/Поглед.инфо/ В учебниците по икономика пише, че централната банка е "кредитор от последна инстанция". Има се предвид, че централната банка (ЦБ) може да помогне при необходимост за преодоляване на икономическата диспропорции с помощта на кредити: да спаси икономиката от криза, банката - от банкрут, държавата - от дефолт.

Например, по време на финансовата криза от 2007-2009 г., Федералният резерв (централната банка на САЩ) предостави на най-големите банки на Уолстрийт, Лондонското сити и континентална Европа заеми (почти безлихвени) в размер общо на над 16 трилиона долара. Това е повече от годишния БВП на САЩ в края на последното десетилетие. Федералният резерв спаси в този случай не икономиката на САЩ, а себе си, или по-скоро, своите акционери.

Но отрицателните или нулеви лихвени проценти в крайна сметка унищожават всякаква печалба. Това противоречи на идеологията на системата, която се нарича капитализъм. За настъпването на такъв момент писа преди около два века Карл Маркс в "Капиталът"; този момент е симптоматичен за края на капиталистическата епоха. Какво ще се случи по-нататък е трудно да се каже. Но при новата система ролята на парите ще бъде минимална, те ще се превърнат просто в инструмент за "отчетност и контрол". Между другото, Ленин нееднократно казваше, че болшевиките трябва да превърнат банките от капиталистически предприятия в организации за "отчетност и контрол"...

(рус.ез.)

Центробанки ведут мир к пропасти

В учебниках по экономике написано, что центральный банк – «кредитор последней инстанции». Имеется в виду, что центральный банк (ЦБ) при необходимости может помочь преодолеть возникшие в экономике диспропорции с помощью кредитов: с помощью денежных вливаний спасти экономику от кризиса, банк – от банкротства, государство – от дефолта. Например, во время финансового кризиса 2007-2009 гг. Федеральная резервная система (Центробанк США) выдала в общей сложности кредитов (почти беспроцентных) крупнейшим банкам Уолл-стрит, лондонского Сити и континентальной Европы на сумму свыше 16 трлн. долл. Это больше годового ВВП США в конце прошлого десятилетия. Федеральный резерв спасал в этом случае не американскую экономику, а самого себя, вернее, своих главных акционеров.

ФРС спасает также американское государство, регулярно предоставляя ему денежную помощь на покрытие бюджетных дефицитов (они доходили до 1 триллиона долларов в год) путём покупки казначейских бумаг. В роли «спасателей» американского государства выступают также центробанки других стран, регулярно покупающие казначейские облигации США. Крупнейшие из зарубежных покупателей – Банк Японии, Народный банк Китая, Центральный банк Саудовской Аравии и др.

После кризиса 2007-2009 гг. прежних денежных вливаний в экономику так называемых развитых стран уже оказалось недостаточно. Лечение «пациента» с помощью «лошадиных доз» денежных вливаний обозначили термином «количественные смягчения». В США лечение «количественными смягчениями» (КС) началось в 2008 году и завершилось только в октябре 2014 года. В результате реализации трёх программ КС в экономику США были влиты триллионы долларов: активы Федерального резерва в 2007 году находились на уровне 0,8 трлн. долл., а в октябре 2014 года достигли планки 4,5 трлн. долл. Правда, живительного эффекта они не оказали: часть денег ушла сразу же за пределы США на более перспективные рынки (в том числе в Россию), другая часть – на американские финансовые рынки. А Федеральный резерв расчистил балансы американских банков от балласта и «мусора», развязав им руки для новых спекуляций и спровоцировав надувание нового финансового пузыря. «Мусора» на балансе США хоть отбавляй: около 1,8 трлн. долл. приходится на ипотечные бумаги, качество которых близко к нулевому.

Эстафету КС подхватил Европейский центральный банк (ЕЦБ). В марте 2015 года он запустил свою программу, предусматривающую выкуп бумаг на сумму 80 млрд. евро в месяц. В текущем году реализация программы продолжается. Последний ориентир ЕЦБ по выкупу бумаг (на середину июня 2017 г.) – 2,3 трлн. евро.

В полном разгаре реализация программы КС в Японии: она предусматривает скупку Банком Японии по 80 трлн. иен ежегодно. Занимаются количественными смягчениями также Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. После принятия решения о выходе Великобритании из ЕС летом прошлого года Банк Англии пролонгировал программу КС и установил более высокую планку по портфелю государственных облигаций (435 млрд. ф. ст.).

В результате некоторые центробанки превратились в гигантов, на фоне которых все остальные компании и банки выглядят пигмеями. Недавно информационное агентство Блумберг опубликовало обзор об активах ЦБ разных стран мира. Особо выделены ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Национальный банк Швейцарии. Совокупные активы этой пятёрки накануне глобального финансового кризиса (2006 г.) составляли примерно 3,5 трлн. долл., а в конце первого квартала 2017года этот показатель был уже равен 14,7 трлн. долл. Более чем четырёхкратный рост на фоне стагнирующей мировой экономики. Центральные банки растут как пузыри.

Приведу оценки агентства Блумберг, показывающие, как изменилась за десятилетний период (2007 – 2016 гг.) величина активов ЦБ по отношению к ВВП соответствующей страны или группы стран (в процентах): ФРС – с 5,8 до 24,5; ЕЦБ – с 9,9 до 25,0; Банк Англии – с 4,4 до 22,6; Банк Японии – с 16,3 до 59,1. Рост поистине взрывной. По оценкам экспертов, «взрыв» продолжится. Блумберг сообщает, что за первый квартал 2017 года активы пятёрки приросли на 1 трлн. долл., а в мае ещё на 0,5 трлн. долл. Если экстраполировать эти цифры на год, то получается, что прирост активов в 2017 году будет равен 3,5 трлн. долл. До этого рекордным был прирост 2016 года (1,7 трлн. долл).

Кстати, Федеральный резерв – на сегодняшний день уже не самый крупный Центробанк в мире, если измерять его по показателю активов. Прежде всего, стоит посмотреть на Народный банк Китая (НБК), который никаких программ КС не принимал, но целенаправленно продолжает наращивать свои активы как в виде международных резервов, так и в виде кредитов, выдаваемых китайским банкам.

Будущей осенью исполнится три года, как ФРС США остановила программу КС. А ЕЦБ и некоторые другие центральные банки продолжают наращивать свои активы, догоняя ФРС. Вот как выглядела группа лидеров в прошлом году (трлн. долл.): НБК – 5,0; ФРС – 4,5; Банк Японии – 4,4; ЕЦБ – 3,9.

По нашим оценкам, весной текущего года НБК сохранял за собой первое место. А вот на второе место вышел в мае ЕЦБ (4,60 трлн. долл.). ФРС и Банк Японии разделили третье и четвёртое места – у них по 4,47 трлн. долл. Однако, учитывая, что Банк Японии продолжает реализацию программы КС, можно предположить, что он уже вышел на третье место, отодвинув ФРС на четвёртое. Следующие шесть ЦБ – Банк Англии, Национальный банк Швейцарии, центральные банки Саудовской Аравии, Бразилии, Индии, Российской Федерации. Их совокупные активы составляют 3,6 трлн. долл. Примерно столько же приходится на другие 107 центробанков, которые были включены в оценки агентства Блумберг

Мало того что центробанки наращивают портфели государственных долговых бумаг, с некоторых пор они стали помещать в эти портфели корпоративные долговые бумаги. Этим достаточно давно занимаются Банк Японии и Национальный банк Швейцарии. Не чураются корпоративных облигаций Банк Франции, Бундесбанк, другие центробанки еврозоны. В июне прошлого года ЕЦБ запустил программу скупки корпоративных облигаций (Corporate Sector Purchase Programme - CSPP) как составную часть программы количественных смягчений. В мае текущего года объём корпоративных долговых бумаг на балансе ЕЦБ превысил 100 млрд. евро. В портфеле ЕЦБ бумаги таких европейских компаний, как Deutsche Bahn, Telefonica, BMW, Daimler, ENI, Orange, Air Liquide, Engie, Iberdrola, Total, Enel и т. д. В июне текущего года в портфеле ЕЦБ находились долговые бумаги примерно 200 европейских компаний. ЕЦБ огласил план доведения своего портфеля корпоративных долговых бумаг до 675 млрд. евро.

Многие корпоративные долговые бумаги, попадающие в портфели центробанков, имеют чисто символический процент, а некоторые даже отрицательную доходность. В середине июня ЕЦБ сообщил, что доходность 12% из купленных им корпоративных облигаций находится в диапазоне от нуля до –0,4%. То есть фактически имеет место субсидирование бизнеса, что противоречит правилам ВТО. Выстраивается новая схема поддержки центральным банком крупного капитала взамен классической схемы поддержки бизнеса путем кредитования (рефинансирования) коммерческих банков, кредитующих в свою очередь компании разных секторов экономики.

