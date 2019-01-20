/Поглед.инфо/ Съединените щати променят концепцията за развитието и използването на най-важния си военен инструмент - системата за противоракетна отбрана. „Трябва да можем да унищожим всички ракети, по всяко време и навсякъде, и без значение къде се провежда изстрелването им”, казва Тръмп. Защо новите планове на Пентагона означават пряка заплаха от американска ядрена атака срещу Русия?

Американският президент Доналд Тръмп представи по време на речта си в Пентагона нова стратегия на САЩ за противоракетна отбрана (ПРО). Според Тръмп, американският бюджет за отбрана за текущата година „взема предвид инвестициите в космическото ниво на противоракетната отбрана”, които ще се основават на нови технологии, а космическата противоракетна отбрана ще бъде „значителна част” от американската система за противоракетна отбрана.

Тръмп потвърди също, че Съединените щати ще продължат да работят по наземния сегмент на противоракетната отбрана, разполагайки нови ракети-прехващачи в Аляска и изграждайки нови радари и сензори за незабавно откриване на ракети.

Каква е опасността за Русия от новата доктрина на американската система за противоракетна отбрана - и как могат руските въоръжени сили да отговорят на изложените заплахи?

„Унищожи ракетите, преди да стартират”

Най-важното изявление на Тръмп е, че Пентагонът се опитва да реши следния проблем: системата за противоракетна отбрана трябва да може да защитава американската територия от всички видове ракети, независимо откъде са пуснати и как са пуснати. Всъщност, с тази формулировка Тръмп се върна към идеята за известната „Стратегическа отбранителна инициатива” (SDI), която САЩ се опитаха да реализират по времето на президента Рейгън и която се наричаше шеговито програма „Междузвездни войни”.

„Трябва да можем да проследяваме и унищожаваме всякакви ракети, по всяко време и навсякъде, и без значение къде се провежда изстрелването им”, заяви Тръмп в речта си.

Декларацията на Тръмп е дешифрирана от временния американски министър на отбраната Патрик Шанахан. Той заяви, че САЩ възнамеряват да унищожат ракетите на потенциалните врагове още преди момента на изстрелването им. Така Шанахан още веднъж потвърди, че САЩ възнамеряват свободно да използват изключително опасната концепция за „превантивен удар”. Само в нейните рамки е възможно да се гарантира „ унищожаване на ракетите с ядрени бойни глави още преди момента на изстрелването им.

Според Шанахан, новата доктрина за противоракетната отбрана определя „всеобхватен и ешелониран подход за предотвратяване и отблъскване на вражески ракетни атаки чрез комбиниране на възпираща, активна и пасивна противоракетна отбрана и нападателни операции за унищожаване на атакуващи ракети преди изстрелване.”

За да се осигури такъв глобален контрол над изстрелванията, Съединените щати дори са готови да прехвърлят технологиите за противоракетна отбрана на своите съюзници, които ще помогнат на САЩ да контролират позициите на техните противници.

Заявленията на Тръмп и Шанахан се отнасят до доклада за новата доктрина за ПРО (Missile Defence Review), чийто текст вече е издаден. В него много заявления са разшифровани много по-детайлно. Така в доклада се казва, че обектите на ПРО на САЩ в Румъния и Полша (така наричаното ЕвроПРО) получават нова модификация на противоракетите SM-3. „Обектите от системата Aegis Ashore скоро ще бъдат оборудвани с модификация на SM-3 Block IIa, което значително ще засили защитата на територията на НАТО”, подчертават авторите на доклада.

Освен това извънатмосферният кинетичен прехващач, използван в модификацията на ракетите SM-3 Block IIa, трябва да засили и още един компонент от американската система за ПРО – базата за прехващачи GBI в Аляска.

/Рус.ез./

Реинкарнация СОИ?

Впрочем, самой интригующей частью доклада стали не такие будничные сообщения о модернизации ракет Евро-ПРО (SM-3) или же базы перехватчиков на Аляске (GBI), как и рутинные сообщения о том, что количество перехватчиков GBI будет увеличено с 44 до 64 ракет к началу 2023 года.

В докладе есть и куда более важное. А именно то, что в США стартовали НИОКР, призванные обеспечить уже в «ближайшее» время создание новых кинетических перехватчиков МБР космического базирования, которые предназначены «отслеживать и уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск».

В настоящий момент времени так и не реализованная «в металле» программа СОИ уже обросла массой легенд и домыслов, которые, в общем-то, сводятся к двум противоположным утверждениям. Согласно первому из них, предложенная президентом Рейганом программа СОИ – лишь «пиу-пиу» невозможных лазеров и была придумана только с целью напугать и заставить сдаться СССР, в реальности же никто ее не собирался реализовывать. Согласно иной крайности, СОИ была эффективной программой глобальной ПРО и, построй ее США на деле, Советский Союз был бы вынужден сразу же сдаться.

