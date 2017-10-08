/Поглед.инфо/ Началникът на командния пункт на поделение 1215 на противо-въздушната отбрана на Украйна майор Юрий Батурин поиска руско гражданство, съобщава „Звезда”.

Според предварителната информация, той е отправил молбата си до руските власти, тъй като, по собствените му думи, притежава информация за причастността на Киев в свалянето на въздушния лайнер Boeing MH17 в Донбас, именно, обективните данни от радарите и техническите средства за контрол свидетелстват, че „Боингът” е бил поразен от ракети, изстреляни от украинската страна, съобщава life.ru.

/рус. ез./

Украинский военный — свидетель уничтожения MH17 попросил убежища в России

Начальник командного пункта ПВО воинской части 1215 Вооружённых сил Украины майор Юрий Батурин попросил российское гражданство, сообщает "Звезда". Согласно предварительной информации, он обратился с этой просьбой, так как владеет, по собственным словам, информацией о причастности Киева к крушению лайнера Boeing MH17 в Донбассе, сообщает life.ru.

Служащий СБУ, как сообщается, перешёл российско-украинскую границу со своими личным делом и удостоверением личности. Он заявил, что из соображений морали больше не может скрывать информацию, которой сам владеет.

Батурин рассказал, что в день крушения был на службе в части под Харьковом. По словам военного, с помощью технических средств контроля системы ПВО он наблюдал, как самолёт проходил в небе Украины. Также он видел крушение воздушного судна. Военный отметил, что объективные данные радаров свидетельствовали о том, что Boeing поразили ракетой с украинской стороны.

Кроме того, военный рассказал, что в его часть после крушения приехала колонна машин сопровождения украинского "бука". Те, кто были в колонне, как уверяет служащий, сообщили, что в момент крушения расчёт "бука" был в точке, которая и была выявлена во время расследования специалистов концерна "Алмаз-Антей" как место запуска.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели