/Поглед.инфо/ Фашисткият режим на Пьотър Порошенко в Киев е изправен пред нови предизвикателства и заплахи. Човеконенавистническата националистическа "линия", избрана от проамериканското ръководство на Украйна най-накрая се натъкна на един твърд ултиматум, ... от прозападното правителство на Унгария, което просто се умори да предупреждава Киев да предотврати тежките последствия необандеризма.

Член на ЕС - това не е шега, тук не можеш да се оправдаваш че "Русия провежда прокси война", няма как да се оправдаваш, че икономическите затруднения са предизвикани от сепаратистите и т.н.

/рус.ез./

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в Совете Евросоюза на заседании министров иностранных дел 20 марта, заявил, что Украина должна пересмотреть закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 г., иначе Венгрия заблокирует встречи украинского руководства с главами Евросоюза и НАТО. Венгерский министр подчеркнул, что власти его страны также не будут поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина в апреле, и саммита НАТО-Украина этим летом. По словам Сийярто, Венгрия поддержит проведение этих встреч только если Украина начнёт выполнять свои международные обязательства и будет соблюдать прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Таким образом, в своем давлении на Киев, Будапешт задействовал весь свой дипломатический арсенал. Других инструментов, чтобы заставить Украину соблюдать свои обязательства, у Венгрии просто нет. Сийярто заявил, что Украина нарушает международное право и попросил европейских министров не уходить в сторону. Вместо этого, ЕС должен чётко заявить, что одной из предпосылок для дальнейшего пути Украины к европейской интеграции является соблюдение международного права. «Тот факт, что такая страна как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории», -отметил Сийярто.

Пусть никто не думает, что Венгрия – это какая-то «особенная» страна-член ЕС. Нелишне напомнить, что за венгеро-украинской «дуэлью» усиленно наблюдают в Румынии («памятка» о молдовано-«румынах» Буковины и Бессарабии), Болгарии, Чехии и Польше. Например, власти Польши сейчас поумерили свой пыл относительно прав поляков Украины. Но зато бурлит общественность Польши. Напомним, что с 1 марта 2018 г. в Польше вступил в силу пакет поправок к закону об Институте национальной памяти. Они предусматривают уголовную ответственность за отрицание «преступлений, совершенных украинскими националистами», а также за обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. И вот 19 марта – близость к дате ультиматума П.Сийярто не выглядит случайной – в Варшаве перед зданием посольства Украины прошла мощная акция протеста против бандеровского нацизма, в которой приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодёжи и Национального радикального лагеря. По данным польских СМИ, в ходе манифестации возле здания посольства националисты скандировали лозунги: «Шухевич - убийца», «Бандеровские убийцы» и держали плакаты с надписями «Бандеровец не мой брат», «StopAntipolonism, Defend the truth». Как отмечает польское издание Fakty. interia, протестовавшие сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича. А было за что полякам возмущаться – ведь на несколько дней до акции в Варшаве бандеровцы бросили взрывчатку на польском кладбище во Львове…

Ультиматум Венгрии и протесты в Польше наглядно показывают, что на Западе усиливаются настроения против режима Порошенко и избранного им националистического курса. Из Киева же не нашли никакого продуманного и обоснованного ответа, кроме как откровенной глупости – 22 марта замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, выступая в эфире телеканала «Прямой», упрекнула Венгрию в том, что та по отношению к Украине руководствуется мышлением разделенной Австро-Венгерской империи. Мол, якобы одной из причин позиции Венгрии в отношении Украины являются Трианонские соглашения, заключенные в июле 1920 г., которые касались разделения Автро-Венгерской империи. «Это всё же имперское мышление… А как они были поделены на условиях настоящего договора, и сколько осталось на территории от Венгрии, и где остались венгры…», - заявила Зеркаль и попыталась натравить на Венгрию «старых» членов ЕС против и Венгрии, и Польши: «На мой взгляд, ЕС уже имеет головную боль с венграми, но они обычно имеют головную боль и с поляками, и их это очень смущает, потому что это новые страны, которые должны создавать основополагающие функции правовых государств, а всё происходит совсем не так, как оно планировалось». Кто бы говорил о правовом государстве?.. В исполнении официальных лиц из Киева это звучит как откровенная издёвка – 18 марта нацисты массово сорвали голосование российских граждан, находящихся на Украине, на избирательных участках по выборам президента России. Конечно – в этом смысл «правового государства по-бандеровски», но при чём Европа? А в Закарпатье начали громить машины с венгерскими номерами. Обратим внимание и на комментарий МИД РФ от 19 марта – ««Несмотря на информацию Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине о сокращении числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения, статистика потерь по-прежнему шокирует - 12 убитых и 61 раненый. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что человеческие жертвы в результате обстрелов мирных объектов из реактивных систем залпового огня возросли в 2 раза. При этом наблюдателям удалось достоверно установить, что три четверти всех жертв за отчётный период пришлись именно на территории ЛНР и ДНР, и за них, вероятно, несёт ответственность правительство. По-прежнему недопустимо высоким является уровень гибели гражданского населения в результате подрывов на минах, минах-ловушках и самодельных взрывных устройствах».

Во внешнеполитическом ведомстве России обращают внимание на то, что серьёзную озабоченность вызывает уровень зафиксированных Наблюдательной миссией фактов грубейших нарушений прав человека со стороны украинских правоохранительных органов и СБУ, которые, как показывают последние доклады ООН, носят системный характер. Речь идёт о незаконном лишении свободы, насильственных исчезновениях, содержании инкоммуникадо, применении пыток, сексуальном насилии, использовании антитеррористического законодательства для расправы с политической оппозицией и несогласными в обществе. Вновь ооновцы вынуждены были констатировать отсутствие у украинских властей политической воли и интереса в проведении полноформатного расследования всех фактов нарушений прав человека со стороны сотрудников ВСУ и СБУ. Это способствует дальнейшему распространению в стране вседозволенности и безнаказанности. «На этом фоне уже не вызывает удивление отсутствие какого-либо прогресса в расследовании преступлений, совершенных в Одессе в мае 2014 года», - подчёркивают в МИД РФ. В комментарии также говорится о серьёзной обеспокоенностью выводами ооновцев относительно дискриминационной политики Киева в отношении граждан Украины, проживающих в Донбассе. Отказ властей выплачивать пенсии и социальные пособия жителям Юго-Востока страны, отсутствие процедур возмещения собственным гражданам ущерба за потерянные в результате действий украинских силовиков жильё и собственность, существование искусственных ограничений на пересечение жителями контактной линии ведут к дальнейшему обнищанию наиболее бедных слоев населения, способствуют дальнейшему расколу украинского общества и, таким образом, сокращают шансы на будущее национальное примирение.

Разумеется, о том, а вообще, Киев собирается бороться за это самое «будущее национальное примирение», - разговор должен быть отдельным. И непонятно, к чему МИД России говорить об абсолютной химере? Ведь Киев не желает никакого примирения. Когда в январе текущего года бандеровцы приняли пресловутый и скандальный «закон о реинтеграции Донбасса», утверждённый Порошенко 20 февраля, то ведь очень многие известные российские политики отреагировали именно так: «Это подготовка к войне». А в марте Порошенко продолжил путь к войне в Новороссии – 16-го числа главарь фашистской хунты объявил о завершении «АТО» и начале новой фазы карательной операции на Донбассе, о чём откровенно написал в Twitter. «Теперь уже и юридически АТО завершается. Формат антитеррористической операции будет изменён на операцию Объединённых сил. Руководство силами и средствами ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами, привлеченными к выполнению этих задач, возлагаются на командующего объединенных сил». Командующим объединённых сил на Донбассе Порошенко назначил генерала Сергея Наева. Об изменении «АТО» на «ООС» ещё в феврале заявлял начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Весь этот документ – доказательство фашистской сущности нынешней Украины и беспрецедентной наглости лично Порошенко. Помимо нового статуса ЛНР и ДНР (они человеконенавистнически названы «временно оккупированными территориями», без указания «оккупанта»), документ предусматривает передачу президенту Украины права использовать армию внутри страны без согласия парламента. По словам Порошенко, закон «ни одной буквой» не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что данный закон допускает и даже поощряет применение силы для «восстановления территориальной целостности Украины», а такая концепция перечёркивает Минские соглашения. Кто так всемилостливо спускает с цепи фашиста Порошенко? Конечно, его опекуны и кураторы из США – и в этом нет причины сомневаться.

Так стоит ли взывать к необходимости «будущего национального примирения» между бандеровской Украиной и Новороссией? Может, намного уместней помочь ДНР и ЛНР получше подготовиться к войне, о неизбежности которой говорили и российские политики ещё в январе? Вот 15 марта МИД Украины заявило, что подготовило различные предложения, касающиеся Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией, среди которых предполагается возможной приостановка договора частично или полностью. Фашисты готовятся к денонсации этого договора – сомнений не вызывает. Значит, Порошенко надеется, что Запад вместо него войну и с РФ начнёт? Во всяком случае, получается именно так. А 21 марта Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией. Вот и лётчика Владислава Волошина, который обвинялся в причастности к уничтожению малайзийского «Боинга», нашли убитым, тут же поспешив заявить, что он «застрелился». А может, застрелили? Время идёт, с чем чёрт не шутит – ещё признает, что по приказу украинского командования уничтожал пассажирский самолёт?! А вот ещё проблема – о ней Порошенко и его камарилье, конечно же, из-за мечты о войнах вовсе не думают. Экономисты и статистики 19 марта били тревогу - хотя граждане Украины массово уезжают на работу за рубеж, безработица в стране неумолимо растёт – только в феврале 2018 г. она увеличилась почти на 5000 человек! По последним подсчётам Госстата, уровень безработицы в феврале 2018 г. вырос по сравнению с январем на 1,3% и составил 383,7 тыс. (из них 200,5 тыс. женщин и 183,2 тыс. мужчин). И это при том, что ещё на конец минувшей осени количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 309 тыс. человек. А Госслужба занятости даже рапортовала о снижении уровня безработицы с 10,1 (в начале года) до 8,9%. На данный момент количество официально зарегистрированных безработных украинцев составляет 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского - 184,7 тыс. человек. Средний размер пособия в феврале 2018 года - 2357 против 2483 грн. месяцем ранее. Конкурс на одно вакантное место - 5 человек. Рост безработицы выглядит особенно удручающим на фоне усиливающейся трудовой миграции из Украины. Каждый третий работодатель в Украине уже столкнулся с проблемой оттока кадров. На острую нехватку квалифицированной рабочей силы жалуются представители как малого, так и среднего, и крупного бизнеса. При этом прогнозы на будущее совсем неутешительны: даже по оценке Нацбанка Украины, трудовая миграция из страны будет расти ещё как минимум 2-3 года. Мотивы украинцев понятны: устав от войны и кризиса, они пытаются снискать лучших условий жизни за рубежом.

А Порошенко готовит гражданам Украины новые войны… Экономика и уровень жизни рядовых людей марионетку США не интересуют. Экономисты отмечают парадоксальный факт: экономические и иные мигранты становятся спасительным фактором для экономики Украины, а также её валютного рынка. Каждый год украинцы привозят из-за рубежа около трети Госбюджета Украины! А денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа уже составляют около 6% ВВП страны. Однако в этом имеется и обратная сторона - массовая потеря трудоспособного населения. Лишь по официальным данным, с 2015 г. Украина потеряла 7% трудоспособного населения. По данным Международной организации по миграции, 12% украинцев покинули родину ради заработков на чужбине или планируют сделать это в ближайшее время. В той же Польше, по прогнозам, численность украинских рабочих в 2018 г. превысит уже 2 млн. человек. Сейчас в Польше официально работает 1,5 млн. зарегистрированных граждан Украины, и ещё около полумиллиона незадокументированных. Кроме того, Чехия планирует удвоить ежегодные квоты работников из Украины. В России, по разным данным, находятся от 3 до 3,5 млн. украинцев (называют и более впечатляющие цифры). А есть ведь и другие страны. Процесс отъезда из Украины трудоспособных и квалифицированных кадров может ускориться – и именно из-за продолжающейся политики необендеровского фашизма. Даже наиболее «оптимистично» настроенные украинские экономисты вынуждены признать, что при такой демографической и миграционной ситуации Украине не следует в ближайшей перспективе рассчитывать на устойчивый экономический рост.

Республика – если и не в коллапсе, но на грани коллапса. Ситуация порой даже комична – 19 марта о проведении всеукраинской акции «Сила нации - за Украину без олигархов» заявил председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Акция намечена на 3 апреля. Причём праведный гнев «укропатриотов» будет в этот раз направлен не против российских учреждений и «сепаратистов», а против вполне себе «родных» украинских олигархов. Которых они же, нацисты, и привели к власти в лице Порошенко и его окружения! А вот последнейшие данные: стоило «хероине Украины» лётчице, а сейчас депутату Рады Надежде Савченко объявить о том, что она хочет выдвинуться в кандидаты в президенты, и – всё, пошло-поехало. По запросу прокуратуры, Комитет Рады 22 марта дал согласие на арест Савченко. Мол, она «хотела расстрелять депутатов». И вот 22 марта в Киеве у Верховной рады шли митинги как за, так и против Савченко… Во всяком случае, она всё-таки была задержана – как писали киевские СМИ, «в связи с обвинением в подготовке госпереворота и терактов». Возможно, что неким господам на Западе такие выкрутасы представляются весёлым и забавным. Но, честно говоря, искренне жаль всех ненацистов Украины - киевское «майданное болото», видимо, ещё не завершилось. И будет вонять и дальше, вакханалия бандеризма – это то же самое, что и марши нацистских штурмовиков в Германии 30-х годов, без применения силы не остановить…

О конце «майданутого режима» Киева пока мечтать не приходится. Потому что, есть и явные, и скрытые друзья и опекуны Порошенко. Видимо, кто-то из них и дал отмашку киевскому фюрерику, раз 21 марта, посол Украины при НАТО Вадим Пристайко сказал, что Порошенко намерен присутствовать на летнем саммите НАТО, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать участие украинской стороны. «Президент всё равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии Украина-НАТО, существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашён», - приводит его слова издание «Украинские новости». Правда, он признал, что заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел находится под угрозой из-за позиции Венгрии. Значит, кто-то всё-таки просигналил Порошенко – не смотри на Венгрию, приезжай. Давно не вызывает удивления, что один из верных друзей бандеровского Киева – это Турция. И 16 марта Анкара сильнейшим манером поддержала режим Порошенко. МИД Турции опубликовало заявление в связи с четвёртой годовщиной «аннексии Крыма Россией». Референдум о вхождении Крыма в состав РФ назван в документе «нелегитимным». «В результате нелегитимного референдума, проведённого в этот день 4 года назад, Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией, -говорится на сайте турецкого МИД. - Мы вновь подчёркиваем, что не признаем положение дел, сформировавшееся де-факто в результате этой акции, проведённой в нарушение норм международного права, и выражаем поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины». Также отмечается, что Турция будет «внимательно следить за ситуацией в Крыму» и «за положением крымско-татарских турок», в частности.

А вот и ещё один подстрекатель – «друг Украины»: 22 марта председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петер Павел в интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle заявил, что за последние 4 года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО и назвал страну ключом к евроатлантической безопасности. «Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но ещё есть работа, которую следует выполнить», - сказал Павел.

Генерал также отметил, что ВСУ повышают возможность Украины вступить в НАТО до 2020 г., принимая участие в учениях и миссиях альянса, например, в Афганистане. «НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твёрдо верим, что независимая и стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности», - заключил Павел. В этой безаппеляционности поражает одно обстоятельство – выходит, что натовский генерал не в курсе, что именно в марте 2018 г. США, ЕС и НАТО выразили крайнюю степень недовольства законом Украины о нацбезопасности? Закон о нацбезопасности Украины, автором которого является лично Порошенко, подвергся резкой критике в письме на его имя с возражениями со стороны западных чиновников и политиков. Среди них: посол США и «куратор революционеров» Мари Йованович, глава Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, глава Консультативной миссии Евросоюза в Украине Кястутис Ланчинскас. В письме сказано, что законопроект «О национальной безопасности Украины» не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ. А это - одно из главных требований НАТО. При этом, аппарат президента и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над этим законом. Однако консенсус так и не был найден. В письме дипломаты критикуют положение о Ставке Верховного Главнокомандующего. Оно не соответствует стандартам и принципам НАТО и может негативно повлиять на гражданский контроль. Обоснование полномочий Ставки Порошенко не предоставил. Дипломаты также говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой закон пренебрегает. Если прозрачность требует раскрытия определенной информации тем общественным и парламентским органам, которые контролируют использование финансовых ресурсов в сфере безопасности, то в законе этого попросту нет.

Понятно, что новый законопроект о нацбезопасности Украины не одобряет и Москва. В России его и вовсе считают «заискиванием Порошенко перед НАТО». Именно такую оценку ему дали в комитете Госдумы по международным делам. Но факт остаётся фактом – если недовольство РФ вполне объяснимо, потому что Москва против вступления Украины в НАТО и, видимо, попытается блокировать этот процесс, то незнанием чешским генералом Павелом того, что Украиной недовольны старшие шефы Чехии по НАТО – это нонсенс. И поэтому привлекаем внимание к ещё одной информации. 12 марта в ходе скайп-конференции на канале «Open Ukraine» немецкий политик, председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюкк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в ФРГ Андреас Маурер заявил, что никого уже не удивляет тот факт, что на самой Украине «Порошенко называют клоуном». Правда, по словам Мауера, в Германии предпочитают более дипломатичную формулировку и говорят, «что он мог бы в театре играть без проблем». Немецкий политик добавил, что украинского лидера уже «никто не воспринимает всерьёз». И вынес своеобразный приговор фюрерику в Киеве: «Время Порошенко, по моему мнению, прошло. Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко», добавив, что уже никто не будет делать ставку на действующего президента. «Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль», - подчеркнул Маурер.

Март 2018-го принёс и ещё крайне опасные новости для режима Порошенко. Источники в Иране свидетельствуют, что иранские спецслужбы вышли на «украинский след» в событиях конца декабря 2017-го – начало января 2018 гг., когда воспользовавшись социальными протестами в ИРИ, западные круги и спецслужбы Израиля и США пытались окунуть в дерьмо «майдана» и Иран. Напомним один нюанс - примкнувшие к протестовавшим «оппозиционеры» на улицах объявили о «провальной экономической политике действующих властей Ирана». Каковы же экономические показатели этой страны в последние годы? Оказалось, что росту ВВП Ирана в 2016-2017 гг. вполне могли бы позавидовать экономики большинства стран мира. Так, в 2016 г. экономика Ирана выросла на 4%, в 2017 – прибавила уже более 4,2%. Это рост выше среднемировых показателей. Понятно, что и протесты стихийными не были, и озвученные «невразумительные показатели экономики» уж точно к основным причинах выхода «несогласных» на иранские улицы отнести как к первопричине нельзя. Зато интересный факт: в то же самое время, когда по Ирану гуляли местные «майданутые» с призывами отправить действующие власти как минимум в отставку (а то и на виселицу), в США президент Трамп открыто объявлял, что ядерная сделка с Тегераном «крайне плоха». Этот же тезис повторяли и в Израиле. В то же время Штаты прилагали новые усилия, чтобы выставить Иран не иначе как «империей зла». И весьма неожиданно звёздно-полосатые уши показали себя в этом направлении на Украине. Речь идёт о весьма странном эпизоде, когда на фоне протестов в Иране сотрудники департамента контрразведки СБУ задержали двух иранских дипломатов на выходе одного из кафе Киева. Оба задержанных являлись представителями иранского посольства на Украине и имели соответствующий дипломатический иммунитет. О задержании дипломатов, осуществлённом в весьма жёсткой форме вооружёнными сотрудниками СБУ, сообщила украинский журналист Мария Дубровская на сайте «Корреспондент».

