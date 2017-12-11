/Поглед.инфо/ Международната политика много често малко се различава от обикновените битовизми. Ако в съседна държава има военен конфликт, със сигурност не искате да станете заложник на ситуацията. Ако сте по-силен, тогава ще ви призоват за помощ. Ако близо до вас живеят психари, бъдете винаги нащрек, че утре могат да ви дойдат на гости.

Такъв неканен гост в момента е заместник-министърът на "временно окупираните територии и вътрешно разселените лица на Украйна" Георгий Тука. Той счита, че руско-украинските отношения трябва да имат прагматичен характер. Политикът счита, че по принцип не трябва да съществуват концепции, като тези за "братски народи", "братска любов" и "други пътища за единна нация". "Политически, Русия ще остане враг на независима Украйна, така че нашата задача е да се стремим да разделяме Русия на части", декларира той.

След подобни изявления вече няма никакво съмнение, че всекидневието става все по-опасно. В края на краищата новите съседи "на площадката" вече активно обмислят варианти, как да ви напакостят...

(рус.ез.)

Сумасшедшие соседи: Тука призывает раздробить Россию на части

Сегодня довольно много разговоров об Украине. В каком-то смысле они уже осточертели, так как на «адекватные рельсы» этот паровоз вставать не собирается. Но беда Назалежной – это в чем-то и серьезная трудность для России. Хотя бы только потому, что мы живем по соседству.

Для наглядности можно привести пример на бытовом уровне. Ведь мало кого устроит сосед по лестничной клетке, который громко слушает музыку, беспробудно пьет и мешает своими песнями под окном. Вряд ли кому понравится «припольщик», от которого бегут тараканы. В общем, все хотят жить в благоприятных для себя условиях.

И международная политика тут мало чем отличается от обычной бытовухи. Если в соседней стране военный конфликт, то ты хочешь не хочешь станешь заложником ситуации. Если ты сильный, то тебя позовут на помощь. Если рядом живут психи, то будь всегда готов к тому, что завтра они придут в гости.

Таким непрошенным гостем на данный момент можно считать замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Георгия Туку. Он считает, что российско-украинские отношения должны носить прагматичный характер. Политик утверждает, что тезисов о «братских народах», «братской любви» и «прочих соплях о единых народах» в принципе не должно быть. «Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части», — сказал он.

После таких высказываний уже не остается никаких сомнений, что с каждым днем жить становится все опасней. Ведь новые соседи «по лестничной клетке» уже активно рассматривают варианты как бы напакостить. В этот момент и осознаешь, что в ближайшее время знать о том, что творится «за стеной» все-таки придется. Ну так, на всякий случай. Все-таки в парадной живет довольно много соседей и оценка ситуации никогда не помешает. Обезопасит от того, что завтра какой-нибудь псих ударит тебя сзади дубиной по голове.

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