Однако и это ещё не все новации. Некоторые центробанки стали закупать акции компаний. Тут опять в лидерах Банк Японии, у которого имеются акции всех ведущих японских корпораций. В Европе к акциям проявляет интерес Национальный банк Швейцарии. В ЕЦБ идут жаркие дискуссии по поводу того, не стоит ли расширить программу скупки корпоративных бумаг, включив в неё акции; интуиция подсказывает мне: включат, обязательно включат.

Итак, налицо эволюция центробанков: из простых эмиссионных центров они превратились в «кредиторов последней инстанции», а завтра они станут «хозяевами последней инстанции», громадными финансовыми холдингами. От косвенного управления экономикой (через денежно-кредитную политику) они перейдут к прямому владению всеми активами реального сектора.

Количественные смягчения – это ещё и корректировка процентной ставки по операциям этих институтов в сторону снижения, иногда даже ниже нуля. ЕЦБ установил отрицательную процентную ставку по депозитам. В июне месяце ЕЦБ обсуждал свою процентную политику и принял решение оставить ставку по депозитам на уровне минус 0,4%. По ряду активных операций ставка сохранилась на уровне 0%. Федеральный резерв до «минусовой жизни» не дошёл, но этот вариант остаётся (если экономическая ситуация в стране резко ухудшится). В 2016 году крамольная тема возможного введения отрицательного процента уже обсуждалась на совете ФРС.

Отрицательные процентные ставки установили также некоторые центральные банки, которые официально не объявляли о программах КС. Например, ЦБ Швеции и Дании. Банк Англии также рассматривает вариант доведения ключевой ставки до нуля или даже минусовых значений. Во всяком случае, для смягчения негативных последствий выхода Великобритании из ЕС Банк Англии в августе прошлого года снизил ключевую ставку с 0,5% до 0,25%.

Снижая до нуля или отрицательных значений свои ставки, центробанки оказывают влияние на все финансовые рынки, загоняя их в «минус». Минус по депозитам коммерческих банков, минус по кредитам, по государственным и корпоративным долговым бумагам. Сейчас с отрицательной доходностью торгуются гособлигации Японии, Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Швеции и т. д. И всего таких бумаг выпущено на 13 трлн. долларов, что составляет примерно треть мирового долгового рынка. Отрицательные процентные ставки возвращаются бумерангом в центробанки в виде «минусовых» бумаг. В результате в один прекрасный день это может превратить центробанки в «банкротов последней инстанции».

Отрицательные или нулевые процентные ставки в конечном счёте уничтожают прибыль в любом виде. А это противоречит идеологии того общественного строя, который существует на планете уже несколько веков и называется капитализмом. О наступлении такого момента ещё полтора века назад писал Карл Маркс в «Капитале», говоривший о законе-тенденции снижения нормы прибыли. Вот она и снизилась до нуля, знаменуя завершение капиталистической эпохи. Что будет дальше, сказать трудно. Маркс говорил о социализме, главный принцип которого – социальное равенство, но «хозяева денег» (акционеры центральных банков или иные бенефициары, неформально контролирующие ЦБ) вряд ли захотят даже того абстрактного равенства, о котором писал Маркс. В их планах – переход от нынешней модели капитализма к системе, которую можно назвать новым рабством. В новой системе деньги исчезнут или их роль будет минимальна, они будут лишь инструментом «учёта и контроля». В такой системе «хозяева денег» станут новыми рабовладельцами, остальные – рабами. Банки сохранятся, но у них будут новые функции. Между прочим, В. Ленин не раз говорил, что большевики должны превратить банки из капиталистических предприятий в организации «учёта и контроля». Могут пригодиться в этой новой системе и центробанки. Они будут преобразованы в высшие органы централизованного управления рабами. В новом обществе может быть возрождено и слово «социализм», под которым будет пониматься равенство всех обитателей большого барака (или концлагеря). О такой роли банков в «новом чудесном мире» намекал ещё два столетия назад один из отцов-основателей «утопического социализма» Сен-Симон, которого мне почему-то хочется назвать отцом-основателем жанра антиутопии, равно как и идеологии «банковского социализма ».

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