/Поглед.инфо/ Русия обещава да сваля всяка ракета, която ще бъде изстреляна по Сирия. Бъди готова Русия, защото те ще бъдат – красиви, нови и «умни»! Вие не трябва да бъдете съюзници на „Животното, Убиващо с Газове“, който убива своите хора и се наслаждава на това!

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

След 40 минути.

Нашите взаимоотношения с Русия са по-лоши от когато и да било и това включва Студената война. За това няма причини. Русия се нуждае от нас, за да им помогнем с икономиката, което би било много просто да се направи, а на нас са ни нужни всички страни за да работим заедно. Да спрем надпреварата във въоръжаването?

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race.

Превод: М.Желязкова

