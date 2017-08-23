/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп заяви, че САЩ вече няма да използват армията си за налагане на демокрация в света.

"Ние вече няма да използваме американската армия за налагане на демокрация в отдалечени райони или да се опитваме да възстановим други страни по наш образ и подобие", каза той в специално обръщение във военната база Форт Майер близо до Вашингтон.

/рус.ез./

Трамп пообещал, что вместо этого США будут «сотрудничать с союзниками и партнерами над обеспечением наших общих интересов».

«Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И этот принципиальный реализм будет определяющим при принятии наших решений по продвижению вперед», — сказал президеент.

Трамп подчеркнул, что он сам, как и американский народ, недоволен внешней политикой США, которые «потратили слишком много времени, энергии, денег и, самое важное, жизней, пытаясь перестроить страны согласно нашему собственному представлению». По его словам, США должны сосредоточиться на «собственных интересах безопасности».

В связи с этим глава государства велел пересмотреть политику, в частности, в Афганистане и в Южной Азии.

Напомним, Трамп и раньше заявлял, что США не могут быть мировым полицейским. При этом он отдал приказ нанести ракетный удар по Сирии, кроме того, администрация Трампа не исключает военного решения ситуации вокруг Северной Кореи.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели