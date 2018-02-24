/Поглед.инфо/ Точно преди 100 години, на 23 февруари 1918 г., е създадена Работническо-селската Червена армия (Рабоче-Крестьянская Красная Армия -РККА). Епитетите "несъкрушима" и "легендарна" днес може да се въприемат като гола пропаганда. Но създаването на РККА е уникално явление, с такава сила, която е могла да преобърне планетата. Къде се крие тайната на успехите на РККА? И защо великата идея я постигна болезнено фиаско?

Червената армия не е родоначалница на Съветската армия, още по-малко на Въоръжените сили на Руската федерация. Червената армия се изгражда на съвсем други принципи, а духът й се отличава от този на всички известни воински формирования. Такъв дух не е имало преди нея, а и след това.

На първо място на руски език "Красная" има и смисъл на по-добър. От гледна точка на съвременните разбирания, РККА е международна трансконтинентална наднационална бойна корпорация на работниците и селяните, която не признава граници и предели. Нейната техническа и научна база е всяка завзета от РККА територия. Нейната духовна опора е мощната агитация за справедливост, свобода, равенство и братство.

В Червената армия постъпват много малко от старите военни кадри. Встъпването в редовете й е на доброволен принцип в пълно съответствие с духа на революцията. Подборът е класов - доброволците са предимно работници и селяни. Това е много важно. Доброволецът винаги е най-съзнателният боец.

Към 25 октября 1917 г. срещу войските на кайзерова Германия противостои руската армия, состояща се от 6 388 126 бойци. В запасните пехотни полкове се числят още 1 346 260 души. От септември 1914 г. до революционната 1917-та в руската армия са мобилизирани общо 14 083 606 души.

Съгласно чл. 6 на Бресткия мирен договор руската армия е трябвало напълно да се демобилизира, включително частите, създадени от болшевиките. Правителството действително предприема демобилизация, но успоредно, партията ускорено започва да изгражда нови бойни части на РККА. Поголовно се обучава населението да борави с оръжие. В краевите региони се създават национални формирования на арменци, грузинци, латиши, азербайджанци... Всички те присъединяват своите отряди към РККА.

По образец на частите на РККА е създаден Интернационален легион от чуждестранни доброволци, говорещи на английски, френски, немски и други езици. Легионът също допринася за успеха на РККА. Например, под Уфа се сражава 222-а стрелкови Самарски интернационален полк към 25-а стрелкова Чапаевска дивизия. В този полк служат унгарци, чехи, словаци, немци, австрийци, поляци и китайци. Общо 500 000 чуждестранни доброволци воюват в частите на РККА.

(рус.ез.)

У Красной армии было несколько секретов успеха

Троцкий говорил: «Много элемента негодного, хулиганов, лодырей, отбросов»

Ровно сто лет назад была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Эпитеты «несокрушимая» и «легендарная» сейчас воспринимают как голую пропаганду, меж тем, РККА и впрямь была уникальным явлением и той силой, которая могла перевернуть всю планету. В чем был секрет ее успеха? И почему великую идею постигло болезненное фиаско?

Красная армия не является родоначальницей Советской Армии, уж тем более ВС РФ. Красная армия строилась на совершенно других принципах, а сам дух РККА отличен от всех известных воинских формирований. Такого не было ни до, ни после неё.

Красная значит лучшая

Говоря современным языком, РККА это международная трансконтинентальная наднациональная боевая корпорация рабочих и крестьян, которая не признает границ и пределов. Её техническая и научная база – любая занятая ею страна. Её духовная опора – мощная агитация на тему справедливости, свободы, равенства и братства.

В ряды Красной Армии мог вступить любой желающий. Ставилось только одно, но серьезное условие: каждый кандидат должен быть «классово полноценным», то есть из рабочих или крестьян. Чиновники, купцы, духовенство – люди классово чуждые. Попросту говоря, враги. Девизом РККА было «Винтовка не бремя, а привилегия господствующего класса».

Красной армией руководили «красные командиры». Именно такое звание стояло в дипломах первых выпускников военных училищ. Генералы и офицеры не подпускались к Красной армии на пушечный выстрел. По меткому замечанию революционеров, «генералы все испортят и вернут прежнюю муштру». Так, собственно, в итоге и произошло.

До появления пулемета хождение сомкнутым строем, «коробками» имело практическую пользу – увеличивалась плотность огня. Автоматическое оружие заставило изменить правила. С тех пор атаки проходят разрозненно, солдаты держатся подальше друг от друга, дабе не срезало одной пулеметной очередью. Однако муштра продолжается по сй день – искусство красиво пройтись перед начальством ценится едва ли не больше боевого опыта.

Но в Красной Армии обходились без начальства – старых военных кадров (по крайней мере, старались), делая ставку на добровольный принцип укомплектования в полном соответствии с духом революции. Это важно. Наиболее сознательный солдат всегда доброволец. Призывники больше думают о доме, а не о том, как победить. Служба им в тягость, тем более, когда идет война.

Остальное взрослое население должно пройти начальную военную подготовку, после чего разойтись по домам вместе с оружием. В случае войны народ собирался бы в полки по месту жительства, эти подразделения вливались бы в Красную армию и – понеслась.

Надо признать: такая форма военной организации подходит к менталитету и просторам нашей страны.

Во времена Гражданской Красная армия получила прекрасную закалку – война вышла маневренная. Подразделения и соединения действовали на огромных просторах, заходили в тыл противнику, совершали внезапные рейды, заманивали ложными отходами. Никаких фронтов, как в Первую мировую, не было и в помине.

В итоге ветераны РККА получили прекрасный боевой опыт, возможно, лучший из тех, что существовал на Земле на тот момент времени. Красной армии давалась возможность стать той силой, которая навсегда изменит облик планеты.

Начало большого пути

По состоянию на 25 октября 1917 года войскам кайзеровской Германии противостояла русская армия, состоящая из 6388126 человек. В запасных пехотных полках числилось еще 1346260 человек. Всего же с сентября 1914-го по революционный 1917-й в русскую армию было мобилизовано 14083606 человек. Это колоссальная масса. И вся она, за исключением офицеров, рвалась из окопа домой.

Помня об этом, большевики объявили о переформатировании вооруженных сил. В воззваниях того времени говорилось: «Социалистическая армия сверху донизу будет построена на выборных началах, на началах товарищеского взаимоуважения и дисциплины».

Перед увольнением в запас человек мог выбрать: ехать домой или поступить в Красную армию. Некоторые части царской армии после заседания солдатского комитета становились подразделениями Красной. Одними из первых в РККА вступили гвардейские Волынский, Литовский и Кексгольмский полки. Военно-воздушные силы провели реорганизацию и стали Красным воздушным флотом в полном составе.

Но на первых порах в красноармейцы записывались неохотно. На Юго-Западном фронте, например, всего 10 тысяч человек. Параллельно новые подразделения РККА формировались в тыловых частях и тоже – с относительным успехом. В Измайловском полку записалось 100 человек, в Петроградском – всего 8, в Шестом Латышском полку – 300, в Тукумском – 500 человек, а вот Первый запасной батальон вступил в РККА полностью.

По данным учетного отдела Всероколлегии, на конец февраля 1918 года в Красную армию вступило 21333 добровольца в Петрограде и 15483 в Москве.

Таким образом, несмотря на политическую вакханалию в России, части царской армии перед германскими окопами постепенно заменялись на подразделения РККА. Сдавать страну немцам никто не собирался, а выступления тех дней были полны оптимизма: под знаменем Октября на фронте создается новая армия «из испытанных революционеров добровольцев», готовых остаться на позициях и до конца защищать революцию.

Таким образом, старая армия не упразднялась, а дополнялась Красной гвардией и становилась Красной армией. Даже старые командиры оставались на местах, если соответствовали классовому принципу отбора.

Поначалу Генеральный штаб разработал план, согласно которому 159 дивизий на фронте предполагалось ужать до 100 полнокровных, вывести в глубокий тыл как можно большее число ненужных войсковых частей и подразделений, а потом сформировать новую армию из солдат добровольцев - 36 дивизий по десять тысяч человек. При этом в Московском или Казанском военном округе предполагалось подготовить материально техническую базу со складами вооружения и техники.

Но немцы быстро просчитали ситуацию и предприняли контрмеры. О повальном отступлении красных знают все, повторять эту историю не стоит.

В ответ Ленин с соратниками решили двинуть на фронт 300 тысяч добровольцев и перемешать их с солдатами и матросами бывшей царской армии, чтобы использовать красноармейцев как цемент для спайки разлагающихся частей. Но и этого сделать не успели – был подписан Брестский мир.

Пункт шестой Брестского мирного договора требовал полной демобилизации российской армии, в том числе и тех частей, что были созданы большевиками. Правительство занялось демобилизацией, но параллельно партия ускорила создание новых боевых частей РККА. Началось поголовное обучение населения обращению с оружием, а на окраинах начали создаваться национальные части: армяне, грузины, латыши, азербайджанцы – все формировали свои отряды и вступали в ряды Красной армии.

Наконец, по образцу частей РККА был создан Интернациональный легион для иностранцев. Согласно документам, там должны были служить добровольцы, говорящие на английском, французском, немецком и других языках. Во многом он олицетворял собой залог успеха Красной армии в целом.

От китайца до француза

По состоянию на 1917 год в российском плену находились: Германия – 165000 солдат, 22082 офицера; Австро-Венгрия – 1670395 солдат, 54146 офицеров; Турция и Болгария – 50200 солдат, 950 офицеров. Царская Россия была буквально усеяна лагерями для военнопленных. Они использовались как рабочая сила в промышленных производствах и в сельском хозяйстве от Москвы и Питера до Перми, Хабаровска и Владивостока. Пленные строили Мурманскую железную дорогу. Рыли каналы на Дону. Работали на шахтах Урала и Донбасса и на военных заводах Ижевска.

Нечеловеческие условия жизни, систематическое недоедание, болезни, унижения – все это сделало из пленных иностранцев закоренелых большевиков-ленинцев. Коммунистам даже агитировать за Советскую власть не приходилось – все сами бежали записываться в РККА.

Накануне Октябрьского переворота военнопленные стали формировать Красногвардейские отряды и рабочие дружины. Например, Отряд военнопленных и российских железнодорожников из Серпухова во время переворота штурмовал Курский вокзал в Москве и наступал на Кремль.

В Москве на заводе Гужона (ныне – «Серп и Молот») революционной работой занимались военнопленные венгры. Они также сформировали свой отряд и тоже участвовали в штурме московского Кремля. В Петрограде в октябре 1917-го так называемые воины-интернационалисты также воевали за Советскую власть. В Киеве действовал югославский отряд, запомнившийся боями на станции Черкассы и за Днепропетровск. Летом 1918 года венгр Янош Гейгер во главе батальона интернационалистов подавлял мятеж эсеров в Ярославле. В обороне Царицыно осенью 1918 года сражалась Итальянская рота, еще одна рота итальянцев входила во 2-й Интернациональный полк Советской дивизии. 60-й Запасной батальон Кавказского фронта состоял из немцев.

Не совсем иностранцы, но все же: из 600 тысяч поляков – военнослужащих старой царской армии в ряды Красной армии вступили почти все. В составе РККА сражались Варшавский, Мазовецкий, Люблинский, Гродненский, Виленский, Сувалковский полки. Появилась даже Дивизия Польской Красной артиллерии.

Это – что касается европейцев. Но в царской России также «жили и работали под гнетом капиталистов» сотни тысяч китайских и корейских гастарбайтеров. Они охотно сражались за «хундан» (красную партию) и за «чондан» (партию бедных), то есть большевиков. Китайские отряды принимали участие в подавлении эсеровских мятежей, участвовали в боях с белофиннами, воевали на Северо-Западном фронте, сражались против Корнилова и Каледина на юге. Специально для них выпускались газеты на китайском языке, множество агитационных материалов. Лидеров китайских добровольцев принимал лично Ленин.

Были и смешанные части. Например, под Уфой сражался 222-й стрелковый Самарский интернациональный полк 25-й стрелковой Чапаевской дивизии. В этом полку служили венгры, чехи, словаки, немцы, австрийцы, поляки и китайцы.

Всего по самым приблизительным подсчетам за Советскую власть в рядах РККА сражались около 500 тысяч иностранных добровольцев со всего земного шара. Для каждой нации выпускались газеты, листовки, прокламаций и другой агитационный материал.

В мастерстве пропаганды коммунистов тогда никто не смог опередить. Так, на Западном фронте все знали, что в шесть вечера господа немецкие офицеры отбывают с фронта в тыл – на квартиры или отдыхать в ресторанах, театрах и борделях, а окопах остаются солдаты и унтера. Тогда поволжские немцы переодевались в германскую форму и шли прямо в окопы – агитировали против войны и за власть трудящихся. К утру офицеры Кайзера рисковали увидеть перед собой не подразделение Вермахта, а «немецкий отряд Международной Красной Армии».

В этом, наряду с интернациональным добровольческим составом, заключался один из секретов побед РККА. Они никогда не штурмовали противника в лоб – для начала засылали разведчиков-пропагандистов из местных. Те скрупулезно собирали информацию: чем живет общество, какие проблемы испытывает, чем недовольно в данный момент. Затем печатались пропагандистские материалы – агитация большевиков всегда носила характер «на злобу дня» и ориентировалась на конкретного обывателя в конкретном месте. Когда общество начинало склоняться на сторону большевиков, тут-то они и появлялись как освободители со своими эскадронами, пушками и танками.

Красная Армия создавалась не просто для победы в отдельно взятой стране. Она предназначалась для освобождения всего мира от гнета «эксплуататоров». И в первую очередь «оковы рабства» должны были сбросить пролетарии европейского континента, включая Британскую империю с ее колониями.

Конец мечты

Однако война и добровольчество сыграли с Красной Армией злую шутку. С самого начала под пули шли и погибали наиболее сознательные солдаты, тертые революционеры, соль партии большевиков. В кровопролитных боях ряды героев стремительно редели.

Да, Советское государство не просто сохранилось – оно вернуло почти всю дореволюционную территорию, в чем велика заслуга РККА. Но сама Красная Армия, её дух, кураж, креативность – растаяли.

В армии появились приспособленцы, воры, морально нестойкие граждане. Качественных бойцов почти не осталось, а те, что выжили в боях и походах погоды уже не делали. Троцкому пришлось принять в РККА изрядный контингент бывших генералов и офицеров царской армии, которые не только заняли почти все командные посты, но и принялись внедрять привычные порядки, на что рядовые красноармейцы бесперебойно жаловались.

Вслед за этим ввели принудительный призыв, а чуть погодя дошло до принятия в Красную армию бывших белогвардейских частей. И постепенно все вернулось на старую колею.

Возможно, концентрат сознательных революционеров-красноармейцев нужно было с самого начала разбавлять общей массой призывников, добавив в этот котел побольше агитации. Однако поняли это слишком поздно.

Примерно в 1925 году той самой РККА не стало. Китайские полки и бригады уехали в Поднебесную. Домой потянулись чехи, словаки, финны, немцы. Ярослав Гашек вернулся в свою Прагу, дописал роман о Швейке и спился в тоске и печали.

Многие выходцы из Международной Красной Армии заняли в своих странах ведущие посты в компартиях. Но это уже был не броневой кулак РККА, а распальцовка. Когда Сталин вернул погоны, звания и прочие «белогвардейские пережитки», он лишь зафиксировал то, что уже давно случилось. Поставил точку в некрологе самой красивой, блистательной и непобедимой Красной Армии.

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