/Поглед.инфо/ По време на вечеря, президентът на САЩ се е отказал от плановете за приятелство с Москва /рус.ез./

Президент США Дональд Трамп планирует противостоять росту влияния России и ее президента Владимира Путина на мировой арене. Об этом глава американского государства заявил в понедельник, 24 апреля, за частным ужином с сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины) и Джоном Маккейном (республиканец от Аризоны). Днем позже о содержании разговора рассказала газета Politico со ссылкой на заявления Линдси Грэма.

По словам Грэма, Трамп якобы заверил законодателей в том, что он сопротивляется растущему глобальному влиянию России. «Он давал отпор по России. Он хочет иметь как можно больше союзников. Но, мне кажется, он понимает, что Россия является тем, кто в последнее время не слишком-то полезен», — заявил сенатор.

Трамп, отметил Линдси Грэм, за ужином внимательно слушал, «задавал отличные вопросы», говорил об укреплении мощи Вооруженных сил США и о кризисе вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. «Трамп также ясно дал понять обоим, что он разделяет их обеспокоенность по поводу растущего влияния России и ее президента Путина», — говорится в материале Politico.

Со своей стороны, Маккейн категорически отказался раскрывать Politico содержание беседы. «Я не обсуждаю ужин с президентом США», — сказал он.

Заметим: в последнее время Кремль и без дополнительных заявлений Трампа не скрывал недовольства главой американского государства. Москва слишком рано причислила его к своим союзникам, приняв за чистую монету предвыборные обещания «поладить» с Путиным и «подумать» о возможном признании Крыма частью РФ и отмене санкций.

Холодным душем для Кремля стало февральское предложение Трампа «вернуть Крым». А удар 7 апреля крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат, который Москва назвал «актом агрессии», практически поставил крест на нормализации российско-американских отношений.

Да, эксперты сходятся во мнении: скандальные международные шаги Трампа, который до сих пор находится под шквалом критики в Америке, преследуют чисто внутриполитические цели. Президенту США нужно укрепить позиции, иначе проблемы неизбежны. В ноябре 2018 года в Америке состоятся промежуточные выборы трети Сената и полностью Палаты представителей. Весьма вероятно, что демократы получат большинство в нижней палате парламента. И есть риск, что после этого Палата представителей начнет процедуру импичмента. Трамп, зарабатывая сейчас политические очки на противостоянии с Москвой, выбивает почву из-под ног оппонентов.

Все так, но России от этого не легче, поскольку Трамп в своей игре может зайти достаточно далеко. Например, теоретически имеется возможность заморозить наши международные резервы. США, напомним, успешно применяли эту меру против Ирана. И только в результате переговоров по ядерной программе Тегерана, американцы, добившись позитивных для себя результатов, частично разморозили иранские счета. Что касается традиционных экономических санкций, они могут быть расширены и усилены.

Что стоит за новыми заявлениям президента США, каким образом Трамп будет «сдерживать» Россию?

— Надежды Москвы были связаны не с предполагаемыми симпатиями Трампа к нашей стране, и не с его готовностью улучшить российско-американские отношения, — считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. — Мы надеялись, что при Трампе США в наибольшей степени будут вовлечены в выяснение отношений — как внутри американской элиты, так и на внешнем контуре, с союзниками Америки. В этой фазе Запад будет занят, по преимуществу, собственными проблемами, и в гораздо меньшей степени будет готов единым фронтом давить на Россию.

В этом расчете был и риск: что Трамп окажется вынужден использовать российский фактор для демонстрации собственной силы.

Как видим, риск действительно реализовался. Однако я считаю, он и сейчас не перевешивает плюсы от нестабильности нашего стратегического оппонента — Большого Запада. На мой взгляд, стремление Трампа говорить с РФ с позиции силы не выходит — и не выйдет — за рамку, вне которой затрагиваются уже наши реальные жизненные интересы.

Другими словами, надежды на Трампа, скорее, оправдались: США и их союзники явно вступают в полосу кризисного выяснения отношений. И при таком раскладе возможности Запада для серьезного и системного давления на Россию очевидно снижаются.

