В началото на август самолети от този клас спешно бяха прехвърлени от Карелия в Западния военен окръг. Чудото на руската военна авиация показа какви са възможностите му през юли, по време на маневри на Тихоокеанския флот. Изтребителят прехвана в стратосферата, изстреляната от Охотско море свръхзвукова крилата ракета. Ракетата се е движела на височина 12 км със скорост, три пъти скоростта на звука. Изтребителят-прехващач MиГ-31БM, или Foxhound според класификацията на НАТО, е в ранг-листата на 10-те най-добри военни самолети в света.

MиГ-31БM има максимална скорост Mach 2,83 и обсег на действие от 1450 км. Скоростта му може да се ускори до 2500 км/ч. При максимална скорост MиГ-31БM е по-бърз, най-малкото с 500 км в час, от всеки подобен самолет в света. Най-високата скорост се осигурява от два икономични двигателя Д-30Ф6, които развиват максимална скорост от 2,883 км/ч при голяма надморска височина и около 1554 км/ч при ниска височина.

Ето защо главното му военно преимущество е да неутрализира заплахите от бомбардировачи или ракети, преди да се приближат за нанасяне на удар.

(рус.ез.)

Гроза Западного военного округа: МиГ-31БМ готовится поразить воображение НАТО

В запланированных на сентябрь крупномасштабных военных учениях «Запад-2017» примет участие легендарный суперсамолет России – истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. В начале августа самолеты этого класса в срочном порядке были передислоцированы из Карелии в Западный военный округ. Чудо российской военной авиации, призванное стать основой российских ВВС, призвано показать НАТО свои непревзойденные тактико-технические характеристики на западных границах России.

В июле МиГ-31БМ неожиданно напомнил о себе во время маневров Тихоокеанского флота, проведенных в ознаменование Дня военно-морской авиации. Истребитель перехватил в стратосфере сверхзвуковую крылатую ракету, выпущенную из Охотского моря. Ракета перемещалась на высоте более 12 километров со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, или Foxhound в классификации НАТО, входит в топ 10 самых лучших военных самолетов мира. Машина прославилась как супербыстрый перехватчик, который может преодолевать огромные расстояния. Самолет побил рекорд самого длительного беспосадочного полета. Через семь часов и четыре минуты он преодолел восемь тысяч километров, расстояние между Красноярским краем и Астраханской областью, благодаря трем заправкам в полете.

В действительности, продолжительность его сверхзвукового полета ограничена лишь подачей топлива. Один из самых быстрых тактических истребителей мира, МиГ-31 обладает максимальной скоростью Mach 2,83 и дальностью действия 1450 км. Машина может ускоряться до 2500 км/ч. На максимальной скорости он быстрее, чем любой аналогичный самолет в мире, по меньшей мере, на 500 километров в час. Высочайшая скорость обеспечивается двумя экономичными двигателями Д-30Ф6, которые развивают максимальную скорость 2883 км в час на большой высоте и около 1554 км/ч на малой высоте.

Именно поэтому его главное боевое преимущество заключается в том, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны бомбардировщиков или ракет, прежде чем они приблизятся для нанесения удара. Этот многофункциональный дальний истребитель может уничтожать как воздушные, так и наземные цели. Оборудованный множеством функций, отличающих его от других боевых самолетов, МиГ-31 способен выполнять задачи перехвата, защиты и точных ударов. Согласно характеристике военного эксперта Андрея Акулова, МиГ-31БМ «Фоксхаунд» разработана на базе МиГ-25, в натовской классификации Foxbat, предназначенного для перехвата бомбардировщиков США B-1B, летящих на малой высоте ниже радара. Самолет может атаковать цели, находящиеся на высоте от 15 до 25 тыс. метров. Комплект вооружений включает ракеты класса «воздух-воздух», «умные» бомбы и противоракетные ракеты. В частности, до 10 ракет R-37M, или RVV-BD, предназначенных для сбивания АВАКСов и других самолетов C4ISTAR, а также ракеты средней дальности R-77, рассчитанные на 80 км.

Ракеты R-37M имеют рабочий диапазон 320 км и 189 км для невидимых целей, они способны отслеживать цели как с полуактивным, так и с активным радиолокационным самонаведением. Ракета может также использовать режим «огонь-и-забыть», когда она полностью не зависит от своей стартовой платформы. Её высокоразрушающая боеголовка способна причинить критические повреждения большим самолетам за счет огромной массы в 60 кг и невероятно высокой скорости – около 7 350 км/ч. Ракеты R-77 снабжены активной радарной самонаводящейся системой «воздух-воздух». Она запускается в активном режиме «огонь и затухание» на коротких расстояниях и при инерциальном наведении на большие расстояния. В радиусе 20 км своей цели ракета переключается на активный режим радара. Принимающая радарная система поддерживает вычисленную целевую информацию в случае, если цель нарушает блокировку ракеты. Модернизированный вариант RVV-AE-PD обладает увеличенной дальностью на больших высотах до 120-160 км.МиГ-29 имеет систему контроля и радиолокационной защиты «Заслон-М», которая обеспечивает увеличенный диапазон обнаружения цели (около 320 км) и дальность стрельбы около 280 км. Однако в обновленной версии максимальный диапазон обнаружения для воздушных целей был увеличен до 320 км и 189 км в скрытом режиме. МиГ-29 может автоматически отслеживать до десяти целей, а серия БМ – до 24 целей, одновременно задействовав до 10 из них. В режиме работы «воздух-поверхность» истребитель может использоваться для картирования местности и атаки наземных и морских целей с использованием широкого спектра управляемых ракет и высокоточных бомб. Максимальная боевая нагрузка составляет 9 тонн. В зависимости от миссии МиГ-29 может быть оснащен противорадарными ракетами Х-31 и Х-25, воздушными наземными ракетами Х-59 и Х-29, управляемыми бомбами КАБ-1500 или восемью бомбами КАБ-500 с лазерным наведениемМиГ-31 также оснащен шеститрубной быстродействующей пушкой. В обновленной до версии МиГ-31 BM будет работать до 2028-2030 годов. Вариант BM оснащен модернизированной авионикой, контроллерами hands-on-throttle-and-stick (HOTAS), жидкокристаллическими цветными многофункциональными дисплеями (MFD), мощной бортовой компьютерной системой, цифровыми линиями передачи данных и радиолокатором с фазированной решеткой.

Оборудование включает цифровые защищенные каналы передачи данных. APOD-518 datalink объединяет датчики МиГ-31 с наземными и дружественными истребителями, позволяя модели БМ координировать всю систему противовоздушной обороны. Полет четырех МиГ-31БМ может автоматически обмениваться радарными данными в пределах 200 км друг от друга. Он также может направить другие воздушные суда на объекты, обнаруженные МиГ-31БМ. Группа из четырех МиГ 31БМ может управлять воздушным пространством на линии фронта протяженностью 800-900 км. Истребитель может выступать в качестве бортового самолета раннего предупреждения и управления, освобождая самолеты A-50 для других миссий.

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