/Поглед.инфо/ Въпреки затоплянето в отношенията с Русия, Турция укрепва връзките си с Украйна. Ще забележи ли това Москва?

Когато четеш заглавията, неволно възниква впечатлението, че Русия внезапно е станала най-добрия приятел на Турция. Турският президент Реджеп Таип Ердоган и неговите верни съратници въстанаха срещу САЩ, наричайки тази страна свой кръвен враг. Евросъюзът и особено Германия отдавна се считат за неприятели на Турция. От друга страна Анкара хвали от време на време Владимир Путин, наричайки го надежден партньор: в Сирия, в борбата срещу Фетхулах Гюлен и оглавяваното от него движение и в опитите си Турция да стане енергетически боец тежка категория.

Но видимостта много често заблуждава. Така нареченото сближаване на Анкара с Москва в действителност влиза в рамките на общите тенденции на турската външна политика в последно време. Това е опит да се постигне самостоятелност във външните дела, но не е крачка към създаване на сигурен алианс с Кремъл. Доказателство за това може да бъде визитата на Ердоган в Киев на 9 октомври. Тя напомни, че интересите на Турция много често не съвпадат с руските. Въпреки, че средствата за масова информация отделиха основно внимание на това, как на пресконференцията с президента Петро Порошенко Ердоган се бореше със съня, в отношенията между Турция и Украйна няма нищо скучно и приспиващо. Напротив, през последните две години връзките между двете страни серизоно укрепнаха.

Да вземем като пример Крим. Въпреки сближаването с Русия, мнението на Анкара за анексията от 2014 година не се е променило даже на йота. “Турция ще продължи да поддържа суверинитета и териториалната цялост на Украйна”- заяви Ердоган по време на визитата си в Киев. Подобно завление направи и турския министър на външните работи Мевлют Чавушоглу през февруари след поредното заседание на съвместната група за планиране на туското и украинското и министерства на вътрешните работи, което също се състоя в Киев (1)

Турция също с всички сили поддържа своите етнически роднини кримските татари. Турските държавни дейци при всяка възможност демонстрират подкрепа на живеещите в емиграция лидери на Меджлиса, както наричат организацията, която разпъва чадър над кримскотатарската община и която е внесена от Русия през 2016 година в черния списък на екстремистките организации. Освен това Турция оказва съдействие на татарския доброволчески батальон, вземащ участие в блокадата на провлака, който води към кримската територия. (Наистина, оръжие тя не доставя.) През март 2017 година Турция даже забрани на плавателните съдове под неин флаг да влизат в кримските пристанища. Украинският премиер-министър Владимир Гройсман, който по това време се намираше в Турция, приветства тази крачка, нарчаийки я “много силен сигнал”. Турция отмени също така взетото след затоплянето на отношенията с Русия през ноември 2016 година решение за уреждане на фериботна връзка с пристанищата Севастопол и Керч.

(рус.ез.)

Укрепление турецко-украинских связей в сфере безопасности — это еще одна тема, которой не уделяют достаточного внимания СМИ. Мало кто заметил, что на всем протяжении визита Эрдогана в Киев его сопровождал начальник штаба турецких вооруженных сил генерал Хулуси Акар (Hulusi Akar), который приобрел международную известность в ночь неудавшегося переворота в июле 2016 года.

Сотрудничество между двумя странами начало набирать обороты в ноябре 2015 года во время российско-турецкой ссоры из-за сбитого турецкими ВВС на сирийской границе российского самолета Су-24. К февралю 2016 года тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу уже заключил соглашение с Украиной о совместном производстве авиационных двигателей, радиолокационных станций, а также военной аппаратуры связи и навигации. Сотрудничество такого рода очень важно для Анкары. Турция намерена осуществить свои планы по созданию отечественной оборонной промышленности, ослабив тем самым зависимость от западных поставщиков и подрядчиков. Турецкие официальные лица видят в Украине потенциального поставщика технологий и техники для этих целей. В настоящее время стороны обсуждают вопрос о совместном производстве многоступенчатых космических ракет, баллистических ракет и даже крылатых ракет.

На Украине Турцию считают полезным покупателем, который может компенсировать разрыв связей с российским военно-промышленным комплексом. В апреле командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко посетил судоверфи в городе Гельджюке на восточном побережье Мраморного моря, где Турция в рамках проекта под названием MILGEM («Национальный корабль») строит корветы нового класса. Это был далеко не единичный сигнал. Турецкие ВМС регулярно проводят совместные учения и боевую подготовку со своими украинскими коллегами, у которых боевых кораблей стало намного меньше. К ним относятся учения под руководством НАТО и двусторонние маневры.

Еще один немаловажный момент заключается в том, что в турецко-украинских отношениях значительное место занимают инвестиции и торговля. Недавно Эрдоган вместе с некоторыми министрами своего кабинета принял участие в шестой сессии так называемого Стратегического совета высокого уровня, в который также входит Украина. Это совместный межправительственный орган, созданный в 2011 году для развития экономических связей. Цель этого совета заключается в увеличении объема торговли с нынешнего уровня, который составляет менее четырех миллиардов долларов, до 10 миллиардов. Эта цифра может показаться мелочью по сравнению с 30-миллиардным товарооборотом между Россией и Турцией. Но если отсюда вычесть импорт российского газа на турецкий рынок, то цифры покажутся более или менее равными. Во время последнего заседания этого совета было подписано несколько новых соглашений, в том числе, о защите инвестиций и об отказе от двойного налогообложения. За последние годы турецкие подрядчики получили немало контрактов на различные строительные проекты на территории Украины, сумма которых превышает пять миллиардов долларов. Среди них строительство «Донбасс-Арены» к чемпионату Европы по футболу 2012 года, которая находится в удерживаемом сепаратистами городе Донецке. Еще один важный аспект торговых взаимоотношений — это туризм. В 2016 году Турцию посетило более миллиона украинцев, а с марта 2017 года украинцы и турки могут путешествовать между двумя странами без загранпаспортов, пользуясь только местными удостоверениями личности.

Конечно, важность этих отношений нельзя преувеличивать. Визит Эрдогана в Киев отнюдь не означает, что Украина может заменить Россию и стать главным партнером Турции на постсоветском пространстве. Кроме того, у Москвы есть два рычага влияния, которые отсутствуют у Киева. Во-первых, это ее военные, развернуты вблизи турецкой границы в Сирии, в Армении и в Крыму. А во-вторых, Турция по-прежнему сильно зависит от российских энергоресурсов и очень восприимчива к торговым эмбарго.

Тем не менее, весьма примечательно то, что российское руководство как будто не замечает турецко-украинский роман. Возможно, Кремль не считает, что заигрывание Турции с Украиной имеет большое значение. А может быть, он не обращает внимания на эти бурно развивающиеся отношения, потому что они стали заложниками двух знакомых нам идей: что Турция неумолимо втягивается на орбиту России, а Украина существует в основном как западный вассал, не имеющей собственной внешней политики.

Так или иначе, Россия внешне как будто не признает значительный сдвиг в этом регионе, который чрезвычайно важен для ее интересов. И это может иметь далеко идущие последствия.

(1) Справедливости ради надо сказать, что все эти активные переговоры не подкрепляются существенными действиями. Турки отказались присоединиться к западным санкциям против России. Кроме того, они в основном хранят молчание по поводу войны в Донбассе, хотя работающую там мониторинговую миссию ОБСЕ возглавляет турецкий дипломат.

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