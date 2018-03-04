/Поглед.инфо/ Америка трескаво се въоръжава, за да отблъсне предстоящата "руска агресия". Военната програма на Доналд Тръмп предвижда увеличаване броя на американските въоръжени сили с до 56 000 души до 2023 г.

Но този амбициозен проект за подновяване на армията забуксува още преди началото на реализацията му. Причината е намаляващият брой на младите американци, които са годни за военна служба: три-четвърти от тях не могат да попълнят редовете на армията поради затлъстяване.

Проблемът не е само в затлъстяването. За да служи в армията, младият човек трябва да има сертификат за завършено средно образование, но младите американци не искат да учат. Федералната статистика сочи, че едва 80% от учениците завършват средно образование, но експертите считат тези данни са непълни и надценени.

Престъпността и наркоманията са друг бич за американската младеж. Всеки десети млад американец не може да бъде приет на военна служба поради престъпното си минало.

(рус.ез.)

Стратегический жирдяй Пентагона

Три четверти американских юношей не могут пополнить ряды армии США из-за ожирения.

Америка лихорадочно вооружается, чтобы отразить неминуемую «русскую агрессию». Военная программа Дональда Трампа подразумевает увеличение к 2023 году численности Вооружённых сил США аж на 56 тыс. человек. Но этот амбициозный проект по обновлению американской армии начал буксовать ещё до начала своей реализации. Причина — сокращающееся число годных к службе молодых американцев.

Сегодня генералы Пентагона с трудом обеспечивают вербовку даже минимального числа новобранцев, необходимого для поддержания нынешней численности американских вояк. Согласно официальным правительственным данным, в 2018 году лишь четверть потенциальных рекрутов годится для военной службы, а почти три четверти жителей Америки в возрасте от 17 до 24 лет не могут пополнить ряды армии США из-за ожирения, хронических болезней, криминального прошлого или недостатка образования. И Пентагон, планировавший завербовать в ближайшие пять лет десятки тысяч новых танкистов, моряков и пилотов, не знает, как справиться с этой напастью.

«Нельзя заметать всё это под ковёр», — считает генерал-лейтенант ВВС США Норман Сайп. На его взгляд, проблема стоит особенно остро в свете новой Национальной стратегии безопасности, в которой говорится о соперничестве Америки с другими державами. Ведь увеличение числа рекрутов — её ключевая часть, жизненно необходимая, чтобы «закрепить боевое преимущество Соединённых Штатов над Россией, Китаем и другими странами, претендующими на звание военных держав».

Самая большая трудность — повальная эпидемия ожирения, которая буквально косит ряды потенциальных призывников. Не меньшее беспокойство вызывает у военных экспертов состояние образования американской молодежи. Для прохождения службы в армии новобранцу необходим аттестат о среднем образовании, но молодые американцы не хотят учиться. Федеральная статистика показывает, что даже среднюю школу заканчивают лишь 80% учащихся, но специалисты опасаются, что и эти данные неполные и завышенные. Преступления и наркотики — ещё один бич американской молодёжи. Каждый десятый молодой американец не может поступить на военную службу из-за своего криминального прошлого.

Генерал-лейтенант армии США Томас Спор, один из авторов доклада «Надвигающийся кризис национальной безопасности», с горечью признаёт: «У всех у нас в голове существует образ крутого американского парня, этакого задиры, способного на всё. Но такой образ, увы, больше не соответствует действительности. Так, за последние 10—15 лет взлетел до небес процент американцев, страдающих ожирением. Растёт количество астматиков. Неуклонно снижается доля окончивших школу, а в некоторых крупных городах она уже просто ничтожна. Преступность тоже никуда не делась. Мы должны признать тот факт, что дела у нас не улучшаются, а ухудшаются…».

Некоторые эксперты предлагают решить эти проблемы, снизив требования к новобранцам. Но по мнению многих специалистов, такой шаг может окончательно подорвать национальную безопасность США. Генерал Спор предупреждает: «Мы уже и так снизили стандарты и приняли больше, чем обычно, людей, совершивших правонарушения. Мы заплатили за это высокую цену. В итоге они нарушают дисциплину и самовольно покидают части много чаще, чем остальные солдаты. Портить стандарты – последнее дело...»

Кстати, результатом таких испорченных стандартов является тот вопиющий факт, что даже среди тех, кто прошёл все критерии отбора и сегодня служит в американской армии, 11% просто не способны воевать по состоянию здоровья! В численном выражении, кстати, это – ни много, ни мало – около 235 тыс. человек. И это не шутка: недавно представительница Пентагона Карла Глисон публично заявила, что военное ведомство собирается обратить особое внимание на очищение вооружённых сил США от такого небоеспособного балласта. «Целью нашей новой политики, - сказала она, - является скорейшее сокращение военнослужащих, не пригодных к развертыванию, и повышение боеготовности всех наших сил…»

Но, похоже, очистить армию от разжиревших неучей, явных уголовников и небоеспособных инвалидов будет не так просто. Особенно после того, как к этим недостаткам присоединились ещё более острые проблемы с разного рода извращенцами – гомосексуалистами, лесбиянками и трансгендерами, которые теперь служат в американской армии наравне с нормальными солдатами-«натуралами», и вносят в её разложение свой весомый вклад…

Впрочем, нам-то что до того! Пусть себе разлагаются на здоровье. Ведь на этом фоне боеготовность российской армии только растет. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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