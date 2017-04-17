/Поглед.инфо/ Томас Фридман, водещ журналист на The New York Times и три пъти удостояван с наградата „Пулицър”, призова администрацията на САЩ, вместо да бомбардира бунтовниците от т.нар. Ислямска държава в Сирия, да поддържа тези терористични групи, както когато САЩ подкрепяха муджахидините в Афганистан, за да се бият срещу Съветския съюз.

Преди време, вестник The Washington Post призна, че от 2013 г. ЦРУ извършва тайни доставки на оръжие на групи, борещи се срещу правителството на Асад; освен това изданието разкри плановете на сирийската опозиция за сближаване и единодействие с терористичната организация "Ал Кайда".

(рус.ез.)

Томас Фридман: Америке нужно воевать с Россией с помощью «Исламского государства»

Ведущий колумнист The New York Times Томас Фридман призвал власти Соединённых Штатов вместо бомбардировок боевиков запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ) в Сирии поддержать эту террористическую группировку так же, как некогда США поддерживали моджахедов в Афганистане для борьбы с Советским Союзом.

«ИГИЛ – это мерзко, но разве в наших интересах заниматься сейчас в Сирии только уничтожением ИГИЛ?... Мы должны значительно увеличить поддержку силам, воюющим против Асада, снабдить их достаточным количеством противотанкового и противовоздушного оружия, чтобы они могли угрожать российским, иранским... и сирийским вертолётам и самолётам, и устроить им кровопускание», – с увлечением рассуждает Фридман.

Давая свой совет, знаменитый колумнист поясняет: если «Исламское государство» в Сирии проиграет, Башар Асад легко разделается с умеренной сирийской оппозицией. Такое пояснение равносильно признанию того, что свержение президента Сирии (которое в нынешних условиях автоматически ведёт к распаду сирийского государства) было и остаётся целью тех, кто водит пером Фридмана. А поддержка разношерстной сирийской оппозиции, куда входят и террористические группировки разных мастей, служит достижению этой цели.

Прошлой весной The Washington Post признала, что ЦРУ с 2013 года осуществляет тайные поставки вооружений группировкам, воюющим против Асада, и рассказала о планах сирийской оппозиции сблизиться с «Аль-Каидой».

Будущим историкам, которые займутся изучением нитей, связывающих три крупнейших террористических проекта под флагом ислама конца ХХ – начала ХХI вв. («Талибан», «Аль-Каида», «Исламское государство») и американские спецслужбы, наверняка предстоят крупные открытия.

Поэтому почти не удивляешься, когда знаменитый в Америке журналист, трижды лауреат Пулитцеровской премии, рассуждает на страницах такого респектабельного издания, как The New York Times, о пользе союза США с исламским терроризмом. Далеко заводят подобные рассуждения, однако.

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