/Поглед.инфо/ В края на XIII и началото на XIV век във Франции се засилва процесът на централизация; крал Филип IV Красиви иска да отслаби властта на феодалните владетели, които са подхранвани с финансовите потоци на католическата църква чрез нейния посредник – влиятелният военен и икономически институт – Орденът на тамплиерите.

Фактически орденът е един от инструментите за влияние на папата. Макар че не може да взема лихва от раздадените кредити – църквата осъжда лихвата (!), тамплиерите намират изход! Те си удържат предварително печалбата от финансовата операция и формално не получават лихва по заемите. Първите документи за такива финансови операции датират от 1135 г.

На 22 септември 1307 г. Кралският съвет приема решение за арест на всички тамплиери. Разгромът на ордена се осъществява в петък, 13 октомври и оттогава „петък 13-то число” става символ за нещо лошо. Кралският акт представлява настъпление срещу църквата с нейните феодални порядки. Главният противник на краля е папа Бонифаций VIII, който през 1302 г. издава булата Unam Sanctam, постановяваща примата на духовната власт над светската. Понтификът освен това изисква данъците и таксите да се внасят в папската, а не в кралската хазна.

Според автора, разгромът на тамплиерите през XIV век и Великата френска революция представляват етапи на класовата война в редовете на френския елит – другата национална черта на капитализма.

(рус.ез.)

Тамплиеры — банкиры «от Бога» на классовой войне с аристократией

22 сентября 1307 года Королевский совет Франции принял решение об аресте всех тамплиеров, находящихся на территории королевства. На рубеже XIII—XIV веков во Франции усиливается процесс централизации государства. Монархия берёт курс на абсолютизм, наступая на Церковь и её феодальные порядки. Не случайно период с 1309 по 1378 год вошёл в историю как «Авиньонское пленение пап», когда резиденция предстоятеля Католической церкви была перенесена из Рима в Авиньон. У истоков данного процесса стоит король Филипп IV Красивый Капетинг, правивший Францией с 1285 по 1314 год. Его прозвище говорит не только о точеном профиле, но и о раболепстве двора, который отныне предпочитал заискивать перед монархом, чем править им. Цель внешней политики Филиппа IV состояла в ослаблении Англии и завоевании и её континентального союзника — Фландрии.

Амбиций было достаточно: в 1308 году его дочь Изабелла выйдет замуж за английского короля Эдуарда II и родит ему наследника престола, будущего короля Эдуарда III, который в 1337 году развяжет Столетнюю войну против Франции. Но это будет после. А пока во внутренней политике Филипп IV ослабляет феодалов через контроль над финансовыми потоками, что приводит к борьбе с Католической церковью и её влиятельным военно-экономическим институтом — Орденом тамплиеров.

Главным противником французского монарха становится папа римский Бонифаций VIII, выпустивший в 1302 году буллу Unam Sanctam, в которой обозначил примат духовной власти над светской. Сначала понтифик требовал, чтобы подати и налоги уплачивались не в королевскую, а в папскую казну. А затем и вовсе готовился обнародовать буллу Super Petri solio, которая отлучала короля от церкви и освобождала его подданных от клятвы верности, но не успел. В сентябре 1303 года папа был арестован королевскими посланниками — Гийомом Ногаре и Шаррой Колонна, которые вскоре объявили о его кончине. Париж встал на путь насилия. В 1304 году уходит из жизни папа Бенедикт XI, после чего французские и итальянские кардиналы долго борются за кандидатуру нового викария, которым через год становится Климент V. Он пойдёт на сделку с Филиппом IV и отменит буллы Бонифация VIII, чтобы выжить.

Филипп IV уничтожает альтернативные источники денег, расправляется со своими лояльными кредиторами из Ломбардии и банкирами-евреями, предварительно получив от них крупные ссуды. Наступает очередь крупной добычи. Пользуясь отсутствием в Париже великого магистра Ордена тамплиеров Жака де Моле, который накануне расправы был на Кипре, король Франции получает большой кредит из Тампля. Он знает, что Климент V закроет глаза на разгром ордена. 22 сентября 1307 года Королевский совет Франции принимает решение об аресте всех тамплиеров, которые находились на подконтрольных территориях. В пятницу, 13 октября 1307 года королевская стража врывается в парижскую штаб-квартиру ордена, в Тампль, где арестовывает де Моле, великого визитатора Гуго де Пейро и других высших сановников из числа храмовников. Впоследствии день разгрома ордена станет приметой, которая и по сей день находится у всех на устах — «пятница тринадцатое».

22 ноября 1307 года папа издает буллу Pastoralis praeeminentiae, приказывая правителям всех христианских стран арестовать тамплиеров и передать их собственность в управление своим представителям. Начинается суд, который продлится почти семь лет. В 1312 году понтифик официально распускает орден, а в 1314 году его предводители сжигаются на костре, адресуя персональные проклятия в адрес короля и папы. Умирающий де Моле предрекает смерть своим оппонентам в течение года. Так и происходит. В апреле 1314 года при странных обстоятельствах умирает Климент V, а в ноябре — Филипп IV. Совпадение или нет, но в 1328 году прямая ветвь Капетингов уйдёт с политической сцены Франции, уступив место родственному дому Валуа, о чем детально пишет Морис Дрюон в своей серии «Проклятые короли».

Как начиналась драма с храмовниками? Ответ кроется в самой европейской истории. Итак, на дворе 1095 год. Средневековая Европа пребывает в хаосе. Зато начинает расти демографически, пополняя ряды бедняков и дворян. Национальное самосознание постепенно уступает сознанию феодальному, где главенствует религия. А папа римский и император Священной Римской империи германской нации оспаривают власть над Апеннинским полуостровом, где зарождается новая универсальная идеология — капитализм. Оба сюзерена стремятся создать всемирную христианскую республику, однако взаимные противоречия порождают новых антипап и даже антикоролей. Для победы нужно серебро и золото, которое веками покоится на берегах Леванта. Князьям приходится непросто. Ведь со времён Карла Великого господствует майорат, по которому имущество отца переходит старшему сыну. На что тогда жить остальным?

Младшие дети дворян выбирают между военной службой, церковью и купечеством, а дети крестьян подаются в батраки или в прислугу. 28 ноября папа Урбан II дарит французскому дворянству объединительную идею, призвав на Клермонском соборе отправится в Анатолию (по просьбе византийского императора Алексея I Комнина) для защиты восточных христиан от сельджуков. Уже во время похода появляется дополнительная цель — освобождение Гроба Господня в Иерусалиме, которая к 1099 году становится реальностью. Готфрид Бульонский провозглашает Иерусалим христианским королевством и создает Орден Гроба Господня (с 1489 года интегрирован в Орден Святого Иоанна Иерусалимского) в Иерусалиме для защиты паломников.

Спустя несколько лет, уже в 1104 году, Святую землю посещает рыцарь из Шампани Гуго де Пейн, которому суждено будет основать Орден храмовников (тамплиеров) и стать его первым великим магистром. Орден будет создан в 1118 году (на базе Орден Гроба Господня в Иерусалиме). А в 1120 году получит в качестве резиденции часть мечети аль-Акса, которую иудеи и христиане считают храмом Соломона. Официальное признание храмовники получат на соборе Католической церкви в Труа 13 января 1129 года как Орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона.

«Орден состоял из рыцарей благородного происхождения, сержантов — выходцев из сословия горожан и капелланов. Помимо трех монашеских обетов, тамплиеры должны были соблюдать многочисленные обязанности как церковного, так и военного характера. Они не имели права сдаваться в сражении, даже если один бился против трех. Они никогда не должны были просить пощады или платить выкуп: ни одного куска стены, ни одного клочка земли. Они должны были соблюдать дисциплину в бою; им следовало воздерживаться от дерзких поступков. Им не позволялось ни при каких условиях начинать атаку или же действовать, прежде чем их военачальники отдадут им приказ. Они были обязаны проявлять сдержанность и осмотрительность. Однако им следовало покидать поле боя последними», — пишет историк Лобе Марсель в книге «Трагедия ордена тамплиеров».

Рыцари ордена носили белые плащи, а сержанты — коричневые или черные. «Капелланы имели черное платье; когда они получали епископский сан, то тоже могли носить белый плащ. Позднее, в 1146 г., папа Евгений III, покровитель тамплиеров, приказал им нашить на левую сторону плаща красный крест», — уточняет Марсель.

Историки часто вспоминают о том, что сила тамплиеров определялась банковской деятельностью. Однако в первую очередь храмовники были крупными землевладельцами. Отправляясь в походы на Ближний Восток, князья и короли нередко завещали тамплиерам свои владения. Передовой в этом плане становилась Испания, которая в XII веке переживала разгар Реконкисты. Там католический орден вступал в союз с местными орденами Калатравы, Алькантары и св. Иакова Компостельского (Сантьяго), чтобы удержать отвоеванные земли. Хотя Франция по-прежнему оставалась центром ордена. Не случайно в 1222 году король Филипп II Август завещал ордену 2 тыс. марок и пообещал еще 50 тыс. при условии, что в течение трех лет тамплиеры будут содержать в Палестине триста рыцарей.

Финансовое могущество тамплиеров подкреплялось и тем, что они выпускали векселя, не платили десятину и любые другие налоги, были свободны от всех феодальных повинностей. Они имели права на рыбную ловлю, охоту, на пользование пастбищами, на рубку леса и торговлю. А вот проценты с банковской деятельности собирали неформально.

«Орден не мог давать деньги в рост — ростовщичество церковь осуждала. Но тамплиеры нашли выход! Они прятали чистую прибыль от полученной операции и формально не получали ссудного процента. Первые документы о подобных финансовых делах относятся к 1135 году и повествуют о ссуде некой пожилой чете, отправлявшейся в паломничество на Святую землю. Оговоренный процент в договоре отсутствует — по возвращении супругов во Францию тамплиеры собирались получить назад ту же сумму, что выдали. А пока паломники путешествовали, Орден получал все бенефиции с их владений», — пишет Эдуард Заборовский в статье для журнала «Вокруг света».

Примечательно, что наличные средства ордена хранились в его главном банке — парижском Тампле. По данным исследователя Александра Пасынкова, во второй половине XIII века ежегодный доход ордена достигал 54 млн франков. Наглядным свидетельством могущества ордена служит тот факт, что во время Третьего крестового похода английский король Ричард Львиное Сердце «заложил тамплиерам захваченный у Византии остров Кипр, за который в 1191 г. тамплиеры заплатили аванс в 40 тысяч безантов (золотых), а 60 тысяч отдали позднее», напоминает эксперт.

То есть Филипп IV Капетинг фактически воевал не только с орденом, но и с общеевропейской банковской системой, которая усилиями храмовников пустила корни во всех уголках Старого Света, от Португалии до Германии. Речь идёт о классовом конфликте между феодальной аристократией в лице королевского двора и новым дворянством (в Англии XVII века сформировался аналогичный класс — джентри), которое ради своего выживания вступило в союз с купечеством. В XIV веке победа досталась первым. Но в XVIII веке маятник качнулся в обратную сторону — крупная французская буржуазия в союзе с новым дворянством отправила на плаху короля Людовика XVI. Случайно ли?

Ответ на вопрос приводит великий магистр, князь-регент высшего военного ордена Иерусалимского Храма Фернандо де Соуза Фонтес, описывая давнюю легенду храмовников: «Уже на первых представителей новой династии Валуа, родственной Капетингам, посыпались неслыханные бедствия. Началась широко известная Столетняя война (1337—1453 гг.). В ходе этой войны один из Валуа, Иоанн Добрый, умер в плену у англичан, другой, Карл VI, сошел с ума. Валуа, как и Капетинги, кончили полным вырождением, при этом все последние представители династии погибли насильственной смертью: Генрих II (1547—1559) убит на турнире, Франциск II (1559—1560) умер от усердного лечения, Карл IX (1560—1574) отравлен, Генрих III (1574—1589) зарезан фанатиком. И Бурбоны, сменившие Валуа в конце XVI века, продолжали испытывать на себе проклятие Жака де Моле: основатель династии Генрих IV пал от ножа убийцы, последний ее представитель при «старом порядке» Людовик XVI погиб на эшафоте в ходе революции. Любопытная деталь: перед казнью этот король был заточен в Тампльской башне, некогда бывшей твердыней тамплиеров. По словам современников, после того, как короля обезглавили на эшафоте, какой-то мужчина прыгнул на помост, окунул руку в кровь мертвого монарха и показал ее толпе, громко крикнув: «Жак де Моле, ты отмщен!»

Подтвердить или опровергнуть предание едва ли под силу современникам. Нам лишь дано констатировать, что разгром тамплиеров в XIV веке и Великая французская революция — этапы классовой войны внутри французской элиты, очередная национальная особенность капитализма.

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