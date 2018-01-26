/Поглед.инфо/ На 20 януари Турция започна операция „Маслиново клонче” в Сирия с участието на 72 самолета, а на 21 януари – и със сухопътни сили. Както съобщава турският Генерален щаб, поразени са 108 от общо 113 цели в седем точки на селището Африна.

Турция се противопоставя на кюрдските "отряди за народна самоотбрана", които са разположени в крайграничната сирийска територия. Позиция на Анкара е еднозначна: "отрядите" са свързани с ПКК (Кюрдската работническа партия), която в Турция е обявена за терористична организация. Оттук и посланието на Анкара - борбата срещу тероризма.

Важно е да се отбележи, че "Отрядите за народа самоотбрана" са част от коалицията "Сирийски демократични сили" (СДС), която открито се подкрепя от американците. Трябва да се отбележи също, че турското ръководство предварително предупреди за възможност от подобна операция. Президентът Реджеп Тайип Ердоган направи предупреждението на 13-ти януари, като посочи, че целта ще бъде не само Aфрина, но и Манбидж (друг анклав, контролиран от кюрдите в северната част на Сирия).

Действията на Турция са естествена реакция на дейността на американците в региона в подкрепа на кюрдите. Руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че едностранните действия на САЩ в Сирия "доведоха Турция до ярост". Както посочи и по-рано турската партия "Ватан", операцията в Африна е оправдана и своевременна, тъй като Турция навлиза в "най-критичния период на турско-американската война". Партията също призовава да бъдт изтеглени американските военни сили от военновъздушната база "Инжирлик", тъй като оставянето им там означава „да се примирим със заплахата за страната.”

Според турския премиер Бинали Йълдъръм преговорите с Дамаск не са лесни, но Анкара има "непряк контакт със Сирия". Той отбеляза също, че турците поддържат пряк контакт с Русия, и Русия няма "отрицателно отношение" към операцията.

(рус.ез.)

Турцию довели до бешенства

20 января Турция начала в Сирии операцию «Оливковая ветвь», в которой приняли участие 72 самолета, с 21 января – сухопутные войска. Как сообщили в турецком генштабе, поражены 108 из 113 намеченных целей в семи точках Африна.

Турки предупреждали

Турция выступила против курдских «отрядом народной самообороны», которые базируются на на приграничной сирийской территории. Позиция Анкары однозначна: «отряды» связаны с РПК (Рабочей партией Курдистана), которая, в свою очередь, признана в Турции террористической организацией. Поэтому посыл Анкары – борьбы с террористами.

Важно отметить, что «Отряды народной самообороны» входят в коалицию «Сирийских демократических сил» (СДС), которая открыто поддерживается американцами. При этом стоит отметить, что турецкое руководство предупреждало о возможности операции заранее. Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал предупреждение еще 13 января, отметив, что ее целью станет не только Африн, но и Манбидж (еще один анклав, подконтрольный курдам на севере Сирии).

Кроме того, как пояснил ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг, операция направлена «не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций». «Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов», - пояснил вице-премьер и пообещал, что по достижении целей в районе Турция покинет территорию. Данные о пострадавших разнятся – как отмечают в самом генштабе, среди погибших только «террористы». По некоторым данным, были также три ракетных удара с сирийской территории по турецкому городу Килис.

«Оливковая ветвь»

Премьер Турции Бинали Йылдырым в ходе пресс-конференции Стамбуле пояснил, что операция «Оливковая ветвь» будет проводиться в четыре этапа, пока не будут полностью уничтожены все террористы на севере Сирии. Он также сообщил о создании в районе 30-километровой зоны безопасности.

Информагентство Anadolu в воскресенье передает, что турецкие войска продвинулись в Африн на расстояние до 5 километров.

Турцию довели

Действия Турции – естественная реакция на активность американцев в регионе и поддержку курдов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что именно односторонние действия США в Сирии «привели Турцию в бешенство». Как заявляли ранее в турецкой партии «Ватан», операция в Африне – оправданная и своевременная, поскольку Турция вступает в «самый критический период турецко-американской войны». В партии также призвали удалить военные силы американцев с военной авиабазы Инджирлик, поскольку оставлять их там означает смириться с угрозой для страны. Ставить Анкаре в вину несогласованность действий с союзниками в регионе – Сирией, Россией и Ираном – не вполне корректно. По словам турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, у Анкары переговоры с Дамаском проходят нелегко, но есть «есть косвенный контакт с Сирией». Он также отметил, что «мы (турки) напрямую контактируем с Россией», а у России же «нет негативного отношения» к операции.

Позиция курдов

Представители курдских отрядов самообороны заявляют со своей стороны, что турецкие военные базируются в сирийских городах Аазаз, Эль-Баб и Джараблус. Однако на самом деле в данном случае курды сами спровоцировали проведение турецкой операции. У них была отличная возможность отказаться от американской поддержки и идеи национального государства, которая крайне нервирует соседей (Турцию, Сирию, Ирак). Как стало известно накануне, американцы передали сирийским курдам ПЗРК, что вызвало острую реакцию с турецкой стороны. Между тем, у курдов в момент «передышки» была прекрасная возможность переориентироваться на ось Москва-Тегеран-Анкара и способствовать восстановлению мира в Сирии. Выбрав американскую поддержку, курды автоматически бросили вызов нашей коалиции. Печальный прецедент заигрываний с Вашингтоном уже был в Ираке – после чего в Белом доме просто отвернулись от курдов.

Турция тоже перед выбором

Но не только курды стоят перед важным выбором. Сами турки тоже должны понимать, что одновременная борьба с американскими прокси-силами и позиция «мы против Асада» - априори проигрышная стратегия. Таким образом, Анкаре тоже следует четко определиться на будущее, с кем она останется в ходе геополитического противостояния – с Морем или Сушей. В партии «Ватан», во всяком случае, выразили надежду, что Турция будет регулярно сотрудничать с администрацией Башара Асада – «сотрудничество с Сирией является наиболее эффективной политикой для того, чтобы в ходе операции в Африне понести как можно меньше потерь и достигнуть как можно больших успехов при ее выполнении»

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