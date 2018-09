/Поглед.инфо/ На 25.08.2018 г., Августин Карстенс, главният управител на Банката за международни разплащания (Bank of International settlements - BIS) изнесе реч пред симпозиум на Федералната резервна банка на Канзъс сити в която заяви, че светът е заплашен от перфектната финансово-икономическа буря. В статията за петро-юанът и световните валутни зони1 представих кратко обяснение каква е тази банка и какви са нейните висши цели. Това е централната банка на централните банки. В нея членуват централните банки на 60 държави, сред които федералният резерв на САЩ, централните банки на Русия и Китай. BIS се намира в Швейцария. Разполага със собствена полиция и представлява държава в държавата. Това е върхът на финансовия глобален елит.

Месец по рано, преди срещата на Тръмп и Путин в Хелзинки, Русия започна ударно разпродаване на американски доларови облигации. Разпродажбата продължи и след срещата между двамата лидери на 16 Юли. Резултатът е продаден американски дълг за 81 милиарда долара, разменен срещу злато1.

Очевидно Москва очаква някакво негативно финансово събитие, а след срещата между двамата президенти, Путин не е бил обеден в обратното и затова Русия продължи с продажбите. А това което става е логичното продължение на кризата от 2008 година.

През 2008 се спука балонът на безразсъдното раздаване на заеми в Америка. За да не фалират големите банки, федералният резерв (ФЕД) започна изкупуване на техния дълг като натрупа банкови дългове за 4.5 трилиона долара. Тоест ФЕД печаташе долари без реално покритие и ги даваше на банките (quantative easing program). Резултатът е, че банкерите забогатяха с трилиони долари, а ФЕД пое балонът на лошия дълг върху себе си. Но тъй като банките напълниха трезорите, те отново започнаха да раздават заеми. На този етап това стимулира американската икономика, растежът е на лице, а Доналд Тръмп е доволен. Но ФЕД се страхува от ново безразсъдно раздаване на кредити и повторение на кризата. Поради тази причина централната банка иска да вдигне основния лихвен процент, за да забави вземането на заеми и да започне постепенно да продава онзи дълг от 4.5 трилиона долара, който представлява огромна тежест2. За тази цел основният лихвен процент вече беше вдигнат два пъти през 2018 г. Тоест, централната банка иска да си върне парите от международните пазари и да се отърве от тежестите. Но ако Федералният резерв вдигне лихвения процент още, това ще забави взимането на заеми от бизнеса, което ще спре икономическия растеж. Това не се харесва на Тръмп. А продажбата на дълг за 4.5 трилиона долара, част от който скоро ще „узрее” (тоест ще бъде почти изплатен от длъжниците), ще стимулира търсенето на долари. Търсенето на долари ще повиши цената на долара. Скъпият долар в комбинация с митата и тарифите които САЩ получава от другите страни, като реципрочна мярка на митата на Тръмп, ще убие американския износ, което води до загуба на работни места и спад в заплатите.

При такъв сценарии управлението на Доналд Тръмп може да се превърне в катастрофа и то още в края на 2018, началото на 2019 година, в зависимост от това колко рязко ФЕД ще вдигне основния лихвен процент и ще започне да продава онзи дълг от 4.5 трилиона долара. Ако централната банка избърза или изтърве ситуацията от контрол, това означава нова криза, не само за САЩ, но и за света. Високата цена на долара, на фона на резкия спад на други валути като китайския Юан, руската Рубла и турската Лира ще предизвика щети на цялата глобална икономика, тъй като 80% от глобалната търговия се осъществява в долари. Например, ако голяма турска фирма иска да купи нещо от международните пазари, турските банки трябва да издадат акредитив деноминиран в долари, но за целта те трябва да купят скъп долар от глобалния пазар, като платят в турска лира, която се срива. Тоест, оскъпяването на долара ще замрази глобалната търговия.

На 19.07. 2018 г., веднага след срещата на Тръмп и Путин в Хелзинки, Доналд Тръмп направи политическо изказване, което не се беше случвало от времената на Джон Кенеди. Той заяви, че не е доволен от политиката на ФЕД и от плановете им да продължат увеличаването на лихвения процент3. Очевидно Владимир Путин е изразил притеснения пред американския президент, но изказването на Тръмп предвещава политическа намеса във ФЕД, а това може да е дори по-голям проблем. Носят се слухове, че такава намеса е струвала доста скъпо на някои американски президенти. Но има ли Тръмп изобщо сили да се намеси?

