/Поглед.инфо/ САЩ имат намерение да създадат нова ядрена бойна глава със заряд с малка мощност. Едновременно администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп планира да отслаби ограниченията за използване на ядрено оръжие. За това в сряда, на 10 януари съобщи вестник The Guardian.

Изданието се позовава на бившия старши директор на Съвета за национална сигурността САЩ по контрола над въоръженията и неразпространението Джон Вулфстал, който консултира бившия президент Барак Обама. Според Вулфстал бойната глава ще се използва за модифицираните ракети Trident D5, установени на подводниците. За главна цел на реконструкцията се счита „сдържането на Русия от използване на тактически бойни глави в конфликта в Източна Европа“.

По данни на The Guardian, САЩ също разширяват списъка от условия, които са обосновка за използване на ядрения арсенал, включително и за отговор на атака без използване на ядрено оръжие.

Ще напомним: по-рано САЩ публикуваха обновената Стратегия за национална сигурност. В нея се казва, че Русия и Китай са „ревизионистки държави“, които отправят предизвикателство към процъфтяването на Америка и се стремят да подкопаят нейната сигурност.

За да съответства по-добре на новата реалност, се отбелязва в стратегията, на Вашингтон му е необходимо да „преосмисли политиката си от последните две десетилетия“. Тази уж провалена политика, според заявлението на Тръмп, се е състояла в това, че чрез „сътрудничество с противниците и тяхното включване в глобалната търговия, постепенно да превърнат тези страни в добропорядъчни партньори“.

Един от главните инструменти на сдържане на противниците на Вашингтон, съгласно документа именно ще бъде ядреното оръжие. Него президентът Тръмп нарича „основа на американската стратегия за запазване на мира и стабилността, за отразяване на агресиите против САЩ, техните съюзници и партньори“.

Не е изключено, че сега САЩ ще увеличат финансирането на модернизацията на своя ядрен арсенал. Съгласно доклада на Бюджетното управление на Конгреса от 31 октомври 2017 година за започналата още при Обама, програма за ядрено превъоръжаване на САЩ в близките 30 години ще са им необходими около $1,2 трлн, ($800 млрд. за издръжка и $400 млрд. за модернизация). Като се имат предвид новите планове, тези средства може да се окажат недостатъчни.

Не случайно, едва идвайки на власт Тръмп даде поръчение на министъра на отбраната Джеймс Матис да проведе собствен одит на ядрените сили на САЩ.

Американските военни и преди заявяваха, че искат да получат по-малко мощен, но по-умен „ядрен заряд“. Тези задачи беше призвана да реши новата атомна авиационна бомба В61-12, която ще получи бойна глава с променяща се мощност (до 50 килотона) и ще постъпи на въоръжение, предполага се през 2020 година. За начало 20 бомби В61-12 ще бъдат разположени в Германия в авиационната база Бюхел, в перспектива – в Турция и Италия. Но сега, както виждаме, САЩ планират на оборудват с „умни“ ядрени бойни глави още и ракетите „Трайдънт“.

По същество Вашингтон се кани да понижи прага на използване на ядрено оръжие – вместо средства за сдържане, такова въоръжение се превръща в оръжие на бойното поле.

(рус.ез.)

— Чем грозят эти планы России, чем мы можем ответить США?

— США еще в 2000-м провели так называемый ядерный обзор, и пришли к выводу, что далее наращивать стратегические ядерные вооружения не имеет смысла, — отмечает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. — Американцы тогда приняли за основу, что стратегические ядерные арсеналы не могут быть использованы по назначению, поскольку это вызовет глобальный ядерный конфликт. И что развивать вооружения следует в другом направлении.

Именно поэтому 18 января 2003 года США приняли концепцию быстрого глобального удара. Эта инициатива, напомню, предполагает разработку системы, позволяющей гарантированно нанести массированный удар неядерными вооружениями по любой точке планеты в течение одного часа. Тогдашний президент США Джордж Буш-младший подписал соответствующие директивы, в результате часть средств на содержание ядерных арсеналов была направлена для финансирования разработок в рамках новой концепции.

Действуя в этом русле, США для начала демонтировали с етырех подводных лодок класса «Огайо» межконтинентальные баллистические ракеты «Трайдент», оснащенные разделяющимися головными частями с индивидуальным наведением. МБР они заменили обычными «Томагавками» — по 158 ракет на подлодку.

Этот опыт стал отправной точкой поиска, как использовать стратегические ядерные вооружения в рамках концепции быстрого глобального удара. В конце концов, как мы видим, американцы приступили к разработке миниатюрных ядерных боезарядов для МБР, в том числе, для Trident D5.

Эти ракеты США действительно планируют использовать на поле боя. И решения администрации Дональда Трампа на этом направлении не являются чем-то принципиально новым.

— Для нас действия Вашингтона создают угрозу?

— Конечно, определенную угрозу миниатюризация ядерного оружия представляет. Тем более, как четко указывает The Guardian, речь идет о возможном применении такого оружия в Восточной Европе.

И надо понимать: риск применения ядерных зарядов малой мощности на реальном театре военных действий значительно выше, чем «классических» стратегических МБР.

В свое время я лично задавал вопрос замминистра обороны США: зачем Америка работает над созданием миниатюрных ядерных боеприпасов? Мне отвечали: чтобы выкуривать диктаторов, которые прячутся в бункерах. Но теперь нет сомнений, что целью являются не абстрактные диктаторы, а Россия и Китай.

— Чем мы можем ответить США?

— Мы американцев с ответом, можно сказать, упредили. Еще в 2015 году мы вписали в свою военную доктрину, что будем применять тактическое ядерное оружие даже в случае неядерной агрессии, которая будет угрожать существованию России. Это и есть наш ответ — и на угрозу быстрого глобального удара, и на возможное применение американцами ядерных боезарядов малой мощности в Европе.

На деле, повторюсь, главная проблема — в огромном риске. Если миниатюрные ядерные заряды будут пущены в ход, конфликт очень быстро может перерасти к обмену полновесными ядерными ударами. Потому что, когда летит ракета «Трайдент», на ней не написано, несет ли она маломощный ядерный боезаряд, или же полноценный стратегический.

Это значит, что Трамп, давая «добро» на разработку нового ядерного боезаряда, откровенно играет с огнем.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели