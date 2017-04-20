/Поглед.инфо/ "Турската демокрация е мъртва!" Така коментират американските телеканали новината за победата на президента Ердоган. Той спечели референдума за разширяване на правомощията си, укрепи позицията си в страната, даде да се разбере, че ще върне смъртното наказание, и сега, както се очаква, ще заговори със Запада с още по-груб тон. Промените в конституцията за преход от парламентарна към президентска система подкрепиха 51,18% от гражданите срещу - 48,80%, предаде RT, позовавайки се на агенция Anadolu.

Колкото по-силен се чувства сега Ердоган в страната си, толкова по-малко предвидим играч ще е за Запада и Русия, предупреждават експерти. Според тях, опитвайки се да "направи Турция отново велика", Ердоган използва руският фактор като лост за натиск в диалога си със САЩ. Но възгледите за Сирия и Асад на Анкара и Вашингтон са по-близки, отколкото тези на Анкара и Москва. Освен това, Ердоган се нуждае от статут на главен партньор на САЩ в региона. Така че сътрудничеството на Анкара с Русия и особено с Техеран е кратковременно, считат експертите.

Ердоган фактически се отказва от плановете да се превърне в "младши партньор на Европейския съюз" и набляга на регионалното лидерство на страната си. За Брюксел, това е по-голяма опасност, отколкото перспективата за членство на Турция в ЕС.

(рус.ез.)

Турция размежевывается с союзниками по НАТО

«Турецкая демократия умерла», – так истолковали американские телеканалы новость о победе президента Эрдогана. Тот выиграл референдум по расширению своих полномочий, укрепил свои позиции в стране, дал понять, что вернет смертную казнь, и теперь, как ожидается, заговорит с Западом еще более жестким тоном. В Турции к утру понедельника обработали все бюллетени на референдуме о переходе с парламентской на президентскую систему. Поправки в конституцию поддержали 51,18% граждан, передает RT со ссылкой на Anadolu, против – 48,80%.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступив перед толпами в Стамбуле, заявил, что референдум дал ответ тем, «кто грозил нам палкой». Он вспомнил о попытке военного переворота прошлым летом и назвал «народное сопротивление» путчистам «легендарным». «Наш народ сделал выбор, дал добро президентской системе. Наша страна снова показала, что не склонится ни перед какой угрозой. Кто хотел задавить Турцию, втоптать ее, проиграл сегодня», – заявил премьер-министр и глава правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Итак, граждане Турции одобрили переход с парламентской на президентскую систему правления. Отныне глава государства, в частности, сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер. Кроме того, президентский срок Эрдогана (избран первый раз три года назад) не будет учитываться, и он получит право еще на два срока, то есть сможет править до 2029 года. Не зря оппозиция давно обвиняет президента в тайном намерении восстановить «султанат» и править вообще пожизненно. Как сообщил RT, пользователь Wikipedia добавил слово «диктатор» в описание Эрдогана в англоязычной статье.

«Первым делом» виселицы

По данным РИА «Новости», голосование обошлось без происшествий. Исключением стала перестрелка на участке в населенной преимущественно курдами провинции Диярбакыр, в которой погибли три человека. Впрочем, главная оппозиционная сила страны – социал-демократы – уже пригрозила оспорить итоги голосования в суде. По их словам, причиной для этого станет решение ЦИКа учитывать при подсчете голосов бюллетени, на которых не проставлены печати избиркомов, хотя это прямо запрещено законом. В любом случае, массовых манифестаций протеста в Турции ожидать не стоит, поскольку в стране продолжает действовать чрезвычайное положение.

Выступая на митинге в Стамбуле, Эрдоган сказал, что теперь сделать предстоит «еще многое», но «первым делом» пообещал обсудить возможность возвращения смертной казни. Эрдоган не исключил новый плебисцит по этому вопросу. Напомним, казнь через повешение действовала в Турции до 2002 года. О возвращении казни Эрдоган заговорил сразу после военного переворота, что возмутило лидеров Евросоюза.

CNN хоронит «турецкую демократию»

На Западе восприняли итоги плебисцита без восторга. В Совете Европы отметили: малый отрыв победителей от проигравших означает, что турецкому руководству следует предпринимать дальнейшие шаги с осторожностью. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Зигмар Габриэль призвали турецкие власти предотвратить раскол турецкого общества после референдума. Кстати, живущие в Германии турки в большинстве своем поддержали Эрдогана.

Западная пресса не стеснялась в мрачных предсказаниях. Телеканал CNN просто заявил, что в воскресенье «турецкая демократия умерла». Объявленный результат, который оппозиция называет подтасованным, превратит Турцию в менее демократичную страну, еще более расколотую и религиозную, чем раньше, предрекает телеканал.

