/Поглед.инфо/ Още преди да встъпи в длъжност на 20 януари, президентът Тръмп е изправен пред реална "ЦРУ в рамките на ЦРУ", която е готова и е решена да блокира разузнавателния му и външнополитически курс. Предишните президенти също са изправяни пред противодействието на на Централното разузнавателно управление - Джон Ф. Кенеди, Ричард Никсън и Джими Картър са ярки примери - но тази съпротива е била тайна, а не открита, както е днес.



/рус.ез./

Ряд бывших офицеров ЦРУ обратились к каналам CNN и MS-NBC, чтобы озвучить их мнение, что Трамп является угрозой национальной безопасности США. Вдобавок к изливанию их собственного раздражения Трампом они публично выражают точку зрения их сотен бывших коллег, которые служат сейчас в ЦРУ.

Обычные вашингтонские знатоки подчеркивают без каких-либо доказательств, что президентской кампании Трампа помогали "сотрудники российской разведки". Сомнительную британскую докладную записку, созданную бывшим шпионом МИ-6 по имени Кристофер Стил и приукрашенную предвыборным штабом Джеба Буша, который нанял Стила для сбора компромата на Трампа, используют как "доказательство" российского вмешательства в американские выборы. Однако игнорируется то, что "российская разведка" может оказаться заменой для "российско-израильской мафии". Российско-израильские олигархи, многие из которых живут в изгнании в Британии, Швейцарии и Израиле, не испытывают любви к Трампу и к его более ранним про-российским взглядам.

Недавно стало известно, что член украинского парламента Андрей Артеменко встречался в январе с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном, чтобы передать ему предложение, которое бы "сдало в аренду" Крым России на 100 лет в обмен на вывод российских войск из восточной Украины. Этот "мирный план" является, по-видимому, отвлекающим маневром, так как документальных подтверждений присутствия регулярных российских войск в восточной Украине нет. Артеменко - подозрительный тип, связанный с погрязшей в скандалах Международной федерацией футбола (FIFA), и является членом партии коррумпированного бывшего премьер-министра Украины, Юлии Тимошенко.

Именно осуждение Тимошенко в уголовном порядке и заключение ее в тюрьму помогло раскрутить революцию "Евромайдана" и переворот, который вынудил Януковича уехать в Россию. Артеменко также близок к бывшему украинскому боксеру Виталию Кличко, сегодняшнему мэру Киева, который участвовал недавно в Мюнхенской конференции по безопасности вместе с вице-президентом Майком Пенсом, министром обороны Джеймсом Мэттисом и такими анти-российскими делегатами как сенаторы Джон Маккейн и Линдсей Грэхем, неоконом Робертом Каганом и женой Кагана Викторией Нуланд, главной разработчицей революции Евромайдана. В Мюнхене, где ЦРУ работало сверхурочно, чтобы развить новые отношения и укрепить старые, присутствовали все заговорщики новой Холодной войны в Украине. ЦРУ должно было знать о связях Кличко с Артеменко и о встрече Артеменко с адвокатом Трампа Коэном по украинскому мирному плану.

Трамп, окруживший себя такими подозрительными личностями как Стивен Бэннон, Стивен Миллер и венгро-американский фашист Себастиан Горка, может не являться "марионеткой" российского президента Владимира Путина, как утверждают недоброжелатели. Зато он выглядит как ничего не подозревающая марионетка в руках российско-израильской мафии, желающей получить "зеленый свет", чтобы свергнуть Путина и заменить его одним из своих, кем-то, например, вроде Михаила Ходорковского.

Ходорковский, находящийся сейчас в эмиграции, возглавляет российско-израильских олигархов, пытающихся дестабилизировать Путина. Международный магнат хедж-фондов Джордж Сорос также был в Мюнхене, общаясь с Кличко и с его собственной марионеткой, украинским президентом Петро Порошенко. Показная интрига в Мюнхене, возможно, трудна для понимания, но конечным результатом может стать сделка "два по цене одного" для российско-израильских гангстеров: свержение Путина и импичмент Трампа. Результатом станет российский президент, который завершит приватизацию российской промышленности и инфраструктуры к выгоде эмигрироваших мафиозных олигархов, и убежденный "христианский сионист" Пенс в Овальном кабинете.

Кличко [слева], коллега Артеменко, и украинский президент Порошенко [справа] в Мюнхене проводили время с анти-трамповскими и анти-российскими американскими политиками, а также с вице-президентом Пенсом и министром обороны Мэттисом. Не является ли украинское "мирное соглашение" отвлекающим маневром Киева и российско-израильских олигархов, работающих вместе с "ЦРУ внутри ЦРУ", чтобы потопить Трампа?

