/Поглед.инфо/ "Нашата съвместна работа с Турция и Иран за Сирия носи резултати, нивото на насилие там е намаляло", съобщи Владимир Путин след среща с турския лидер Реджеп Ердоган в Сочи. Връзките между Москва и Анкара "могат да се възприемат като почти напълно възстановени", каза руският президент. Не става дума само за сирийския въпрос.

По време на разговорите на руския президент Владимир Путин с турския му колега Реджеп Тайип Ердоган беше повдигнат и въпросът за безвизовия вход. Това съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, на когото се позовава ТАСС. "Въпросът за визите наистина беше повдигнат и се вземат под внимание тревогите на турската страна, работата продължава", обясни говорителят на Кремъл. Припомняме, че от 1 януари 2016 г. с постановление на руския президент, нашата страна прекрати безвизовото пътуване с Турция след инцидента със Су-24.



Като цяло, президентите на Русия и Турция, по време на четиричасова среща в Сочи, проведоха одит на двустранните отношения, каза Песков. "Това са и оперативни въпроси, свързани с проекта АЕЦ "Аккую", това са и доставките на земеделски продукти, както и други въпроси, свързани с търговията и икономическото сътрудничество", - каза прессекретарят на президента на Русия.

Президентите прекараха 2-2.5 часа в преговорите на "на четири очи", след което направиха "ревизията на контролните моменти на двустранните отношения" се проведе в разширен формат. Обобщавайки срещата с турския президент Владимир Путин, каза:



"Нашите отношения могат да се считат за възстановени почти изцяло."



На свой ред Ердоган отбеляза, че сътрудничеството между двете страни, както и честите му срещи с Путин, придават значителна скорост на развитието на отношенията. Той обърна внимание на факта, че освен личните срещи, двамата президенти често комуникират по телефона. Според Ердоган отношенията в политическата, военната, търговската, културната и туристическата област се развиват всеки ден все повече и повече.

/рус.ез./

По Сирии «были гораздо более сложные переговоры»

В отдельный блок выделили обсуждение ситуации в Сирии и вопросов безопасности. В обсуждении участвовали: министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, с турецкой стороны – начальник турецкого генштаба Хулуси Акар.

В понедельник перед вылетом в Сочи Эрдоган заявил, что России и США нужно вывести свои войска из Сирии и заняться решением политического кризиса. Чуть позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пояснил, что призыв Эрдогана обусловлен желанием развивать политическое урегулирование в Сирии. Также президент Турции предварительно рассказал о предложенном Москве плане совместных действий по сирийскому Африну.

Эрдоган отдельно призвал в скорейшем порядке реализовать соглашение о поставках в Турцию российских ЗРК С-400.

Следует обратить внимание на слова Эрдогана после встречи с российским коллегой: «Я придаю особенное значение совместным усилиям в сфере оборонной промышленности». По всей видимости, турецкий лидер имел в виду именно недавнюю масштабную сделку по закупке С-400.

Дмитрий Песков, отвечая по итогам переговоров на вопрос, говорили ли президенты о призыве Эрдогана к России и США вывести войска из Сирии, заметил: «Были гораздо более сложные переговоры, которые, естественно, не подлежат раскрытию».

Почва для политического разрешения сирийского вопроса

«Хотел бы с удовлетворением отметить, что наша совместная с Турцией и Ираном работа как стран – гарантов «астанинского процесса» продолжает приносить конкретные результаты, – отметил российский лидер по итогам встречи с Эрдоганом. – Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН».

«Мы пришли к согласию, что на данный момент появилась почва, когда мы можем сосредоточиться на политическом разрешении вопроса», – ответил Эрдоган, слова которого передает РИА «Новости». По словам турецкого лидера, в Анкаре «придают особое значение совместному заявлению господина Путина и господина (президента США Дональда) Трампа во Вьетнаме».

Единственный серьезный конфликт российских и турецких интересов – это война в Сирии, где стороны долгое время поддерживали противоположные силы. По мнению бывшего министра иностранных дел Турции политолога Яшара Якыша, Анкара должна в конечном итоге принять факт долгосрочного присутствия России в Сирии.

«Мы все помним, что во времена СССР Москва активно присутствовала в регионе, в частности, в Сирии. Так что если в Турции кто-то считает, что Россия уйдет из Сирии, то это нереалистичные прогнозы», – сообщил ТАСС эксперт.

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Но теперь и по сирийскому вопросу есть взаимопонимание. В этом году обе страны не допустили создания единого «курдского коридора» вдоль турецкой границы. Анкара, получив желаемую буферную зону, начала оттягивать в нее отряды Сирийской свободной армии (ССА), ранее занимавшие Алеппо. Это в итоге позволило правительственным войскам взять Алеппо под контроль. А представители ССА включились после этого в мирный процесс. Путин же, в свою очередь, поддержал идею создания «зон деэскалации», подразумевающую в том числе и запрет на воздушные удары по этим зонам.

«С точки зрения реализации внешней политики Турция проявила себя в Сирии достаточно слабо. Россия помогает ей в мягкой форме уйти от этой ошибки, – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков. – Москва участвует в урегулировании сирийского вопроса так, чтобы были учтены интересы Турции и ее союзников. Однако Россия делает все, чтобы они сочетались с интересами самих сирийцев. Она выступает не прямым переговорщиком с Турцией, а медиатором переговоров Турции с Ираном и Сирией».

По мнению экспертов, сотрудничество России и Турции имеет важнейшее значение не только для развития экономики и торговли, но и для обеспечения мира на всем Ближнем Востоке. Успешные действия российской армии в Сирии превратили нашу страну в ключевого игрока в этом регионе, без учета мнения Москвы там теперь не могут приниматься никакие решения. Это результат укрепления обороноспособности страны за годы президентства Путина.

На фоне ухудшения отношений Анкары и Вашингтона

По мнению политологов, для Эрдогана очередной визит в Россию крайне важен на фоне ухудшения отношений Анкары со странами Запада – Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. Хотя министр обороны США Джеймс Мэттис и заявил, что приобретение Турцией российских С-400 является суверенным решением Анкары, Вашингтон явно недоволен таким маневром своего партнера по НАТО.

«Евросоюз все больше занимает антитурецкую позицию. На этом фоне начинается маневр», – рассказал журналу «Эксперт» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его мнению, чтобы «заставить Европу шевелиться», нужно показать, что турки все-таки могут пойти на сближение с Россией.

Отношения России и Турции вообще развиваются по нарастающей все последние 30 лет, указал Сергей Марков. За это время между странами случился только один серьезный кризис, связанный со сбитым российским самолетом. Улучшение отношений, по мнению Маркова, определяют сразу три причины:

«Первая причина – поступательное развитие связано с тем, что Турция выходит геополитически из-под зонтика НАТО.

Если раньше США решали проблемы Турции, то сейчас не решают, а даже создают новые. Вторая – Турция понимает, что соединение с ЕС невозможно, поэтому вынуждена искать другой путь. Ее внимание обращено на Россию, она смотрит на нее более серьезно, содержательно и с интересом. Третья – бурное экономическое развитие Турции. Рост в 7–8% на протяжении 15 лет. Он делает Турцию привлекательным торговым партнером». Об интенсификации сотрудничества Москвы и Анкары и свидетельствуют итоги переговоров Путина и Эрдогана – точнее, их экономическая часть.

Сухопутный участок в обход Украины

«Росатом в ближайшее время должен начать практическую стадию реализации проекта», – сказал Путин, комментируя сотрудничество двух стран по АЭС «Аккую». «В наших планах запустить первый реактор уже в 2023 году», – напомнил российский лидер.

В свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение своевременной реализации проекта, и пригласил российского президента принять участие в заливке первого бетона АЭС, «если программа господина Путина позволит». Он отметил, что церемония может состояться в «последующие недели». Ранее сообщалось, что Росатом планирует заливку первого бетона на площадке АЭС «Аккую» в 2018 году, пуск первого блока – в 2023 году. Стоимость проекта строительства АЭС – около 22 млрд долларов.

Восстанавливается и сотрудничество в аграрном секторе. Турецкие помидоры с 1 ноября вернулись на российский рынок, пусть и частично и только с тех предприятий, которые проверил Роспотребнадзор. Взамен в турецких магазинах вновь появилось российское мясо. В целом, как отметил Владимир Путин,

«за прошлый год у нас были потери в товарообороте на 30%, в этом году рост уже на 38%».

«Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхозтоваров», – добавил президент России, напомнив, что «в развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре с 30 октября возобновлен импорт целого ряда продуктов из Турции».

Развивается энергетическое партнерство – заложен прочный фундамент сотрудничества двух стран, в первую очередь, в газовой сфере. Как известно, Россия уже много лет поставляет природный газ в Турцию, обеспечивая более половины ее потребностей в этом виде топлива. В 2016 году в Турцию было экспортировано 24,7 миллиарда кубометров российского газа. «То есть, к примеру, сотрудничество по Кавказу, энергетическим вопросам и сектору строительства между Анкарой и Москвой не должно осложняться некоторыми проблемами политического или какого-то иного характера», – считает Якыш.

Таким образом, Турция и Россия вновь серьезно сотрудничают в области коммерции, туризма и энергетики. Турция снова получает огромные доходы от российского туризма. Анкара продлила срок безвизового пребывания для россиян. Что касается «Турецкого потока», то реализация этого проекта идет быстрее ожиданий, объявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Газпром и Турция уже прорабатывают протокол о начале строительства сухопутного участка «Турецкого потока», который завершит обход Украины.

«Четвертая встреча за год говорит о том, что Турция и Россия хотят улучшить взаимоотношения на самом высшем уровне. Интенсивность переговоров говорит о том, что наши страны не хотят допустить кризисного периода, который может возникнуть из-за проблем, не касающихся наших стран. В этом вопросе диалог президентов очень важен», – отметил в беседе с корреспондентом НСН профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

«Роль Путина в урегулировании отношении с Турцией – огромная, позитивная. Он сильный харизматический лидер, который пользуется огромным уважением и турецкого лидера Эрдогана, и турецкой элиты, и турецкого общественного мнения. Путин – приверженец улучшения отношений с Турцией. Для улучшения отношений наш президент пошел на этот шаг – и простил Эрдогана за сбитый самолет», – подытожил Марков.

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