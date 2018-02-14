/Поглед.инфо/ На 10 февруари 2018 г. командването на сирийските въоръжени сили оповести, че звената на Сирийската арабска армия, в сътрудничество с Руските въздушно космически сили, успешно са завършили военните операции по освобождаването на голям брой градове и села в райони на провинциите Хама, Идлиб и Алепо, включително летището Абу Алхудхур.

При настъплението, подразделения на Сирийската армия откриват голямо количество оръжие и боеприпаси американско производство, изоставени от финансираните от ЦРУ групи на терористичната организация – т.нар. Ислямска държава, които продължават да се сражават в провинциите Хама, Алепо и Идлиб. Според източниците, иззетото от терористите оръжие включва над сто сандъка с боеприпаси, десетки сандъци с минометни снаряди, ръчни противотанкови гранатомети, включително ракетни пускови установки «TOW ATGM» - също американско производство.

(рус.ез.)

Сирийская Армия находит большое количество американского оружия, включая тяжёлый противотанковый ракетный комплекс TOW



События в мире Американская TOW ATGM

Подразделения сирийско арабской армии находят большое количество оружия и боеприпасов американского производства, которые были отбиты у финансируемых Америкой подразделений террористической организации ИГИЛ воевавших в провинции Хама, Алеппо и Идлиб. Источник отметил, что изъятое оружие включало в себя более ста ящиков боеприпасов и десятки ящиков минометных снарядов, ручных противотанковых гранатометов и ракетных пусковых установок американского производства «TOW ATGM». Командование вооруженных сил Сирии 10 февраля 2018 года объявило, что подразделения Сирийской Арабской армии в сотрудничестве с ВКС России успешно завершили свои боевые действия и освободили большое количество городов и деревень в сельской местности Хамы, Алеппо и Идлиб, включая аэропорт Абу-Альхудхура. Когда началось наступление на Идлиб, поддерживаемые ЦРУ группировки уже получали множество ракетных комплексов TOW, и эффективно использовали их против танков сирийской армии. Это стало началом новой фазы войны, в ходе которой политика США заключалась в поддержке альянса «относительно умеренных» группировок и «Фронта ан-Нусра». Этот новый альянс распространился и на Алеппо, где джихадистские группировки, близкие к «Фронту ан-Нусра» создали новое объединение под названием «Фатех Халаб» вместе с девятью вооруженными группировками в провинции Алеппо, получавшими помощь от ЦРУ. Поддерживаемые ЦРУ группировки имели полное право заявлять, что они не сотрудничают с «Фронтом ан-Нусра», потому что это ответвление «Аль-Каиды» не входило в официальный список участников объединения. Однако, как говорится в одном докладе, это была всего лишь уловка, чтобы ЦРУ имело возможность и дальше поставлять оружие своим клиентам, несмотря на их фактический альянс с «Аль-Каидой».

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