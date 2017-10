/Поглед.инфо/ Според източници на Геополитика.ру, в Турция започна мащабна операция срещу всички институции на Джордж Сорос, както и така наречените центрове за стратегическо планиране. Според информацията, която имаме, ръководителят на фондацията "Сорос" е арестуван в Турция, но имената все още не са разкрити.

Можем да предположим, че става дума за Фондация "Отворено общество" в Истанбул - опитахме се да се свържем с представители на организацията, но не успяхме, тъй като в момента на публикуването никой не вдигаше телефона.



Организацията работи в Турция от 2008 г. насам и в представянето на интернет страницата е записано, че е създадена за защита на правата на човека, демокрацията и универсалните ценности. "Ние основно предоставяме финансова подкрепа на проекти, осигуряващи идеалите на едно отворено общество, както и правим публикации като част от дейността ни."



"Ние вярваме, че Турция ще се превърне в по-отворено общество и ще застане по-близо до Европейския съюз, защото сме много заинтересовани от сближаването с ЕС", - се отбелязва в презентацията.



Сред проектите са - "Независима комисия на Турция" (опростяване на процеса на присъединяване към ЕС), помощ за Фондация KAMER Foundation (за подкрепа на феминистки), TESEV (Turkish economic and social studies foundation) и много други.



Известно е, че членът на Консултативния съвет на Институт Отворено общество в Турция, и едновременно ръководител на Фондацията за икономически и социални изследвания - Nafiz Dzhan Paker (Can Paker) е завършил Колумбийския университет и активно популяризира идеята за отворено общество в Турция.



Наред с другите хора, свързани с организацията - доста добре известен е публицистът, професор от университета в Билкент - Елизабет Оздалг (Elisabeth Ozdalga), публикувала, например, книги за секуларизма и популярния ислям в съвременна Турция, журналистът от ултра-либералния вестник Radical - Ейюп Джан (Eyup Can) и много други.



Припомняме, че до юли 2016 г. в Турция беше направен опит за държавен преврат, който бе последван от сериозно прочистване на структурите и отърваване от прозападните елементи и сътрудници на проповедника Фетхуллах Гюлен. Напоследък бяха арестувани представители на Амнести Интернешънъл, включително ръководителят на организацията Идил Есер, който е осъден на 15 години затвор - както обясни президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, за подготовката на преврата през юли.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели