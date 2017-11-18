/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ има една цел – продажбата на оръжие за стотици милиарди долари

Турнето на президента Тръмп в пет страни в Азия няма нищо общо с търсенето на мир. То няма нищо общо даже с дипломацията. Това е изцяло пътуване с цела подпалване на войни в интерес на военно-промишления комплекс. Просто е учудващо, че светът успява да не разбере това.

Известно ни е, че Обама няколко години се опитваше “да се разгърне” към Азия. Резултатът е главно Транстихоокеанското партньорство (ТТП) – търговско съглашение между 12 страни, включително и САЩ. Първото, което направи Тръмп, идвайки на власт, бе да отмени ТТП, твърдейки, че е вредно за САЩ. Фактически отмяната на ТТП е добро дело, тъй като в противовес на това, което, което Тръмп разбира (или твърди, че разбира) за външната търговия на САЩ, само азиатските страни биха страдали от ТТП, но не и САЩ. Няма нито едно търговско съглашение (двустранно или многостранно), скючено със САЩ, при което САЩ да са се оказали със загуба или даже да са нула. Те са винаги на печалба.

Първоначалният смисъл на търговията не е в печалбата или загубата. Нейният смисъл е в равноценната размяна с равна изгода за всички партньори. Възможно единственият жив пример за това е ALBA, Боливарският алианс за народите на нашата Америка, социалистическият алианс на страните от Латинска Америка и Карибския басейн.

Тръмп не харесва многостранните търговски съглашения защото – даже ако той е на кормилото - не е в състояние да контролира всичко. Но той иска да командва, да командва всичко. Буквално. Ето какво значи неговото 8-дневно турне. То означава продажба на оръжие, “най-доброто, най-точното, най-смъртоносното, което света някога е произвеждал”. Това са почти точните думи на Тръмп, които той постоянно повтаряше.

На пресконференцията в Токио, в присъствието на премиер-министъра Синдзо Абе Тръмп, посочвайки Абе каза буквално: “ [той] ще сваля ракетите [на Северна Корея] от небесата, когато завърши придобиването на маса въоръжение от Съединените щати. Важно е, че премиер-министъра Абе се кани да придобие огромна маса [произведено в САЩ] военно оборудване, както е и длъжен да направи. Ние произвеждаме най-доброто оръжие … за нас това означава голямо количество работни места, а за Япония – по-голямо количество сигурност.” (The Guardian, 6/11/2017).

Както винаги Тръмп има наглостта да нарича Северна Корея “заплаха за цивилизования свят”. И това е, когато той знае или е длъжен да знае, че Ким Чен Ун само защитава Северна Корея от постоянните заплахи и агресивни действия на САЩ. Ким Чен Ун няма намерение да напада която и да е страна, но той все пак притежава паметта на поколения северокорейци, родени след жестокостите на войната, започната от Вашингтон през 1953 година. Онази война буквално разрушава цялата страна; в нея загиват 3 милиона души – около една трета от населението на тогавашната Северна Корея.

На целия свят, в това число и на предшествениците на Тръмп е известно, че единствената заплаха не само за цивилизацията, но и за цялото човечество е САЩ, отхвърлената държава, която не уважава нито международното право, нито международните договори, нито човешкия живот, даже живота на своите собствени граждани. Десетки милиони хора по цялото земно кълбо след Втората световна война бяха убити от американските и натовските военни или техните поддръжници или наемници. И всичко е заради войните, целта на които е пълната световна хегемония, “Господствотона Пълния Спектър”, както се описва в Проекта “Новият Американски Век”*

Никой не иска да докосва тази реалност – почти никой. За щастие през последните години се появиха страни, които въпреки “санкциите” се осмеляват да въстанат против това чудовище-убиец, да му се съпротивляват по такъв, например начин, като отделяне на своите икономики от мошеническия фиатен долар (1). Най-близките примери са Венецуела и Иран.

