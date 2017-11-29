/Поглед.инфо/ С наближаващото поражение на т.нар. Ислямска държава в Сирия, постепенно се разкриват тайните на тази най-мощна терористична групировка в Близкия изток, която неочаквано се появи преди три години и половина. Документите, които се оказват в ръцете на сирийците, сочат, че "дяволът не е толкова страшен, колкото е боядисан". "Ожесточената съпротива" на екстремистите в провинция Дейр ез-Зор е резултат от тайно споразумение с кюрдите, което е било постигнато далеч преди освобождението на долния Ефрат.

Това е първото документално доказателство за сътрудничеството между проамериканската кюрдска коалиция и терористите на т.нар Ислямска държава, които със сигурност станаха известни на Министерство на отбраната на РФ по време на освобождението на Мосул и Рака. Припомняме, че по време на двете операции, американската коалиция, включваща около 10 000 кюрдски бойци, получи коридор и безпрепятствено излезе от обкръжението. В края на 2016 г. този изход е използван от ЦРУ, за да организира повторно завладявяне на Палмира, и в хода на деблокирането на Дейр ез-Зор през септември, с цел да се засили отбранителната способност на последната столица на т.нар. Ислямска държава.

(рус.ез.)

Цена курдской победы: в Сирии раскрыт тайный сговор курдов с ИГ

Приближающийся разгром ИГ* в Сирии постепенно раскрывает секреты этой неожиданно появившейся три с половиной года назад мощнейшей на Ближнем Востоке террористической группировки. Оказавшиеся в руках сирийцев документы показывают, что «не так страшен черт, как его малюют». «Ожесточенное сопротивление» боевиков в провинции Дейр-эз-Зор стало результатом скрытого коллаборационизма с курдами, сговор с которыми начался задолго до освобождения нижнего Евфрата.

Накануне телеграмм-канал Directorat 4, связанный с командующим сирийских «Тигров» генералов Хасаном Сухейлем, сообщил о сенсационной находке армейцев. В их руках оказалось соглашение о перемирии между «Исламским государством» и командованием «Сирийских демократических сил» (СДС). Документ предусматривает прекращение боевых действий на востоке провинции Дейр-эз-Зор сроком на один месяц – с 28 ноября по 28 декабря. Однако если в течение этого времени не будет никаких нарушений любой из сторон, то соглашение будет продлено на полгода.

В соглашении четко прописан алгоритм соблюдения режима тишины на левом берегу Евфрата. Курды прекращают артобстрелы по населенным пунктам, подконтрольным ИГ, включая нанесение авиаударов и удары с БПЛА, а взамен джихадисты прекращают все операции в провинции Хасека. Для предотвращения форс-мажоров на линии фронта предусмотрена «горячая линия» и работа военных координаторов, призванных обеспечить прифронтовую стабильность. Особое внимание в договоре уделяется участи пленных боевиков ИГ, в том числе взятых до подписания данного соглашения. Курды обязались не передавать их третьей стороне и вести переговоры напрямую с руководством «Халифата» через специальные комиссии. Кроме того, СДС гарантировали пропускать в «Исламское государство» через свою территорию иностранных боевиков и местное население. Свобода передвижения и торговли гарантируется обоюдно как на территории СДС, так и в «Исламском государстве», за которым сохраняются захваченные на данный момент нефтяные поля. Гуманитарная часть соглашения включает поставку медикаментов и продовольствия через курдскую зону в деревни на левом берегу Евфрата, находящиеся под контролем боевиков, а также обеспечение безопасности военным врачам ИГИЛ.

Таким образом, перед нами первое документальное доказательство сотрудничества между проамериканской коалицией курдов и террористами ИГ, о котором Минобороны РФ стало доподлинно известно ещё в ходе освобождения Мосула и Ракки. Напомним, в ходе обеих операций американской коалиции с участием курдов порядка 10 тыс. боевиков получили коридор и беспрепятственно вышли из окружения. Причем в конце 2016 года этот исход был использован ЦРУ для организации повторного захвата Пальмиры, а в ходе деблокирования Дейр-эз-Зора в сентябре – для усиления обороны последней столицы ИГ.

В действительности, этот преступный коллаборационизм начался практически с самого начала выхода сирийских курдов за пределы своих кантонов. Международный аналитик Тьерри Мейсан сообщает, что для вовлечения курдов в борьбу с ИГ международная коалиция спровоцировала осенью 2014 года битву за небольшой курдский городок Кобани на сирийско-турецкой границе, который был полностью разрушен американской авиацией. После его освобождения в западной прессе началась кампания по героизации курдских ополченцев, которых отныне представляли в качестве единственной боеспособной силы против джихадистов, а сама Роджава начала стремительно расползаться на территории соседних провинций Алеппо и Ракки. Характер территориальной экспансии, который приобрела борьба курдов против ИГ, во многом связан с тайными сделками с террористами, при которых противники лишь инсценировали бои, а на самом деле делали выгодные размены по заранее согласованному сценарию. Молниеносное освобождение Манбиджа и Ракки, беспрепятственное рассечение левого берега Евфрата, оккупированного ИГ, подтверждают утверждения Тьерри Мейсана, а теперь имеют и документальное подтверждение.Однако вторжение курдов на иноэтничные территории, сопровождавшееся проведением репрессивных мер (экспроприация собственности, запрет на изучение национальных языков), вызвало антикурдские восстания со стороны местного арабского и ассирийского населения. Чтобы удержать ситуацию на освобожденных от ИГ территориях, курды нуждаются в террористах, которые будут держать местное население в постоянном страхе повторного нападения и выставлять курдов в качестве единственного гаранта их свободы. К тому же для курдов, опасающихся военной операции со стороны Турции и Дамаска, союз с ИГ является надежным тылом для сохранения автономии на одной четвертой части Сирии.*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ.

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