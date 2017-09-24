/Поглед.инфо/ Първата реч на американския президент Доналд Тръмп в ООН не остана без отговор. Това, което "гарантът за мир" постигна и се договори е, че всички от Украйна до Южнокитайско море ще бъдат проверявани дали имат ракети.

Разбира се, корейците бяха най-гръмки от всички. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун нарече Тръмп "американски гангстер", а речта му "психически невменяема". "Психически невменяемото поведение на президента на САЩ, открито изразеното му намерение в ООН да "унищожи напълно" суверенна държава, кара хората с нормален начин на мислене да разсъждават благоразумно и хладнокръвно. Аз ще го принудя да плати скъпо за своите думи за унищожаването на КНДР ", се казва в официално обръщение на Ким Чен Ун. И за да покаже точно как Тръмп ще плати скъпо, Северна Корея заяви, че може да проведе "най-мощния" тест за водородна бомба в Тихия океан в отговор на заплахите от САЩ. Това бе обявено от външния министър на Корейската народнодемократична република Ли Йон хо в Общото събрание на ООН. "Това може да е най-мощната експлозия на водородна бомба в Тихия океан", каза министърът. В същото време той подчерта, че не знае кога ще бъде взето това решение и какви по-нататъшни действия ще предприеме Северна Корея, в отговор на заплахите на Вашингтон, тъй като заповедите ги издава лично лидерът Ким Чен Ун. Да се каже, че действията на КНДР са необосновани, е невъзможно. Както вече беше съобщено, в деня на речта на Тръмп - 19 септември, когато той заяви, че САЩ ще унищожи Северна Корея, и нарече Ким "човек-ракета", Вашингтон и Сеул потвърдиха възможността за настаняване в Южна Корея на тактически ядрени оръжия, за което съобщи шефът на Пентагона Матис.

/рус.ез./

Однако, если корейцы делают все на показ не без элементов шоу, то вторая главная «страна-изгой» — Иран, без криков и громких заявлений, по-тихому проверила собственные баллистические ракеты. Так, Иран представил новую собственную баллистическую ракету с дальностью полета две тысячи километров, способную нести несколько боеголовок. Ракету с названием Khorramshahr представили во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовали президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные военные. Ранее Роухани заявил, что страна намерена усилить возможности ракетного комплекса. По его словам, "ни одна страна" не помешает Тегерану развивать свой ракетный потенциал.

Зачем корейцам и иранцам вдруг захотелось показать свои ракеты не секрет — 19 сентября во время своей речи в ООН президент США Дональд Трамп открыто им угрожал. Сначала он заявил, что Штаты могут «полностью уничтожить» КНДР из-за ее ракетно-ядерной программы, а затем пошел на Иран, который по его словам «угрожают другим нациям и своим народам самым разрушительным оружием, известным человечеству». «Сделка с Ираном вредна для США», — заявил он и добавил, что Иран продолжает «деструктивное и подрывающее мир поведение», и международному сообществу необходимо его остановить».

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников согласовали ядерную программу после 10-летних переговоров. В итоге по результатам договоренности Тегерана и «шестерки» Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подписало соглашение с Тегераном об урегулировании вопросов, связанных с военными аспектами ядерной деятельности. ЕС отменит экономические и финансовые санкции одновременно с верификацией МАГАТЭ выполнения Ираном всех согласованных шагов, отмечается в проекте документа. Так, Тегеран согласился не обогащать уран свыше 3,67% на протяжении 15 лет, при этом вся работа по обогащению и исследовательская деятельность будут вестись исключительно на объекте в Натанзе. На объекте в Фордо не будет вестись ни обогатительная деятельность, ни исследования, не будет храниться ядерный материал. Мощности тяжеловодного реактора в Араке не будут превышать 20 МВт. «Конструкция реактора должна быть таковой, чтобы минимизировать производство плутония и не допускать производство оружейного плутония. Мощность реконфигурированного реактора не будет превышать 20 МВт», – указывается в документе. «Шестерка» и Иран договорились, что параметры и будущая конструкция являются предметом возможного и необходимого уточнения в процессе разработки окончательного проекта в целях соответствия указанным выше целям модернизации. Кроме того, Иран обязался предоставлять МАГАТЭ всю информацию, которая необходима для наблюдения за этим процессом. Главное достижение того договора — на планете не стало больше на одну страну с ядерной бомбой.

И вот, еще немного и это достижение, благодаря языку Трампа, может быть списано в утиль.

Вообще, Трамп может гордиться — такой масштабной проверки боеготовности армий в мире не было давно. Россия и Белоруссия только что провели учения «Запад 2017», которые были направлены на вероятное отражение агрессии НАТО с запада. В тоже время, пока все западные СМИ истерили по поводу наших с белорусами учений, подобные мероприятия прошли чуть не по всему миру. Совместные китайско-пакистанские учения «Шахин-6» начались 7 сентября и продлятся двадцать дней до 27 сентября. Китайская сторона использует истребители J-11, истребители-бомбардировщики JH-7, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (ДРЛО) KJ-200, а также наземные силы, включая ракеты земля-воздух и радиолокационные станции. С пакистанской стороны участвуют истребители-бомбардировщики JF-17, а также самолеты раннего предупреждения. Перед этим в конце августа в Венесуэле прошли общенациональные военные учения «Боливарианский суверенитет — 2017», в которых приняло участие почти миллион человек.

И проходят все эти учения не потому что Трамп какой-то жуткий маньяк — по сравнению с развязавшими больше десятка войн и повергнувшими в хаос огромные территории Бушем-младшем и Обамой, новый хозяин Белого дома агнец невинный. Тут дело в другом — что у Буша, что у Обамы была четкая логика действий. Все в мире понимали, чего они хотят, почему туда или сюда лезут, и как будут развиваться события. Равно как все понимали, что нужно делать, чтобы «демократия» не пришла к тебе домой. Сегодня же все проверяют армии и ракеты, потому что никто не знает, что Дональду и его штабу взбредет в голову завтра. То он сбрасывает бомбу на Афганистан, то обстреливает Сирию ракетами, то идет воевать КНДР, то Венесуэлу, то опять КНДР и помогает Украине. Чтобы догадаться на кого «гегемон» покажет пальцем завтра и начнет кричать об объявлении войны, уже пора гадалок вызывать, а не аналитиков собирать. Само собой, неопределенность вызывает напряженность.

И дай Бог, чтобы дальше угроз и учений все это не зашло.

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