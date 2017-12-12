/Поглед.инфо/ Президентът Тръмп призна Йерусалим като столица на Израел. Това се случи след няколко дни активно убеждаване това да не се прави. Убеждаваха го всички - и Държавния департамент, и папата, Европа, арабските и мюсюлманските страни. Тръмп частично се съгласи - той отложи прехвърлянето на американското посолство от Тел Авив в Йерусалим през следващите шест месеца, но междувременно обяви признаването. Тоест, реши да реже опашката на котката на парчета.

Решението на "Тръмп" вбива клин между Америка и Европа, което вече беше обявено от устата на г-жа Магерини, че има граници за споразумение с Америка и това е една от границите. Решението на Тръмп ще повлияе и на йорданския крал Абдула II, който рязко осъди този акт - при условие, че Абдула единственият мост между американските бази в Сирия и тила.



Решението на Тръмп ще задълбочи разкола с Турция - Президентът Ердоган иска да скъса отношенията с Израел, и може да отзове посланика на САЩ, още повече, че връзката е изключително напрегната поради подкрепата на кюрдите, както заради процеса срещу турския търговец в Съединените щати. Проамериканските сили в (Палестинската национална власт в Рамала) PNA понесоха удар, и пропастта между Рамала и Вашингтон се превръща в реалност.

/рус.ез./

Решение Трампа наносит смертельный удар саудовскому мирному плану. Конечно, МБС – известный отморозок, если он думал, что сможет отдать Иерусалим евреям, но и он не сможет даже попытаться в новой ситуации. А если учесть, что с убийством йеменского лидера Али Абдаллы Салеха его мечта о победе в Йемене и о вытеснении Ирана рухнула, то сейчас Трамп вбил еще один гвоздь в гроб, где покоятся планы саудовского принца.

В Израиле евреи не так чтобы пришли в восторг от этого решения. Услужливый дурак – опаснее врага, говорят. Во-первых, палестинцы объявили три дня протеста, и хотя израильтяне всегда охотно расстреливают безоружных палестинских демонстрантов, они предпочитают это делать тогда, когда им это нужно, а не в другое время. Во-вторых, сейчас на повестку дня выплывает тема трех или четырех сот тысяч палестинцев – жителей Иерусалима. По сей день Израиль не давал им гражданства, а давал только ПМЖ, которое легко отбирал, стоило палестинцу выехать – скажем, на учёбу в Москву. Сейчас, после признания США, эту тему подымут американцы, а это евреи точно не хотят. В-третьих, посольство Трамп пока не перевел. Но Нетаньяху уже сказал, что, мол, исполнение пророчеств.

Почему Трамп это сделал? Пацан сказал – пацан сделал. Он столько времени ругал президента Обаму за то, что тот не переносил посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что сейчас он решил сделать хотя бы половину дела. Тут и личные фрустрации Трампа – ему мало что удается сделать из того, что он собирался. Или Конгресс, или суды, - кто-нибудь ему все время мешает. Даже вмазать по Северной Корее генералы не велят. Тут ему ничто не могло помешать – конгресс несколько лет назад принял решение о переносе посольства в Иерусалим, только что с тех пор американские президенты откладывали перенос на полгода раз в шесть месяцев. Ведь позиции Израиля в конгрессе еще прочнее, чем в Белом Доме, хотя казалось бы, куда уж больше.

Трамп хотел потрафить своим союзникам – сионистам крайнего толка и безумным баптистам-фундаменталистам, верящим в скорое Второе пришествие и любящим Израиль и евреев так, как даже сами евреи не умеют. Поддерживают это решение Трампа и Бэннон, и его СМИ, Брейтбарт. Они тоже яростные сионисты, потому что Израиль враг мусульман и вообще давит "чёрных", а значит, отражает и мечту белой расы. Вдобавок, они надеются (тщетно), что американские евреи уедут в Израиль и оставят Америку американцам. Бредовая мысль? Ну такие они, американские альт-правые.

В ближайшее время мы услышим, что Трамп ничего не сделал – мол, посольство не перенёс, а признание было сделано ещё конгрессом. Но не думаю, что столько лапши выдержат уши мусульман и европейцев.

Президент Трамп оправдал многие ожидания своих сторонников в России. Он забил отменный гол в ворота американской внешней политики. Конечно, было бы лучше, если бы он играл за команду России, но раз уж он в противоположной команде – пусть забивает мячи в свои ворота. Не ошиблись русские хакеры, которые его продвигали в Белый Дом – он, хоть и не Горбачев, но вред Соединенным Штатам нанести сумеет. И решение по Иерусалиму – уже хороший результат.

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