В свою очередь, лидеры Белоруссии, Венгрии, Македонии, Саудовской Аравии и Судана поздравили турецкое руководство. Особенно пышно выразился президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнув, что референдум сигнализирует о «рассвете новой эры» в Турции – он усилит ее «роль и место на международной арене».

Отношения с Москвой

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин не исключает усиления споров Москвы и Анкары в ближайшее время. «Конечно, у нас разные интересы на Ближнем Востоке, а укрепление единоличной власти в стране предполагает более популистскую, наступательную внешнюю политику, – сказал Лукин газете ВЗГЛЯД. – Так что не исключено, что Анкара будет более активно действовать в Сирии и здесь могут возникать разногласия с Москвой». Впрочем, Турция как была заинтересована в потоке наших туристов, так и будет заинтересована. Это один из источников ее доходов, подчеркнул сенатор.

В самой Турции считают, что споры по Сирии не помешают сотрудничеству в экономике, особенно в том, что касается туризма, поставок газа и сельскохозяйственной продукции. «Позиции Турции и России по Сирии ясны, будут ли уступки обеих сторон, покажет время. Но у нас есть другие направления, и сирийская тематика не должна быть здесь препятствием, – заявил газете ВЗГЛЯД доцент Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции Исмаил Тогрул. – Есть возможность сделать отношения максимально выгодными для обеих стран».

Чем прочнее Эрдоган будет чувствовать себя внутри страны, тем менее предсказуемым игроком он будет и для Запада, и для России, предупреждает эксперт аналитического центра КУБ, ведущая телеканала «Звезда» Надана Фридрихсон. По ее мнению, стремясь «сделать Турцию снова великой», Эрдоган использует пока российский фактор как рычаг давления в диалоге с США. «Но у Анкары и Вашингтона больше схожего во взглядах на Сирию и Асада, нежели у Анкары и Москвы. Кроме того, Эрдогану нужен статус главного партнера США в регионе. Так что для Анкары совместная работа с Москвой и тем более Тегераном – недолговременная», – посетовала Фридрихсон.

Эрдоган фактически отказывается от планов стать «младшим партнером Евросоюза» и делает ставку на региональное лидерство своей страны, отмечает она. Для Брюсселя это таит больше опасностей, чем перспектива членства Турции в ЕС. Теперь, когда Эрдоган получил все механизмы для закрепления своих позиций внутри страны, он становится трудным переговорщиком для ЕС. Риторика турецкого лидера будет ужесточаться, что будет на ура восприниматься его электоратом. «Резкость будет обусловлена и вопросом беженцев, и, опять же, российским фактором – я имею в виду договоренности Москвы и Анкары по газопроводу», – пояснила Фридрихсон.

Отношения с Брюсселем и Вашингтоном

«Турция решительно размежевывается с союзниками по НАТО, действует курсом, который им очень не нравится. Вступление в Евросоюз в последние годы все еще провозглашалось стратегической целью Анкары, но теперь об этом надо забыть», – подчеркнул Лукин. Если будет проведен референдум о смертной казни, причем с положительным итогом, «Турция надолго закроет свои двери перед лицом всех этих структур», предположил он.

Что касается отношений с США, то администрация Трампа меньше внимания уделяет тому, какой политический режим в той или иной стране. «Если американцам понадобятся хорошие рабочие отношения с Турцией, они будут иметь их вне зависимости от того, кто и каким образом находится у руля, – подчеркнул сенатор. – Опыт их отношений с Саудовской Аравией, Китаем говорит о том, что они вполне гибкие и прагматичные».

США не захотят терять такого партнера, как Турция, ведь она остается региональной державой, полагают и в самой Анкаре. «Те, кто проголосовали за изменение конституции, также ожидают усиления роли Турции на международной арене, о которой упоминал президент Алиев», – считает Тогрул.

Он при этом не считает, что тема казней будет раскручиваться властями в ближайшее время – например, с целью консолидации общества. По мнению Тогрула, часть избирателей действительно выступает за восстановление такой меры наказания, но «пока это не самый главный вопрос».

С ним не согласна Фридрихсон. «Эрдоган одержал победу де-юре, но на деле голосование показало, что общество расколото. Это первая проблема, которую он должен будет решать. Помимо того, что будут задействованы внутренние механизмы (уже звучат обещания вернуть смертную казнь), Эрдоган будет для этого использовать и внешнеполитические инструменты. В первую очередь, это сирийское направление, где расклад сегодня не в пользу Турции. Американская поддержка курдов, которые планируют наступление на Ракку, угрожает интересам Анкары и провоцирует электорат Эрдогана – он потребует «защиты от курдов», – предрекает эксперт.

Фридрихсон не исключает повторения в Турции новых трагических событий, например терактов. «В них власти обвинят РПК и на этом фоне вновь потребуют, чтобы американцы отказались от поддержки сирийских курдов. Но даже если это и не сработает, Эрдоган таким образом визуализирует для турецкой общественности реальный фактор угрозы», – подытожила эксперт.

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