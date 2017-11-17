/Поглед.инфо/ “Това, което прави Тръмп по отношение на руснаците е или наивност, или невежство, или страх” - изнася вердикт ръководителят на ЦРУ Джон Бренан.. “Тръмп предава своята страна.”, “Лесната плячка на Русия; президентът се превърна в опасен идиот“ - пише американската преса. Президентът на САЩ направо е обвиняван в държавна измяна. И май, не само в полза на Русия.

Това, че Тръмп не се реши да проведе официална среща с Путин нито на йота не намали градуса на нападките срещу него от страна на американската преса и истаблишмента. Нещо повече - публично изказаните от президента на САЩ впечатления от разговора с президента на Русия предизвикаха вълна даже не от критика, а от обвинения по адрес на държавния глава.

А Тръмп всичко на всичко разказа, че Путин в разговора си с него отново е отрекъл каквато и да е намеса на Русия в американските избори. “И аз действително вярвам, че когато той ми казва това, то наистина е така”, - каза Тръмп, добавяйки, че според него Путин “е много оскърбен от това. Което не е много добре за нашата страна”:

“Това е измислица на демократите, базирана на поръчков компромат… И това е абсолютно поръчков компромат… Всички знаят, че никакъв сговор не е имало. Аз считам за позор това, че нещо подобно може да унищожи много важните потенциални отношения между двете страни – много важни страни”.

За думите, че вярва на Путин, Тръмп веднага беше подложен на обструкция – обвиниха го, че вярва не на своите специални служби, а на руснаците. Нали Тръмп не само цитира думите на Путин, но и за пореден път каза, че бившите ръководители на специалните служби – Клепер от Националното разузнаване и Бренан с Коми от ЦРУ са “политически интриганти”.

В отговор сенаторът Джон Маккейн написа, че “не може да се говори, че за теб “Америка е преди всичко”, ако на думата на полковника от КГБ вярваш повече, отколкото на американското разузнавателно съобщество… Владимир Путин не мисли за интересите на Америка. Да му се вярва е не само наивно. Такава вяра създава опасност за нашите национални интереси”.

Заглавията на неделните вестници говорят сами за себе си: - “Да застанеш на страната на врага” в New York Times и “Лесната плячка на Русия: президентът се превърна в опасен идиот” във Washington Post. В тях Тръмп открито е обвиняван в държавна измяна:

“Това беше поразително заявление, предателство на доверието на американците и интересите на нашата страна, което само по себе си е държавна измяна...

Истината се заключава в това, че днес ние в режим на реално време наблюдаваме как президентската параноя пречи на нашата национална политика и на нашите национални интереси. Неудобният факт се крие в това, че Тръмп отстоява не американските, а собствените си интереси. А що се отнася до нападението на Русия срещу нашите избори, то тук интересите на Тръмп и Путин съвпадат и се обявяват против фактите и против Америка.

Дори само това само по себе си е непростимо.. Тръмп предава своята страна, питвайки се да се докара пред своя нов другар…

Тръмп всячески се опитва да избегне това просто, основано на фактите заявление. Русия нападна нашите избори, в хода на които той беше избран. Затова тя трябва да плати за своите престъпления, за да може това повече никъде да не се случва. Тръмп не признава това престъоление, защото то му беше изгодно. Тръмп няма да започне да оскърбява Русия, тъй като напълно е възможно именно тя да го е довела на власт. Тръмп е американски президент дотолкова, доколкото е руски проект.

(рус.ез.)

А это значит, что он дискредитирован как руководитель страны и глава исполнительной власти. Это также означает, что из-за страха Трампа перед бесчестьем все мы оказались в опасности, потому что нам грозят новые атаки и уловки. Трамп – это жертва путинского обмана».

Это Чарльз Блоу в New York Times внушает своим читателям, что «Путин хочет выглядеть ни в чем не повинным человеком, а Трамп хочет, чтобы его считали легитимным президентом. Но и первое, и второе – неправда». Но и Washington Post не отстает. Дженнифер Рубин начинает свой текст с того, что «авторитаризм, нарциссизм и расизм президента Трампа угрожают нашей демократии, а его доверчивость угрожает нашей национальной безопасности»:

«Человек, настолько необразованный и настолько не разбирающийся в процессах, происходящих в мире, готов – как и его сторонники – поверить в любую безумную теорию заговора, которая поступает к нему по каналам информационной войны и Fox. На мировой арене это делает его легкой мишенью для коварных манипуляторов и опытных льстецов».

То есть Трамп верит в «теорию заговора» – которая, оказывается, состоит в попытках скрыть российское вмешательство! То есть Рубин выдает черное за белое. Выдумки про русский след и сговор с Трампом она подает как реальность, а нежелание президента США признать эту «реальность» – как паранойю.

«Любой, кто выдвигает голые факты – ведущие СМИ, ученые, правительства стран – союзников США, демократы, сторонники движения #NeverTrumpers, опровергающие милые их сердцу мифы, – это враг всего народа. Да, именно в такой ментальной вселенной существуют Трамп и его сторонники. Это делает Трампа подверженным и даже готовым поверить нашим врагам в ущерб американским ценностям, безопасности и интересам. Он похож на глину в руках коварных автократов. Он – такая мишень, о которой агенты контрразведки могут только мечтать: он – высокомерный глупец».

Для подкрепления своего вердикта Рубин цитирует текст Клинта Уоттса, бывшего специального агента ФБР:

«Влияние России на Трампа, вероятнее всего, попадает в категорию того, что Мадлен Олбрайт назвала «полезным идиотом»: горячий поклонник Путина, поддерживающий любую точку зрения и позицию, которая питает его эго и несет ему победу. Российская разведка в течение нескольких десятилетий занималась по всему миру поисками и продвижением таких людей, которые поддаются манипуляциям и готовы служить ее интересам. Подобно набирающим вес альтернативным правым политикам в Европе, Трамп продвигает такие популистские темы, как ксенофобия, противостояние иммиграции и гордость белых националистов, что естественным образом приводит к уменьшению влияния США в мире. Обнаружив это, Россия смогла поспособствовать подъему Трампа и повлиять на его позиции тремя способами...».

То, что одна из ведущих газет США называет президента своей страны агентом влияния, а вторая обвиняет его в госизмене – хотя и в стиле идущей уже два года кампании против Трампа, но все же демонстрирует новые высоты в войне американских элит против главы государства.

Трамп отреагировал на это на следующий день, в воскресенье. С одной стороны, он написал в «Твиттере»: «Когда все ненавистники и дураки осознают, что хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо?», а с другой – стал объяснять, что он имел в виду, говоря о том, что верит Путину:

«Я имел в виду, что я верю в то, что Путин говорит искренне, и что верить – это очень важно. Я верю, что он убежден в том, что ни он, ни Россия не вмешивались в выборы... Что касается того, верю ли я этому или нет, то я вместе с нашими службами, особенно учитывая нынешний состав их руководства. Я верю в наши разведывательные агентства. Я очень тесно с ними сотрудничал».

То есть Трамп попытался уйти от обвинений в том, что он не доверяет своим спецслужбам. Он уже не раз говорил о том, что не оспаривает сам доклад спецслужб о вмешательстве России, отвергая лишь подозрения о том, что оно сильно повлияло на выборы, предпринималось в его пользу – и тем более то, что он был в сговоре с Москвой. В этих словах Трампа нет шизофрении. Просто после такой масштабной обработки общественного мнения, которой подвергают американские медиа свой народ, Трамп уже не может просто ограничиваться словами о том, что тема российского вмешательства выдумана. Ему приходится признавать его наличие в надежде хоть как-то сбить тему или даже перевести ее на Клинтон.

Однако для атакующих Трампа его маневры не имеют никакого значения – по президенту продолжают бить прямой наводкой. В тот же день два бывших руководителя американских спецслужб ответили и на «оскорбления» в свой адрес (то, что Трамп назвал их интриганами), и на «возмутительные» заявления Трампа.

Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер сказал, что Трамп, преуменьшая значимость вмешательства России в прошлогодние выборы, создает угрозу американской национальной безопасности:

«Угроза со стороны России, как только что говорил Джон (Бреннан – бывший директор ЦРУ), очевидна и несомненна. И мне кажется, что это чудовищно – представлять ее каким-то иным образом, потому что на самом деле эта угроза чрезвычайно опасна и губительна для нашей страны».

«Как мне кажется, и китайцы, и русские теперь думают, что смогут водить его за нос», – добавил Клэппер, а Бреннан сказал, что очевидный успех Путина в отношениях с Трампом объясняется тем, что российский президент использует лесть, а также «по какой-то причине» может «угрожать» Трампу:

«То, что делает Трамп в отношении русских, – это либо наивность, либо невежество, либо страх».

Эта формулировка, по сути, отражает весь спектр обвинений в адрес Трампа со стороны американского истеблишмента. Именно в этом они пытаются убедить американцев – чтобы подготовить импичмент, а точнее, свержение президента. Трамп или некомпетентен, или дурак, или у русских есть на него компромат – в любом случае он опасен для США. Притом что рейтинг Трампа невысок, американцы все же не верят в подобную агитацию.

Трамп наивен? Это смешно – как род его деятельности до избрания президентом, так и его характер исключает какую-либо возможность наивности.

Трамп некомпетентен? То есть наивен во внешней политике? Мало того, что он едва ли не лучше всех знающий мир президент за всю историю США (до своего избрания он объездил полмира, лучше него представляли себе международную обстановку разве что Никсон и Буш-старший), так в его распоряжении еще и лучшие мозги из тех, кто разбирается в США в мировых делах: Киссинджер как консультант и Тиллерсон как госсекретарь.

Трамп боится? У Путина есть компромат на Трампа? Неужели бывший директор ЦРУ действительно верит в доклад о московских похождениях Трампа и прочие истории, собранные бывшим сотрудником английской разведки? Если верит, остается только посокрушаться относительно уровня американских спецслужб. Если нет, значит, он или искренне не понимает мотивов Трампа в отношении России, или же сознательно врет о нем. Непонимание достаточно легко отсечь – Трамп не предлагает ничего такого, что бы противоречило американским интересам. Его планы противоречат лишь интересам глобальных элит. Тех самых сил, которые бесит сама мысль о том, что в США каким-то образом пришел к власти их противник, человек, который хочет превратить Америку в национальное государство.

И они не придумали ничего лучше, кроме как объявить Трампа «полезным идиотом» своего главного противника во внешнем, незападном, мире – Владимира Путина. «Трамп делает то, что хочет Путин». И нужно признать, что это правда. Трамп хочет, чтобы США снова стали национальным государством, а не мировым диктатором и базой для построения сначала «единого Запада», а потом и «единого человечества». И – какая неожиданность – Путин хочет точно того же.

С одной только поправкой – Трамп пока что лишь пытается начать делать то, что хочет Путин. Но ему никак не дают этого. А Путин уже давно делает то, что только хочет сделать Трамп – меняет мировой порядок. И будет менять его и дальше – вместе с Трампом или же без него.

Более того – своей борьбой с Трампом атлантические элиты не мешают, а лишь помогают России строить новый миропорядок. Ведь, пытаясь остановить ход истории, то есть скинуть Трампа, американский истеблишмент лишь еще больше расшатывает как и так рушащийся «мир по-американски», так и само здание Соединенных Штатов.

Так что это их можно с полным правом назвать «полезными идиотами» – причем не только для Путина, но и для всего остального человечества. Кроме самой Америки – но о ее благополучии они, в отличие от Трампа, совсем не думают.

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