/Поглед.инфо/ Скандалът, опитващ се да лиши Русия от правото да говори на международната сцена или дори да принуди спортистите си да предадат знамето на родината си и да действат като неутрални, все още не е утихнал, тъй като Световната допингова агенция стартира нов "кръстоносен поход" срещу друга спортна суперсила - Китай.

Така че, избягалата, след избухването на скандала преди две години, от Китай в Германия бивша лекарка на олимпийския отбор на Китай Сю Инсян в интервю за същия канал ARD, който миналата година говореше за "руската допингова програма", обяви, че всички медали, спечелени от китайските спортисти от 1980 г. насам, са били получени само заради допинга. Освен това, казва тя, съществува държавна допинг-програма, в която са включени деца от 11 години, а само през употребата на допинг са преминали над 10 000 спортисти от всички спортове. Китайските спортисти многократно са били тествани за допинг у дома, докато резултатите не станат негативни, и след това се изпращали на международни състезания. За тях дори имаше специален код "баба е у дома".

"В същото време китайските спортисти, част от националните отбори, използваха широко допинг. Медалите са спечелени с допинг и те трябва да бъдат върнати. Става въпрос за повече от 10 000 души. В Китай вярваха само на допинга. Само онези, които са взели дрога, имат право да защитават честта на страната. Всички, които се противопоставяха на допинга, сега са в затвора. Онези, които отказват да вземат лекарството, веднага бяха изхвърляни от екипите. Преди Олимпийските игри през 2008 г. в Пекин бях предупредена да не говоря за допинга. Но не можах да остана безмълвна. Винаги идваха при мен, синовете ми загубиха работата си поради това ", каза Сю Инсян пред друго западно издание - Inside the Games.

/рус.ез./

Само собой, далее по сценарию на сцену вышло WADA, которое в качестве своего первого шага «попросило свою независимую разведку и следственную команду, чтобы инициировать процесс расследования для сбора и анализа всей доступной информации». Данное заявление уже размещено у них на официальном сайте.

Накат на китайский спорт с помощью уже дискредитировавшего себя ARD и бежавшего из Китая бывшего спортчиновника (в данном случае «авторитетного врача») уже попахивает откровенным кризисом жанра. Такое ощущение, что в WADA решили, что у всех слишком короткая память и скандал с русскими уже забылся.

Напомним как это было у нас. «Инициатором» информационной войны против российского спорта тоже стал широко разрекламированный фильм немецкого телеканала ARD «Секретный допинг: как Россия добивается побед» (сценарист и режиссер Х. Зеппельт), вышедший в эфир 3 декабря 2014 года. В основу идеи, которую декларировал фильм, было положено утверждение о существовании в РФ государственной допинговой программы по подготовке российских спортсменов для достижения ими высших наград на международных первенствах. Эта же установка использовалась как в официальных документах Всемирного антидопингового агентства, так и в заголовках публикаций западных СМИ, «доказывающих» таким образом наличие в РФ данной программы. Русскими Сюэ Иньсянь стали бывший главный специалист РУСАДА Виталий Степанов и его жена Юлия Степанова (Русанова).

Руководствуясь фильмом немецкого телеканала ARD, WADA создало специальную Независимую комиссию по расследованию прозвучавших в адрес России обвинений. Выход фильма в эфир, а также последующие за этим 335-страничный доклад Независимой комиссии WADA, опубликованный 9 ноября 2015 года, на основании заявлений бежавшего в США главного фигуранта дела об уничтожении допинг-проб Г. Родченкова, первая часть доклада Р. Макларена, представленная 16 июля 2016 года, вызвали сильные всплески в информационном поле. В течении всей этой кампании было выпущено еще четыре фильма ARD на эту же тему, которые поднимали новые волны обвинений России, и выступали катализатором информационной кампании. Одновременно с главными событиями вокруг ВАДА развивался и «мельдониевый скандал». Получив необходимое освещение в СМИ в течение марта 2016 г., он угас, оставив, однако, осадок на репутации российского спорта в целом и М. Шараповой – центральной фигуре скандала – в частности.

Целевыми группами всей информационной кампании стали мировая спортивная общественность, российские болельщики, спортсмены разных стран, тренеры, спортивные чиновники и функционеры, а также мировая и российская политическая элита. Субъектами информационного противоборства стали международные спортивные и антидопинговые организации (МОК, WADA, ИААФ, ВФЛА, РУСАДА, Спортивный арбитражный суд, а также международные федерации по различным видам спорта), спортивные чиновники и функционеры, политики, общественные деятели и журналисты.

События, начало которым положил фильм ARD, привели к приостановлению аккредитации Московской антидопинговой лаборатории и дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, что, как следствие, сделало невозможным участие российских легкоатлетов в международных спортивных соревнованиях, главным из которых были летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Срыв участия в летней Олимпиаде и полная дискредитация государственной системы спорта стали конечной целью информационной кампании, направленной на нашу страну.

В феврале 2017 г. WADA опубликовало письмо, в котором признало, что в докладах (первая и вторая часть) Р. Макларена нет достаточных оснований, чтобы говорить о виновности России в подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи и о существовании в России государственной допинговой программы. В августе этого года WADA отступила перед паралимпийцами, а в начале сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оправдало 95 из 96 российских спортсменов в связи с отсутствием доказательств применения допинга. Тем не менее, урон международному спортивному престижу страны в ходе проведенной информационной «операции» был нанесен в таких масштабах, что, даже несмотря на политику полной открытости, репутация российских спортсменов, пострадавших от «допингового скандала», еще не скоро восстановится.

Более того, все это шоу проходило на фоне обвинений самой организации в закрытии глаз на прием допинга спортсменами США и Великобритании. Так, в прошлом году Американские спортсменки признались, что с разрешения Всемирного антидопингового агентства принимали препараты, запрещенные для всех остальных атлетов.

И вот, после того, как данная контора в течение почти трех лет портила кровь российским спортсменам, да и еще не закончила ее портить, там решили идти в наступление на Китай по тому же самому сценарию. Какова будет реакция Поднебесной — пока неизвестно, но спортивным чиновникам она точно понравится — китайцы крайне не любят каяться и бить поклоны «партнерам», особенно когда чувствуют за собой правоту. Впрочем, не будем забегать вперед и посмотрим, что на обвинения ответит китайский коллега Мутко и согласится ли кто из китайцев выступать под нейтральным флагом.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели