/Поглед.инфо/ В Украйна се провежда или "трети Майдан", или, както казват, може би "незавършената част от втория Майдан" - още не е съвсем ясно. В действителност, във връзка с текущите събития, от които мирише не на драматизация, а на фарс, където много по-актуален е въпросът, свързан с "бащата на укро-революцията на достойнството" и "баща на всички цветни революции" Джордж Сорос, чието име е Дьорд Шорош и е бивш член на «Хитлерюгенд», въпреки че произхожда от семейство на евреин-адвокат в Будапеща.

Но работата е в това, че заедно с поредната "карнавална революция" в Киев (тук пред Парламента разбиха най-малко 60 палатки), режимът на "циничния Бандеровец" Пьотр Порошенко се подготвя за поредната агресия срещу хората на Република Новорусия - ДНР и ЛНР. Така че мирише на много кръв. И как всичко ще свърши този път - това е много трудно да се предскаже. Уви, възможно е светът да е пред реки от насилие и кръвопролития. И този път ултра-националистите могат да изберат за цел не само "свалянето на властта", но и всички неукраински етнически общности в Република.

/рус.ез./

Действительно, разберёмся. Если Порошенко и его хунта ради того, чтобы отвлечь радикальные круги от клича «Импичмент!» и требований о досрочных президентских выборах, пойдёт на развязывание войны на Донбассе, то при всей анекдотичности «прогнозов» об исходе войны и самих «прогнозистов», всё-таки есть основания считать, что нацистский «крестовый поход» на ДНР и ЛНР не принесёт даже «маленькой победы». А иначе не отвлечь ультра-националистов от той повестки дня, которую им продиктовали «фонды Сороса» - того самого, который упомянут выше и который аж гордился тем, что был напрямую причастен к событиям в Киеве в конце 2013-го и зимой 2014 годов. Того самого Сороса, чей вернейший питомец-выкормыш Михаил Саакашвили уже оседлал подмостки киевского «майдана-2017» и вовсю призывает …дай-то Бог, чтоб сам понял – к чему. Вот на этот случай и будет, по одной из версий, задействован сценарий развёртывания репрессий против неукраинцев.

Прекрасной предпосылкой для этого станет наспех, со страшной скоростью «протащенный» хунтой Порошенко закон, принятый украинским парламентом ещё в сентябре. Документ тут же поддержал президент Порошенко, заявивший, что «новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев - компетентных, патриотических, открытых к миру». Внедрение большей части положений этой реформы намечено на 1 сентября 2018 года. Ну, весь закон по «образовательной реформе» анализировать – себе дороже. Просто понятно, что «новые поколения украинцев» должны быть тупыми и оторванными от своих реальных этнических и исторических корней людьми. Куда интересней та часть закона, в соответствии с которой, с будущего года десятки миллионов граждан Украины не смогут учить своих детей на родном языке. До сих пор на Украине существовало множество школ с обучением на русском языке, а также на других языках нацменьшинств - венгерском, румынском и других. Наличие русскоязычного образования (хотя число русских школ постепенно сокращалось) было одним из главных аргументов в пользу того тезиса, что Украина уважает права русскоязычного населения, воспринимая их как полноценных граждан государства. Теперь это всё в прошлом.

Закон вводит фактический запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. Во втором чтении в законе была принята следующая норма: с 2018 года только в младшей школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств. С 5-го класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств ликвидируется. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят. То есть с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным. «На первом уровне изучается украинский язык и могут изучаться дисциплины на языках нацменьшинств. С 5-го класса все дисциплины изучаются на украинском языке и может изучаться язык нацменьшинств. Школ нацменьшинств нет, только классы», - прокомментировала новации депутат от Народного фронта Виктория Сюмар. Небольшие поблажки законом предусмотрены лишь для представителей «коренных народов» (им позволят иметь отдельные классы), а также для английского языка и языков Евросоюза, на которых можно будет преподавать в школах «один или несколько предметов» (видимо, небольшая уступка для венгров и румын). Но русскоязычное образование исчезнет полностью.

Стоит отдельно отметить, что понятие «коренные народы» нигде чётко не прописывается. При этом сами авторы проекта относят к «коренным народам» крымских татар, крымчаков, караимов и гагаузов. Но непонятно, почему крымские татары, да и караимы – это «коренные народы». Они и в Крыму-то – явно не «коренные», а именно пришлые этносы. В то время как считать русских «пришлыми» на территории, которая до 1918 года миром признавалась, как историческая Киевская Русь, - это уже более чем фашизм и расизм. Людям на их Родине запрещают себя считать коренным народом и, соответственно, изучать родной язык, обучать своих детей на родном языке. А гагаузы? Как и все тюркские этносы, гагаузов вряд ли можно безоговорочно признавать в этих краях «коренным народом». В отличие, например, от тех же греков – пусть только лишь в Крыму. Хотя греки – это один из тех народов, которые, наряду с армянами, в эпоху Российской Империи первыми осваивали и Новороссию, и Малороссию, и Бессарабию, да и другие регионы бывшей УССР. Не меньше коренной народ в Буковине и Бессарабии, например, компактно проживающие болгары, молдаване А считать ли «островки» поляков где-нибудь в Волыни и на Подолье «пришлыми»?

Исследователи украинского сегмента соц-сетей отмечают – укро-фашисты буквально заполняли интернет своими восторженными отзывами об этой идее. Удивляет вот ещё что – вообще, как и какой гнилой голове пришло в мозги запретить десяткам миллионов русских, издавна живших на территории, ныне называемой Украиной, изучать родной язык? Как вообще пришла в эти нацистско-бандеровские головы «идея» о том, что десятки миллионов русских это «нацменьшинство», пусть даже русских численно меньше, чем болтающих на деревенской «мове»? Ведь всем давно известно – подавляющее большинство жителей бывшей УССР чаще общалось не на «мове» или чисто русском языке, а на так называемом «суржике». Это разговорный язык, включающий элементы как украинской «мовы», так и русского языка. Отличается как от собственно украинского, так и от разговорного «украинского русского» языка, хотя провести чёткую грань между ними и суржиком невозможно. Лексика в суржике взята как из украинского, так и из русского языка, а большая часть грамматики - из украинского. Этот диалект волей-неволей даже учёные-лингвисты признают смешанным языком. Возможен взгляд на суржик как на формирующееся в результате языковой интерференции городское просторечие, отсутствовавшее в украинском языке по причине слабой распространённости в городах; в таком случае он может быть признан социолектом.

Мы умышленно заостряем внимание на проблеме «суржика» и носителей данного языка – что с ними-то будет? «Мовисты» сочтут их «нечистыми», «непатриотичными»? Будут преследовать и подвергать насилию, репрессиям? А ведь носителей «суржика» - многие миллионы, их гораздо больше, чем «чистых мовистов». Первые научные работы, посвящённые исследованию «суржика» как многопланового явления, появились в 1990-х годах. Проблематика «суржика» рассматривалась в трудах Т.Возняка, Т.Кознарского, Л.Масенко, Я.Полищука, В.Радчука, О.Рудой, Л.Ставицкой, М.Стрихи, В.Товстенко, В.Труба, М.Феллера, О.Шумилова, Л.Биланюк, М.Флаера, А.Окары и других учёных. Более ранние работы носили преимущественно публицистический характер. По состоянию на 2007 г., существовали лишь рабочие варианты определения понятия суржик. Один из таких вариантов выработали Леся Ставицкая и Владимир Труб: «Суржик - это некодифицированный разговорно-бытовой стиль языка (речь), который возник вследствие массового продолжительного контактного украинско-русского двуязычия в его диглоссной форме. Суржик возникает в результате системной интерференции на фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом уровнях; он репрезентирован цельнооформленными лексемами-суржикизмами, которые накладываются на украинскую или русскую языковую основу; проявляется на базе региональных разновидностей украинского языка как языковой код в среде индивидов различных типов языковой компетенции, в разнотипных социально-корпоративных и коммуникативных сферах». Варианты определения, даваемые другими авторами: суржик - это хаотическое заполнение разрушенных звеньев структуры украинского языка элементами поверхностно усвоенного русского (Масенко); его особенностью является русская лексика при частичном украинском синтаксисе, фонетике (Стриха; Окара) и морфологии (Кузнецова).

Но, судя по новому украинскому закону, с «суржиком» тоже начнут бороться – ведь лексика-то у этого социолекта РУССКАЯ. И вообще, сам язык из себя представляет результат «украинско-русского двуязычия», которое именно и есть мишень принятого в сентябре закона. В оппозиции (хотя, извиняюсь – это кто там «оппозиция» в Киеве???) языковые новации жёстко критикуют. «Когда в средних классах на родном языке можно преподавать только два урока в день, а в старших классах средней школы ни одного нельзя преподавать на родном языке, то это не европейский путь. Тот язык, который является для детей родным, практически будет запрещён для выпускников средних школ, потому что в старших классах он просто не будет изучаться», - говорит народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул. Эксперты отмечают, что лишение русскоязчных граждан права на образование на своем родном языке будет иметь серьёзные политические последствия, усиливая раскол в обществе. «Процент недовольных действиями власти вырастет, и запрос на полную перезагрузку власти и на смену курса страны дойдёт до критической точки, - считает политолог Андрей Золотарёв. - Уже с 1 сентября родители увидят, что повсеместно закрываются русские школы и старшие классы переводят на украинский язык. И это в юго-восточных регионах может вызвать взрывной эффект. Тем более, не нужно забывать, что как раз в сентябре 2018 года де-факто начнется кампания по выборам президента».

Вот и связь, выводящая на нынешнюю так называемую «незавершившуюся часть второго майдана». Конечно, это только – гипотеза, но всё же: прекрасно понимая, что взрыв негативных эмоций в связи с «языковым законом» неизбежен и не имея представления, какие последствия и какой продолжительности всё это вызовет, зарубежные спонсоры и кукловоды режима «циничного Бандеры» запускают Саакашвили и других «соросят»…для создания впечатления, что взрыв недовольства имеет другие истоки. И что режимом Порошенко «все недовольны», даже и правые ультра-радикалы. Тем самым затушёвывается исток реального, истинного недовольства и негодования, которое рано или поздно даст о себе знать. И, не исключено, не только в виде уличных мирных акций протеста.

Выше мы уже отмечали, что укро-нацисты в этом законе оставили себе лазеечку – мол, будут некие небольшие поблажки носителям «языков Евросоюза». И уже есть сведения, что Киев вроде бы достиг некой договоренности с Польшей – надо полагать, о каких-то взаимных уступках в смысле преподавания польского на Украине. Правда, нет сведений о подобных контактах Украины, допустим, с Румынией и Молдавией (хотя Молдавия и не член ЕС), нет таких сведений о контактам «циничных Бандер» с Болгарией, Грецией, Кипром, Чехией, Словакией и так далее. Гораздо хуже и напряжённей ситуация с Венгрией и венграми Закарпатья. Парламент Венгрии осудил украинский закон «Об образовании», и Венгрия официально пожаловалась на Украину в ОБСЕ, ООН и ЕС, одновременно предупредив, что Венгрия прекращает международную поддержку Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что судьба заграничных венгров не является предметом торга для Венгрии, и поэтому Украина должна отозвать свой закон об образовании, который, по его мнению, ущемляет права нацменьшинств. «Мы будем бороться до последнего за отозвание Украиной этого закона… В этом деле не может быть компромисса», – подчеркнул глава МИД Венгрии. По словам министра, если со стороны Украины не будут приняты необходимые меры, могут вступить в силу штрафные санкции ЕС, которые коснутся сферы торговли, ведь условия ассоциации содержат договоренность о свободной торговле, которая открывает перед Украиной европейские рынки. Сийярто отметил, если будет признано, что Украина нарушила основные принципы соглашения об ассоциации с ЕС, то следствием этого может стать введение торговых и экономических санкций.

Министр сообщил, что на встрече в Ужгороде, 9 октября представители венгерского меньшинства, делегаты от общественных организаций, духовенство и педагоги просили венгерские власти не отступаться от занятой позиции. Для этого необходимо решить эту проблему, по мнению Сийярто, может только отозвание закона об образовании. Он назвал «циничной сказкой» аргумент о необходимости принятия такого закона вследствие незнания закарпатскими венграми украинского языка и отметил, что его страна будет опровергать такие объяснения на всех международных форумах. 3 октября на встрече с румынским коллегой Теодором Мелешкану Сийярто назвал «ударом в спину» принятие Украиной нового закона об образовании. И подчеркнул, что «Киев может забыть о европейском будущем» и «Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных организациях, особенно в ЕС». Понятно, что разговор об Украине венгры завели с Румынией для того, чтобы и Бухарест присоединился к протестам. Ведь позицию Будапешта уже поддержали в парламенте Румынии, закон также критиковали представители Болгарии и Греции. Но высшая власть Румынии только после контактов с Будапештом решилась на демарши. В Бухаресте заявили, что документ вредит двусторонним отношениям, а президент страны Клаус Йоханнис отменил визит на Украину. А 10 октября Сийярто демонстративно отказался от предложения украинского коллеги Павла Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине резонансного закона об образовании. Кстати, 5 октября Венгрия призвала и Россию объединиться для совместного давления на Украину. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу», - сказал заместитель главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши.

Между тем, в самой Венгрии прошла акция…за отделение населённых венграми районов от Украины. И опять появились публикации в разных СМИ с лейтмотивом о том, что власти Украины «создают новый Донбасс» - именно в Закарпатье. Удивительно, но своим законом «Об образовании» режим «циничных Бандер» в Киеве заодно настолько явно показал, кто же реально был виноват в отделении Крымской автономной республики и Новороссии от Украины, что сегодня, в действительности, время для того, чтобы нанести удар по неонацистам. Причём всеми заинтересованными сторонами – в единстве и консолидации, по общему плану борьбы с фашизмом и попытками ассимиляции неукраинцев. Казалось бы – что за человек этот Порошенко и почему он упрямо содействует дезинтеграции Украины? Но известный киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал ситуацию так: Порошенко просто пошёл на поводу у националистов и …конечно, посольства США. Впрочем, считает политолог, закон, скорее всего, будет изменён в сторону поблажек для национальных меньшинств. «Я думаю этот закон не будет выполняться на территории компактного проживания венгров и румынов. Устроить репрессии против них Киев не решится. А районные власти будут его игнорировать», - цитирует Погребинского издание «Украина.Ру». В частности, политолог считает, что Порошенко оставил лазейку в законе для того, чтобы при необходимости внести в него изменения. «Он принял решение подписать закон и дать возможность внести в него изменения. Если бы он просто его заветировал, то вызвал огонь на себя со стороны украинских националистов. Так он его подписывает и даёт поручение своим людям подготовить изменения в этот закон, которые должны будут якобы немножко его смягчить, чтобы успокоить реакцию в Восточной Европе. Я не исключаю, что это способ пойти навстречу венграм, румынам, болгарам, и проигнорировать интересы русскоязычных, которые не проживают компактно. В результате для компактно проживающих переходный период составит, например, 15 лет. Так он избежит гнева Восточной Европы и не уступит русским», - разъясняет Погребинский.

К тому же Порошенко в реальности боится реакции европейских партнёров, а тут ещё и американское посольство похвалило этот закон. «Через пять дней появилась реакция американского посольства, которое поздравило Украину с хорошей реформой образования. Причём они знали, что он нарушает европейские ценности, украинскую Конституцию. Уже после реакции венгров, румын, и болгар. То есть США поддержали Порошенко в его главной цели - избавиться от всего русского», - говорит политолог. И у нас нет оснований оспаривать эту точку зрения. Ведь тех же венгров на Украине – не миллионы. Как и молдаван, поляков, чехов, греков, болгар и других. Десятки миллионов составляют именно РУССКИЕ и РУССКОЯЗЫЧНЫЕ. И именно они – мишень. В том числе, кстати, и армяне Украины. Смотрите на Авакова – и станет ясно, на каком языке предпочитают ежедневно общаться армяне Украины. Учителя и бюджетники сопротивляться не будут, продолжал Погребинский. «Бюджетники вообще не могут выступать против. Они могут протестовать против зарплат, но не против идеологии, а это идеологическое решение. На них немедленно направляется банда национал-радикалов. И это просто опасно. И все будут молчать, кроме венгров и румын, которые умеют защищать свои права», - говорит киевский политолог.

Однако же в 2014 году на борьбу за свои права русские и русскоязычные того же Крыма, Донецкой и Луганской областей всё же встали. Причём даже – с оружием в руках, когда фашисты решили устроить «АТО» на Длнбассе. Так что, хотел ли «циничный Бандера» ещё больше понравиться посольству США или на время «утихомирить» правых ультра-радикалов, не хотел – очень может быть, что в скором времени это уже не будет иметь никакого значения. Значение будет иметь лишь то, какие ещё слови населения современной Украины найдут в себе силы и решимость встать на борьбу за свои права. В частности, за право изучать свой язык и обеспечивать образованием своим детям на родном языке – причём у себя на Родине, а не где-то «в Евросоюзе», куда, если верить главе МИД Венгрии, отныне дорога «нэзалежной» закрыта… А пока, если верить самым последним сообщениям от 18 октября 2017 г., власти таки бросили спецназовцев на штурм палаточного городка возле украинского парламента. Будем следить за развитием событий.

* Арсен Левонян (Россия, Крым, Симферополь)

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