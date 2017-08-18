/Поглед.инфо/ Украинският фашизъм (бандеровщината) е ярък пример за проявление на активен дегенеративен процес. Не е единственият, но вероятно е най-ярък (мало-славянските нацизми като цяло са дегенеративни; както племенната самостоятелност унищожи индианците). На историята е известно какво искаше Хитлер, какво искаше Мусолини, какво искаха японските милитаристи и т.н. Това са мрачни, човеконенавистни мечти, но те са напълно оформени, отчетливи и устойчиви. Те планират определен образ на бъдещето, структурирани са като качествени модели на отношения. Те ясно знаеха какво точно ще създават и какво ще унищожават.

Но никой и никъде по света не знае какво искат "украинските нацисти". Това „никой и никъде” не могат да обяснят и самите "укронаци". Очевидно, в лицето на укронацизма, ние се сблъскваме с дълбок стадий на деградация на разума и личността (освен в случаите, когато иде реч за мошеници, симулиращи деградация заради лична изгода).

"Любовта" на бандеровците към митичната "украинска нация" се откроява най-вече в обстоятелството, че под тяхната власт населението намалява с милиони. При тях е налице пълна загуба на разграничаване между добро и зло; можду подвиг и подлост; между прекрасно и омерзително. Мазепа продава в робство украински младежи и девойки в Крим! Сънародници! А съвременните му поклонници пишат и снимат филми за него, като за жертвен героизъм в борбата за "волна Украйна". Днес украинските момичета пълнят публичните домове по света, но вместо позор, бандеровците сочат този факт като "интеграция в световната икономика ..."

(рус.ез.)

Укрофашизм и деградация разума

Схема становления разума в рамках человеческого общества достаточно очевидна, и даже раздражает своей простотой. Но при этом с ней и не поспоришь. Первый акт становления общественного разума – это общественный договор о добре и зле. Разум первым актом отделяет добро от зла, без чего его не может быть, да, собственно, без чего он и не нужен. Все явления сортируются и раскладываются на две стороны: хорошие и плохие.

Второй базовый акт становления разума – поиск путей увеличения хорошего и поиск путей сокращения плохого.

Не скрою, сортировка может оказаться и ошибочной: человеку свойственно ошибаться. Но, тем не менее, от сортировки и последующего наращивания/сокращения отсортированного никуда не уйти. Это и вопрос назначения разума, и вопрос его строения, его анатомии.

Если разум не отличает добра от зла и не пытается найти способы "сеять разумное, доброе, вечное", а также искоренять зло, то его просто нет. Ведь сам его предмет и заключается в этом механизме сортировки!

Сила разума заключается в отчётливости и устойчивости его представлений о предметах. Если мы осознаём предметы смутно и очень быстро о них забываем – то мы или пьяны, или слабоумным, или в младенческом возрасте. Сильный же, развитый ум – отделяет добро от зла очень отчётливо, детально, тщательно – и поддерживает разделение очень устойчиво.

Если мы, например, решили, что хлеб – это хорошо, то мы должны искать способы роста урожайности. Если мы решили, что убийства – плохо, мы ищем способы сократить убийства. Разум следит за статистикой: если урожайность растёт, а количество преступлений падает, значит, мы на правильном пути. Если наоборот – то мы свернули не туда. Ищем ошибку, работаем над ошибками, преодолеваем сбой траектории, исправляем курс…

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Первая стадия деградации разума заключается в кризисе отношения. На этой стадии человек ещё не утратил представлений о добре и зле. Но ему – наплевать на них. Продолжая наш пример с хлебом и убийствами – человек получил информацию, что хлеба стало меньше, убийств больше, но ему «пофиг».

Он, допустим, выжрал бутылку алкоголя, и ему лично зашибись, проблемы урожайности или криминала его перестали волновать. Очень знакомая нам по «перестройке» ситуация. В которой привычные по прежним героическим эпохам «факты массового героизма» сменяются «фактами массового цинизма».

Человек в таком состоянии цивилизацию не строит, а наоборот, демонтирует для утилизации в личных сиюминутных интересах. Но это кризис отношения к фактам: человек в целом понимает, что нужно делать, и даже даёт «властям» неглупые советы – только сам лично ничего не делает.

Вслед за кризисом отношения следует более глубокая и страшная стадия деградации разума: кризис адекватности. Это уже не просто наплевательское отношение к проявлениям добра и зла, а утрата понимания различий между ними.

Разум дегрода утрачивает способность сортировать события между добром и злом. Его категориальный аппарат сломан – или непоправимо деформирован.

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Конечно, как социопатолог, отмечу, что кризисы отношения и адекватности взаимосвязаны, что кризис отношения – лёгкая стадия кризиса неадекватности, а кризис неадекватности – тяжёлая, прогрессирующая стадия кризиса отношения.

Дегенерат с деградировавшим сознанием не обязательно утрачивает активность. То есть, конечно, он может её утратить и впасть в состояние «овоща». Но не обязательно. Не всякий сломанный механизм означает прекращение работы машины. Если у автомобиля сломаны тормоза – то автомобиль не останавливается, а прямо скажем – наоборот (правда, только до первого столба).

Активность умственного дегрода (если проявляется) носит хаотичный и непредсказуемый характер. Её легко опознать по отсутствию отчётливости и устойчивости представлений, выражающейся в бессистемности и бессмысленности всей совокупности действий.

Какой же алгоритм повреждён? А вот какой:

=> Благо – найти – увеличить.

=> Зло – найти – устранить.

Благо или не выделяется из зла, либо, будучи выделенным, не наращивается. Зло либо не выделяется из блага, либо, будучи отобрано – не сокращается.

Человек активен, но не теоретическому опознанию, ни практическому воплощению добродетели его активность не помогает. Человек уже не в состоянии найти путь к росту блага.

А на тяжёлых стадиях социопатологического расстройства – он уже и не понимает, чем благое отличается от вредоносного…

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Украинский фашизм (бандеровщина) является ярким примером дегенеративной активности. Не единственным (мелкославянские нацизмы вообще все дегенеративны[1], как погубившая индейцев племенная самостийность) – но, наверное, самым ярким.

Истории известно, чего хотел Гитлер, чего хотел Муссолини, чего хотели японские милитаристы, и т.п. Это мрачные и человеконенавистнические мечты, но они вполне оформленные, отчётливые и устойчивые. Они предполагали определённый образ будущего, были структурированы в качестве модели отношений. Они ясно представляли, чего именно собираются наращивать, а чего сокращать.

Никому и нигде в мире неизвестно, чего хотят «украинские нацисты». Этого никто и никогда не смог объяснить, включая и самих «укронаци». Очевидно, что в лице укронацизма мы имеем дело с глубокой стадией деградации разума и личности (кроме случаев, когда речь идёт о мошенниках, симулирующих эту деградацию с выгодой для себя).

Клиническая картина ясна: всякое утверждение сочетается с собственной противоположностью, как если бы человек сказал вам «хочу-не-хочу-пить». Так ты хочешь или не хочешь? А он и сам не знает…

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Гитлеризм вполне определённо утверждал господство германской нации, её верховенство в Европе и мире, её расовую чистоту. Именно поэтому Гитлер был ярым сторонником вхождения германской украины – Австрии в состав единой Германской Империи.

Украинские наследники Гитлера, позаимствовав у своего гуру идеи террористического господства, триумфа воли и расовой чистоты – в силу психического расстройства совместили их с идеями подчинения, растворения и самой широкой ассимиляционной политики.

Они борются за чистоту нации, которую тут же и пытаются формировать, ибо она не сформирована ни разу. Они пытаются заявить себя хозяевами земли – и тут же войти в ЕС, отнимающий у национальных правительств 80% суверенных полномочий. Укронацисты не знают, кто именно представитель их нации и докуда простираются ареалы её обитания?

Они постоянно мечутся между галицким свидомым ядром – и попытками объявить «украинцами» всех, вплоть до Сахалина. В итоге позиция превращается в ноль, в безумие. Зачем суверенитет тому, кто мечтает избавиться от суверенитета? Зачем национализм тому, кто мечтает растворится в инородной (даже не славянской) массе евро-населения?

Евреи для укро-нацизма одновременно и правящий элемент, и «ненавистный враг». Конечно, у психически здорового человека так быть не может. Не может психически здоровый человек смотреть на выступление Гройсмана под портретом С.Бандеры. Это как если бы в израильском кнессете повесили портрет Гитлера! Но в состоянии деградации разума всё возможно, всякая активность, даже самая патологическая, вероятна.

Аналогично и отношение к русским. Русские – «главный враг» - но именно этого извечного и коварного врага нужно зачем-то силком влить в состав украинского государства и народа…

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С точки зрения социально-экономической социальный дегенерат не понимает разницы между «движением в Европу» и «движением в Африку». Поскольку дегрод не умеет проверять средства на соответствие целям, он стремится к изобилию путём обнищания, строит правовое общество методом умножения террора и бесправия, свободы же добивается путём полного и окончательного порабощения.

Конечно, разумный человек проверяет лекарство эффектом. Если я принял таблетку от головной боли, а голова стала болеть сильнее – значит, по крайней мере, мне, эта таблетка не подходит. Почему не подходит – второй вопрос. Если я пытаюсь избавиться от боли таблетками, которые снова и снова усиливают мою боль – значит, я сумасшедший.

Потому что проверка средства есть приближение к цели. Если цель – европейский уровень жизни, то адекватное средство – ежедневное повышение уровня жизни. Если сегодня стало лучше, чем вчера – значит, мы движемся в избранном направлении. А как иначе?!

Но для дегенератов, остаточно-активных, этих средств сверки цели и средств не существует!

Связное мышление утрачено, вместе с целостным смыслом и системным анализом. Их место заняла труха «постмодернизма» - то есть аллюзии и паллиативы былых смыслов. Человек постоянно отсылает себя и окружающих к чему-то памятному, полузабытому, но остаточно присутствующему в уме.

Например, отпускает сальные шуточки по поводу Гоголя и Достоевского, плохо помня, кто они такие, зачем были… Но полагая, что отсылку примут, ибо имена у всех сидят занозой в остаточной памяти.

Укронацизм, в силу его глубоко-дегенеративной и суицидальной природы (когда не смысл порождает упорство, а наоборот, в тупом упорстве пытаются отыскать задним числом смысл) – не умеет различать любовь к нации от вымирания нации.

Опять же, если человек психически здоров и умственно полноценен, то для него несовместимы национализм и вымирание нации. Национализм не может заниматься истреблением своего предмета. Психопатия может: ей никакие законы не писаны, ни законы природы, ни законы логики.

«Любовь» бандеровцев к мифической «украинской нации» проявляется в том, что под их властью население сокращается миллионами. Причём история ставила на этот счёт не один эксперимент: есть данные и по сороковым годам ХХ века, и по 90-м, и по сегодняшнему дню. Стоит украинскому нацизму возглавить Украину – и Украина начинает стремительно вымирать. Причём дело не в людях, люди меняются. Дело в дегенеративных идеях, которые идут против рожна Вселенной и добиваются только того, чего можно добиться, двигаясь против рожна…

Помешательство укро-нацистов проявляется и в полной утрате различения между добром и злом, подвигом и подлостью, прекрасным и омерзительным. Мазепа продавал в Крым украинских юношей и девушек – в рабство! Соотечественников! Его современные поклонники пишут и снимают об этом фильмы, как о жертвенном подвиге в борьбе за «вильну Украину»… В наши дни украинки наполнили все бордели мира, но вместо позора бандеровцы описывают этот факт, как «интеграцию в мировую экономику»…

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При этом зачем нужна сама по себе «незалежна Украина» - никто не знает, никто так и не смог сформулировать. Каковы её миссия, роль, значение в мировой истории? Гитлер, скажем, видел миссию Германии как мирового гегемона. Концлагеря он считал платой за воплощение своей мечты.

Украинский современный концлагерь – для какой мечты, ради какой конечной цели? Доминировать в мире? В Европе? Но это же смешно! Объединённая славянская (панслависткая) империя могла бы доминировать и в Европе, и в мире, хорошо это или плохо – но вероятность такого имеется. Однако самый яростный враг панславизма – полоумный украинский нацизм…

Или цель – повышение уровня жизни? Он падает на Украине с 1991 года, с самого момента «проголошения незалежности», это знают все, это и нацистская статистика в Киеве признаёт… Если считать уровень жизни ЦЕЛЬЮ – то независимость доказала свою полную непригодность в роли СРЕДСТВА…

Если идеал – территориальная целостность, то зачем было отделяться? А если идеал – отделение, то зачем в кровь биться за территориальную целостность? Если Ленин – враг, то почему проведённые им границы священны? А если они священны – то почему тогда Ленин враг?!

Эти вопросы можно множить и множить – в рамках здравого рассудка и твёрдой памяти ответить на них невозможно. Ибо рассудок есть автономная от текущих похотей система обобщающего анализа. А все действия украинских дегродов (вторичных приматов) мотивированы через первую сигнальную систему, то есть через звериные рефлексы.

Череда бессвязных картинок то услаждающего, то устрашающего характера, характерная для белой горячки – характерна и для укро-мотивации. Дегенерат бежит за этими образами, не понимая ни их причин, ни куда они деваются потом, как ослик бежит за морковкой, подвешенной у него перед носом…

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Украинское массовое расстройство разума, индуцированный психоз украинизма[2] - частный (хотя и особо тяжёлый) случай массовых психических расстройств (индуцированных бредов) эпохи «перестройки» и последующих маразматических «реформ».

В целом на планете распространению массовых помешательств способствует ослабление почитания культурно-смыслового ядра цивилизации, то есть тех базовых, аксиоматических (догматических) норм, которые запрещено обсуждать, критиковать или ревизировать.

Культурно-смысловое ядро высших ценностей является одновременно и альфой, и омегой цивилизации. Возникновение этих высших ценностей в голове – цивилизацию породило. А достижение их на практике – является целью всего движения цивилизации. Если культурно-смысловое ядро цивилизации размывается, разваливается – то вращавшиеся вокруг него мысли срываются с орбит, превращаются в радиацию «свободных радикалов».

Утрата эталона (шкалы оценки) означает утрату способности отделять истинное от бредового, полезное от бессмысленного. Когда почитание культурно-смыслового ядра ослабевает – разум погружается в сон безразличия. А сон разума порождает чудовищ – таких, как либерализм и особо тяжёлая его форма – украинизм.

Мысль-монстр – это навязчивая идея, подменяющая основание своей навязчивостью. Она не возникает из познания мира, а наоборот – пытается мир методом Прокруста обрубить и обтесать под себя.

Это навязчивая и бредовая страсть сделать одну нацию двумя, мужчину – женщиной… Педофилию – «любовью», негра - белым[3], белого - негром[4], объявить очевидное зло – добром… Сказочных персонажей (эльфов, гномов, орков) – ввести в реальность… А саму реальность, наоборот, «помножить на ноль»… Отрицать территориальную целостность реальных, исторически веками сложившихся государств… И отстаивать с пеной у рта территориальную целостность государств придуманных, никогда в истории не существовавших, продукта геополитической вивисекции…

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В основе всех этих чудовищных процессов, которые заходят у нас на глазах всё дальше и дальше (в детском мультике, в широком прокате появляется герой – кусочек кала с именем Какаш) – сон разума.

Это неумение и нежелание чётко и недвусмысленно отделить добро от зла, неразрывно связанное с неспособностью искать пути увеличения добра, научно (то есть рационально) анализировать причины неуспехов, сбоев и накладок в этом процессе.

Нам нужно повышать урожайность – или не нужно? Если нужно – то что мешает? Почему она не повышается? Что нужно устранить или добавить, чтобы она неуклонно повышалась? Что нужно предпринять, дабы преступность неуклонно снижалась? И если она не снижается – это зло, деградация общества?

Или, как написал один либерал – «В КНДР почти нет преступности. Рост преступности есть плата за свободу общества»? Мол, чем выше уровень свобод, тем больше гангстеров. Из чего вытекает, что борьба с преступностью – путь к тоталитаризму…

Мы в состоянии отделить плохое от хорошего? Или это уже непосильная уму задача? Мы в состоянии зафиксировать в памяти это разделение? Мы в состоянии придумать (то есть умом создать) средства для повышения желанного, сокращения ненавистного? Или мы просто растения, которые сами никак не могут повлиять на количество осадков?

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Не умея поставить Разум на должную высоту, мы обречены скитаться по инфернальным лабиринтам «перестроек» - из чёрных глубин которых выползают склизкие плотоядные гадины, вроде Бандеры и бандеровцев.

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[1] Например, Польша очень долго и ревниво рвалась к самостоятельности, не понимая, что подлинная самостоятельность – это способность самостоятельно поддерживать свою независимость. А защитить себя сама Польша не могла и не может. Она вырывалась из славянской Российской Империи только для того, чтобы попасть под оккупацию не-славянской империи (сперва германского рейха, после – американского глобализма).

[2] Индуцированное бредовое расстройство — массовое бредовое расстройство, при котором бред разделяется сразу многими лицами с тесными эмоциональными связями. Бредовая симптоматика при индуцированном бреде демонстрируется «реципиентом бредовой фабулы» (человеком, которому индуцируется бред), в то время как источником бреда («индуктором бреда») является другое лицо: обычно это истинный бредовый больной, имеющий авторитет для реципиента бредовой фабулы — индуцируемого или индуцированного лица.

[3] Феномен Майкла Джексона.

[4] Маннергейма в современном историческом фильме играет чернокожий актёр.

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