Първи етап от азиатското турне на Тръмп фактически стана още посещението в Саудитска Арабия, където той продаде на крал Салман оръжие за 110 милиарда долара – рекордна оръжейна сделка.

(рус.ез.)

Турне президента Трампа по пяти странам Азии ни имеет ничего общего с поисками мира. Оно не имеет ничего общего даже с дипломатией. Это — целиком и полностью поездка с целью поджигания войны в интересах военно-промышленного комплекса. Просто удивительно, как мир умудряется не понимать этого.

Нам известно, что Обама несколько лет пытался «развернуться» к Азии. Результатом стало, главным образом, Транстихоокеанское партнерство (ТТП) — торговое соглашение между 12 странами, включая США. Первое, что сделал Трамп, придя к власти, — отменил ТТП, утверждая, что оно вредно для США. Фактически, отмена ТТП — дело хорошее, поскольку в противовес тому, что Трамп понимает (или утверждает, что понимает) про внешнюю торговлю США, страдать от ТТП стали бы лишь азиатские страны, но не США. Нет ни единого торгового соглашения (двустороннего или многостороннего), заключенного с США, при котором США оказались бы в проигрыше или даже сыграли вничью. Они в выигрыше всегда.

Первоначальный смысл торговли не в выигрыше или проигрыше. Её смысл в равноценном обмене с равной выгодой для всех партнеров. Возможно, единственный живой пример этого — ALBA, Боливарианский альянс для народов нашей Америки, социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Трампу не нравятся многосторонние торговые соглашения потому, что — даже если он и у руля — он не в состоянии контролировать всё. Но он хочет командовать, командовать всем. Буквально. Вот что значит это 8-дневное турне. Оно значит продажу оружия, «наилучшего, самого точного, самого смертоносного, какое только производил мир». Это — почти точные слова Трампа, которые он то и дело повторял.

На пресс-конференции в Токио в присутствии премьер-министра Синдзо Абэ Трамп, указывая на Абэ, сказал буквально: «[он] будет сбивать ракеты [Северной Кореи] с небес, когда он завершит приобретение массы вооружения у Соединенных Штатов. Важно, что премьер-министр Абэ собирается приобрести огромную массу [произведенного в США] военного оборудования, как он и должен это сделать. Мы производим лучшее оружие… для нас это означает большое количество рабочих мест, а для Японии — большое количество безопасности.» (The Guardian, 6/11/2017).

Трамп, как всегда, имеет наглость называть Северную Корею «угрозой для цивилизованного мира». И это — когда он знает или должен знать, что Ким Чен Ын всего лишь защищает Северную Корею от постоянных угроз и агрессивных действий США. Ким Чен Ын не имеет намерений нападать на какую-либо страну, но он все равно обладает памятью поколений северных корейцев, родившихся после жестокостей войны, начатой Вашингтоном в 1953 году. Та война буквально разрушила всю страну; в ней погибли 3 миллиона человек — примерно треть населения тогдашней Северной Кореи.

Всему миру, в том числе предшественникам Трампа, известно, что единственная угроза не только цивилизации, но всему человечеству, это — США, государство-изгой, не уважающее ни международное право, ни международные контракты, ни человеческую жизнь, даже жизнь своих собственных граждан. Десятки миллионов людей по всему земному шару после Второй мировой войны были убиты американскими и натовскими военными или их подручными и наемниками. И всё — ради войн, цель которых полная мировая гегемония, «Господство Полного Спектра», как это описывается в Проекте «Новый Американский Век"*.

Никто не желает трогать эту реальность — почти никто. К счастью, за последние годы появились страны, которые, несмотря на «санкции», осмеливаются восстать против монстра-убийцы, сопротивляться ему таким, например, способом, как отделение своих экономик от мошеннического фиатного доллара. Недавние примеры этого — Венесуэла и Иран.

Первым этапом азиатского турне Трампа, фактически, стал еще визит в Саудовскую Аравию, где он продал королю Салману оружия на 110 миллиардов долларов — рекордная оружейная сделка.

Вторым этапом турне стала поездка в Юго-Восточную Азию. Трамп заголосил, но не за мир, а для того, чтобы еще больше угрожать Пхеньяну и лидеру Северной Кореи, которого американский президент-хулиган унизительно называет «человечком-ракетой».

А где мы в этом мире? Разве не видит этот Трамп, как сильно его презирают и ненавидят? Или он настолько болен, что получает удовольствие от того, что его ненавидят?

Больше 80% южных корейцев хотят мира с Севером. Президент Мун Чжэ Ин был недавно избран на платформе объединения Юга и Севера — чтобы воссоединить семьи, которые были разъединены на протяжении более полувека. Как он может быть таким мечтателем, когда на его земле находятся почти 30 000 американских солдат и арсенал оружия, включая ядерное, которое может уничтожить всю Восточную Азию в один миг? А на смертоносной повестке дня Трампа — продажи оружия на миллиарды долларов. Он не простой хулиган; он — наилучший продавец, о котором только мог мечтать американский военно-промышленный комплекс. Он — ускоритель и умножитель американского ВВП, стоящего на смерти и разрушении.

Этот хулиган, вообразивший, что он стоит на кафедре проповедника, не имеет ни малейшего намерения идти по дороге к миру. Напротив, он похвалялся чрезвычайной, непреодолимой мощью оружия той Америки, что «превыше всего», и стал использовать парламент Южной Кореи как платформу для запуска еще одной клеветнической кампании против Северной Кореи: «[Я] приехал сюда на этот полуостров, чтобы послать послание напрямую лидеру диктатуры в Северной Корее: «Оружие, которое вы приобретаете, вашу безопасность не повысит. Это оружие сделает вашу жизнь опаснее. Это оружие подвергнет ваш режим большей опасности. Каждый шаг, что вы делаете вниз по этому темному пути, лишь увеличивает те опасности, перед которыми вы встанете. Северная Корея не тот рай, о котором мечтал ваш дед. Это — ад, который не заслуживает ни один человек. Несмотря на те многие преступления, которые вы совершили против бога и человека, …мы предложим вам путь к лучшему будущему. Оно начинается с прекращения агрессии со стороны вашего режима, прекращения разработок баллистических ракет и завершения проверяемой и тотальной денуклеаризации».

Пока император Дональд говорил, три авианосца ВМС США занимали свои позиции у побережья Северной Кореи для нападения. Это еще одна провокация. При этом Трампу хорошо известно, что Ким Чен Ын не откажется от своей оборонной стратегии. И он в этом прав. Любой, кто хоть немного знает историю Северной Кореи, это понимает. Ким несколько раз предлагал диалог, поскольку он хочет мира для своей страны и ее народа. Но эти предложения были отвергнуты Вашингтоном. Вместо диалога на Кима накинулись с воинственными фразами типа: «мы устроим такие „огонь и ярость“, которых мир не видел». Или: «мы разрушим вас до руин». Или еще более безумные и позорные угрозы — позорные для так называемого «лидера свободного мира».

Как сообщает агентство Reuters, Хан Тхе Сон, постпред КНДР в ООН 8 ноября заявил: «США и другие враждебные силы препятствуют тому, чтобы наш народ наслаждался своими гражданскими правами. Они прибегают к разного рода недружественным мерам в своих попытках задушить и смять идеи и систему КНДР». И он продолжил, сказав, что Вашингтон «манипулировал» в СБ ООН резолюциями о санкциях против его страны, что нарушало суверенитет и права Северной Кореи на существование и развитие.

«Из-за этих антигуманных экономических санкций жертвами стали легко уязвимые люди — такие, как женщины и дети. Эти санкции против человечности, которые блокируют даже поставки товаров, необходимых для повседневной жизни, …угрожают защите прав наших женщин и даже права детей на выживание».

