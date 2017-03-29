/Поглед.инфо/ До 28 март Върховната Рада трябваше да разгледа законопроекта на Петро Порошенко "За гражданство". Президентът на Украйна предлага всички, които имат гражданство на друга страна, да бъдат лишени от националните украински паспорти.

Проектът предизвика нервна реакция в кабинета и парламентарната комисия отказа да го разгледа. Защото по-голямата част от депутатите и висшите държавни чиновници са граждани най-малко на една от държавите-членки на ЕС. Експерти твърдят, че вторият паспорт им е необходим, за да избегнат евентуално наказателно преследване в родината си. Както и да се изнижат навреме преди да е настъпил предстоящия държавен фалит. Впрочем, украинският „елит” не вярва на Украйна. Известно е, плъховете първи напускат потъващия кораб...

(рус.ез.)

Документальная драма: почему украинские чиновники запасаются паспортами других государств



До 28 марта Верховная рада должна была рассмотреть законопроект «О гражданстве», внесённый Петром Порошенко. Президент Украины предложил лишать национального паспорта всех, у кого обнаружат гражданство другой страны. Инициатива вызвала нервную реакцию в кабинетах власти, и профильный комитет парламента отказался работать с проектом. Большая часть депутатов и чиновников являются гражданами как минимум одного государства ЕС. Эксперты говорят, что второй паспорт позволяет уйти от уголовного преследования на родине. Почему украинская элита не верит на Украину — разбирался киевский корреспондент RT.



Украинские парламентарии пошли против президента Петра Порошенко. В середине марта глава государства внёс в парламент законопроект, который предусматривает санкции в отношении лиц с двойным гражданством. Если документ вступит в силу, любой житель страны обязан будет сдать второй паспорт — или Украины, или другой страны. На это ему дано полгода. Такие же требования предъявляются и к иностранцам, которые получили украинское гражданство.



Законодатели против



Народные депутаты, согласно требованиям законодательства, должны рассмотреть этот документ в течение 14 дней, то есть до 28 марта. Но проект даже не выносили в сессионный зал, поскольку его отказался рассматривать профильный комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.



«Насколько мне известно, на комитет собралось недостаточно людей, их число не соответствовало кворуму, и поэтому он не был проведён. Я глубоко убеждён, что вопрос о двойном гражданстве и о лишении мандатов тех депутатов, которые имеют двойное гражданство, должен быть рассмотрен поскорее и внесён в зал. Я не могу сделать этого без решения комитета, но это моя позиция», — заявил спикер парламента Андрей Парубий.



Двойное гражданство на Украине официально запрещено Конституцией, но это требование никто не соблюдает.



По предварительным расчётам, два паспорта есть примерно у пяти миллионов украинцев, основная масса которых живут вдоль западных границ страны. Венгрия, Польша и Словакия охотно предоставляют им гражданство. Отдельная категория — чиновники, депутаты, министры, которые получают паспорта одной из стран ЕС либо Великобритании. Например, у находящегося под следствием экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова нашли паспорта Венгрии и Великобритании. Назначение Насирова в своё время одобрила экс-министр финансов Наталья Яресько, которая имеет гражданство США. В ближайшее время ей предстоит заниматься улучшением экономики Пуэрто-Рико.



«На одном из допросов внефракционный депутат Андрей Артеменко заявил, что является гражданином Канады. На удивление следователя, может ли он это подтвердить, он сказал: конечно, в следующий раз принесу документы», — заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он также показал журналистам копию канадского паспорта Артеменко.



«К сожалению, мы имеем множество фактов, когда люди, наделённые властью, получают гражданство других стран. Это, на мой взгляд, недопустимо. Многие из них являются секретоносителями: им предоставляется доступ к государственной тайне», — настаивает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.



Возможность сбежать



Удастся ли Петру Порошенко повлиять на парламентариев — большой вопрос. Народные избранники не намерены вводить норму, которая может существенно ухудшить их положение.

«К нам обращаются многие чиновники, которые спрашивают, как можно получить вид на жительство и гражданство одной из стран ЕС. Одни открывают там компании, другие — приобретают недвижимость», — рассказывает RT директор элитного украинского агентства недвижимости, который попросил не называть его имени.



Почему властная верхушка так держится за второй паспорт?



«История с бегством Виктора Януковича показала, что ситуация в стране может стать опасной для многих нынешних министров или депутатов. При нынешнем уровне коррупции любой из них может сесть за решетку. В таком случае второй паспорт может выручить, а благосостояние обычных украинцев сейчас волнует этих людей меньше всего», — рассказал RT источник в «Народном фронте».



Показательный пример — бегство в Великобританию олигарха Александра Онищенко, у которого есть греческий паспорт. Из-за рубежа он регулярно публикует всё новые и новые сенсации о политической жизни Украины. Однако правоохранители не могут вернуть его на родину.



Не паспортом единым



Впрочем, хорошим тоном в кругах украинской политической элиты сегодня считается не только обладание двойным гражданством. Как показало электронное декларирование, большая часть украинских чиновников, депутатов, судей, включая главу Нацбанка Валерию Гонтареву, хранят свои сбережения не в гривне, а в иностранной валюте.