Федералният съвет за отворения пазар е органът към централната банка, който отговаря за регулирането на лихвените проценти и политиката на отворения пазар. Той се състои от 12 членове (в момента членовете му са осем) – седем от борда на управителите (които сега са само трима) и още пет, които са президенти на петте окръжни банки. Бордът на управителите в момента разполага само с трима членове (двама назначени от Тръмп и един от предишната власт), вместо със седем, тъй като другите четири места са все още незаети. Петте президенти на окръжните банки присъстват в съвета. Президентът на федералната банка за окръг Ню Йорк е назначен от Тръмп. Друг от тези пет – Президентът на Минеаполис, се изказва против следващо повишаване на лихвените проценти, но не е сигурен как ще гласува. Тоест, в най добрия случай Тръмп разполага с четири членове, от общо осем, които ще го подкрепят. Следователно, Тръмп има шанс да окаже влияние, но този шанс не е напълно сигурен.

Дори след намесата на Доналд Тръмп и предотвратяване на повишаването на лихвените проценти, ситуацията отново може да излезе извън контрол. Политически натиск за поддържане на ниска стойност на националната валута могат да си позволят държави като Русия, Китай и дори Турция, но не и САЩ. Доларът е глобалната валута с която се измерва стойността на богатството на всички богати хора, фамилии и организации по света. Ако американският президент поеме политически контрол над долара и на този етап спре растежа му на международните пазари, пазарите могат да реагират обратно, като започнат да продават. Това ще предизвика спад в стойността на американската валута, който спад би могъл да изплаши други страни освен Русия, като например Китай. И без това отношенията САЩ-Китай не са в цъфтеж. Ако започне масова продажба на американски доларови облигации, можем да станем свидетели на обратното, рязък спад в цената на долара. Това ще окаже тежък ефект върху американския внос, който след митата е станал доста по скъп. Ако няма внос, няма производство, няма и растеж, а инфлацията ще започне да се увеличава. Тогава ще се наложи Тръмп отново да се намеси, но ако тези намеси стават твърде чести, те могат да предизвикат тотален хаос на пазарите. Тоест, може да се окаже, че това е ситуация подобна на цуг-цванг в шаха. Всеки ход води до все по лоши последици.

При такъв сценарии, най-лошото за Америка ще бъде изостряне на политическата ситуация. Доналд Тръмп се готви за избори за Конгреса, които ще бъдат на 6 Ноември. Ако изникне икономически проблем, резултатът на републиканците може да бъде доста по-лош от очакването, което означава, че войната между финансовия капитал и индустриалния капитал (либерали срещу консерватори) в САЩ ще се изостри с пълна сила.

Несигурността в американската политика ще предизвикат отговор на гео-политическо ниво. Германия и Франция вече обсъждат замяната на SWIFT с алтернативна европейска система за междубанкови разплащания в Евро4. Русия вече готви алтернатива на SWIFT – системата МИР. Китай увеличава използването на петро-юанът и се подготвя за краха на долара. Държави като Турция, Иран и Сирия вече твърдо отказват да търгуват в долари. Ожесточаване на тихата гражданска война във Вашингтон само ще ускори тези процеси. Но най-важното от всичко е, че 80% дял от световната търговия и глобалната роля на долара вече тежат на самата Америка. Големи сили в САЩ, включително и Президентът Тръмп, като че ли не желаят Америка да носи тази огромна отговорност за света. Следователно, дните на долара като световна резервна валута са преброени. Подготвя се нова система на световните финанси – вероятно подялба на валутни зони5. Проблемът е, че крахът на долара не бива да се случва рязко, защото ще предизвика тежка икономическа криза.

Последната световна икономическа криза от 2008 г. повиши цените на всички храни и ресурси, което предизвика военни конфликти от Либия, през Египет до Йемен, Сирия и Иран. Следващата икономическа криза може да дойде по-скоро от очакваното, а военно-политическите измерения от нея в пъти ще надвишават резултатите от Арабската пролет. Икономическата ситуация в Турция и Украйна се изостря. Дори богати държави като Саудитска Арабия и Катар имат тежки икономически проблеми. Иран и Израел не могат да разрешат конфликтът по между си. Поредица от големи войни в Евразия и Африка ще изправи лице в лице военно-политическите сили на Китай-Русия-САЩ, като всяка от трите ще иска да защитава своите интереси и зони на влияние. Това ще изправи света пред безпрецедентна глобална криза във всички дълбочини и измерения – идеологическо, икономическо, политическо, финансово, военно, ресурсно и т.н. Но най-лошото е, че този процес не може да бъде спрян. Той рано или късно ще се случи! Можем само да го бавим. След него ще последва най-голямото преразпределение на сили, ресурси и средства в света.

