/Поглед.инфо/ Имат ли бъдеще суперкавитационните торпеда? Съединените щати работят над този вид оръжие от 1997 г. насам, но все още нямат готови образци. В същото време, руските подводници са единствените в света, които са оборудвани със суперкавитационни торпеда – модернизирана версия на торпедата "Шквал" с конвенционални бойни глави.

При изстрелването му, отработените горещи газове от ракетния двигател на торпедото "Шквал" излизат от ауспуха, разположен пред носа на ракетата, в резултат на което водата отпред се превръща в пара. Продължавайки да се движи, то създава пред себе си газов балон. Придвижването в газова среда, създава за торпедото значително намалено съпротивление, което позволява да се ускори скоростта до 200 възли. Този процес се нарича суперкавитация. Бойните глави в този тип торпедо може да са ядрени, и това най-вероятно ще е достатъчно, да се унищожи целта.

(рус.ез.)

У России есть супероружие, которого у Америки нет

Есть ли будущее у суперкавитационных торпед? Соединенные Штаты работают над этим видом вооружений с 1997 года, но до сих пор еще нет готовых к размещению образцов. На самом деле, Соединенные Штаты в настоящее время занимаются модернизацией достойной уважения торпеды Mark 48, размещаемой на подводных лодках. И делается это для того, чтобы обеспечить ее использование в обозримом будущем. Но следует сказать, что требования руководства военно-морских сил были значительно выше, чем возможности торпеды «Шквал», включая повороты, идентификацию и выведение на цель.

Тем временем российские подводные лодки являются единственными в мире, оснащенными суперкавитационными торпедами, представляющими собой модернизированную версию «Шквала» с обычной боеголовкой. Российская промышленность также предлагает экспортную версию торпеды «Шквал Е» для продажи иностранным государствам. Иран заявляет о том, что он располагает своими собственными суперкавитационными торпедами под названием Hoot, которые, судя по всему, являются результатом применения методов реверсного инжиниринга в отношении торпеды «Шквал».

В 2004 году немецкий оборонный подрядчик Diel-BGT объявил о создании торпеды Barracuda. Речь идет о предназначенной для демонстрации технологий торпеде, способной развивать скорость до 194 узлов. Barracuda предназначалась для запуска с подводных лодок, а также с надводных кораблей, и тестовые модели могли двигаться как по прямому, так и по искривленному курсу. Однако эта программа, очевидно, так и не была до ведена до уровня реализуемого на рынке оружия.

Представьте себе неожиданное появление оружия, которое обладает скоростью, в шесть раз превосходящей скорость своих предшественников. Шок от появления подобной прорывной системы поставит на голову весь комплекс ведения боевых действий, а потенциальные противники будут пытаться что-то противопоставить этому оружию, но в случае его применения они окажутся беззащитными. Хотя временное затишье в соперничестве великих держав отложило воздействие этой новой технологии, в настоящее время так называемые «суперкавитационные торпеды» (supercavitating torpedo), возможно, готовятся к тому, чтобы штурмовать и захватить весь мир.

Во время холодной войны Советский Союз во многом полагался на подводный флот для того, чтобы компенсировать преимущество Америки в военно-морских силах. Военно-морские силы США были предназначены не только для того, чтобы помочь защитить переброску войск и техники в Европу в случае третьей мировой войны. Они непосредственно угрожали Советскому Союзу, и, кроме того, предполагалось их участие в обнаружении и уничтожении советских подводных лодок с баллистическими ракетами на борту. Первоначально СССР использовал только большое количество дизель-электрических субмарин, затем у него на вооружении появились современные ударные атомные подводные лодки, сводившие на нет преимущество противника.

Наиболее инновационным подводным оружием, разработанным Советским Союзом, стала суперкавитационная торпеда ВА-111 «Шквал». Это было совершенно секретное оружие, о нем ничего не было известно до окончания холодной войны, и информация о торпеде «Шквал» стала доступной только в середине 1990-х годов. Торпеда «Шквал» оснащалась ракетным двигателем, и была способна развивать поразительную скорость — до 200 узлов в час. Мы живем в мире, где законы физики позволяют большинству кораблей и подводных видов оружия достигать скорость в 50 узлов. Но как, в таком случае, русским инженерам удалось совершить подобный прорыв в области скорости?

Обычно в торпедах используются пропеллеры или водометные движители для доставки ее к цели. Но в торпеде «Шквал» установлен ракетный двигатель. Этого достаточно для того, чтобы сделать ее быстрой, однако движение под водой создает значительный эффект торможения. Вариант решения — убрать воду с пути движения торпеды. Но как именно можно убрать воду с пути объекта, находящегося в глубине океана?

А выход такой — превратить жидкую воду в газ.

Торпеда «Шквал» решает данную проблему путем направления горячего выхлопа из ракетного двигателя в район ее носа, и в результате находящаяся впереди нее вода превращается в пар. По мере продвижения вперед торпеда продолжает превращать воду в пар впереди себя, и таким образом создается газовый пузырь. Продвигаясь в газовой среде, торпеда сталкивается со значительно меньшим сопротивлением, что позволяет ей набрать скорость до 200 узлов. Этот процесс называется суперкавитацией.

Весь трюк при суперкавитации состоит в том, что торпеда постоянно находится в наполненном газом пузыре. Это усложняет выполнение маневра, поскольку изменение направления движения заставляет часть торпеды выйти из пузыря, и в результате возникает сопротивление на скорости 370 километров в час. Первоначальные версии «Шквала», судя по всему, имели весьма примитивную систему управления, а при атаке использовались достаточно прямые направления для пуска торпеды. Боеголовки у этой торпеды могут быть ядерными, и этого, вероятно, было бы достаточно для уничтожения цели. Специалисты в Советском Союзе, очевидно, полагали, что в некоторых ситуациях скорость торпеды намного важнее, чем ее маневренность.

Торпеда «Шквал» первоначально была разработана в 1960-х годах как средство для быстрого нападения на ядерные субмарины НАТО, и они были способны доставить ядерный заряд с ранее считавшейся невероятной скоростью. «Шквал» — стандартная торпеда диаметром 533 миллиметра, а вес ее боеголовки составляет около 200 килограммов. Максимальный радиус ее действия — 7 километров. Массовое производство торпед «Шквал» началось в 1978 году, и в том же году они поступили на вооружение советского военно-морского флота.

У торпеды «Шквал», как и любого другого оружия, имеются свои недостатки. Прежде всего, газовый пузырь и ракетный двигатель являются очень шумными. Любая подводная лодка, запускающая суперкавитационную торпеду, мгновенно выдает свое приблизительное местонахождение. Однако обладающая подобной скоростью торпеда, вероятнее всего, сможет уничтожить врага, и у него просто не будет времени для того, чтобы воспользоваться полученной информацией, поскольку этому врагу придется одновременно иметь дело и с вражеской подводной лодкой, и с торпедой, двигающейся со скоростью 200 узлов в час.

Еще один недостаток суперкавитационной торпеды состоит в том, что на ней нельзя установить традиционные системы управления. Газовый пузырь и ракетный двигатель создают достаточно шума для того, чтобы заглушить устанавливаемые на торпедах активные и пассивные гидролокационные системы управления. Ранние версии торпед «Шквал» были, вероятно, неуправляемыми, и управление в них было принесено в жертву скорости. В новых версиях этой торпеды применяется компромиссный метод — сначала используется суперкавитация для быстрой доставки торпеды в район нахождения цели, а затем скорость снижается для ее обнаружения.

Есть ли будущее у суперкавитационных торпед? Соединенные Штаты работают над этим видом вооружений с 1997 года, и до сих пор еще нет готовых к размещению образцов. На самом деле, Соединенные Штаты в настоящее время занимаются модернизацией достойной уважения торпеды Mark 48, размещаемой на подводных лодках. И делается это для того, чтобы обеспечить ее использование в обозримом будущем. Но следует сказать, что требования руководства военно-морских сил были значительно выше, чем возможности торпеды «Шквал», включая повороты, идентификацию и выведение на цель.

Тем временем российские подводные лодки являются единственными в мире, оснащенными суперкавитационными торпедами — они представляют собой модернизированную версию «Шквала» с обычной боеголовкой. Российская промышленность также предлагает экспортную версию «Шквал Е» для продажи иностранным государствам. Иран заявляет о том, что он располагает своими собственными суперкавитационными торпедами под названием Hoot, которые, судя по всему, являются результатом применения методов реверсного инжиниринга в отношении торпеды «Шквал».

В 2004 году немецкий оборонный подрядчик Diel-BGT объявил о создании Barracuda. Речь идет о предназначенной для демонстрации технологий торпеде, способной развивать скорость до 194 узлов. Barracuda предназначалась для запуска с подводных лодок, а также с надводных кораблей, и тестовые модели могли двигаться как по прямому, так и по искривленному курсу. Однако эта программа, очевидно, так и не была до ведена до уровня реализуемого на рынке оружия.



Торпеда «Шквал» — шумное, но эффективное оружие, оно разрушает привычную парадигму ведения боевых действий под водой. Торпеда со скоростью в 200 узлов — это весьма привлекательная возможность, и по мере обострения военно-морского соперничества как в Атлантике, так и в Тихом океане мы, возможно, увидим еще больше флотов, использующий суперкавитационные торпеды и подстраивающих под них свою подводную тактику. Боевые действия под водой скоро станут намного более шумными — и намного более смертоносными.