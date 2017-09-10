/Поглед.инфо/ Наскоро приключената среща на върха на БРИКС в Китай поднесе още една изненада на световната финансова система. Петте страни ще разработят своя собствена криптовалута, способна да измести западния биткоин, а заедно с нея и долара като световна резервна валута. БРИКСкойн ще стане инструмент в започналия вече процес на преход към национални валути в оборотите между страните от БРИКС във виртуалната сфера.

Според американския анализатор Адам Хари от „Глоубъл Рисърч”, криптовата валута на БРИКС може да се окаже пророческият "убиец на долара", за който икономистите говореха след финансовата криза от 2008 г. Във всеки случай, с обхват от 40% от световното население, БРИКСкойн може да се превърне в нова световна валута и надеждна защита на неговите емитенти от международни санкции. Разработката на БРИКСкойн ще сложи край на монопола на американската крипто валута и ще защити националните пазари.

(рус.ез.)

«Убийца доллара» на старте: БРИКС готовится к финансовой схватке с США

Завершившийся на днях саммит БРИКС в Китае преподнес ещё один сюрприз для мировой финансовой системы. Страны пятерки разработают собственную криптовалюту, способную потеснить западный блокчейн биткоин, а вместе с ним и доллар в качестве мировой резервной валюты. БРИКСкойн станет инструментом в уже начатом процессе перехода на национальные валюты в обороте между странами БРИКС в виртуальной сфере.

Об этом по итогам саммита рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев применительно к организации мировой торговли и финансовому регулированию. BRICSCoin планируется разработать на основе российской криптовалюты, созданной с помощью отечественной криптографии, и эмитировать в рамках Банка развития БРИКС. По словам директора РФПИ, это позволит увеличить взаимные инвестиции в 3-4 раза.

По мнению американского аналитика Адама Гарри из Global Research, криптовалюта БРИКС может оказаться тем самым пророческим «убийцей доллара», о котором говорят экономисты со времен финансового кризиса 2008 года. Во всяком случае, при охвате 40% населения Земли БРИКСкойн ожидает участь новой мировой валюты и надежной защиты его эмитентов от международных санкций.

Преимуществом новой криптовалюты в игре против доллара является отсутствие контроля со стороны центральных банков, поскольку в этом случае она не подвластна финансовым санкциям США. Преимуществом БРИКСкойна перед биткоином является сочетание гибкой криптоконверсии с поддержкой со стороны лидеров торгово-экономического блока, что обеспечит больше уверенности трейдерам.

В качестве обменного курса эксперт предлагает взять производные от безналичной валюты МВФ SDR, или так называемых «специальных прав заимствования» (СПЗ). Первоначально это было предложение Китая, который ещё в 2009 году инициировал создать на базе СПЗ резервный заменитель доллара. Однако после этого МВФ оперативно ввел юань в собственную корзину резервных валют, и с тех пор этот вопрос на официальном уровне не поднимался.

Тем не менее, за прошедшие годы Китай совместно с Россией предпринял новые шаги для ослабления гегемонии доллара. В частности, осуществился переход на национальные валюты в торговле с РФ, а в настоящее время готовится торговать нефть в юанях, разрешив их золотую конвертацию на международных биржах Шанхая и Гонконга. Таким образом, BRICSCoin получает надежную золото-нефтяную подушку и большой рынок с выходом на формат «БРИКС плюс».

Однако если до свержения гегемонии нефтедоллара ещё далеко, то, что действительно гарантирует новая криптовалюта, так это защиту национальных рынков БРИКС. Не секрет, что биткоин разрабатывался ЦРУ под благовидным предлогом электронного контроля над оборотом денежных средств, чтобы упредить финансирование преступных акций. На самом же деле, с помощью новых виртуальных средств США намеревались контролировать чужие экономики. Разработка БРИКСкойна положит конец монополии американской криптовалюты и защитит национальные рынки.

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