В то время как делегаты паковали вещи, чтобы покинуть Мюнхен, в соседней Вене происходили другие интересные события. Австрийский апелляционный суд одобрил экстрадицию в Соединенные Штаты украинского олигарха Дмитро Фирташа, где ему грозят обвинения в коррупции. После переворота Евромайдана в 2014 году Фирташ был арестован австрийской полицией по запросу ФБР. Фирташ являлся близким политическим союзником Януковича. Бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт являлся деловым партнером Фирташа. В 2008 году Манафорт и Фирташ входили в деловую команду, которая стремилась приобрести Drake Hotel на Манхэттене и снести его, чтобы расчистить место для нового небоскреба под названием Bulgari Tower, и в этой сделке, возможно, участвовала Trump Organization. В сделке с гостиницей Drake участвовал другой советник Трампа - Ричард Гейтс. В то время, когда она являлась премьер-министром, Тимошенко подала в суд на Фирташа по поводу сделки с гостиницей Drake. А теперь на украинском мирном плане, переданном адвокату Трампа, Коэну, имеются отпечатки пальцев союзника Тимошенко, Артеменко.

Также в Мюнхене вместе с Пенсом, Мэттисом, Каганом и Нуланд находился украинский олигарх Виктор Пинчук, который подарил Фонду Трампа 150000 долларов за видео-выступление Трампа на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) Пинчука в Украине в 2015 году. Пинчук, друг Джона Маккейна, близок и к Порошенко, и к Соросу, и является ярым противником Путина.

В этих махинациях нет ни одного незапятнанного человека, но они вполне могут послужить основанием для импичмента Трампа согласно положению Конституции США, которое делает любую личную выгоду президента от иностранных связей правонарушением, подлежащим суду импичмента.

Внутри ЦРУ существуют силы - "ЦРУ внутри ЦРУ" - которые хотят возвращения времени Бориса Ельцина, когда всё и вся в России было на продажу, и Россия радостно следовала диктату Всемирного банка и Международного валютного фонда. На их пути стоят два человека - Путин и восхищающийся Путиным Трамп, и последний, по-видимому, не хочет "следовать программе" возвращения к ранее существовавшему положению в американо-российских отношениях. В кинотриллере 1975 года "Три дня Кондора" Роберт Редфорд, играющий роль Джо Тернера, имевшего оперативный псевдоним "Кондор", работает в подставной организации ЦРУ в Верхнем Ист-сайде Манхэттена, которая называется "Американское литературное историческое общество - АЛИО". Кондор возвращается после обеда и обнаруживает, что все его коллеги застрелены. Сюжет фильма вращается вокруг "ЦРУ внутри ЦРУ". Продюсеры фильма, который был создан по мотивам романа 1974 года Джеймса Грэди под названием "Шесть дней Кондора", вероятно, имели представление о "ЦРУ внутри ЦРУ".

В "Трех дня Кондора" подставная организация ЦРУ на Манхэттене уничтожена "ЦРУ внутри ЦРУ". В этом кинотриллере 1975 года больше фактов, чем домысла.

В 1975 году представление о "ЦРУ внутри ЦРУ" побудило Эмили Шекетофф, сотрудницу спецкомитета по разведке палаты представителей, расследовавшего ЦРУ, начать наводить справки о "ЦРУ внутри ЦРУ" у Роберта Гамбино, начальника безопасности ЦРУ. Гамбино был тем, кто проинформировал Джеба Буша о его неофициальном задании под прикрытием в Венесуэле перед отъездом сына бывшего директора ЦРУ в 1977 году в Каракас, чтобы возглавить работу Техасского коммерческого банка в стране. Гамбино высмеял идею "ЦРУ внутри ЦРУ" в докладной записке от 30 октября 1975 года. На основе связей Гамбино с бывшим директором ЦРУ Бушем в то время, когда директор при Джимми Картере, адмирал Стэнсфилд Тернер возглавлял ЦРУ, Гамбино является "наглядной демонстрацией", когда речь заходит о "ЦРУ внутри ЦРУ". На самом деле Шекетофф прямо заявила Гамбино, что она считает, что тогдашний Отдел службы безопасности ЦРУ являлся основным компонентом скрытого ЦРУ.

Лэнгли сейчас разыгрывает разведывательную игру, в которой замешаны сомнительные мафиози в Украине, Лондоне и Лэнгли, штат Вирджиния. Фактически "ЦРУ внутри ЦРУ" пытается провести "мягкий переворот" в Соединенных Штатах, и у них есть ряд усердных сообщников в СМИ и внутри ближайшего окружения самого г-на Трампа.

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