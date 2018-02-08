/Поглед.инфо/ Искам да споделя с вас един въпрос, който вече достатъчно дълго време ни ми дава покой. Ето вижте, когато при нас става някаква трагедия, то задължително излизат някакви наши съседи по глобус, а после към тях се присъединяват някои наши псевдопатриотични и либерални съграждани. И ето всички те заедно започват да говорят , пишат и снимат някакви страшни гадости, от които просто ми се повдига за да ги цитирам.

Те правеха това по време на Беслан, те правеха това всеки път, когато загиваше някой от нашите герои в Сирия, те направиха това ще един път буквално тези дни, когато цялата страна с болка узна за гибелта на руския летец Роман Филипов. Всеки път в отговор на тези опити да потанцуват върху костите на нашите момчета, руското общество потръпва от отвращение, после има дава гневно възмездие, а след това нормалните хора си говорят един на друг нещо подобно на „ние знаехме, че те са гниди, но всеки път те пробиват ново дъно“. И после всичко затихва до следващото трагично събитие, след което пак се опитват да плюят в душата ни. Възниква въпроса: у тези хора (ако можем да ги наречем хора) нима наистина отсъства инстинкт за самосъхранение? Че нямат съвест е разбираемо и не се обсъжда, но те провокират само допълнителна ненавист към себе си.

Нашите безумни съседи по глобус изглежда просто се кефят от възможността поне виртуално да участват в някаква победа над московците, но как рационално да обясним поведението на някои наши съграждани, които се опитват да използват смъртта на Роман Филипов за да могат за сетен път да полеят с мръсотия Путин, Русия или руската армия? Те реално мислят, че използването на героичната смърт на руския летец за да изкрещят в социалните мрежи „Путин изостави Сирия!“ ще им прибави привърженици? Или нашите прозападни съграждани, които изпитват удоволствие от тази трагедия като доказателство за това, че САЩ видите ли „пречупиха Путин в Сирия“, те реално си мислят, че техните изказвания приближават падението на путинския режим? А с какво удоволствие някои потребители на социалните мрежи разпространяват тъпата, много тъпата лъжа, че летецът Филипов е бивш украински пилот, който е „предал“ украинската клетва! Така те се опитват да намекнат, че в света има някаква особена бандеровска справедливост и някакви висши сили убиват онези, които са против Украйна? Е, това са бълнувания и няколко въпроси към Гугъл показват, че това е много тъп фейк!Но не, на някого това му харесва, някой се кефи и го разпространява.

(рус.ез.)

У меня есть теория почему это происходит. Можете считать это конспирологией, но мне кажется, что в моей версии есть изрядная доля истины. Часть из тех, кто пытается как-то принизить подвиг или как-то поиздеваться над любой российской трагедией - просто больные люди, но часть явно отрабатывают очень старую американскую методичку, которую против нас применяли еще в 80-е годы прошлого века, причем надо признать, что применяли очень успешно. Дело в том, что ни одна страна не может жить без своего пантеона национальных героев и очень нужно, чтобы герои были как исторические, так и современные. Если страна не верит в своих героев, не знает своих героев или, еще хуже, презирает своих героев, то этой стране - конец. Такая страна - ходячий труп. Когда в позднем СССР стало модным поливать грязью героев панфиловцев, то можно было точно сказать, что СССР - не жилец. Для сравнения, посмотрите на США и на то, как работает их фабрика по созданию героических мифов - это я про Голливуд. Американцы очень удобно устроились на самом деле - свой героический пантеон они создают не только для себя, но еще и подсаживают весь мир на него, не забывая давить, душить и топить в грязи современных и исторических героев других стран. Гениальная схема на самом деле. И вот в соответствии с этой схемой каждого российского героя, от Ивана Сусанина и до Александра Прохоренко, от Александра Матросова до Романа Филипова им нужно объявить дураками, пьяницами, глупыми жертвами имперской политики, безумцами, да кем угодно, только не героями. Ради этого не жалеют сил и средств, но методичка - старая, и в современных российских реалиях она уже плохо работает. Плохо работает потому что вместо внимательных слушателей, распространители грязи и танцовщики на костях вдруг обнаруживают вокруг себя россиян, которые за худое слово о своих национальных героях могут и в рыло дать.

Жаль, что нашей стране приходится воевать, но очень хорошо, что в обществе есть консенсус по поводу того, что наших современных героев нужно чтить, к их памяти нужно относиться с максимальным уважением, а их дело нужно продолжать. Наши современные герои как бы показывают нам, что мы действительно обладаем исторической преемственностью. Мы - это наследники героев Руси, Российской Империи и СССР. Если сегодняшняя Россия может являть миру героев, сравнимых с героями прошлых веков, значит с Россией всё в порядке, Россия - жива, Россия - вернулась. А еще, мы - счастливые. Наши герои каким-то мистическим образом успевают оставить нам послания, которые становятся символами современной России. К призыву Магомеда Нурбагандова "Работайте, братья!" добавились последние слова Романа Филипова - "Это вам за пацанов!" - и это призыв ко всем нам довести до конца то, что они начали. Триумфальные победы нашей страны будут лучшим памятником всем нашим героям, и мы этих побед обязателно добьемся.

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