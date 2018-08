/Поглед.инфо/ За пръв път от много години ние чухме новия глас на руската дипломация в Близкия Изток – глас твърд, ясен и звучен.

Новият руски посланик в държавата Израел г-н Викторов ясно и отчетливо заяви за законността на присъствието на Израел в Сирия: „Те [иранците] играят много важна роля в нашите общи усилия по изкореняване на терористите в Сирия – каза посланикът – Затова в сегашния период от време ние считаме за нереалистични всякакви молби за извеждане на чуждестранните сили от територията на САР“. „Ние можем да говорим с нашите ирански партньори много честно и открито, опитвайки се да ги убедим да не правят нещо“ - продължи Викторов. На въпроса на журналиста, може ли РФ да принуди Иран да напусне Сирия, посланикът отговори: „Не можем“ - предаде ТАСС.

Това беше фактическият отговор на Русия на многобройните параноидални заявления на премиер министъра на Израел и неговите министри за това, че държавата Израел няма да търпи никакво иранско присъствие на територията на Сирия под никаква форма.

Израелците подкрепяха тези думи с постоянни агресивни атаки против Сирия, в които загиваха офицери и войници на сирийската армия. Това се случваше в нарушение на съглашението за прекратяване на огъня между Израел и Сирия от 1974 година. Само това съглашение сдържа Сирия от операция по връщане на окупираните от Израел сирийски Голански възвишения.

От друга страна именно държавата Израел през всичките предишни години подготвяше и осъществяваше актове на агресия и терор против Ислямска република Иран.

Убийствата на ирански физици, дипломати, генерали, разузнаването на обектите в Иран от територията на Азербайджан, вербуването в Азербайджан на терористи, поддръжка на кюрдските и азербайджанските сепаратисти в Иран, подготовка за комбиниран авиационен и ракетен удар през територията на Саудитска Арабия от юг и от територията на Грузия (по първоначалните израелски планове преди 2008 година) и от територията на Азербайджан от север.

Всичко това са актове и планове за пряка и непряка агресия на държавата Израел срещу Иран. И след всичко това израелските официални лица нагло дърдорят на целия свят за „иранска заплаха“.

По-рано представителите на руската дипломация в Израел поддържаха Израел по много въпроси – въпреки националните интереси на Русия и въпреки позицията на далечното от зданието на руското посолство в Израел МВнР. В частност, надявам се вече бившият заместник посланик на Русия в Израел, г-н Фролов навремето заяви в интервю за англоезичния израелски вестник «Times of Israel»: «In the case of aggression against Israel, not only will the United States stand by Israel’s side — Russia, too, will be on Israel’s side», - Russian Deputy Ambassador to Israel Leonid Frolov said.

Или в превод: „В случай на агресия против Израел не само Съединените щати ще стоят на страната на Израел, Русия също ще стои на страната на Израел“.

Това възмутително за руския дипломат заявление, напълно поддържащо и оправдаващо агресията на държавата Израел против съюзника на Русия – Сирийската арабска република и противоречащо на Заявлението на МВнР на Русия от 10 февруари 2018 година показа, че предидущия състав на руското посолство в Израел по-скоро е представлявало интересите на държавата Израел в Русия, отколкото интересите на Русия в Израел.

Сега ситуацията се промени. Новият посланик на Русия в Израел направи принципно заявление за позицията на Русия, което не оставя никакви възможности за домисляне и различна трактовка.

Новите времена в Близкия Изток са подкрепени от мощта на руското оръжие, верността към съюзниците и твърдия глас на руската дипломация.

Превод: М.Желязкова

