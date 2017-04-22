/Поглед.инфо/ Въпреки всичките критики, че Тръмп, не можейки да изпълни вътрешнополитическите си обещания, сега се обръща към външна конфронтация, той вече не може да бъде наречен слабак и путинофил.



Тръмп не е глупав. Той трябва да покаже своята твърдост в областта на външната политика (като антипод на Обама), рязък към Путин, способен да прикотка Cи Дзинпин, при това на ръба на острието.

Решението бе взето единствено от Тръмп. Пентагонът нанесе внезапно масиран удар с 57 ракети Томахоук! Клинтоидите също са доволни: Тръмп се оказа в пряка конфронтация с Москва, и косвена с Китай. За медиите – това са новини! Всички са доволни с изключение на възбудената блогосфера, която се раздели на няколко лагера в целия диапазон от мнения.

Въпреки, че в дългосрочен план ще има последствия, не такива, каквито се предполагат, но в настоящия момент Тръмп набра точки. Сега изглежда, че подобен сценарий той ще иска да реализира и спрямо КНДР. Но има твърде много(!), много важни нюанси.

Нека напомним: основната цел на Тръмп е във външната политика. Това на първо място е Китай. На второ място са Путин, т.нар. Ислямска държава, Израел... На Тръмп му е необходимо да смаже ситуацията с Китай. Защото направи достатъчно неразумни стъпки в китайска посока, както по време на кампанията си, така и след изборите. Сега бившите съветници са изключени от вземането на решения и към китайската страна се подхожда частно-семейно чрез зетя на Тръмп – Кушнер. В началото на своето президентство, Тръмп вече поднесе на Пекин няколко значими политически "подаръци", главният от които е отмяна на Транс-тихоокеанското търговско партньорство... (рус.ез.)

Трампизм на марше – Корея следующая?

Сегодня Трампа внутриполитические противники целенаправленно гонят на флажки, выпихивая из сферы внутренней политики во внешнюю (и весьма чреватую). Т.е. для него формируется банальная ловушка – «не смог выполнить внутренние обещания – да еще и вляпался во внешнюю конфронтацию». А гонят воплями «слабак» и «путинофил».

При всех тараканах и самолюбии, дураком Трампа не назовешь. Ему нужно показать свою жесткость в сфере внешней политики (как анти-Обама), резкость с Путиным, умение приструнить Си – и при этом пройти по лезвию. Т.е. грубый и жесткий – но именно пиарный ход, что и было, похоже, для начала реализовано в Сирии.



Жесткое решения было принято Трампом единолично (Трамп – не слабак!). Пентагон нанес внезапный и достаточно массированный удар (таки 57 Томагавков!), Пентагон – молодец. Госдеп не советовался с Кремлем – плевали на Пу! Достаточно нахально-уважительно обошелся с Си – Трамп, как великий дипломат. Клинтоиды тоже очень довольны – Трамп прогнулся и вступил практически в прямую конфронтацию с Москвой, и в косвенную с Китаем. Для СМИ – информационный повод. Все довольны – кроме воспаленной блогосферы, которая разделилась на несколько лагерей по всей линейке мнений.

А то, что наши были заранее предупреждены (на базе погорели старые и неисправные аппараты, и повреждения ее невелики) – так это из гуманных соображений, во избежание жертв среди российского (!) персонала, ага. Все прокатило – и строго по задуманному сценарию. Хотя долгосрочные последствия будут – и совсем не те, что предполагались, но текущие очки Трамп набрал. Теперь, похоже, аналогичный сценарий он собирается реализовать по КНДР. Но тут есть слишком (!) много весьма важных нюансов.



Во-первых, можно совершенно не сомневаться в решимости Трампа при удачном случае нанести удар по Корее. Во-вторых, есть все необходимые военно-технические предпосылки для того, чтобы выбомбить ядерно-ракетную программу Кима на многие годы (в этом не согласен с пессимизмом экспертов - смогут). В-третьих – есть достаточно много плюсов в жесткой, но локальной заварушке в ЮВА (слегка прищучить Китай, теснее прижать к ноге союзников, Токио и Сеул, припугнуть всю остальную, заметно обнаглевшую шушеру). В-четвертых у Трампа есть соблазн одним ударом довершить создание образа Мега-альфа-самца в восприятии самих американцев (Корея сразу после Сирии – это круто).

Напоминаю его главные цели во внешней политике. Это, прежде всего и главное – Китай. Тут кошелек, его лежбище. Путин – цель вторичная, ИГИЛ и пр. Израилями на задних ролях. Трампу нужно выравнивать ситуацию с КНР. Он и так сделал достаточно несуразных шагов в китайском направлении, как во время предвыборной гонки, так и сразу после выборов. Сейчас прежние советники отключены от принятия решений, и, в основном, связи с китайской стороной сейчас идут частно-семейно, через зятя Трампа, Кушнера. С начала своего президентства Трамп уже преподнес Пекину несколько весомых политических «подарков», главный из которых —отмена Транстихоокеанского торгового партнерства. Оное было частью блокадного плана «разворота к Азии» администрации Обамы по отношению к Китаю. Трамп даже типа, согласился с политикой «одного Китая». Типа, после подарков, в качестве ответного реверанса, был намек на то, что Китай должен сильнее нажать на КНДР с его ядерной программой. Поэтому трактовать удар по Сирии (и дальнейшие телодвижения) нужно, безусловно, именно с учетом визита товарища Си в Штаты. Но с каждым постулатом нужно разбираться отдельно – и, особо, с учетом морально-политического облика главного игрока. Без этого можно бесконечно плодить красивые теории, имеющие мало общего с реальностью.

Трамп точно не дурак (хотя и с элементами демонстративной придурковатости) - и действует согласно своей отработанной тактике. Это изначально торгаш, волчара-рейдер с большим опытом в этой области – и действует по-волчьи. Первая задача – занять лидирующую позицию, испугать и захватить инициативу. Для этого новую ситуацию он зачастую начинает с аккуратного обнюхивания издалека, улыбаясь и стараясь занять выгодную позицию. Но потом быстро переходит к демонстрации своей силы – рычанию и оскалу зубов. Причем, благодаря собственному опыту, знает, что для шакалов этого вполне достаточно - однако сначала стремится выяснить, насколько решительно настроен противник. Волк – грозный хищник, но нападать будет только в ситуации тотального превосходства, на сломленную жертву, поскольку даже небольшая травма от решительного противника грозит дальнейшим снижением скорости и конкурентоспособности (и уменьшением страха у окружающих). Зато слабого будет рвать безжалостно. Вот только в условиях «демократического мира» к этому в обязательном порядке добавляется маска ягненка для обязательного ритуального обеспечения. Ничего личного, только бизнес.

Тактика старая - и для политики привычная. Но Трамп в нее внес некие собственные акценты, принесенные из бизнеса. В основном это высокая скорость действий и быстрое изменение поведения, ничуть не отягощенное идеологическими предрассудками (характерными для политики). Единственный стратегический постулат – выгода, а сами тактические цели могут резко меняться. Причем на своем поле, в бизнесе он применял это мастерски - хотя, скорее всего, еще не понял до конца, что политика, особенно внешняя – это не его поле. Тут другие масштабы, законы и требования



Трамп не только недооценивает роль команды, но и сам способствует ее текущему развалу, легко сдавая ключевых игроков. Собственно, даже не команды, а, скорее, некой «кампании», сложившейся на выборах больше из тактических интересов. В бизнесе это еще можно компенсировать деньгами (и то, только во время роста), а в политике – не катит. Там короля делает свита



Тем более, что как уже понятно, Трамп – сугубый тактик. Он начинает действовать, только предварительно выбрав сильную (в его понимании) позицию. Для этого самым привычным приемом для него является после улыбок (ох уж эти сетевики!) резко наехать и поднять ставки («Просите сразу много»). Но при этом внимательно наблюдать за реакцией визави. Последующий шаг определяется только после прояснения реакции – т.е. иллюстрация «рефлексивного рынка» по Соросу. Технический горизонт – месяц, условно стратегический – год. Решение принимается в зависимости от состояния окружающей среды, за которой признается в основном тоже только один критерий – выгода. Ничего личного, никаких догматов, никакой долгосрочной (за пределами года) стратегии. А все дипломатические или национальные особенности – это, типа, больше химера. Трамп явно недоучитывает, что в политике игра идет в долгую, там год вообще не срок. Собственно американская политика всегда этим страдала – но сейчас особенно (Госдеп – мишень для Трампа, там только одни его враги).