В материале было рассказано, что на сотрудников дипмиссии были надеты наручники, после чего их доставили в здание СБУ, где изъяли личные вещи, включая средства связи. В здание СБУ был вызван иранский консул, которому представители украинских спецслужб, работающих «от имени и по поручению» ЦРУ США, объявили об обнаружении в автомобиле дипломатов якобы деталей, имеющих отношение к военной технике. Также было объявлено, что эти детали запрещены к вывозу с территории Украины. Изюминка в том, что эти «запрещённые к вывозу детали» иранским дипломатам ранее передал сотрудник украинских (читай – американских) спецслужб в Киеве. В СБУ назвали эту операцию «контролируемым снабжением», которая, по сути, являлась откровенной провокацией. Примечательно, что ранее СБУ заявила о предотвращении вывоза через аэропорт Киева комплектующих ПТРК «Фагот» в Иран. При этом в СМИ Украины отмечено, что и в этом случае комплектующие к вооружению оказались у иранских дипломатов с помощью всё того же «контролируемого снабжения» украинскими спецслужбами. В итоге иранские дипломаты были объявлены разведчиками, желавшими получить информацию об «украинских вооружениях». Судя по всему, провокация должна была вылиться в нечто ещё более масштабное, включая заявления о «контролируемой передаче» деталей, например, ракет. Для чего? Да всё для того же – Иран якобы «переходит красную линию» и активно развивает «ракетные технологии», а также пытается обходить оружейное эмбарго. А значит – санкции, значит, выход из сделки. Дальше – всё по типичной американской накатанной режиссуре: на фоне протестов заявить о том, что теперь-то точно «есть доказательства милитаристских планов Тегерана на Ближнем Востоке» со всеми вытекающими шагами. То, что США используют СБУ марионеточной Украины в спецоперациях против Ирана, новость, но – не слишком большая неожиданность. А вот что для нацистов Порошенко явно готовящиеся ответные шаги Ирана могут стать большой неожиданностью, мы не сомневаемся.

Незадолго до ареста депутат Надежда Савченко в сердцах назвала Верховную раду «цирком». Даже выявление того, что СБУ это послушный инструмент в руках спецслужб США, показывает, что вся Украина – увы, «цирк». Причём с элементами пошлого фарса. А пока, как сообщалось 22 марта, вооружённые силы ДНР ожидают переброски на фронт снайперов, в том числе и иностранных наёмников. А днём раньше члены Гражданской инициативной группы приняли устав и определили состав Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины (УНТ). «Мы проводим рабочее организационное заседание Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений Порошенко и его клики против граждан Украины. Все присутствующие ознакомлены с текстом устава. Он разработан с учётом международного законодательства», - отметила представитель инициативной группы, адвокат из Донецка Елена Шишкина. За принятие документа единогласно проголосовали все присутствующие на заседании. В качестве председательствующих в судебном процессе избраны юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко. Обвинителем назначен адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина. И завершим наше повествование напоминанием о том, что 15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в рамках молодёжного форума «Россия - страна возможностей», в очередной раз подтвердил: Россия не позволит удушить Донбасс… Мы предлагаем даже не строить догадки о том, как отреагирует союзник России – Иран, на выкрутасы Украины вокруг иранских дипломатов. Но напомним, что когда в своё время проамериканский режим Саакашвили в Грузии пытался «играть» на арестах иранских дипломатов, то довольно скоро Тбилиси не только рассыпался в извинениях перед Тегераном, но и пошёл на некоторые заметные уступки Ирану в рамках региональной политической повестки дня.

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