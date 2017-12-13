/Поглед.инфо/ Защо Съединените щати са обхванати от треска затова, че Москва продължава да изпълнява всичките си задължения по Договора за ограничаване на ракетите със среден и малък обсег на действие (ДОРСМОД), макар Северноатлантическият алианс да продължава да се разгръща?

Вероятно затова, че САЩ искат да разтрогнат договора, но се опитват да извъртат нещата така, че да не бъдат инициатор на прекратяването му; да не бъдат наречени агресори; и поради тази причина американският политически пул разработва многоходови маневри, чрез които Русия да бъде нарочена за нарушител или враждебно настроена държава. Така може да обясни заплахите и придърпването на европейците все по-тясно под егидата на Северноатлантическия алианс, посредством редовни военни учения в близост до границата с Русия, придвижването на натовски войски на изток, разпалване на война в юго-източната част на Украйна, обвинения срещу Москва в агресивност, в нарушение на спортните правила, в „намеса” в американските избори и накрая – в "заобикаляне" на договора ДОРСМОД.

Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че "е време американските политици и дипломати да разберат, че икономическият и военен натиск върху Русия няма да сработи". Той подчерта, че ходът на пропагандистката кампания за обвинения срещу Москва във всички смъртни грехове, може да се разглежда като желание на САЩ да се оттегли от договора. Същевременно той потвърди, че Москва изпълнява задълженията си и че няма реални доказателства за нарушения от руската страна. Но напомни също, че Кремъл си запазва правото на ответен отговор.

САЩ се безпокоят най-вече от такива руски ракетни комплекси като РС-26 "Ярс-M", способни да поразяват цели на разстояние от 6000 до 11 000 километра. А Русия откровено се усмихва и още веднъж подчертава: "Руснаците не се предават!"

(рус.ез.)

РСМД-лихорадка Вашингтона: МИД РФ поглумился над США

Что делает США сегодня? Пытается создать давление на Россию в каждой сфере деятельности. Даже в спорт «нос запихнули». Что же делает в ответ на действия Вашингтона Москва? Откровенно смеется, глумится и в очередной раз объясняет: «Русские не сдаются!»

О чем, собственно, в очередной раз американцам напомнил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков, когда речь зашла о новых санкциях, которые США решили ввести против России за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Рябков назвал попытки запугать Москву смехотворными.

«В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие договора о РСМД, чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений», — отметил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что «американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает». А также отметил, что курс пропагандистской кампании по обвинению Москвы во всех смертных грехах может быть расценен, как желание выйти США из соглашения. К тому еще раз подтвердил, что Москва не нарушала обязательств, и что реальных доказательств в нарушениях российской стороне предоставлено не было. Напомнив, что Кремль оставляет за собой право дать зеркальный ответ.

«Американцы уже давно высказывают претензии, что мы якобы выходим за рамки договора, запрещающего размещение на суше крылатых ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров, — отметил он. — Но интересная закономерность: так же как с известными утверждениями про "российское вмешательство в американские выборы" никаких реальных доказательств не приводится».

Дошло, по сути, уже до того, что американская сторона в своих заявлениях и обвинениях доходит до абсурда. В Штатах запамятовали о подписанном в 1987 году Михаилом Горбачевым решении, которое было принято не в интересах СССР и затем России. Ведь размещение пусковых установок и комплексов ПРО в ряде европейских стран американцами наблюдалось уже тогда.

Почему же РСМД-лихорадка и сегодня не покидает США, с учетом того, что Североатлантический альянс продолжает развиваться, а Москва соблюдает все взятые на себя обязательства?

Вероятно, именно США сегодня хочет выйти из этого договора, но старается сделать это так, чтобы не быть инициатором разрыва. В Вашингтоне боятся, что их назовут агрессорами и по этой причине американский политический пул разработал маневры-многоходовки, благодаря которым Россию можно было бы выставить нарушителем или враждебно настроенным государством. Так, собственно, появилось запугивание и сращение европейцев под эгидой Североатлантического альянса, регулярные военные учения вблизи российских границ, продвижение войск НАТО на восток, разжигание войны на юго-востоке Украины, обвинения Москвы в агрессивности, в нарушениях спортивных постулатов, во вмешательстве в американские выборы и наконец в «обходе» Договора РСМД.

Руководствуясь идеей исключительности, и вопреки основам международного права, США и ЕС плюют на решение вопросов в рамках Совета безопасности ООН и устанавливают ограничения, вводят санкции, создают из России образ врага человечества и продавливают свои гегемонские инициативы.

Штаты до безумия боятся таких российских ракетных комплексов как РС-26 «Ярс-М», способных поражать цели на расстоянии о 6000 до 11000 километров. И хотя новое вооружение РВСН РФ не имеет никакого отношения к ракетам малой и средней дальности в Вашингтоне часто спекулируют на данной теме, оправдывая, например, огромные выделения в бюджет Пентагона.Вашингтон не устраивает, что у них есть такой конкурент, как Россия, которая в необъявленной гонке вооружений во многом превосходит ВС США и НАТО. По этой причине американские политики прикрываются любыми правдами и неправдами лишь бы прикрыть свои агрессивные намерения. Но вряд ли у Штатов получится это все «безболезненно». Москва не собирается сдаваться!

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