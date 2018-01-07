/Поглед.инфо/ Неочакваният изход от американските избори е не само, а и не толкова поражение на Демократическата партия, колкото провал на глобалистическия истаблишмънт, който е закостенял в своите догми. Но това не е чиста победа: Доналд Тръмп дължи успеха си и на корпоративните играчи, а този фактор създава нови геополитически рискове.

Надхвърляне



За най-висшите проницатели в света тази високосна година беше неуспешна. На срещата на върха на Г-20 обещаха най-топлата зима на века - оказа се обратното. ЕС - за ужас! - отиде на среща в "Газпром", без да поиска разрешение от Белия дом. А на 8 ноември седмичният вестник "Нюзуик" излезе с портрет на Хилъри Клинтън и заглавие "Мадам президент" - и също цопна в локвата.



И друго пропуснаха. Порталът за външна политика, както и "Ню Йорк Таймс" - главният представител на Съвета за външни отношения (CFR), в единглас обявиха победа за Хилъри Клинтън. Не може да се каже, че надпартийният CFR веднага стигна до тази позиция. През февруари шефът му, републиканец Ричард Хаас, беше готов да стане държавен секретар на "Тръмп". Но той промени мнението си, след като се запозна с енергийната програма на милиардера и след като авторът на тази програма Харолд Хам бе обявен за кандидат на поста ръководител на департамента по енергетика.

CFR от времето на Джими Картър непрекъснато изповядваше водещата линия на съвременния глобализъм, включително и неговата "климатична" догма. Ричард Хаас пише през 2006 г .: "Някои правителства са готови да се откажат от елементи на суверенитет, за да отговорят на заплахата от глобалното затопляне. Сега е необходимо да се приеме нов документ, заместващ Протокола от Киото. От това следва, че концепцията за суверенитета трябва да бъде преразгледана, ако държавите искат да се приспособят към глобализацията. Така концепцията за суверенитет става много условна. " Този заместващ документ - Парижкото споразумение за климата - бе прокаран от Обама тази година. Тръмп и Хам заявиха, че той веднага се е отказал, заявявайки подкрепа за въгледобивните и петролните работници, тровещи небето с въглероден диоксид.

/рус.ез./

Роджер Стоун, идеолог кампании Дональда Трампа, носит на спине огромную татуировку - портрет Ричарда Никсона. Это был последний из американских президентов, вслух говоривший о многополярном мире. Постиндустриальный концепт глобализации, увенчанный мифом о климатическом апокалипсисе, воцарился после того, как Никсона убрали со сцены посредством знаменитого Уотергейтского дела.

«Новые разоблачения штаба Хиллари Клинтон могут оказаться страшнее Уотергейта», - писал 29 октября политредактор портала Politico.com Гленн Траш. Ранее он же заметил, что проблема климата станет переломной темой кампании. И в той же статье предположил, что Роджер Стоун не случайно заранее знает, какие секреты Клинтон раскроет учредитель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Медиамейнстрим изобличал Ассанжа в сговоре с Кремлем. Фактически хакер попал в немилость глобалистов еще в 2009 году, когда взломал переписку Университета Восточной Англии, где готовились материалы для копенгагенского экосаммита. Из скачанной переписки следовало, что титулованные профессора-метеорологи подтасовывали данные о мировом климате, чтобы выдать на-гора нужный результат.

Самые протестные выборы

Руководящие глобалистские указания исполнялись в США не менее ретиво, чем в других частях света. Со времен Картера принято более 300 законов, устанавливающих ограничения на производственный сектор в связи с выбросами «парниковой» углекислоты, нормального метаболита живой природы. Этот прессинг, вызвавший бегство индустрии из Америки в Азию, привел к результату, о котором Трамп сказал вслух, - к торговой неконкурентоспособности США при огромном «пузыре» внешнего долга.

Статистика голосования красноречива: главной классовой базой Трампа оказались «синие воротнички» - квалифицированные рабочие. Почти поголовно поддержали его угольные штаты - Западная Вирджиния и Кентукки. «Синие», то есть традиционно голосовавшие за демократов, штаты, где Трамп получил большинство, также представляют собой промышленные регионы. Этот исход можно было предвидеть: на промежуточных выборах 2014 года в палаты конгресса не только все республиканцы, но и многие демократы обещали избирателям заблокировать принятие самого зубодробительного экологического закона - Clean Power Plan. Он грозил потерями и нефтяникам, и аграриям. Хиллари Клинтон обязалась поддержать этот закон, понадеявшись на всесилие глобалистского истеблишмента. Но он оказался не всесилен, как и медиабоссы.

«Это самое протестное голосование за всю историю США», - писал Майкл Хирш на портале Politico 9 ноября. Социологи подтверждали, что 52% всех голосовавших интересовались не миграцией и не войной на Ближнем Востоке, а экономикой. Как и на выборах в конгресс два года назад. Напомним, в нынешнем году американцы выбирали вместе с президентом полный состав палаты представителей и треть состава сената. И это голосование тоже вышло не в пользу глобалистов.

Шахтеры и фермеры голосовали за рабочие места, самозанятый класс - за право вести бизнес без опостылевших и бессмысленных препон. Трамп обещал разблокировать проект меганефтепровода Keystone XL. На пост главы департамента внутренних дел, ведающего недрами, он выдвинул нефтепромышленника и «экоскептика» Форреста Лукаса. И это отвечало широкому общественному запросу той Америки, которая желает добиваться величия своей страны производственным трудом - напомним, Клинтон окрестила их жалкими людьми. Эту Америку не прельстило обещание Хиллари за 4 года возвести 500 миллионов (!) солнечных панелей. Мираж альтернативной энергетики больше не работает - как мираж Изумрудного города, если снять зеленые очки.

Что будет дальше?

Костяк команды Трампа сформировался быстро. Худшие ожидания «климатических» идеологов подтвердились: на пост главы Агентства по защите окружающей среды (EPA) выдвинут еще один «экоскептик» Майрон Эбель. Можно не сомневаться, что в прежде привилегированном ведомстве будут вычищены авгиевы конюшни и озвучены имена лиц, по особому списку развлекавшихся на заповедных территориях, - среди таковых уже был замечен Джо Байден. Между тем ООН под новым руководством подсчитала ущерб от последствий «арабской весны» - а здесь могут быть предъявлены более серьезные счета.

Прояснились и внешнеполитические приоритеты. Трамп решил пересмотреть ядерную сделку с Ираном. В Тегеране сошли это за шутку, но, увы, все серьезно. В окружении Трампа нет ни одного иранского лоббиста. Прежде всего потому, что иранская диаспора толкалась локтями за «место под солнцем» Хиллари Клинтон. Нельзя сказать, что и официальный Тегеран не подстраивался под эту конъюнктуру: консерватору Махмуду Ахмадинеджаду было отказано в политической деятельности, а два крупнейших банка расторгли связи с Корпусом стражей иранской революции.

После заявления Коуми о новых материалах против Хиллари, как по команде, «проснулись» произраильские сторонники Трампа. 1 ноября Шелдон Адельсон, многолетний спонсор Биньямина Нетаньяху, призвал республиканских доноров поддержать Трампа на финише. Еще раньше в команду Трампа перешел экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси - давний лоббист не только израильского правого лагеря, но и «израильско-суннитской оси».

Как свидетельствует опрос WIN/Gallup International, в середине октября Трамп был популярнее Клинтон и среди палестинцев. Парадокса здесь нет: обе палестинские партии переориентировались с Ирана на Турцию. В Тегеране же слишком увлеклись хлопотами об инвестициях из Европы в расчете на снятие американских санкций.

Однако то время, когда в Белом доме Тегерану благоволила советница президента уроженка Тебриза Валери Джаррет, а в госдепе - его глава Джон Керри, закончилось. Надо отметить, что последние усилия шиитского лобби сопровождались показным поворотом спиной к России: Керри, слывший «голубем», заговорил о «военных преступлениях» Москвы, и ему вторил Джо Байден. Конец карьеры всех этих лиц грозит потерями и корпоративным союзникам (иранский контракт Boeing), и приближенным институтам. И здесь открываются весьма сложные вызовы для российской политики.

Вполне уместно ожидать, что в ответ на прессинг из США Тегеран будет пытаться ставить свои условия Москве и Дамаску. Еще более серьезный вызов может возникнуть в Афганистане, где Тегеран перестал скрывать свои связи с талибами. Может случиться, что Дональд Трамп решит навести в этом регионе порядок жесткой рукой и пригласит для этого Россию в партнеры. В свою очередь незаинтересованные теневые группировки обратятся как раз к тем влиятельным лицам, которых в США отодвинули от принятия решений, и тут начнется вакханалия «борьбы за мир» похлеще бунтов 1968 года.

Помимо этого «энергетическая команда» Трампа бросила вызов мощнейшим институтам, НПО и фондам, которые просто так своих позиций не сдадут.

Рефрен о том, что американские выборы привели всю планету в неизведанный мир, правдив. И в этом мире необходимо искать новые точки опоры. Что бы ни обещал Трамп, снова сделать Америку великой не удастся ни за четыре, ни за восемь лет. Он об этом знает - как и его советники, подсказавшие ему путь и образ Никсона. Чтобы многополярный мир не засосало в гибельную воронку, недостаточно избежать американо-российской войны: есть много других источников и поводов для мировой бойни, и каждый из них подлежит грамотной и целенаправленной санации. Над тем, как это сделать, придется ломать голову всем состоявшимся полюсам мира. Их сейчас пять - Штаты, Китай, Россия, Турция, Индия.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели