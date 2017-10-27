/Поглед.инфо/ Казват, че за да спаси част от активите си, мъдрият Абрамович побързал да се разведе със жена си.

Точно във връзка със сто годишнината на Октомврийската революция руските новобогаташи до голяма степен завършиха процеса на утилизация на гигантското наследство на СССР, създадено от труда на няколко поколения съветски хора. И разтикаха плячката по офшорките. За четвърт век след разпадането на Съветския съюз, от Русия бяха изнесени суровини примерно за 5 трилиона долара. И откраднати минимум $1,7 трилиона под формата на незаконни финансови потоци (По-подробно – в първата част от разследването на “КП”)

ОТКРАДНАТА СТРАНА

- Русия продължава уверено да държи първенството по имуществено неравенство, - казва експертът на Изборския клуб Елена Ларина, автор на книгата “Увеличаващите скръбта. Как да оцелееш в епохата на война между елитите”. - на 1% най-богати руснаци се падат 71% от всички лични активи в страната.

Хората умеят да смятат. Те прекрасно разбират, че руската премиална класа на чиновниците и приближените до тях най-големи, с позволение казано, капиталисти, каквито те фактически не са, просто ограбиха станата. По данни на Руската академия на науките потвърдени от Международния валутен фонд и Световната банка, а също и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Русия в момента владее около 40% от всички възобновими и невъзобновими природни ресурси на планетата. Богатсвтото на страната се оценява за 300-500 трилона долара. Грубо казано, на всеки руснак се падат по $2-2,5 милиона. При грижлива и технологически ефективна експлуатация на природните ресурси и справедливо разпределение на доходите, на първо място на природната рента, Русия още днес би могла сериозно да се замисли за схемата и сроковете за въвеждане за населението на безусловен базов доход. Днес за това са взети решения във Финландия, Холандия, щата Калифорния и т.н.

“С неуморни усилия” съсловието на изнасящите изнесе на Запад средства на обща сума повече от $5 трилиона. По приблизителни пресмятания, това са почти 40 хил. долара на всеки руснак или примерно100-110 хил. долара на семейство с едно дете, около 75-80 хил. на семейство от двама пенсионери.

Това са парите, които един процент фактически открадна от останалите деветдесет и девет. При това не се има предвид цената на собствеността, на активите, които са били създадени от труда на поколения и присвоени от малка група хора. Гледайки тези цифри разбираш защо в страната се е появило и страмително нараства буквално месец след месец, търсенето на социална и икономическа справедливост, на достоен живот във всички отношения.

- Както пееше Висоцки “А хората роптаят и роптаят, а справедливост искат на света...”

- Да, искат. И какво лошо има в това? Хората виждат, че общественото богатство на великата страна висшето съсловие е изразходвало не за развитие на хората, а за часовници, яхти, замъци, суперджетове, “майбахове” и “челси” с “арсеналите”. Нашият “елит” не се притеснява да демонстрира своите богатства. Впрочем, всичко има край.

ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЛОВ В КОШАРАТА

- Намеквате за нова октомврийска революция? С нея активно плашеха още през миналата и по-миналата години. Ще започне, видите ли, нова 17-та година, треперете буржуа. Но през 17-та даже самите комунисти не вярват в революцията, мълчат за ”народния гняв”. А да призоваваш олигарсите да се грижат за народа, за бъдещето на страната, за старците, децата и болните е все едно да водиш на опера глухи.

- Време е олигарсите да се погрижат за самите себе си.

- За какво става дума?

- През 2011-12 години публикувах в блога си серия от постове “Законите на лова в кошарата”.

- За предстоящата конфискация от Запада на богатствата на руските новобогаташи в офшорките. Помня, помня… От тази серия започна нашето познанство, Елена Сергеевна. Вашият “Лов в кошарата” се оказа пророчески. Още през 2013 година показателно беше разгромен Кипър, любимото офшорно пристанище на нашия “елит” и държавни компании, което изглеждаше неприкосновено. След това пуснаха за изтичане офшорките на Британските Вирджински острови и гръмна “Панамагейт”...

(рус. ез.)

- Ну, то была разведка боем. Пристрелка. Главная фаза «Загонной охоты» на российские активы, капиталы, спрятанные на Западе, начнется, скорее всего, в ближайшее время.

- Это связано с расширением санкций США против России? Согласно закона, подписанного Трампом, министр финансов США по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарём США должен ежегодно предоставлять соответствующим комитетам Конгресса Доклад о ключевых политических фигурах России и олигархах, их личных состояниях, источниках доходов, бизнес-интересах, а также бизнесах супругов, детей, родителей...

- И это тоже. В будущем году такой доклад будет впервые открыто опубликован.

Однако это, скорее, частность. На самом деле грядущая фаза «загонной охоты» связана с глубокими глобальными процессами. Трамп, в последнее время наладивший рабочие отношения с лидерами демократов, вовсю двигает радикальную налоговую реформу. Один из основных ее пунктов - принудительная репатриация (возвращение на родину) средств американских корпораций, в первую очередь технологических гигантов, из офшоров в США. Корпорации, естественно, сопротивляются. Но постепенно поддаются. Известно, что во время встреч с министром финансов Стивеном Мнучиным американский бизнес поставил вопрос о необходимости равного режима репатриации не только для американского бизнеса, но и бизнеса других стран.

- А как это относится к российским чиновникам-олигархам? Янки будут их денежки в Россию «репатриировать»? Или в США?

- Пока все эти меры только разрабатываются. Но они исходят из уже принятых решений. Логика там такая. Если не известен источник происхождения денег, или он вызывает сомнения у правоохранительных органов США, Великобритании, Швейцарии и других стран, то счета будут замораживать, вплоть до судебных разбирательств. Причем, есть одна тонкость. До последнего времени, например, в Швейцарии, если на суде не были представлены документы из страны, откуда пришли сомнительные деньги, суд выносил решение в пользу ответчика. Последний такой случай произошел с миллионерами из России этим летом. Швейцарская прокуратура прекратила дело, разморозило счета, поскольку получила от российской стороны «недостаточно правовой помощи».

- Громкая была история!

- С нового года ситуация изменится. США, Евросоюз давят на Швейцарию и ряд других стран с тем, чтобы отсутствие правовой помощи не позволяло размораживать деньги.

Кроме того,известно, что уже готовятся документы, которые обяжут все банки в мире, имеющие корреспондентские счета в долларах США, передавать Министерству финансов и его подразделению – финансовой разведке США – данные обо всех конечных бенефициарах всех компаний, имеющих у них счета. Поскольку практически все банки мира, в том числе офшорные, обязательно ведут расчеты в долларах и, соответственно, имеют корреспондентские счета в банках США, понятны последствия этой меры. Все компании мира теперь уже официально и легально окажутся под колпаком финансовой разведки США. (Подробнее об этой разведке читайте в материале "США загоняют весь мир в свои заокеанские офшоры" )

Фактически они, согласно сведениям Э.Сноудена, под колпаком уже с 2004 года. Именно тогда АНБ (Агентство национальной безопасности США) смогло подсоединиться к международной банковской системе SWIFT и получать полную информацию обо всех банковских проводках в мире.

«ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!»

- Говорят, мудрый олигарх Абрамович не случайноразвелся недавно с супругой. Хочет, якобы, спасти часть капиталов, переписанных на нее. Ведь Дарья Жукова дружит с семьей Трампа.

- Версия любопытная. Хотя истинную причину их развода мы вряд ли узнаем.

Но дело не только в Трампе. Известно, что самой большой «прачечной мира» остается Великобритания, а точнее, офшоры, находящиеся под юрисдикцией Короны.

- Не зря наши олигархи, чиновники так полюбили Лондон!

- В настоящее время идут кулуарные и очень тяжелые переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС. И ранее ЕЦБ, комиссии ЕС и правительства основных стран еврозоны постоянно высказывали Великобритании претензии в отношении ее офшоров и анонимных компаний, где европейский бизнес скрывает деньги от налогообложения. В ходе нынешних переговоров вопрос поставлен ребром: либо Британия так же, как и ЕС, вообще откажется от офшоров и сохранения анонимных конечных бенефициаров, либо цена за выход Лондона из Евросоюза существенно возрастет.

Известно, что премьер Тереза Мэй уже поручила проработать вопрос распространения на все офшоры, находящиеся под британской юрисдикцией режима обнародования реальных собственников любой компании, который уже действует на территории самой Великобритании.

Наконец, не так давно Банк банков – Банк международных расчетов в Базеле (БМР) сообщил о высокой вероятности в ближайшие годы очередного глобального финансово-экономического кризиса. Особое внимание центральных банков и правительств было обращено на то, что необходимо использовать очередной циклический кризис для оздоровления глобальной финансовой системы.

- Что имеется в виду?

- Конкретно расшифровано не было. Однако Председатель совета директоров БМР Й.Вейдманн активно поддержал три инициативы. Во-первых, директиву Европейского Союза о реструктуризации проблемных банков, предусматривающую, что бремя спасения кредитных учреждений должно быть переложено на акционеров и кредиторов организаций, а ни в коем случае не на центральные банки. Грубо говоря, в мире в ближайшее время будет категорически запрещено делать то, что делает сейчас Центральный Банк РФ. Только за последние месяцы за счет своих средств он спас от банкротства и закрыл дыры банков «Открытие» и «Бинбанк». Это было бы понятно, будь акционеры и владельцы этих банков нищими или банкротами. А они – даже не миллионеры, а миллиардеры! Это называется «приватизация прибылей и национализация убытков».