Есть и еще одна особенность нашего героя, прошедшего школу американского бизнеса. Там очччень большое значение придают букве закона и договоров, даже которые собираются выполнять. По принципу – «А это не было прописано». Причем и для нас, и для китайцев – подобная отмазка слабая, демонстрирующая ненадежность партнера. Собственно, таковым Трамп и является с его фетишем локальной выгоды – но опять же этого не понимает. А времени набраться опыта ему отмерено не так много.

Сильным – и одновременно весьма слабым местом Трампа является его самоуверенность. Он считает себя чрезвычайно знающим, опытным и умным - и во многом таковым является, хотя и только в определенной сфере. Но ум с возрастом у него не столько перешел в мудрость (т.е. в стратегическое видение), сколько трансформировался в хитрость. Стратегическое мышление и ранее не было сильной его стороной (компенсируясь чередой быстрых, зачастую неожиданных локальных ходов) – а с возрастом становясь все более смазанным, чисто тактическим. Тем более, что его тактические хитрости легко отслеживаются со стратегических высот, а сам он не осознает, насколько становится прогнозируем.



Кстати, Трамп пришел к власти в основном за счет поддержки «реднеков», но до сих пор, похоже, не понял, что проголосовали не столько за него, сколько против существующей системы. Его самомнение не позволяет осознать, что он просто почувствовал и оседлал волну. Тут не отнять – тенденцию и настроения масс он улавливает хорошо, подобно Владимиру нашему Вольфовичу. Однако, Жириновский, как опытный серфер, уже 25 лет на этой волне, не пытаясь ее обогнать и вылезти во власть (хотя возможности были блестящие). А вот Большой Дональд, похоже, излишне самоуверен. Он явно мнит себя не только трибуном, но и вождем, который «поднял массы». И считает, что избиратели ему поверили и дальше пойдут за ним. Но поверили массы не ему, деятелю с достаточно (!) спорной трудовой биографией – а тем идеям, которые он озвучил.

Для Трампа же эти идеи – просто тактические транспаранты, которые он, по мере необходимости и выгодности, считает вполне возможным свернуть и заменить на новые. Это просто неизбежно, поскольку никакой стратегии у него нет априори, а есть, преимущественно, понятие тактической выгоды. Маневрируя в достижении этой выгоды, он реально рискует быстро потерять поддержку снизу - и стать голым королем буквально в считанные месяцы. А уж тут его поджидают достаточно озверевшие противники-глобалисты. И в этом его самая главная, на мой взгляд, ошибка.



Трамп в простоте душевной (которая таки хуже воровства) в своем стремлен «Сделать Америку великой» позарился на святое, на саму идеологию глобализма, от которой у слишком многих критически зависит кошелек. Он, похоже, и не заметил, как одномоментно нажил массу врагов и в США, и во всем мире, покусившись на финансовую и экономическую стабильность глобальной кормушки, самое личное и сокровенное в политике. Понять это можно. Трамп пришел из бизнеса – а там в деятельность вносить личное не принято.

И поэтому не сталкивался с серьензным и стабильным противодействием, длительной осадой, основанной не на получении тактической выгоды. Опять же, по волчьей аналогии, на него не организовывалась долгая, многодневная осада, с загонщиками, флажками и стрелками – и подобный опыт у Трампа отсутствует. Дональд использует прежние (ранее так помогавшие в бизнесе) приемы – принимает резкие решения, путает следы, меняет направления, легко сдает членов команды (в расчете, что потом наймет других, не хуже). Однако облава продолжается, кольцо флажков вокруг него постепенно сжимается, методично действуют загонщики, а стрелки уже на позиции. Причем, чем больше и быстрее волк мечется, тем более уязвим становится. Тем не менее, возможности для маневра у Трампа пока (!) сохраняются, не все глупости он еще совершил. Да и в перспективе (при слишком явной угрозе) флажки для него могут перестать быть преградой (как у Высоцкого, ага). Описание утрированно – но приближено к реалиям. Непонимание этого и создает ощущение хаотичности действий Трампа, особенно на международной арене.

