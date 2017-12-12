/Поглед.инфо/ Между неонацистката Украйна и държавите-членки на ЕС "езиковата война" се засилва. И това не е шега. Няма изгледи за спокойствие - а взривяването на полския автобус на територията на "галицийския райх" само убеждава, че денят не е далеч, когато инерцията на събитията ще стане необратима.

Ще обясня за какво говорим. Както беше съобщено от украинските медии, в село в Соколники, Лвовска област, вечерт на 9 срещу 10 декември на паркинга в близост до хотел "Панска гора" нападатели взривиха автобус с полска регистрация. Полската консулска служба установи, че група от 23 полски туристи са пътували с автобуса, сред които са и служители на местното самоуправление. По време на инцидента автобусът е бил празен. Властите на Украйна правят разследване, което да "разбере" обстоятелствата за инцидента, местната полиция и прокурорите провеждат разследващи действия. Туроператорът предприе мерки за връщане на участниците в пътуването в страната. Те се връщат в Полша, придружени от консула в Лвов.

/рус.ез./

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией» и пообещал сделать все, чтобы его расследовать. Можем не сомневаться – вскоре неонацисты в Киеве объявят, что «виновата Россия», а то и выкрадут какого-нибудь русского и покажут как «русского диверсанта». Но заявление МИД Польши и резкое, и вполне адресное – польское внешнеполитическое ведомство в своём заявлении от 11 декабря считает, что подрыв автобуса в Львовской области Украины имел антипольскую направленность. «Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины», - говорится в заявлении. Обратим внимание также на слово «очередное» в заявлении МИД Польши. Это означает, что в Варшаве внимательно и скрупулёзно отслеживают и фиксируют абсолютно всё антипольское, что происходит на Украине. То есть Польша всего лишь выжидает – ждёт удобного момента для того, чтобы пригвоздить режим Порошенко к некому позорному столбу.

Однако настойчивей и решительней всех борется с украинскими неонацистами Венгрия. Надо сказать, венгры демонстрируют всем, как надо целеустремлённо и последовательно отстаивать права и свободы своих соотечественников на Украине. К сожалению, такой решительностью не отличаются ни болгары, ни русские, ни румыны, ни молдаване, ни армяне и т.д. А ведь у указанных-то наций соотечественников на Украине – или не меньше, или даже больше, чем проживает венгров в Закарпатье и ряде других местностей. Но Венгрия – действительно, реальный флагман борьбы с укро-фашизмом и национальным чванством. Буквально на днях в рамках 24-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и жёстко призвал эту структуру направить свою постоянную мониторинговую миссию в Закарпатскую область в связи с «напряжённостью» в регионе. «Венгрия поддерживает Украину во многих сферах… Мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украины – прим.) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарованием. Этот закон отнимает существующие права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, которые касаются образования и обучения на родном языке. Он абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ», - приводит слова венгерского министра издание «Европейская правда».

И именно после заявления о «дискриминационном» законе об образовании Сийярто затронул тему напряжённой ситуации в Закарпатской области. «Мы обеспокоены напряжённостью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатской области», - заключил он. И, как известно, чуть ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство. По его словам, «венгерское гражданство для закарпатцев - это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру». С разницей в сутки, вслед за заявлениями Сийярто, правительство Венгрии блокировало программу расширения сотрудничества НАТО с Украиной. Таким образом премьер-министр Виктор Орбан надеется осуществить давление на украинского президента Порошенко, сообщало немецкое агентство DPA. По его сведениям, 11 стран-членов Североатлантического блока, в том числе Германия, обратились к Будапешту с письмом, в котором призвали венгерские власти не пытаться давить на Киев с помощью НАТО. Двусторонние конфликты не должны сказываться на сотрудничестве внутри Североатлантического блока, говорится в послании.

Между тем, пресс-служба НАТО в ответ на запрос агентства DPA отказалась комментировать этот документ. «НАТО продолжает практическое сотрудничество с Украиной», - сообщил заместитель официального представителя альянса Пьер Казале, сообщало радио DW. Он также указал, что вскоре состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне послов. По информации источников, встречу на более высоком уровне Будапешт продолжает блокировать. Когда мы вчитываемся в ответные заявления выше уже упоминавшегося нацистского министра иностранных дел Украины Климкина, то понимаем, что подобная позиция потворства Киеву со стороны той же НАТО – и есть предпосылка наглости МИД Украины. Этот, да простят меня читатели, ярко выраженный недоумок-олигофрен….по сути, признался в том, что целью «языкового закона об образовании» на Украине и являлась «стимуляция» этно-меньшинств на самодепортацию с родных мест и мест постоянного проживания!.. Давайте вчитаемся. Итак, Климкин «рассказал», что, оказывается, этнические венгры «массово покидают Закарпатскую область». Как написал он в своем аккаунте в соцсети Twitter, министерская встреча ОБСЕ завершилась на позитиве. Он отметил, что провел «приятный разговор» со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Также Климкин рассказал, что «этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион». По словам главы МИД Украины, Киев и Будапешт работают над общей задачей. Их цель -поддержать и помочь общинам.

Хотя глава украинского МИД и назвал диалог с Сийярто «приятным», верится в это с трудом. Ведь именно ведомство Климкина направило в октябре ноту протеста Венгрии, в которой выражалось требование запретить проведение акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». Тогда Климкин напрямую обвинил Будапешт в поддержке сепаратизма. А сейчас вот – признаётся в том, что венгры, в сущности, из-за боязни за свою физическую безопасность, а также опасаясь утратить самоидентичность, бросились в массовые бега. Если бы я был наивный человеком, то, вздыбив руки к небу, начал бы налево-направо вопрошать: а где Евросоюз? А где Совет Европы? Где, наконец, и эта самая ОБСЕ? Разве все они, эти «защитники демократии», не видят, не слышат, в чём признался пан Климкин??? В ФАШИЗМЕ. В попытке геноцида, в конце концов. У кого-то есть желание оспорить мои выводы?

Вспомним все вместе текст Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. Статья II, пункт C) – «предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение её». Нет угрозы полного или частичного физического уничтожения венгров Закарпатья? Это как посмотреть! Если прав Климкин и венгры массово покидают Украину – то ведь в итоге и не останется же венгерской общины вовсе! Также статья III Конвенции предупреждает, что наказуемы заговор с намерением совершить геноцид, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде. А о чём говорил Сийярто в Вене? О нарастании напряжённости в Закарпатье, ещё раз цитирую венгерского министра: «…происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги». А если мы вспомним, сколько раз о притеснениях со стороны укро-нацистов сообщали на протяжении даже свыше 20 лет другие коренные жители Закарпатья – русины?.. Тогда состав преступления геноцида, точней – заговора с намерением совершить геноцид, уже будет налицо. И не надо слушать «стенания» неонацистов Киева о том, что, мол, русины «тоже украинцы» - это ложь. Русины имеют права на всю Правобережную часть современной Украины, даже и на Киев, ибо они и только они – имеют право называть себя духовным наследием Киевской Руси, а не высосанное из какого-то польского пальца в позднем Средневековье «украинство»…

Но Венгрия, пусть её и сдерживают партнёры по ЕС и НАТО, тем не менее, активно противостоит нацизму, пытается защитить венгров Закарпатья. А вот кто же поможет русинам сбросить иго неонацизма? Россия – видимо, нет. Не собирается Россия. Россия по сути молчит на ущемление прав русскоязычного населения Украины в связи с «языковым законом об образовании». Нет, время от времени российское МИД что-то да заявляет. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал реакцию Евросоюза на принятый на Украине закон об образовании, который носит дискриминационный характер. Выступая там же, где выступал и Сийярто, - на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене, российский министр назвал реакцию Брюсселя на украинский закон об образовании «крайне невнятной»: «Он грубо нарушает международные обязательства Киева в отношении языковых и образовательных прав». «Обращаю внимание и на абсолютную неприемлемость предпринимаемых попыток вывести из-под действия откровенно дискриминационного украинского закона языки Евросоюза. Надеюсь, все понимают постыдность потакания затеянной игры против русского языка, родного для миллионов граждан Украины», - подчеркнул министр. (Напомню, что новый «Закон об образовании» вступил в силу на Украине 28 сентября. В дальнейшем его последующие статьи будут вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. К этому сроку киевские власти намерены завершить полную украинизацию всех школ в стране.)

Однако на фоне заявлений МИД Венгрии, сегодня слова министра Лаврова выглядят как боязливый лепет – «как бы не сказать чего лишнего». Сколько можно взывать к ЕС – «надеюсь, все понимают»?! Сергей Викторович – конечно, понимают! Но ничего делать НЕ БУДУТ, пока Россия жёстко не стукнет кулаком. И не по столу – а по харям укро-нацистов и их опекунов в Европе и США. А вот тот же Сийярто и там же, в Вене, заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. Видите, дамы и господа из МИД России – как НАДО ОТСТАИВАТЬ права и свободы своих соотечественников на Украине?.. Запад плевать хотел на то, что министр Лавров на что-то пытается «обратить внимание» Европы и европейской общественности.

Ещё раз повторю – молчит и Армения. Хотя порой из Еревана так много «озабоченности» звучит, причём и публично, о том, что, мол, армяне России «теряют / забывают о своей национальной самоидентичности, что у армян России «нет возможности учить детей на родном языке». Ау, евро-активисты в Армении! Может быть, вы озаботитесь и тем, что армян Украины вскоре заставят уйти в фактическое небытие? Им же тоже «навяжут» чуждый язык, из них «вытравят армянскость», их дети будут болтать только на непонятно какого происхождения «мове»…. И, глядишь, лет эдак через 50-100 на Украине не останется армян как таковых – произойдёт то, что в своё время произошло в Католической Жечи (Речи) Посполитой: с переходом в католичество вскоре армяне прекратили существование как армяне. Они переродились в поляков-католиков с «армянскими корнями». Что молчим – адепты Запада в Ереване? Не хочется «обижать» ставленника вашего заокеанского «Нового Бога» в лице США?.. Ну, вы же можете без того, чтобы «обидеть» Порошенко, решительно поговорить с неонацистами Украины о том, что их новый «языковой закон об образовании» реально и грубо нарушает Европейскую Хартия региональных языков или языков меньшинств (англ. European Charter for Regional or Minority Languages), принятую в Страсбурге 5 ноября 1992 года на английском и французском языках. Я понимаю – власти Армении любят себя вести «и вашим – и нашим». Но в стране же есть многие сотни (!) всяческих и всевозможных «неправительственных организаций» (НПО / NGO), они-то, то бишь – общественность, почему так молчалива? Симпатизирует неонацистам Украины?..

Претензии не только к России и русским, к Армении и армянам, но претензии – почти ко всем странам-членам СНГ. Вот, к примеру, Белоруссия. Оттуда по поводу и без оного, начиная аж с президента Александра Лукашенко, звучит порой такая антироссийскость, что диву даёшься – какого лесного лешего потерял Александр Григорьевич в Союзном государстве России и Белоруссии? Ведь ему только – преференции и уступки, а ещё деньги. Взамен же – трудные и претрудные разговоры-переговоры, дабы что-то получить от Белоруссии. А несколько последних месяцев в Минске буквально вакханалили местные националисты – и, как и принято «в лучших домах Европы», именно в антироссийском духе. Так вот, в составе современной Украины ведь – также и территории, население которых насколько можно считать «украинцами», ровно настолько же это население – белорусы! К примеру, часть области Полесье – или же область Подол (Подолье). Конечно, точней будет говорить, что население этих областей – это ни украинцы и ни белорусы. Жители Подолья – субэтнос, не первый век сами себя именуют «подоляки». Жители Полесья – это вообще серьёзная и отдельная история. Наука считает жителей Полесья этнической группой, коренным населением Полесья. Термин при этом «полещук» является экзоэтнонимом и как самоназвание жителями Полесья употребляется изредка. Жители Полесья сохранили многие архаичные черты в материальной и духовной культуре, языке и самосознании.

Ещё в XIX веке ряд исследователей, в основном польских (Довнар-Запольский, Шендрик и др.) фиксировали наличие у западных полещуков заметных особенностей в физическом облике. Талько-Гринцевич на основе антропологических черт выделял полещуков в самостоятельную группу, хотя и отмечал их близость к белорусам. Шпилевский отличал полесский язык от белорусского и украинского и очертил границы его распространения. Обрембский считал возможным выделить население Полесья в отдельную этнографическую группу. Бобровский пришел к выводу, что полещуки -отличная и от белорусов, и от украинцев народность, хотя и имеющая с ними множество сходств. Схожие взгляды были и у Зеленского. Этнографические особенности населения Полесья отмечал Адам Киркор – считается польским исследователем, хотя для меня не секрет, кто А.Киркор по происхождению… Довнар-Запольский, Эремич и Е. Бялыницкий-Бируля уверенно заявляли, что население Западного Полесья всё же ближе к белорусам, чем к украинцам. Язык жителей Западного Полесья (полещуков) различные исследователи считают: отдельным восточно-славянским языком, диалектом украинского или белорусского языков. А в 1988 г. началось формирование западно-полесского литературного языка, благодаря усилиям филолога и поэта Николая Шеляговича. Тогда было создано общественно-культурное объединение «Полісьсе» и началась разработка письменной нормы особого полесского, или ятвяжского славянского языка. В 1990 г. прошла учредительная конференция, на которой обсуждались различные этнографические и лингвистические проблемы Полесья и, в частности, создание письменного полесского языка. Но, так или иначе, учтём опыт польских исследователей – это, всё-таки, народ, который ближе к белорусам, чем к украинцам.

Так что же «батька» Лукашенко молчит? Может, он тоже, как и власти Армении, полюбил тактику «и вашим – и нашим»? Допустим, Минск не хочет вступаться за языковые права белорусов Украины. Но, может быть, хоть предпримет что-то ради спасения языка полещуков? Может быть, Белоруссия хоть за полесский язык пару слов выскажет, защитит – как за редкую форму восточно-славянского языка? Так или иначе, но России, Белоруссии, да и Армении «открывать Америку» не нужно – пример Венгрии и её принципиальности перед глазами.

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