Следующей остановкой в «развороте» Трампа был Пекин, где, к удивлению большинства СМИ, он действовал как государственный деятель. Здесь он попытался убедить председателя Си в пользе дружественных отношений между США и Китаем, а также, конечно, в важности соблюдения Китаем санкций, наложенных ООН на Северную Корею. Южно-Китайское море, права человека и мнимое отсутствие демократии в Китае — обычная лебединая песня Вашингтона — даже не были упомянуты. Два лидера подписали примерно на 250 миллиардов долларов контрактов или, как выразились в агентстве Bloomberg, «ни к чему не обязывающих меморандумов о понимании».

Эти сделки, многие из которых были заключены или запланированы задолго до встречи в Пекине, имеют отношение к товарам и услугам в сфере транспорта (закупка Пекином 300 гражданских самолетов), сельскому хозяйству (свинина и говядина), информационным технологиям, финансовому сектору (с финансовой корпорацией Goldman Sachs — а с кем же еще?) и т. д. И никаких противоречий. За свои коммивояжерские услуги — и за сокращение на 250 миллиардов долларов дефицита в торговле с Китаем — Трамп ожидает благодарности дома.

Но что интересно. Во время пребывания в Пекине Трамп не обращался к своей обычной саркастической фразеологии, чтобы обвинять Пхеньян и угрожать ему. Он не стал настораживать Си, призывая его строго следовать режиму санкций против КНДР, а не то!.. Почему он не стал этого делать? Понимал ли он, что толку от это никакого? Что Китай никогда не позволит своему соседу погибнуть? Что он будет выглядеть смешным, если постарается заставлять Пекин думать, будто американские санкции в отношении Китая сработают? Или у него более изощренная повестка дня — например, постараться привлечь Китай на свою сторону или нейтрализовать его с последующим вероятным ударом по Ирану? Пусть по доверенности, пусть чужими руками — с помощью саудитов и израильтян?

Время покажет.

Но нет никаких сомнений в том, что явным победителем в этой встрече был председатель Си — в своей спокойной манере и с улыбкой, характерной для приверженца неагрессивной даосской философии.

Во время последней остановки — 10−11 ноября во вьетнамском Дананге — Трамп посетил саммит АТЭС, где, как ожидалось, он должен был встретиться с президентом Путиным. Пусть накоротке, на полях форума. Однако, официальную встречу спланировать не удалось.

Ну, зачем с Трампом захотелось встречаться Путину, если после налаживания «позитивной химии на саммите „группы 20“ в Гамбурге в июле 2017» Трамп проявил себя исключительно лжецом? Зачем изображать доверие к миллиардеру-хулигану, не имеющему этических устоев, нарушающему контракты, обещания, многосторонние соглашения и даже международное право?

Истина в том, что Трамп, его предшественники, руководство Британии, союзник по НАТО, саудиты, страны Персидского залива и ЕСовские марионетки — все они «легальные» убийцы. Для этих людей (стоит ли их еще называть людьми?) Трамп добился требуемого — продал оружия на миллиарды долларов. Менее чем за год пребывания в должности он для военно-промышленного комплекса добился большего, чем Обама за последние четыре года своего президентства.

Оружие делают для того, чтобы убивать и разрушать. Убийства и разрушение — громадная доля ВВП США, страны, которая живёт за счет экономики войны, экономики разрушения и смерти.

*Проект «Новый Американский Век"- Неправительственная политическая организация США, располагавшаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, и работавшая с 1997 по 2006 год. Была основана Уильямом Кристолом и Робертом Каганом. Официальной целью PNAC было «продвижение американского глобального лидерства». Основами создания PNAC была точка зрения, что «американское лидерство одинаково хорошо как для Америки, так и для всего мира», и поддержка «рейгановской политики военной силы и моральной чистоты». PNAC оказывала влияние на официальные лица правительства США и администрации президента США Джорджа Буша и повлияла на разработку военной и внешней политики администрации Буша, особенно связанных с национальной безопасностью и с войной в Ираке.

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(1) фиатен долар – долар, който няма вътрешноприсъща стойност.

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