Действия по КНДР не только укладываются в вышеописанную тактику, но идут по уже отработанному сценарию. Т.е. после улыбок с Си - демонстрация зубов и жесткой позиции. Удар же по Сирии должен был усилить опасения Пекина, что американцы могут повести себя точно также в отношении КНДР - и подтолкнуть Пекин к сотрудничеству. Типа, что Трамп не блефовал, угрожая односторонними действиями против Пхеньяна. И Сирия здесь скорее просто удачно (как показалось Трампу) попалась под руку. Удар по ней означал буквально следующее: господин Си должен помочь нам с Северной Кореей, иначе наш ответ будет односторонним. Трамп дал понять Си Цзиньпину, кто в доме хозяин, и тем самым предполагал диктовать условия на дальнейших переговорах. Одновременно Трамп, смягчая пилюлю, как бы оказал уважение Китаю, первым сообщив новость именно его лидеру, а не главе какой-либо из своих стран-союзниц.

В Китае преобладает мнение, что Америка, этот «бумажный тигр», едва ли предпримет какие-либо военные действия против Северной Кореи. Просто потому что та немедленно ответит ударом по Сеулу. Эксперты и в Китае, и в Америке сходятся во мнении, что военным путем уничтожить все ядерные объекты на севере Корейского полуострова просто не удастся. Это значит, что Пхеньян сможет применить против южан ядерное оружие.

Не будем обсуждать чисто военные аспекты удара по КНДР, подсчитывая необходимое число томагавко-самолетов. Тут и диванных экспертов, и профессионалов хватает. Понятно, что ударная группировка должна быть потенциально не меньше, чем в случае с Ираком, 2-3 АУГ, АПЛ типа Огайо плюс базы в Японии (написано было до уже озвученного решения о 3 авиагруппах). С соответствующим временем развертывания и подготовки, т.е. не менее полугода с изрядными начальными затратами. Проблема даже не в том, что это технически невозможно. В конце-концов здесь речь даже не возникает о сухопутной операции, фактически, сравнимой с Вьетнамом. Выбомбить ядерно-реакетную программу можно. Но тут, кроме первого удара, на который, собственно и уповают (условные 2 недели), потребуются непрерывное нанесение поддерживающих и зачищающих бомбардировок. И вот только с учетом специфики военного театра (горы и леса), десятилетиями (!) государственной (!) подготовки к этому удару (столько и так никто не готовился!), менталитетом и тщательностью (вспомним вьетконг с его ловушками и маскировкой) – это займет годы (!) и сотни миллиардов (вообще-то существенно больше) долларов. Причем, это не считая боевых, политических и имиджевых потерь. И остановиться будет нельзя – иначе Ю.Корея (а то и Япония) быстро начнут страдать от ответных действий Пхеньяна.

Вообще, согласен с т.з., что все послевоенные руководители Америки психологически в основе своей — опьянённые властью дети. США видят мир однополярным, и пытаются разбираться с любой проблемой с точки зрения, что сила всегда права, причем в терминах улицы «слабак ты – или нет». И в обвинении, что Россия понимает только силу, не надо быть психоаналитиком, чтобы понять - Соединенные Штаты сами понимают только силу. В случае с Трампом эти особенности акцентируются. Тут опять подводит склонность американских генералов относиться к войне, как спортивному состязанию.



Типа, если во время первого удара будет сокрушено 80% военного потенциала, то противнику нужно сдаваться. Проблема в том, что они, бедняги, зря рассчитывают на 80% и на сдачу. Это не Ирак, где верхушку просто купили, а армию раздолбали в пустыне (арабы, похоже, никогда воевать не научатся). И если американцы этого не понимают, то это хорошо понимают другие. Ю.Корея и Япония не счет, они страны оккупированные. Зато хорошо понимает Китай, которому эти грядущие мега-проблемы точно не нужны. Особо они не нужны товарищу Си в преддверии осеннего съезда КПК. Таки на этом съезде ему нужно решать собственные (и весьма серьезные, не проходные) стратегические проблемы – а не разбираться с войной и миллионами беженцев под боком.