«СП»: — Сейчас многие говорят, что не Трамп, а ведомства определяют внешнюю политику США. Действительно ли антироссийская линия Вашингтона выстраивается по инерции?

— Аппараты Госдепартамента, ЦРУ и Пентагона традиционно играют очень большую роль в формировании американской внешней политики. И это, безусловно, очень инерционная система. Однако если у президента США сильные позиции, в выстраивании внешней политики он играет первую скрипку, и именно на международной арене стремится набрать политический вес.

Как раз в этом пункте можно сказать, что надежды на Трампа не оправдались. Он проявил определенную решимость в первые 100 дней президентства, и продемонстрировал, что готов что-то менять. Но сопротивление системы оказалось очень сильным, эшелонированным и эффективным. В результате, Трамп явно забуксовал.

«СП»: — Как будет развиваться ситуация для Трампа дальше?

— Я бы не списывал Трампа со счетов. Думаю, у него остается возможность стать по-настоящему сильным президентом. Ему, на мой взгляд, трудно переходить к принципиально иной модели управления. Переходить от модели управления своей компанией, где он хозяин и все решает единолично, к модели, основанной на постоянных договоренностях с большим количеством игроков, причем для принятия любого, даже не очень значительного решения.

«СП»: — Доведет ли Трамп дело до реального ужесточения давления на Россию?

— Это прямо зависит от того, как будут развиваться события в Сирии и на Украине. Если мы пойдем на серьезные решения по «незалежной», обострение отношений с США неминуемо. Поэтому этот момент хорошо бы подгадать к периоду, когда Америка уже втянется в конфликт с Китаем, КНДР или Ираном.

По сути, наша задача в выстраивании отношений с США — чтобы главным вектором конфликта была не Россия, а какой-то другой игрок. Причем эти «нероссийские» конфликтные линии должны набрать энергетику и приобрести собственную инерцию, чтобы развязать нам руки.

— Тактика Трампа заключается в создании так называемой стратегической неопределенности, — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Эта тактика запутывает противников президента США, включая целые государства, и парализует их активность. Оппоненты не знают, что им делать: то ли налаживать отношения с Трампом, то ли причислять его к врагам. То ли Трамп будет распускать НАТО, то ли не будет. То ли будет ссориться с Китаем и вводить заградительные пошлины на китайские товары, то ли — наоборот — будет и дальше развивать отношения с Пекином.

Именно на создание стратегической неопределенности работают частные ужины с сенаторами, противоречивые заявления Трампа в СМИ, и даже вбросы, что это дочь президента Иванка Трамп принимала решение о нанесении ракетного удара по Сирии.

Думаю, Трамп выбрал эту тактику в качестве ответа Владимиру Путину. Путин, напомню, тоже умело создавал атмосферу стратегической неопределенности в отношениях с Западом. Он поддерживал внутри российского кабмина либеральных экономистов, говорил, что мы с Западом партнеры и призывал инвестировать в Россию. Более того, Путин чуть ли ни собрался уходить — выдвинул Дмитрия Медведева на пост президента.

В результате, Путин создал у Запада иллюзию, что наседать на нас особенно не надо: можно расслабиться, а Россия сама собой деградирует. А потом оказалось, что это далеко не так.

И теперь Трамп, видимо, решил: раз открытое давление на Москву не сработало, нужно играть в том же ключе, что и Кремль. Эта игра, я считаю, принесла ему очень хорошие результаты. Начиная с момента, когда Трамп стал фаворитом президентской гонки, российская внешняя политика оказалась парализованной его «пророссийскими» заявлениями.

Мы, например, не стали симметрично отвечать на высылку из США 35 российских дипломатов, которую санкционировал Барак Обама накануне своего ухода, чтобы не омрачать выстраивание отношений с новой американской администрацией. И в итоге, как показала жизнь, оказались в дураках.

Трамп и сейчас продолжает эту игру: сам воздерживается от антироссийских высказываний, но позволяет делать резкие заявления людям из своего окружения.

Проводя такую линию, Трамп подпитывает в России иллюзии о возможности нормализации отношений в тех кругах, которые ищут любого повода, чтобы отказаться от борьбы — и в Сирии, и на Украине. И в этом заключается главная опасность политики Дональда Трампа.

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