/Поглед.инфо/ Според мнението на американския президент, отечествената металургична промишленост е мъртва. Но пациентът още дава признаци на живот. Въпреки, разбира се, че не лъха на здраве, както в миналите времена. Например през 50-те години, когато стоманолеярните на САЩ печелеха милиардни състояния при следвоенното възстановяване на разрушените страни.

Днес Доналд Тръмп за кой ли път застави брокерите на всички борси да се паникьосат. А едновременно е трябвало да предизвика недоумение у нашите доморасли мислители, сигурни, че IT - отрасълът е способен да реши всички икономически проблеми. „Ние губим почти във всички търговски съглашения, нашите приятели и врагове вече много години използват предимствата за сметка на САЩ. Нашата стоманена и алуминиева промишленост е мъртва. Извинете, но дойде време за промени!“ - написа президентът на САЩ в своя Туитър.

На кого са поднесени извиненията е разбираемо: когато миналата седмица той обяви за въвеждането на мита върху вноса на стомана от 25% и на алуминий от 10%, в Стария свят се напрегнаха. Европейската комисия има намерение още в сряда на гласува решение за ответни мерки.

Америка, която се кани отново да стане велика, има своята истина. „Когато страната губи много милиарди долари за търговия практически с всяка страна, с която има отношения, търговските войни са уместни и те лесно се печелят.“ - доста безотговорно обяви Тръмп в петък световна търговска война. При това мерките, според него ще действат в течение на дълъг период от време.

(рус.ез.)

Если вспомнить историю, самые богатые годы Bethlehem Steel пришлись на 1950-е, когда компания выплавляла 23 млн тонн стали в год — Европе и Японии требовалось много металла. Например, в 1957 году оборот компании достиг баснословной суммы 2,6 млрд долларов, а чистая прибыль — 191 млн (уверен, пытливые умы мигом подсчитают, сколько бы это составило в наши дни, через 60 лет). Численность работников составила 167 тыс. человек, отчего, по-моему, Дональд Трамп часто испытывает приступы острой фантомной боли.

Как мне кажется, современное положение металлургии, как и многих других отраслей народного хозяйства Соединенных Штатов — результат их же собственной непродуманной экономической стратегии. Вместо того чтобы заставлять собственные заводы снижать выбросы, Америка предпочла вывозить грязные производства целиком в развивающиеся страны.

Однако выводы не сделаны: в прошлом году Дональд Трамп отказался ратифицировать Киотский протокол, тем самым стимулируя своих промышленников возвращать предприятия. Мера сработала, но через несколько лет американские города, по-видимому, опять утонут в смоге, и качели опять поменяют направление.

Впрочем, пусть Америка сама решает собственные проблемы, лишь бы не за счет остального мира. Но, к сожалению, за свой счет у нее не получается, обязательно кто-то должен пострадать. С приходом в Белый дом экстравагантного президента под раздачу то и дело попадают даже союзники.

Нам такая американская неуклюжесть, конечно, на руку — чем меньше трансатлантических связей, тем выгоднее. Эгоистичный Новый Свет то и дело дает понять Старому, что времена кооперации остались позади — теперь каждый будет выживать, как может.

Одного только я не могу понять: почему США так озабочены возвратом на родину тяжелой, легкой и даже легонькой промышленности, если один Google стоит как сто «Газпромов»? Зачем ссориться со всем миром, если Microsoft и Facebook способны решить все экономические проблемы, а YouTube — показать выход из кризиса на красивых диаграммах?

Трамп занимается полной ерундой и совсем не прислушивается к советам наших либералов.

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