Истина же в вопросе СОИ, понятное дело, лежит посередине. Это была комплексная и имеющая шансы на успех программа, но возможность ее реализации и наиболее эффективное оружие лежало не в плоскости «пиу-пиу» так и не реализованных орбитальных лазеров. Уже в ноябре 1986 года, когда три года неудачных экспериментов с лазерным оружием показали всю сложность и стратегическую бесперспективность различных моделей лазеров наземного и космического базирования, программу СОИ решили изменить в сторону использования кинетических спутников-перехватчиков. Этот проект множества кинетических перехватчиков на низких околоземных орбитах получил в США название «Бриллиантовая галька» (Brilliant Pebbles).

Нынешние кинетические перехватчики, которые устанавливаются на американских ракетах системы ПРО (SM-3 и GBI), это технологическое развитие программы «Бриллиантовой гальки», просто реализованное в гораздо меньшем масштабе и на более высоком технологическом уровне. Ну и, конечно же, с полным отказом от концепции космического базирования перехватчиков.

Тогда же, во второй половине 1980-х годов, разработчиками программы «Галька» было выдвинуто предложение сделать ее основным компонентом СОИ, используя миниатюрные спутники-перехватчики, поражающие цели кинетическим ударом при прямом столкновении. Тысячи таких крошечных спутников могли быть выведены заранее на различные орбиты перехвата, а в нужный момент – нацелиться на взлетающие ракеты или боеголовки и столкнуться с ними.

Проект «Бриллиантовой гальки» предусматривал вывод на околоземную орбиту системы более чем из 4000 миниатюрных спутников, оснащенных лидарной (лазерной) системой наведения. Спутники должны были самостоятельно наводиться на поднимающиеся из атмосферы баллистические ракеты с помощью маломощных лазеров.

После начального наведения спутники могли бы поражать стартующие МБР еще на их активном участке, до этапа разделения разделяющихся частей индивидуального наведения (РГЧ ИН) и выброса. Удар 14-килограммового кинетического аппарата в МБР при скорости взаимного сближения порядка 10–15 км/с гарантировал полное уничтожение ракеты или боеголовки противника.

Основным преимуществом системы была ее неуязвимость для превентивного удара. Предложенная система состояла из тысяч крошечных спутников, разнесенных на десятки и сотни километров друг от друга, плохо обнаруживаемых и не управляемых из единого центра, самостоятельно выбирающих себе боевое задание по собственным алгоритмам.

Принимая во внимание сложность отслеживания столь небольших объектов, противник физически не мог уничтожить за разумное время значительное их число, пополнить же потери можно было достаточно быстро. Стандартные методы ослепления и нарушения работы системы помехами также не были бы эффективны ввиду значительного количества перехватчиков и отсутствия их интеграции в какую-либо централизованную систему.

Ахиллесова пята орбитальной «гальки»

Система «Бриллиантовая галька» рассматривалась как наиболее перспективная часть СОИ, так как была основана исключительно на доступных технологиях и не требовала никаких фундаментальных исследовательских программ или новых материалов для своей реализации. При этом потенциальная эффективность испытанных спутников-перехватчиков была весьма высока, и они могли поражать любой тип движущихся в космическом пространстве целей. Тем не менее, как и иные компоненты СОИ, «Бриллиантовая галька» не была реализована, а сама программа была закрыта в 1994 году.

Уже через десятилетие после закрытия проекта «гальки» в специализированных изданиях появились работы, рассказывающие о причинах этого. Так, в исследовании «Взлет и падение «Бриллиантовой гальки» наглядно показано, что в случае использования ПРО против первого или ответно-встречного удара СССР надо было запустить в космос около 100 000 спутников такой системы. Расходы по созданию столь мощной орбитальной группировки превосходят возможности даже экономики США.

Впрочем, в этом же исследовании сказано, что в том случае, если бы США первыми нанесли удар по СССР и смогли бы в значительной мере ослабить советский ядерный потенциал (до уровня в 5–10% от довоенного), с ответным ударом уже могли бы справиться всего лишь 7000 спутников «Бриллиантовой гальки», что уже переводило систему в разряд «дорогой, но реальной».

В этом и есть основная проблема любой реальной системы ПРО. Она принципиально рассчитывается на сценарий первого удара своим ядерным оружием по противнику – и на отражение гарантированного ответного, но ослабленного удара. Поэтому слова об «уничтожении ракет противника до их запуска» и прозвучали в речи Дональда Трампа.

Иначе говоря, президент Соединенных Штатов публично признал то, о чем и так прекрасно знают наши военные. В случае, если США сочтут нужным и безопасным, они первыми атакуют Россию с помощью своих ядерных ракет. И будут рассчитывать на то, что от ответного удара России их спасет космическая система ПРО.

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