/Поглед.инфо/ Политолозите знаят, че съюзът между Русия и Германия за Великобритания и САЩ е много по-лошо от съюза между Русия и Китай и като цяло всяка друга геополитическа схема. Сергей Кургинян дава пример със срещата си с висш съветник на Буш, където той казва, че никога няма да има съюз между Германия и Русия, тъй като това ще означава ядрена война в Европа.

Ясно е, че САЩ ще го разпалят, а не Германия и Русия. САЩ ще воюват с Русия за Германия. И като цяло за цяла Европа. На тази основа Кургинян заключава, че Европа никога няма да приеме пълноправен съюз с Русия, просто заради собственото си оцеляване и риска да не бъде унищожена от американските оръжия. И този извод е неопровержим.

Нещо повече, стратегията на Русия, която постоянно се стреми към Европа, става ясна. Тази стратегия се основава не само на стремежите на отделните членове на нашия елит да се преместят на Запад и да станат част от него. Има и друга част, която осъзнава, че това не е възможно, но все още се стреми към Европа. Защо? По причини, свързани с военната стратегия - да заемат заплашителна плацдрам. Тази стратегия има много по-широка основа. Това е осъзнаването на факта, че Русия може успешно да води местни войни, но не може също така успешно да се противопостави на обединения Запад - поради факта, че нашата икономика е на пето или седмо място в света, а не в челната тройка или сред петте най-големи.

Нещо повече, това съотношение не се е променяло от времето на отдавнашната Кримска война до сегашната кампания в Сирия. Сталин разбира това напълно добре, всички лидери на СССР разбират това след него, сегашните ръководители на Русия разбират това. Съгласно тези критерии бяха създадени НАТО и АТС - Организацията на страните от Варшавския договор, съветският военен блок, който балансира НАТО, но не го превъзхожда.

Единственото спасение за англосаксонското господство в Европа е организирането на постоянна война между най-големите континентални европейски страни. Първата и Втората световни войни са двата горещи етапи на единната Голяма непрекъсната война на обединения Запад срещу Русия, която започва с Кримската война и продължава и до днес. А прекъсванията между активни етапи се използват за натрупване на сили в следващите етапи. Но те не са мир.

Разбирайки, че единственото условие за оцеляването на Германия и Франция след двата горещи етапа на световната война на Запада срещу Русия е да се избегне статута на театър на военни действия, Европа се присъединява към победителя като победен васал. Тя се притеснява от факта, че несъмнено споделя конфронтационната парадигма на Великобритания и САЩ към Русия и участва във всички враждебни действия в замяна на това, че не участва в горещата фаза на войната. И тъй като Германия и Франция се превръщат в опорна точка на американската военна система в Европа, те започват тайно да осъществяват големи търговски проекти с Русия, които не биха били възможни, ако не подкрепят конфронтацията между англосаксонския свят и Русия като цяло.

Германия се съгласи да стане основа на системата на господство на САЩ в Европа и всичките години на съществуването на СССР от една страна тегли от там петрол и газопроводи, а от друга активно участва в създаването на всички антисъветски проекти, от подкрепата на бандеровците в Съветска Украйна до превръщането в комплексен център за подривна дейност. С това се занимаваха бившите хитлерови специалисти, които стояха в основата на създаването на специалните служби на ФРГ, намиращи се под пълен контрол на специалните служби на САЩ. В това бяха въвлечени и двете върни на емиграцията от СССР. Да, всички канцлери знаят, че стенограмите от подслушаните им разговори лежат на бюрото на президента на САЩ. И това ги устройва – те демонстрират отсъствие на тайни цели, намерение за излизане от контрол.

Това послушание във второстепенното им позволява да се стремят към основното. Сега в Европа няма по-горещ привърженик на санкциите срещу Русия по украинския въпрос от Германия. И Меркел получава от германците маса упреци, е подобна позиция не е честна, защото Русия не възпрепятства обединението на Германия. Но Германия разменя риториката и делото – осъжда Русия и демонстрира изолиране от нея, но тя извежда изпод удара проектите на стратегическите газопроводи, превеждайки ги от темата за създаване на основа за излизане от подчинението пред Щатите към въпроса за обичайната търговска изгода на няколко големи компании. Германия изобщо не е готова да реже клона изпод САЩ и да обедини своите технологии с ресурсите на Русия и така да стане поле на ядрен апокалипсис. Не, това просто е бизнес, конкурентна борба на германските и американските газови корпорации.

/Рус. Ез./

Переведя глобальный конфликт Европы и США на уровень на несколько порядков ниже, Германия защитила свой проект постепенного превращения себя в суверенный центр силы и одержала промежуточную победу над своим победителем. Германия не позволяет навязать трактовку газопроводов как политической проблемы, настаивая на трактовке сугубо коммерческой. При этом даже усиливая антироссийскую риторику.

Таким образом, между Россией и Германией возник тайный сговор, где они на людях имитируют борьбу, а на деле помогают друг другу ни много ни мало свалить глобальное господство США или существенно его ограничить - пока нет сил на большее. Причём ни у России, ни у Германии нет цели уничтожить США в принципе. У них есть цель усилиться самим. То, что это автоматически опускает США, является побочным эффектом, а не целью всей стратегии тайного взаимодействия.

Германия заняла возмущающую русских и немцев позицию поддержки отторжения России от Украины и участия в оккупации последней. Зачем она это делает? Создаётся впечатление, что у Германии есть свои виды на Украину и она стремится включить её в свою сферу влияния. Да, это стремление существует, но для чего это Германии нужно? Ведь Украина не в состоянии быть рынком сбыта немецкой продукции, и как объект немецких инвестиций Украина Германии тоже не интересна. То есть Украина не объект экспансии немецкого капитала. Тогда зачем Германии контроль порта в Мариуполе и правительства в Киеве?

Германия стремится нарастить количество точек влияния на Россию лишь в целях сохранения своих позиций в газовом вопросе. Германии интересна украинская труба в качестве противовеса слишком усиливающемуся Газпрому. Ведь Россия прорвалась - с согласия пустившей её Германии - в Европу по двум главным для США направлениям - по югу на Чёрном море и по северу на Балтике. Там, где планировалось Россию от Европы отрезать.

Россия обняла Европу двумя руками и Европа не только не уклоняется от таких объятий, но и сама, так сказать, отпирает для них окна и двери - на словах, разумеется, крича, что она - дама замужняя за США и никаких побочных отношений и в мыслях не допускает. Главное, чтобы этот крик всё время слышал американский муж.

Он и слышит, не веря ни одному слову, однако сделать ничего не может. Понимает, что его обводят вокруг пальца, говорит об этом, но Европа всё отрицает и в доказательства приводит свои грозные заявления. Тем самым позволяя России делать такие подарки, которые делают Европу не просто более богатой. но и более независимой. Отвергнуть такое предложение Европа не хочет ни за что, даже ценой скандала на кухне.

Вашингтон, Лондон, Варшава, Киев и Прибалтика прекрасно понимают, что они становятся свидетелями германского европейского спектакля, когда поднявшаяся на русском газе Германия, сговорившись с Францией, завтра начнёт совсем другие разговоры и действия. В этой схеме все нынешние вассалы США в Европе окажутся проигравшими ставку размером в жизнь. Германия не раз показывала, кем она считает поляков, украинцев и прибалтов. И когда у неё прибудет сил, она снова это им покажет. Мало им вовсе не покажется.

Самая страшная причина для негодования у Польши, Англии и нынешней Украины состоит в том, что они понимают - Россия играет Германией как куклой, насаженной на руку. Сцепившись в США и миром их политической прислуги, Россия выигрывает время, терпя мелкие пощёчины ради главного - приближении момента, когда она вцепится зубами в англо-саксонскую глотку и разорвёт её. И самое обидное, что зубы эти будут не русскими, а немецкими.

Но американо-британским лимитрофам от этого ещё страшнее. Как беспощадны бывают немцы, они помнят генетической памятью. Немецкая овчарка выведена не для охоты на волков, а для охраны концлагерей. И один из них был построен на польской земле и наполнен в том числе и поляками. Когда немцы напомнят полякам, прибалтам и бандеровцам все годы терпения их гадостей немецкому проекту, никакие мольбы о пощаде не помогут. Поднятые русским газом немцы просто не заметят нынешних американских шавок. Когда закончатся дотации ЕС, немцы заговорят с Польшей на другом языке.

Надо сказать, что немцы всегда крайне презрительно относились к полякам, что те знали и не могли Германии простить. Франция же и вовсе считает варварами всех, кто находится восточнее Аахена, города на границе Германии и Франции. Если французы ещё как-то иронично принимают западных немцев, отказывая им в европейской утончённости, то Восточной Европы, начиная с границы бывшей ГДР, для Франции просто не существует. Как бы толерантно политики ни говорили вслух, но многовековые установки находятся в их подсознании в виде коллективного бессознательного и влияют на принимаемые решения.

Таким образом, Россия и Германия - это такие современные Монтекки и Капулетти Европы, которые днём на словах участвуют в семейных распрях, а ночью проводят тайные свидания и строят планы на совместное будущее. Это будет не общая семья, нет, ценности останутся разными, тут будут "дружить домами", торговыми домами, если более конкретно, но этот "брак по расчёту" перевесит по прочности многие браки по любви ( бывшие "братушки") или браки по принуждению (неравный брак Германии и США). У Германии и России нет никаких иррациональных эмоций. Слишком много их альянс даёт каждой стороне, чтобы можно было от него отказаться.

Таким образом, антироссийская публичная риторика Германии - это отвлекающий манёвр, цель которого на 70% успокоить США относительно их главных страхов в стиле "Дорогой, я тебе сейчас всё объясню, это совсем не то, что ты подумал!", и на 30% выторговать у России один независимый от неё канал получения российского же газа - "Извини, но у меня есть ещё один поклонник". И опять же успокоить Главного Американского Мужа относительно его планов в отношении России.

Вся несчастность Германии в том, что вся её игра шита белыми нитками и всем понятна. Это делает её уязвимой. И только настойчивость России оставляет Германии надежду на получение желаемого европейского статуса состоятельной и независимой гранд-дамы, а не американской девушки по вызову. Россия поможет Германии выкупиться из американского плена. Пока Россия напирает, Германия держится. Обе страны терпят.

Но газопроводы строятся и терпеть остаётся всё меньше. После запуска обоих Потоков мир увидит совершенно иную ситуацию в Европе. Когда уже бывший американский муж со своим СПГ стучится в германскую дверь с просьбой впустить, а на пороге возникает огромный мужик и с русским акцентом спрашивает: "А это кто тут припёрся?", на что получит ответ: "А, это мой бывший, никак не уймётся после развода. Не выбрасывай его на улицу, пусть пойдёт на кухню, там его покормят".

Разумеется, Америка останется в силах разрушить Европейский дом силой. Но чем позднее она за это примется, тем дороже для неё это обернётся и тем меньше будет реальных шансов для реализации того, о чём когда-то говорил советник Буша-старшего Сергею Кургиняну на тему повода для ядерной войны в Европе. Через 30 лет противопоставить стремлению Китая в Европу при связующей роли России плюс российский газ будет уже нечего.

Возникнет зеркальная ситуация - когда уже не США будет устраивать провокации Европе, а Европа будет устраивать провокации США, толкая их на грубость, после чего Европа спокойно сможет "паковать чемоданы", отдаляясь от структур США при всеобщей поддержке бизнеса и населения. Все необходимые приготовления к тому времени будут уже закончены. Начавшись с газопроводов, всё кончится разделением американских и европейских военных и расчётно-финансовых систем.

Всё это стало возможным только благодаря России. Так Россия вернёт исторический должок США за СССР. Штаты всё прекрасно понимают и видят, куда идёт дело. И так как мир катится именно в эту сторону, то неприязнь США к России будет только нарастать. Но тут уж ничего не поделаешь. Придётся нам как-то с этим жить. А как жить Штатам с такой психотравмой - это тема, которую без хорошего психолога не распутать. В России есть один такой - Шойгу фамилия. "Авангардами" и "Посейдонами" лечит. Говорят, помогает. Хорошо успокаивает. Иногда навсегда - по желанию пациента. Так что эксперты правы, когда говорят, что в Европе российскому газу нет альтернативы. Действительно нет. Главное, привыкнуть к этой мысли и не нервничать. Нервные клетки не восстанавливаются.

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