Во-вторых, БМР высоко оценил действия индийского правительства по изъятию в этом году из оборота не менее 80% наличных денег – рупий. Наконец, в-третьих, было отмечено - в ближайшем будущем большой потенциал для повышения прозрачности финансовой системы и контроля за переводами наряду с деанонимизацией офшорных счетов может иметь внедрение блокчейна.

- Ну, от блокчейна, как и от АНБ, даже в офшорах не спрятаться, не скрыться!

- Судя по всему, в ближайшие годы «загонная охота» будет иметь масштабный и жесткий характер. Она отнюдь не ограничится российскими деньгами. Именно поэтому наши нувориши с яхтами, самолетами и дворцами, хранящие деньги в кэше на офшорных счетах и в недвижимости, по определению займут первые места в очереди на конфискацию. Достаточно посмотреть западные телеканалы и почитать их прессу, чтобы убедиться: население не любит российских нуворишей. Для западных элит они – чужие. А расследователи всех стран мира буквально охотятся на российских миллиардеров и миллионеров на предмет их коррупционных связей с западными банковскими структурами, чиновниками.

- Самый свежий пример – «Монакогейт»! В середине сентября объявил об отставке министр юстиции Монако Филипп Нармино. Из-за громких публикаций, где он фигурирует в тандеме с российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Про американский «Рашагейт» вокруг предполагаемых связей команды Трампа с Россией молчу. Но для конфискации «нажитого непосильным трудом» нужны какие-то юридические обоснования! Что скажет мировое сообщество, прогрессивное человечество?

- Не будьте так наивны! США и Запад в целом накопили большой опыт проведения межнациональных операций по принуждению к миру, демократии и т.п. Вспомним печальный пример бывшей уже Югославии, Ливии, Ирака… Принятых в последние годы мер в правовой, налоговой и силовой сферах, прежде всего в США, Великобритании и Швейцарии вполне достаточно, чтобы провести крупномасштабную конфискацию российских активов. Ну, и не надо забывать, что помимо ушедших в офшоры российских активов, еще имеется такая проблема, как незаконный вывоз капитала. Причем, фигурантами являются в значительной степени одни и те же лица. К тому же семьи одного российского процента «элиты» постоянно или значительное время живут во все тех же США, Великобритании, Швейцарии, на Лазурном берегу…

- Возьмут «тепленькими».

- Бизнес, ничего личного. Тем более, новый глобальный кризис надвигается. Тут уж не до сантиментов.

Конечно, сложно прогнозировать, в какие конкретно сроки начнется новая, гораздо более жестокая, чем раньше, охота на капиталы. Что более-менее ясно, она будет приурочена к началу нового этапа глобального экономического кризиса. Публика в таких случаях всегда требует крови и справедливости. Понятно, что в первую очередь в жертву будут принесены чужаки.

ГЛАС НАРОДА

«ПУСТЬ ХОТЯ БЫ ТАК ОТВЕТЯТ!»

Недавно известный журналист, депутат Госдумы III–VI созывов от правящей партии Борис Резник разместил на своей страничке в Фейсбуке публикацию о готовящейся в Англииэкспроприации сомнительных капиталов российских нуворишей. «Я был некоррумпированный чиновник, отвечаю, - прокомментировал знакомый Резника. - Полагаю, что и ты тоже. Зачем постить всякую хрень?»

«Вася, не о нас речь, - ответил экс-депутат. - У нас нет особняков в Лондоне и нигде по свету. Почему? Не воровали и не брали взяток. А эти хоть так пусть ответят...»

Полагаю, народ российский в большинстве своем одобрит подобную конфискацию. Из святого чувства справедливости. «Пусть хотя бы так ответят».

ИСТОКИ

БОМБУ ЗАЛОЖИЛ БЕРЕЗОВСКИЙ

Еще в 2013 году директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов, специализирующийся на взаимоотношениях мировых элит, предупреждал в «Комсомолке»: «Березовский заложил бомбу под деньги российских миллиардеров и чиновников».

- На Лондонском процессе века «Березовский против Абрамовича» фигуранты очень много НАБОЛТАЛИ, - сказал историк Фурсов. - Как сами олигархи, так и их именитые свидетели. Не думаю, что изначально они хотели раскрывать подковерные тайны бизнеса, публично трясти грязное белье. Но британские адвокаты фигурантов, словно сговорившись, их раскрутили. Это ж не наши суды. Своим иском Березовский устроил западню не только Абрамовичу. В ходе процесса было доказательно установлено, что практически все российские капиталы 90-х носят нелегальный характер. С точки западной правовой системы «внелегальный» звучит как «криминальный» со всеми вытекающими последствиями. В результате процесс заложил правовые (и моральные тоже) основы для конфискации практически любых российских зарубежных активов.

И в «час икс», когда грянет новый мировой финансовый кризис, бомба, заложенная покойным Березовским под российские капиталы за рубежом, взорвется.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели