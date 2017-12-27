/Поглед.инфо/ Официално приключи дейността на Международния трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ). На 21 декември се състоя церемония по закриване на институцията, на която присъстваха генералният секретар на ООН, кралят на Нидерландия, съдебният и прокурорският състав на т.нар. международно правосъдие. На церемонията хвалбите по адрес на ръководството на трибунала нямаха край. Според тях, МНТБЮ "привлече към отговорност главните извършители на военни престъпления в бивша Югославия", "допринесе за помирението на страните в конфликта", "сложи край на безнаказаността", "положи основите на най-високите стандарти на правосъдието" и така нататък.

Каква всъщност е наистина?

Международният трибунал за бивша Югославия е незаконно създадена институция. От гледна точка на международното право, основанията да бъдат съдени граждани на бивша Югославия са незаконни. Макар МНТБЮ да е създаден от Съвета за сигурност на ООН, Резолюция №827 от 25 май 1993 г. юридически е нищожна: в резолюцията липсва правното основание за такава необичайна стъпка, като създаването на международен трибунал. Уставът на ООН въобще не предвижда възможност за създаване на трибунали. Съдилища могат да се създават само въз основата на международен договор. Освен това, нито Съветът за сигурност, нито Организацията на обединените нации като цяло, нямат правомощия над гражданите на държавите-членки. ООН има правомощия само по отношение на държавите. Юрисдикцията по отношение на физически лица е в компетенцията на самите държави.

Днес е напълно ясно, че МНСБЮ не е изпълнил и нито една от задачите, които са му били възложени. Така останаха ненаказани "лицата, носещи главната отговорност за нарушаване на международното хуманитарно право, извършено на територията на бивша Югославия". И не защото трибуналът работеше лошо. А защото целта на МНСБЮ бе да се освободят от отговорност главните престъпници.

Кой започна войната? Кой въоръжаваше босненските мюсюлмани? Както и кой започна разпада на Югославия още преди смъртта на Тито?

Трибуналът въобще не се интересуваше от тези въпроси...

(рус.ез.)

МТБЮ: Трибунал умер, да здравствует трибунал?

В декабре официально завершилась деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). 21 декабря состоялась церемония закрытия этого учреждения, на которой присутствовали Генеральный секретарь ООН, король Нидерландов, судейско-прокурорские кадры так называемого международного правосудия. На церемонии руководство трибунала расхваливало себя на все лады. Мол, МТБЮ «привлёк к ответственности главных виновников военных преступлений на территории бывшей Югославии», «внёс вклад в примирение сторон конфликта», «положил конец безнаказанности», «заложил основы высших стандартов осуществления правосудия» и т. п.

А что на самом деле? На самом деле Международный трибунал по бывшей Югославии – это учреждение, которое было создано незаконно. Основания этого трибунала судить граждан бывшей Югославии с точки зрения международного права равны нулю. Хотя МТБЮ был создан Советом Безопасности ООН, юридически резолюция Совбеза № 827 от 25 мая 1993 года ничтожна: в ней вообще отсутствует правовое обоснование такого необычного шага, как создание международного трибунала. Устав ООН вообще не предусматривает возможности создания каких-либо трибуналов. Суды могут создавать только на основании международного договора. Кроме того, ни СБ ООН, ни Организация Объединённых Наций в целом не имеют полномочий в отношении граждан государств-членов. ООН имеет полномочия только в отношении государств. Юрисдикция в отношении физических лиц находится в компетенции самих государств.

На сегодняшний день совершенно ясно, что МТБЮ не выполнил ни одной из поставленных перед ним задач. Так и остались ненаказанными «лица, несущие главную ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права, совершённые на территории бывшей Югославии». И не потому, что трибунал плохо старался. А потому, что целью МТБЮ было вывести главных преступников из-под ответственности. Вдумаемся: трибунал был создан для наказания лиц, совершивших военные преступления, но кто начал войну, создателей трибунала не интересовало. И в этом есть логика: страны, продвигавшие создание МТБЮ, не только готовили разрушение Югославии задолго до смерти Тито, но и участвовали в военных действиях на стороне боснийских мусульман (босанцев).

Всё это отразилось в деятельности трибунала. Во-первых, подавляющее большинство судей трибунала были представителями стран-членов НАТО. От отдельных строптивцев (которых было ничтожно мало) быстро избавлялись. Во-вторых, трибунал практически не выдвигал обвинения в отношении босанцев, а немногие обвинения, которые были выдвинуты, должны были демонстрировать «объективность» трибунала и … укреплять позиции самих боснийских мусульман в той версии истории, которую писал МТБЮ. По обвинениям против небольшого количества босанцев обвиняемые были либо оправданы, либо получили демонстративно мягкие наказания. В частности, были оправданы наиболее кровавые «представители» боснийских мусульман в «этническом раскладе» МТБЮ – Сефер Халилович и Насер Орич.

При оценке деятельности МТБЮ следует исходить не из официально провозглашённых, а реальных целей этого учреждения. На наш взгляд, Международный трибунал по бывшей Югославии имел две основные цели.

Первая цель МТБЮ – ликвидация высшего политического и военного руководства сербов в республиках бывшей Югославии. МТБЮ выдвинул обвинения против руководства сербов в Сербии, Союзной Республике Югославия, Хорватии, Боснии и Герцеговине… Именно сербы как народ стали главным объектом атаки со стороны Гаагского трибунала. Именно сербы стали главным препятствием к тотальному разрушению бывшей Югославии. Именно сербы в Сербии, Хорватии и Боснии оказали сопротивление Западу. Не случайно в деле генерала Младича двое судей – Альфонс Ори (Нидерланды) и Кристофф Флюгге (Германия) – в составе судебной палаты из трёх человек представляли те самые страны-члены НАТО, авиация которых бомбила позиции боснийских сербов под командованием Ратко Младича. МТБЮ имел также целью ликвидировать и потенциальных будущих лидеров сербского народа. Так, выдвижение обвинения против главы Сербской радикальной партии Воислава Шешеля имело целью предотвратить его избрание президентом Сербии. Об этом достаточно откровенно рассказала в своих мемуарах «Охота. Я и военные преступления» бывший главный прокурор МТБЮ Карла дель Понте.

Вторая цель МТБЮ – разрушение международного права с подменой его так называемым глобальным правом. Постепенно стало ясно, что отдельные юридические «кульбиты» МТБЮ – не случайность. Гаагский трибунал приступил к систематическому изменению норм международного права. Некоторые международные конвенции МТБЮ переписывал так, как это его устраивало. Больше того, трибунал начал создавать собственные нормы, постепенно очерчивая контуры глобального права. И «глобальный» элемент здесь связан не с территориальным охватом, а с таким источником новых норм, как система глобального управления. Одной из «новых норм» является маниакальная идея МТБЮ и других международных судов о том, что главы государств и правительств «более не обладают иммунитетами в соответствии с норами международного права». Так последовательно воплощается в жизнь практика разрушения института государства. Ведь иммунитеты глав государств – это не личные привилегии, а выражение государственного иммунитета.

Сегодня приходится сделать вывод о том, что реальные (не декларативные) цели МТБЮ успешно выполнены. Гаагский трибунал, действительно, уничтожил всё высшее руководство сербов на территории бывшей Югославии и, нанеся серьёзный ущерб международному праву, заложил первый кирпич в основу так называемого глобального права. Этот трибунал начал создавать систему уголовного правосудия, легализующую глобальное управление. Система, которую принялись выстраивать с МТБЮ, уже включает сегодня несколько десятков судов и трибуналов.

Восклицая «Трибунал умер!», приходится добавлять: «Да здравствует трибунал!» На смену МТБЮ приходит новое учреждение под кособоким названием «Международный остаточный механизм уголовных трибуналов» (МОМУТ). «Остаточный механизм» продолжит деятельность МТБЮ. И будет действовать до тех пор, пока не рассмотрит все дела, которые не успели рассмотреть МТБЮ и Международный трибунал по Руанде, закрытый в 2016 году. А чтобы эта работа продлилась многие годы, МТБЮ распорядился провести новый судебный процесс в отношении уже оправданных Й. Станишича и Ф. Симатовича, бывших руководителей службы безопасности в правительстве Слободана Милошевича. МОМУТ рассмотрит также поданные прокуратурой апелляции Радована Караджича, генерала Ратко Младича, Воислава Шешеля. И наконец, МОМУТ предусмотрительно не арестовал целый ряд обвиняемых трибунала по Руанде. Их пока «ищут». А как только кто-то попытается поставить вопрос о закрытии этого «механизма», их быстро найдут для очередного продления жизни бесславного и незаконного судилища…

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели