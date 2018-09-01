/Поглед.инфо/ Сергей Юриевич, нашият разговор прекъсна с това, че Тръмп е решил да извърши в САЩ революция и да свали местната олигархия. Тръмп и неговите привърженици усетиха опасността за САЩ от т.нар. глобализация, изгода от която имат съвсем малко сенчести собственици на огромни състояние. И тук какво нещо започна за Тръмп!...

Да, ние виждаме, че този финансов олигархат изобщо не дава на Тръмп да се разгърне. Ще ви кажа една леко необичайна хипотеза. Според някои източници целта на „случая Скрипал” е следният: г-жа Хилари Клинтън, когато иска да намери допълнителни аргументи срещу своя конкурент на изборите за президент на САЩ, се обърна за помощ към бившия директор на английската специална служба Ми-6, поиска да напише доклад, очернящ Тръмп за негоите взаимоотношения с Русия такъв доклад е изфабрикуван и изпратен от Русия от предателя, бившия полковник на СВР Скрипал. Ми-6, от което е вербован, Скрипал се смята за основен специалист-информатор по Русия и на когото се заръчва подготовката на доклада за Русия.

Той и изфабрикува този доклад. Но какво може да напише? Той не е бил в Русия вече осем години, за всичко съди по вестниците и интернет. Получава се каша. Нея англичаните и продават на щаба на Демократическата партия на САЩ. Ми-6 получава пари. На основание на тази каша Хилари, използвайки положението си в този момент, дава заповед да се подслушват хората, споменати в доклада. Днес всичко е излязло на повърхността. Помните ли Уотъргейтския скандал, довел до оставката на Никсън? Също е поставено подслушване срещу политическите противници. Нещата тук са абсолютно симетрични. По молба на тогавашните демократически лидери на американската държава, специалните служби започват подслушване на своите политически противници, опирайки се на изфабрикувания от Скрипал и Ми-6 доклад. Но Тръмп не успява да нанесе удар но Демократическата партия на САЩ. И се замислят как да предотвратят използването на тази информация против Хилари Клинтън и компания. Ето защо и измислят свръхестественото, което направи от Скрипал герой: абсолютно абсурдната история за отравянето, за използването на химическо оръжие. Неслучайно своите последни санкции те обясниха със случая. И ще отидат до край – никога няма да признаят своето авторство на отърваването от свидетеля. Иначе Тръмп ще ги размаже по стените, както някога размазват Никсън. Оказва се, че нямат никакви варианти, освен да направят от Скрипал герой-жертва. Той е човекът, който изфабрикува срещу пари доклада срещу Тръмп. Това е.

Защо Тръмп не преминава в настъпление и не крещи за това на всеки кръстопът?

Те са го изпреварили и той през цялото време изостава. Те разбраха, че сега ще бъде нанесен удар и цялата система на фалшифициране на доклада срещу Тръмп ще изплува. По-нататък ще има разследване по подслушването, затова и измислиха мита за употребата на химическо оръжие.

Току що приключи срещата на страните, които обкръжават Каспийско море и за първи път на подобен род мероприятия не бяха поканени наблюдатели от САЩ. Президентът на Турция Ердоган обяви, че ще извика при себе си в Анкара президента на Франция, канцлера на Германия и В. Путин – най-влиятелните лидери на европейския континент. Що е това? Опит за изолация на САЩ?

Да се разчита, че американският управляващ елит ще бъде по-умен от англичаните преди 100 години, за жалост, не е възможно, те се държат дори още по-глупаво.Това се обяснява с факта, че те не могат да използват военна сила, следователно, военната сила в тази нова хибридна война остава единствено за наказателни цели, когато противникът е вече победен. От друга страна основният фронт на тази валутно-финансова война са санкциите против нас, например, свързани с финансовото им превъзходство.

Не бих отписвал способността им да създават караници, да устройват революции. Пред очите ни те превърнаха част от руския народ в необуздани необандеровци, нацисти. Затова заплахата за по-нататъшното разгръщане на хибридната война е напълно реална. САЩ водят война срещу целия свят за запазване на своята хегемония. Но не трябва напълно да изключваме и възможността за „гореща” война. Да не забравяме психозата, която е във Вашингтон, тя може да доведе до всякакви събития, хората губят здрав разум. Американската агония и стремеж за запази световната хегемония, когато вече са загубили икономическата война с Китай, са много опасни. За да се предотврати войната е необходима антивоенна коалиция на страните, които изобщо не се нуждаят от война, които са против войните. Това ще са страните на новия световен стопански ред, чиито доходи растат бързо, чиято система на управление е по-ефективна от американската и за които е нужен мир, за да се развиват и занапред успешно. Това са Китай, Индия, Индокитай, Северна и Източна Азия. На нас тази война не ни е нужна, както не е нужна на Средна Азия.

„В Европа, която е епицентър на всички световни войни, лидерите също се боят от войни, затова в Евразия има консенсус, че войната не ни е нужна в никакъв случай и тези сили, които провокират войни трябва да бъдат изолирани. Единствено риска от неприемлива вреда може да обуздае агресора.

Рус.ез.

— А что значит для американцев неприемлемый ущерб?

– Это когда они теряют своё глобальное превосходство в тех сферах, на которые опираются. Это прежде всего финансовая сфера, эмиссия мировой валюты. Как только мы отказываемся от доллара, вся финансовая экономическая мощь Америки быстро сдувается. Потому что доллар – это финансовая пирамида. Её схлопывание приведёт к таким проблемам США, что им больше не до мира будет. Они не смогут финансировать свои раздутые военные расходы, которые уже составляют почти половину всех расходов планеты.

– Только что Трамп подписал бюджет военных расходов на следующий год в 712 миллиардов долларов.

– Это за счёт печатного станка, за счёт эмиссии доллара, который идёт на 90% на финансирование дефицита американского бюджета, а дефицит бюджета образуется за счёт военных расходов. В той мере, в которой мы используем доллар, мы финансируем американскую гонку вооружений, их милитаризацию. Второе их преимущество в информационной сфере, где они лидеры информационных технологий. Например, в Китае я видел центр, который фиксирует кибератаки против Китая. Каждую секунду до пяти кибератак, из них три из США, из этих трёх – две из места, где находится Агентство национальной безопасности США. Всё это видно на карте. Если мы подпишем соглашение кибербезопасности без США и оградим наше информационное пространство от импорта американских информационных технологий, это будет другой удар по американской гегемонии. Мы в Евразии должны создать систему управления всеми социальными, экономическими и прочими процессами независимо от США. Обратите внимание – там, где нет США, мы легко находим общий язык.

Каспийское соглашение было форсировано, потому что появилась информация, согласно которой американцы планируют создавать на Каспии военную базу. Наша дипломатия пошла на некоторые уступки, для того чтобы урегулировать правовой режим Каспия.

Встреча в Анкаре, если она состоится, будет следующим важным шагом в этом направлении, поскольку сегодня именно Турция оказалась в роли очередной американской жертвы, где была даже попытка госпереворота.

– Председатель Госдумы Володин, находясь у себя на родине в Саратовской области, намекнул, что не исключён отказ от государственного субсидирования пенсий.

– Я думаю, что это неправильная трактовка. Не мог г-н Володин такое заявить, будучи руководителем российской ГД, поскольку сегодня на депутатах лежит ответственность за принятие сбалансированного решения и понятно, что не может быть сбалансированного решения за счёт жертвы всего населения. Я эту политику объясняю тем, что мы становимся жертвами простых решений. Но есть такая поговорка «Простота хуже воровства».

Правительство отвечает за экономические реформы, но министры хватаются за простые решения. Мол, у нас есть несбалансированность Пенсионного фонда. Так куда проще – давайте увеличим пенсионный возраст, и будет сбалансированность, будет меньше пенсионеров, пенсия повысится до нормального уровня, которая считается не меньше 40% от зарплаты. Вроде бы логичное решение, но на самом деле надо брать весь контекст. У нас главная задача, которую поставил президент, – это экономический прорыв развития опережающими темпами. Все решения, которые сегодня принимаются по экономике и социальной сфере, должны проверяться на предмет того, способствуют они экономическому росту или тормозят экономический рост. Такой должен быть критерий.

Пенсионная реформа не способствует экономическому росту. Она вызывает социальное напряжение по вполне понятным причинам. В-третьих, она не имеет вообще серьёзной экономической аргументации, кроме примитивного бухгалтерского рассуждения. Когда копнём вглубь, увидим, что 30 миллионов людей вообще не платят пенсионных взносов, они работают, но ничего не отчисляют в Фонд социального страхования. Почему это происходит? Потому что Трудовой кодекс, который в своё время был навязан г-ном Грефом, поставил наших работников в положение рабов, они не могут защитить свои интересы, и, когда работодатель навязывает им выгодную схему уклонения от налогов, они вынуждены соглашаться.

Трудовой кодекс, по сути, разрушил ту систему защиты интересов людей труда, которая десятилетиями формировалась и в нашей стране, и в европейских странах. По степени защиты труда наш работник сегодня опустился до уровня пролетариата XIX века. Трудовой кодекс не позволяет людям защищать свои интересы. И получилось так, что на единицу зарплаты наш работник производит сегодня в 3 раза больше продукции, чем в Европе или в Америке. То есть степень эксплуатации труда в России на сегодня самая высокая в мире.

А при таких низких зарплатах какие могут быть отчисления в Пенсионный фонд? Работодатели экономят на этих отчислениях и дают зарплату в конвертах. Это первый вопрос, который должен быть решён. Как только мы создадим возможность для роста зарплаты, у нас автоматически появятся и пенсионные отчисления. Если мы легализуем труд этих 30 миллионов человек, то у нас Пенсионный фонд сразу увеличит доходы как минимум на четверть.

И это при том, что при отсутствии кредитования предприятия вынуждены были сбросить обороты. Сегодня наша промышленность работает на половину своей мощности, огромная часть людей, примерно 25%, работает не в полную силу. Таким образом, этот односторонний примитивный подход правительства в отношении повышения пенсионного возраста лишь порождает лишние проблемы и не даёт нужного результата. Мы решим одну задачу, как тришкин кафтан, зашьём в одном месте, так он лопнет в других местах.

– На днях сообщили, что президент дал поручение правительству проработать меры по переселению народа на Дальний Восток. На моей памяти это уже третья или даже пятая попытка организовать такую миграцию. Появились новые возможности?

– Во-первых, есть хорошо известный Дальневосточный гектар. Это некая современная интерпретация столыпинской идеи переселения крестьян из Центральной России. Им давали землю на Дальнем Востоке, освобождали от всяких податей, Столыпин лично разработал специальные вагоны, в которых семьи ехали с животными, со скарбом. Причём главное перенаселение было в Малороссии, ещё никто не знал, что такое Украина.

Но в современном процессе переселения выяснилось, что само по себе это не работает – просто дать землю. Нужны кредиты, нужна инфраструктура, нужны рынки сбыта продукции, нужны новые технологии для этого. Поэтому людям, которые туда переезжают, надо создать соответствующие условия для самореализации. Следующий шаг, который был сделан, – это территории опережающего развития. Во многих случаях они прекрасно себя проявляют. ТОРы сегодня дают больше роста инвестиций, чем в среднем по стране, некоторые из них вообще развиваются успешно, поглощая имеющиеся свободные трудовые ресурсы, привлекая новые. Это второе направление.

Третье решение, недавно принятое президентом: тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке не должны быть выше, чем средние по стране. Замечу, что программа подъёма Дальнего Востока по объёму финансирования сократилась на порядок по мере того, как проходила все бюрократические инстанции, особенно в Минфине. То есть все подсчёты, которые делались лет 10 назад на тему, сколько нужно денег для модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, не были опровергнуты. Но известная фраза «Денег нет, но вы держитесь» сработала в данном случае на 100%. Фактически все разговоры о том, что Дальний Восток получит какие-то большие инвестиции, остались на бумаге, в мечтах.

– Такое переселение, как при императрице Елизавете, когда к нам ехали немцы, голландцы, сегодня невозможно? Я знаю, например, что белые южноафриканцы, знаменитые овцепроизводители с замечательными породами овец, материнским стадом, родительским стадом, прародительским – то, что вырабатывалось веками, хотели бы переехать в Российскую Федерацию вместе со своим скарбом и животными. Им ничего не нужно, только пустите и дайте гражданство.

– Я бы добавил сюда имеющиеся факты переезда индийских ремесленников, которые занимаются огранкой алмазов, а также китайских специалистов. Но миграционная политика – вещь очень тонкая. С одной стороны, мы должны чётко помнить норму, обоснованную социологически, о том, что если число мигрантов, у которых нет культурной идентичности с местным населением, превышает 15%, то возникает очень серьёзная проблема.

И вновь повторюсь. Быть привлекательной страной для нужных нам мигрантов сложно в ситуации, когда нет кредита. Когда нет кредита, экономика не может развиваться, потому что кредит – это главный способ авансирования экономического роста. А мы уходим в архаику XVII века. И терпим это. ГД недавно с триумфом проголосовала за продление полномочий Набиуллиной. Оттого, что властвующей элите нравится, что у нас происходит. Если в стране нет кредита, нет инвестиций, нет новых технологий, соответственно, лучшие умы страны её покидают.

Так какие нам нужны мигранты, если свои лучшие умы не можем удержать?! В МГУ на биоинженерном факультете или в МФТИ, в Бауманском – там полно приглашений. Езжайте в Америку, в Европу, там хорошие рабочие места, хорошая компания, хорошая зарплата. У нас уже со студенческой скамьи люди ориентируются уехать, потому что здесь нет возможности реализовать свои идеи.

На Западе кризис заливают деньгами, и государство делает то, что легче всего сделать: даёт деньги инженерам, учёным, предпринимателям. Это легче, чем создавать научные школы, выращивать какие-то крупные производства, самое простое – дать деньги. Они это делают, а мы вместо самого простого делаем на пустом месте проблемы, которые не позволяют реализоваться нашему научно-техническому потенциалу.

– Почему в стране существует для разных экономических субъектов разное толкование Конституции? Например, Республика Крым. Почему там не работают Сбербанк, ВТБ, банки с государственным участием, не работают сотовые компании? Крым остаётся, по сути, территорией между небом и землёй. Когда это прекратится?

– На этот вопрос сами руководители этих корпораций дали ответ. Они боятся западных санкций. Поскольку Сбербанк и другие структуры, которые вы назвали, имеют интересы за рубежом, имеют значительную часть активов в чужой юрисдикции, подконтрольной американцам, они боятся потерять эти активы из-за санкций, связанных с работой в Крыму. Это полное безобразие, которое проистекает из того, что руководителям госкорпораций разрешается делать всё, что они хотят.

– Объясните мне, зачем Сбербанку расширять свою активность в Европе? В Чехии Сбербанк даёт кредиты под 3 или 4% годовых. Зачем нужна экспансия наших банков за границей? Там своих денег девать некуда – с печатным-то станком!

– На Украине, в Хорватии он потерял несколько миллиардов долларов. Это означает, что сбережения российских граждан Греф вкладывает на Западе – это же абсурд.

Второй абсурд – почему Сбербанк ориентируется на максимизацию прибыли? Ведь это государственный банк, он должен заниматься, как пишут в учебниках, трансформацией сбережений в инвестиции – в этом функции банка. Для этого государство банки и создаёт, охраняет их, гарантирует вклады. У нас доля кредитов в производственных инвестициях, в портфелях наших государственных банков не превышает 3–4%, т.е. наши государственные банки не занимаются кредитованием инвестиций, зато занимаются потребительским кредитованием, высасывая деньги у населения под 15–20%. Это же грабёж! Ипотека тоже под 10–12%, и это тоже грабёж.

У нас доходы растут на 12% в год? Нет. Значит – это высасывание денег из кармана. И если предприятие вынуждено брать кредит выше нормы рентабельности – значит, источником дохода банка является оборотное средство предприятия, не только прибыль предприятия, но и зарплата, амортизация и всё остальное. Когда государственный банк ориентируется на максимизацию прибыли, это означает, что он высасывает деньги из реального сектора, отбирая оборотный капитал! Плюс – из карманов граждан через потребительские кредиты. И ещё вкладывает деньги в спекуляции, расшатывая финансовый рынок, зарабатывая на колебаниях курса рубля, манипулируя финансовым рынком. Какой ни возьмите госбанк – с бумагами творится нечто всем непонятное. Курс бумаг постоянно манипулируется в интересах главных акционеров, которые их искусственно то поднимают, то опускают.

Что касается Крыма, действительно Сбербанк может попасть под санкции. Но я думаю, что он так и так под них попадёт, все мы к этому придём.

— Скажите, когда Запад завершит проект под названием «Украина»? И завершит ли когда-нибудь?

– Понятие «Запад» нужно дифференцировать. Во-первых, Украину оккупировали американские спецслужбы. Именно ЦРУ руководит сегодня Службой безопасности Украины, Пентагон – вооружёнными силами Украины, весь высший командный состав украинских военных стажируется в США, присягу даёт в США – это американские, по сути дела, наёмники. Украина – оккупированное государство. Ответ на вопрос даёт аналогия с Третьим рейхом. Нынешний режим на Украине – это правопреемники гитлеровского оккупационного режима, они сами себя так объявляют. Они на своих знамёнах написали имена гитлеровских коллаборационистов, их именами называют улицы. Своё историческое правопреемство они ведут не от Украинской Советской Социалистической Республики и Малороссии, а от гитлеровского оккупационного режима, где тоже были выборы.

Выбирали бургомистров городов, была какая-то видимость демократии наряду с концлагерями, массовыми расстрелами, убийствами, гестаповщиной. Примерно то же самое сегодня, может быть, в менее насильственных формах. Это полная реинкарнация гитлеровского оккупационного режима. В ответ на вопрос задам свой вопрос: ушёл бы Гитлер с Украины добровольно, если бы мы его оттуда не выгнали?

– Конечно, не ушёл бы. Что происходит сейчас?

– Украинцы в массовом порядке эмигрируют в качестве дешёвого рабского труда в Европу. Раньше работали инженерами, квалифицированными рабочими на заводах, получали хорошую зарплату, имели достойную жизнь. Сегодня, как батраки, пашут в Польше, как домохозяйки – в Италии, Германии и по всей Европе, везде увидите украинских батраков. Второе. Остатки украинской промышленности приспособлены для милитаризации, оборонно-промышленный комплекс на Украине переориентируется на стандарты НАТО. Третье. Ресурсы Украины проданы. Есть факты вывоза чернозёма, дошли и до этого.

Выход из украинской катастрофы возможен только в случае удаления американцев. Мы должны признать, что США – это страна-агрессор, которая устроила реинкарнацию нацизма в центре Европы, устроила оккупацию страны.

Мы должны открыто заявить, что у власти на Украине преемники гитлеровских коллаборационистов. Поэтому вся та правовая база, которая наработана в советское время и после Советского Союза, этим режимом не соблюдается. Единственная политическая модель, на которую сегодня можно ориентироваться, – это Босния и Герцеговина. То есть полная демилитаризация, наказание военных преступников, проведение международного трибунала над преступниками, которые организовали истребление десятков тысяч человек на Украине. Ликвидация всех спецслужб, изгнание всех иностранных спецслужб, обустройство каждой украинской территории в соответствии со своими традициями, со своими представлениями и мироощущениями. И международный комиссариат, который будет, как в Боснии и Герцеговине, следить за порядком, чтобы не было внутренних усобиц и вооружённых конфликтов. Эта модель, мне кажется, вполне устраивает всю Европу.

Это само собой не произойдёт, потому что наиболее активная часть населения уезжает. Сегодня уже на Украине не 50 миллионов человек и даже не 40 – осталось примерно 20 миллионов работающего населения, все остальные разъехались по всему миру.

Когда мы делаем вид, что то, что там происходит, нас не касается, это своего рода отсечение своей исторической памяти. Мы должны понять: нас это касается самым непосредственным образом, каждого человека в России. И мы не можем спокойно смотреть, как наших людей калечат, убивают, делают из них бандитов. Мы должны защитить население Украины от той банды, которая под американским покровительством гнобит их каждый день.

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