Главный вопрос в отношениях с Китаем, для Трампа - это отношения отнюдь не партнерские или псевдопартнерские, типа разделение зон ответственности в мире (в военной сфере, и торговых отношений). Это скорее проведение жирных «красных линий» и поготовка к разговору с позиции силы. Но Трамп за вежливыми улыбками и китайскими дипломатическими оборотами, похоже, не увидел главного. Он, фактически, подставил своего китайского товарища, причем дважды, и оба раза по-крупному. Китайцы, скорее всего, воспринял атаку на Сирию в момент визита Си как проявлением крайнего неуважения к Китаю и его лидеру, хотя пока сделали «хорошую мину». Сирию и «томагавки» по Шайрату прямо во время беседы - ладно, ему еще припомнят, но не сейчас. Но Корею – нет.

И с Путиным тоже, по-моему, Трамп тоже не догоняет. Судя по его радостной реакции в Твиттере после беседы Тиллерстона с ВВП, Дональд, видимо решил, что его поняли, простили и дали карт-бланш. Первая и внешняя реакция Москвы на удар США по сирийской авиабазе оказалась, как изначально и полагалось, относительно спокойной и весьма формальной. Но реакция будет – и будет вполне эффективная. Но позже – и непрямая. А пока скорее случилось, как в песне Шаова «Можно мы немножко побомбим Корею? Я бы средний палец Бушу (Трампу) показал», знак, который тот не до конца понял. Т.е. Трамп сначала уверил, что просто побряцает авианосцами, получил ответ, который расценил как достаточно уклончивый – и активизировался.

По мере нарастания напряженности он будет получать все более жесткие намеки, вплоть до прямых предупреждений (ультиматумов в мягкой форме). А в конечном итоге, скорее дело сведется тому, что одна АУГ (тот же Винсон) поболтается неподалеку, вторая АУГ будет курсировать около Японии, пару-тройку эскадрилий дополнительно перебазируют на ту же Японию. Москва сделает несколько последовательных заявлений и затребует заседание Совбеза ООН (формально с нулевым конечным результатом, но работой на перспективу своего имиджа). Китай проимитирует крайнюю озабоченность, будет более ответственно уговаривать товарища Кима не выделываться и продемонстрировать здравомыслие. Трамп укрепит свой собственный имидж супермачо – и, скорее, далее все тихо рассосется. Хотя даже до середины лета напряженность вполне можно прогнозировать.

Однако, в колоде фигурирует и джокер, сам товарищ Ким. Его психология «осажденного в крепости», когда кругом одни враги, способна сыграть дурную шутку. Он вполне может и не повестись на уговоры. При всем том, что режим Пхеньяна – клиентела Пекина, экономически (и не только) сильно от него зависит, но таки с собственным норовом и при наличии ядерного оружия. В ответ на давление, Ким может закусить удила и понести всех в цугцванг, когда никто не сможет отступить без жесткой потери лица. А вот это может стать действительно опасным, тем более, что динамика года вполне способствует подобным реакциям. Самая большая опасность - что достойный внук Ким Ир Сена, почувствовав сжимающееся кольцо (ну, например даже незначительная провокация на море), вполне способен нанести «упреждающий» (как ему кажется) удар. И вероятность того, что старшие товарищи его не сумеют притормозить отнюдь не нулевая. Ну, или даже не продемонстрировать элементов уступчивости, что тоже чревато. Ибо Трампа загнан таки в угол, хотя и сохраняет пока резервы для маневра. В подобной ситуации он точно отпустит тормоза и начнет отдавать приказы с соответствующими последствиями для всего региона – и для мира. Реальная опасность подобного военного конфликта на Корейском полуострове достаточно заметна, а скорость эскалации пока достаточно велика.



Наиболее здравым решением (позволяющим всем сохранить лицо) здесь может достаточно решительное проведение «красных линий» для всех основных участников потенциального конфликта. Причем проведение их извне, со стороны КНР и России – иначе это будет выглядеть как взаимные ультиматумы сторон, что, наоборот, чревато обострением. Т.е., например, «настойчивая просьба» для группировки ВМФ США не приближаться слишком близко, а начищать ракеты в отдалении. Ну, а товарищу Киму милостиво согласиться не проводить испытания в обмен на некие плюшки гуманитарной помощи. Это, конечно, разумное предложение, но политика в этом году жжет руки, как горячая картошка - а ближайшие недели многое разъяснят.

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