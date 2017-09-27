/Поглед.инфо/ Американските санкции срещу Северна Корея са от 70 години. Независимо от това, страната чухче успя да влезе в 21-ви век със солиден багаж от промишлени постижения и дори е готова за пост-нефтената ера. Изненадващо за икономистите, но през последните 17 години една от най-затворените икономики в света има най-висок ръст на БВП – 3,9%, надминавайки този на САЩ и на Южна Корея. Причината за това явление е в способността на корейците към иновации, както и способността им да се адаптират към променящите се външни условия.

На първо място сред изобретенията с национално значение са т. нар. "корейско желязо" и синтетичния материал „виналон”. Липсата на залежи от въглища принуждава севернокорейските металурзи да разработят начин за топене на метала без използването на кокс. Комплексът Songjin е усъвършенствал система за производство на чугун в пещ с кислородно гориво, което е истинска революция в стоманодобивната индустрия.

„Виналонът” е бяло блестящо влакно, което може да бъде и твърдо, и меко, както и да абсорбира влагата по-добре от други тъкани от синтетични влакна. Освен това „виналонът” е устойчив на киселини и алкали, на въздействието на микроби, включително на мухъл.

(рус.ез.)

Секрет экономического чуда: как Северная Корея обратила санкции в успех

Американские санкции против Северной Кореи насчитывают уже около 70 лет. Тем не менее, страна чучхе смогла войти в ХХI век с солидным багажом промышленных достижений и даже готова к постнефтяной эре. На удивление экономистов одна из самых закрытых экономик мира дала самый высокий за последние 17 лет рост ВВП в 3,9%, обогнав США и Южную Корею. Причина этого феномена кроется в способности корейцев к экономическим инновациям и адаптации к меняющимся внешним условиям.

Изобретатели и первооткрыватели занимают особое место в северокорейских художественных произведениях. Особенно ценятся открытия, которые позволили преодолеть недостатки или эффективно использовать избыток в тех или иных сырьевых ресурсах. В частности, на первое место среди изобретений национального значения в Северной Корее ставятся так называемое «корейское железо» и синтетический материал виналон.

Отсутствие собственного угля заставило северокорейских металлургов разработать способ производства металла без использования кокса. Комплекс Songjin усовершенствовал систему производства чугуна, напрямую связав вращающуюся печь и кислородную плавильную печь, чем совершил настоящую революцию в сталелитейной промышленности. Этот способ производства стали является оригинальным, поскольку позволяет производить сталь путем кипения чугуна до состояния стальных конструкций.

Пример производства виналона показывает, как Пхеньян сумел обратить в экономическое преимущество наличие обильных отложений известняка и антрацита. Данные породы являются сырьем для карбида кальция, из которого и производится виналон – спиртовое волокно, полученное из поливинилового спирта. Этот материал был разработан корейским ученым Ри Сун Ги ещё в 30-х годах прошлого века.

Ткань Vinalon представляет собой белое и блестящее волокно, является одновременно и твердым, и мягким, и поглощает влагу лучше, чем другие ткани из синтетического волокна. Кроме того, он сопротивляется кислоте и щелочи, а также устойчив к воздействию микробов, включая плесень. Промежуточные продукты виналона дают более 400 видов химических веществ, включая каустическую соду, винилхлорид, винилацетат, соляную кислоту и катализаторы. На его основе разрабатываются также фитосанитарные продукты – гербициды, пестициды и красители. В настоящее время комплекс Vinalon 8-February, помимо непосредственно самого виналона, производит неорганические, органические, макромолекулярные и тонкие органические химикаты.

За годы санкций Северная Корея оказалась наиболее чувствительной в энергетической сфере. Однако Пхеньян научился компенсировать нехватку энергии, используя механизмы адаптации к окружающей среде. Начиная с 2008 года, чтобы компенсировать увеличение расходов на нефть, северокорейские судоходные компании сократили скорость судов, но увеличили их количество. А в 2012 году фасады новостроек в Пхеньяне были покрыты светодиодным освещением, которое потребляет меньше энергии.

Сегодня нефтяное эмбарго стимулирует Северную Корею развивать альтернативную энергетику. Вслед за активным внедрением солнечных батарей Пхеньян собирается осваивать добычу сланцевого газа. На фоне прорывных изобретений, компенсирующих отсутствие месторождений каменного угля, освоение зеленой энергетики и развитие сланцевых технологий может сделать Пхеньян лидером в постнефтяной экономике, позволит обогнать передовые страны по адаптации к вызовам ХХI века.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели