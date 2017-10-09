/Поглед.инфо/ САЩ хвърлиха в атака срещу Русия украинските депутати.



Върховната Рада на Украйна прие на първо четене президентски проект на закон "За реинтеграция на Донбас", в който Руската федерация е обявена за страна агресор и нито дума не се казва за Споразумението от Минск. По този начин украинската власт, по команда на своите задокеански стопани, реши да повиши максимално ставката, осигурявайки правно основание не само за по-големи провокации с поставянето на "миротворци" на НАТО на границата с Русия, но също така и възможност за предизвикване на реален конфликт.

Както е посочено в преамбюла на законопроекта", Руската федерация провежда военна агресия срещу Украйна и временно заемане на части от нейната територия от страна на руските въоръжени сили. Границите на "временно заетите" територии определя Министерството на отбраната на Украйна по предложение на Генералния щаб на въоръжените сили. Също така, според законопроекта, в окупираните територии е установен специален правен режим. Член 6 от Закона гласи: "Украйна не носи отговорност за неправомерните действия на Русия като държава агресор и лица, контролирани от нелегални въоръжени групировки на територията на отделни райони на Донецка и Луганска област." С други думи, според украинския законодател, вината е на Русия за всички стрелби на територията ЛДНР и за смъртта на жителите и. Член 7 отбелязва, че Украйна има неотменимо "право на самозащита". За да направи това, тя ще използва въоръжените сили на Украйна, СБУ, разузнавателната служба, Националната гвардия и други сили. Трябва да се отбележи, че Украйна няма да се задоволи само с Донбас - в член 11, алинея 3 се споменава и руския Крим: "Този закон е валиден без вреда за неотменимото суверенно право на Украйна върху временно окупираната територия от Руската федерация на Автономна Република Крим и град Севастопол и мероприятията, насочени към пълно възстановяване на териториалната цялост на Украйна в международно признатите граници ", се казва в законопроекта.

/рус.ез./

Минские соглашения в законе даже не упомянуты. На этот факт обратил внимание российский председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. «Принятием в первом чтении законопроекта о восстановлении суверенитета над "временно оккупированными", как их называют в тексте документа, частями Донецкой и Луганской областей украинцы серьезно подставили, прежде всего, своих западных партнеров по "нормандскому формату". Ведь, исключив из первоначальной президентской версии закона ч. 1 ст. 7, где указывались минские соглашения, Киев взял четкий курс на альтернативное "Минску" решение конфликта», - заявил сенатор.

В этом же ключе ответил на потуги украинских парламентариев и Кремль. «Этот закон, точнее пока еще законопроект, насколько мы понимаем и располагаем информацией, носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где РФ называется агрессором, и также там не содержится никакого упоминания о Минских договоренностях. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой», - сказал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, формулировка о России как о стране -агрессоре противоречит букве и духу Минских договоренностей, ибо такой«дефиниции в Минских договоренностях нет, и российская сторона является подписантом, а именно – гарантом этих Минских договоренностей».

Впрочем, было бы наивно считать, что данный законопроект — самодеятельность Порошенко. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер первым поздравил Порошенко с «жестким шагом к миру». «Продление специального статуса демонстрирует, что Украина делает жесткие шаги для мира», - заявил он. «Надеюсь, что сейчас Россия будет действовать, чтобы воцарился мир», - добавил спецпредставитель Госдепа. Более того, в день принятия данного законопроекта Волкер специально дал большое очень познавательное для понимания политики США на Украине интервью российской Газете.ру.

Вот лишь небольшая нарезка высказываний оттуда. «Проблема в том, что единственное место на Украине, где русскоязычное население подвергается опасности, — это там, где находятся российские войска… Вопрос в том, как мы можем перейти от российского предложения по миротворцам, которое было объявлено в Нью-Йорке, к более широкому подходу, чтобы мы могли избежать углубления противоречий внутри Украины и действительно создать условия и для обеспечения безопасности в зоне конфликта, и для реализации Минских договоренностей», — сообщил американский дипломат.

«Единственные боевые действия, которые сейчас происходят, идут на территории Украины. Я думаю, что страна вправе защищать себя… Мне кажется, Россия слишком далеко зашла с военным присутствием на Украине, установлением контроля над ее территориями. Сегодня это, действительно, преграда для восстановления американо-российских отношений. То же самое президент Трамп объяснял президенту Путину на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге в прошлом июле…

В США обеспокоены ситуацией на Украине и хотят, чтобы российские войска ушли с востока Украины, а Минские соглашения были выполнены. Опять же, если Минские соглашения будут выполнены, это станет основой для снятия санкций с России. Это следующий этап, которого мы хотели бы достичь, но это произойдет только после урегулирования украинского конфликта. Мы хотим, чтобы Россия помогла добиться мира на Украине, вывела свои силы, и мы хотим, чтобы выполнялись Минские договоренности», — продолжил вещать он. Здесь напомним, что видение «Минских соглашений» несколько отличается от тех, которые изложены в самих документах. Минские соглашения по-американски — это капитуляция ЛДНР, занятие украинцами границы с РФ, а также право нацистов Билецкого участвовать в выборах и при арестах пророссийских «преступников». Даже если вдруг в РФ придут к власти Навальный с Ходорковским, то сами ЛДНР будут все равно против совершения массового самоубийства и выполнить план Порошенко-Волкера нереально от слова совсем.

Само собой, силами одной Украины Донбасс не победить, это признают и сами украинцы, которые заявили, что только за три дня активных боев ВСУ потеряют до 10 тысяч солдат из них 3 — убитыми. А потому нужны ударные группы, ответ которым позволит США применять ракеты и ВВС. «У России много людей и техники в зоне конфликта. Войска сконцентрированы вдоль линии соприкосновения. Нарушения режима прекращения огня происходят каждую ночь. Перестрелки, взрывы, удары артиллерией. Каждые три дня погибает один украинский солдат. Надеюсь, ситуация изменится, перемирие начнет крепнуть, а воюющие стороны будут разведены. Но всегда есть риск, когда войска находятся на таком небольшом расстоянии друг от друга. Поэтому нам кажется, что миротворческие силы очень помогут. Если бы миротворцы находились в зоне конфликта и обеспечивали бы безопасность, то тогда потенциальной возможности для эскалации было бы гораздо меньше», — вот так это звучит из уст Волкера.

Под конец интервью, пан Волкер просто феерически и чисто по-американски объяснил откуда там российская армия. «Утверждение о том, что Россия управляет и контролирует вооруженные силы на востоке Украины, не вызывает сегодня никаких сомнений. И мне не кажется, что США должны предоставлять какие-то доказательства в подтверждение этому. Но я полагаю, что США смогут сыграть свою роль в разрешении конфликта», — выдал он.

Однако, перейдем к тому, к чему приведет принятие данного закона (а в том, что Рада примет сброшенную из Вашингтона указивку, сомнений нет). А приведет он к новой большой войне на Донбассе, о чем уже заявили лидеры республик. И тут даже дело не в том, что ЛДНР не приемлют закон о собственном истреблении. Как только данный закон будет принят, Украина, а точней США, получит мощный инструмент давления — начало боевых действий со стороны ВСУ, где любой ответ будет воспринят как «атака агрессора» позволят ввести НАТО хоть под видом миротворцев, хоть в одностороннем порядке. Если ранее проблемой было то, что «агрессия России» вроде, как и была, но документально нигде не отражена, то теперь вот она — на «демократической Украине» уже и закон принят, и США его поддержали — они-то врать не будут, они «доказывать не обязаны». Теперь этот вопрос снят. Украина получит военную помощь в «самообороне». Собственно, НАТО и так обосновалось на Украине: строит базы и поставляет оружие, но пока полуофициально. Да и в войне на Донбассе они активно присутствуют: «По данным разведки, в рядах ВСУ в так называемой зоне АТО продолжают действовать иностранные наемники и инструктора», — сообщили в Минобороны ДНР. Там отметили, что в настоящее время известно о пребывании в Донбассе не менее чем о 129 инструкторов из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии, Великобритании, которые, по сути, координируют действия украинских подразделений. На донецком и мариупольском направлениях отмечены группировки из Грузии и Венгрии. Однако, на данный момент объемы не те, а вот несколько дивизий и ПРО в 800 км от Москвы — это было бы идеально для США.

К тому же, помимо военной составляющей, есть здесь и политическая, если США и Евросоюз поддержат данный закон, а они его поддержат, то мы имеем начало международной легализации мифа о России как «агрессоре, оккупанте и стране поддерживающей терроризм», со всеми вытекающими, в виде заморозки счетов, как государства, так и частных лиц, нападки на любые компании, которые хотели бы работать у нас и так далее. По-сути — это создание нового железного занавеса. И все это они постараются провести до весны, когда вступит в силу закон о санкциях, который на фоне войны на Донбассе и воя про «агрессию» получит полную легитимность.

Какие же варианты есть у России? Во-первых, выполнить условия «партнеров». Напомним, чего от нас хотят: «Опять же, если Минские соглашения будут выполнены, это станет основой для снятия санкций с России. Это следующий этап, которого мы хотели бы достичь, но это произойдет только после урегулирования украинского конфликта». В переводе — сдайте Донбасс, и мы подумаем. Вот только в закон уже внесен Крым, а потому отдавать надо будет и Крым, иначе Россия все равно агрессор. К слову, помимо Украины есть еще и Абхазия и Южная Осетия, о возвращении которых Волкер говорил летом. И да, еще надо будет вернуть 50 млрд. долларов «Юкосу», а точней Ходорковскому, найти и дать свободу «чеченским геям», пересмотреть дело Магнитского, отменить закон Димы Яковлева и закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Список претензий Госдепартамента США к нам еще не полный, но в конце точно будет требование к Путину ползать перед Белым домом с плакатом «Прости нас, Америка». Как мы понимаем, данный вариант неприемлем, скольким бы стаям волкеров он не снился.

Второй вариант — сделать вид, что ничего не случилось и ждать, когда укродепутаты примут закон и начинать действовать. Однако, его результатом станет практически гарантирование появление НАТО под Белгородом и Ростовом, а также начало обстрелов Крыма под прикрытием «миротворцев». Есть и третий вариант, плюнуть — раз агрессор, так агрессор и заставить США переживать не за Донецк и Севастополь, а за Киев. Притом, для этого не нужно вводить войска — вполне достаточно помочь ЛДНР ответить в стиле конца лета 2014, когда ВСУ обсуждали, как не лишиться Днепропетровска и Харькова, а не планы по захвату республик.

Впрочем, сейчас делать прогнозы на несколько месяцев вперед—дело неблагодарное, зато очевидно, что после поражения в Сирии США максимально поднимают ставки на Украине и ждать тишины на этом направлении не приходится.

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