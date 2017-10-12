/Поглед.инфо/ С разпадането на Съветския съюз и установяването на еднополюсния модел, политиката на САЩ успя да наложи световна хегемония във всички сфери от политиката до културата. През 90-те години и до началото на XXI век агресивната политика на САЩ насажда в много страни своите правила, своите ценности, разрушавайки националните икономики и превръщайки ги в суровинен придатък. САЩ се отнасят арогантно и към културните и конфесионални особености на регионите по света. Ако местен лидер прояви колебание или се опита да се противопостави на тази политика, той незабавно е сменян.

Технологията на „управляемия хаос” е създадена в института Санта-Фе, расположен в едноименния град недалеч от американския ядрен център в щата Ню-Мексико. Основан е през 1984 г. и е поставен под егидата на Пентагона и Държавния департамент департамента. Именно в този център се адаптира теорията на „управляемия хаос” за приложни геополитически цели.

Теорията включва: Разбиване на културно-смисловия код на нациите; депопуляция; налагане на нови елити; стратегията „пазарът против идеологията”; експорт на секти против традиционните конфесии; атомизация на обществата; манипулацията на младежта; дипломатически натиск; граждански войни; военна фаза на „управляемия хаос”; превръщането на Европа в обект на икономическо манипулиране; глад; глобализация; и др. под.

(рус.ез.)

Управляемый хаос как технология неоколониального передела

С распадом Советского Союза и установлением однополярной модели, международная политика США перешла к установлению мировой гегемонии и глобальному доминированию во всех сферах от политики до культуры.

В 1990-х – начале 2000-х годов, несдерживаемая коммунистическим блоком, агрессивная политика американцев поэтапно насаждала многим странам мира свои правила игры, транслировала свои, западные ценности, разрушала национальные экономики, превращая их в свой сырьевой придаток, пренебрежительно относилась к культурным и конфессиональным особенностям региона.

В том случае, если местные политические лидеры пытались оказать сопротивление или просто не вписывались в систему координат США, они быстро смещались.

В различных точках мира прокатились «цветные» революции, проходящие по однотипному сценарию, в результате которых произошло свержение правящих элит и слом государственности.

Доминирование США над рядом суверенных государств, вмешательство в их внутренние дела в комплексе с официальным заявлением американского президента об исключительности своей нации, говорит о новой тенденции мировой политики - неоколониальном переделе мира, в котором колонизатором желает стать лишь одна держава.

Для реализации поставленных задач используется целый комплекс сложных, многоуровневых технологий, имеющих сетевой характер. Югославия, Грузия, Ирак, Тунис, Египет, Ливия, Украина – далеко не полный список стран, в которых такие технологии были применены, погрузив эти государства в так называемый «управляемый» хаос.

Отличительной чертой современной геополитики является непрямое вмешательство во внутренние дела другой державы, а последовательное, латентное воздействие на её наиболее слабые стороны жизни с последующим их усугублением, что приводит к дестабилизации ситуации. При таком «мягком» воздействии достигаются значительные успехи при минимальной затрате средств в ресурсов и обеспечивается внешняя иллюзия непричастности организатора к разгорающемуся хаосу.

Режиссируемый хаос и новый мировой порядок

Технология «управляемого» хаоса была заимствована американцами из области естественных наук и переложена на социальную сферу еще в 1970-е годы, когда на Западе была опубликована книга «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой». В этой книге, сделанной в основном на материале физики и химии, хаос рассматривался как следствие динамической неустойчивости сложных систем.

Основополагающая идея работы заключалась в том, что хаос обладает не только разрушительной силой, но может стать источником порядка. В 1980-е гг. в Америке активно стали развиваться технологии дестабилизации экономической и социальной жизни стран, которые представляли интерес для США. Сами же режиссеры «управляемого хаоса», стремились удержать хаос под контролем, создавая в своих интересах новый порядок.

Технология «управляемого» хаоса была создана в американском штате Нью-Мексика в Институте Санта-Фе, расположенном в одноимённом городке вблизи ядерного центра США. Институт был основан в 1984 году под эгидой Пентагона и Государственного департамента США и должен был адаптировать теорию «управляемого» хаоса для прикладных геополитических целей.

Под патронажем Госдепа США были созданы «группы кризисного мониторинга и управления» политическими процессами, без которых как считают эксперты, не обошлись военно-политические конфликты в Карабахе, Таджикистане, Боснии и Герцеговине, Косово и других «горячих точек». В основу геополитики хаоса легли труды целого ряда известных на Западе исследователей.

Среди них важное место занимают работы Джина Шарпа, основателя Центра «ненасильственных действий как способа ведения войны». Он приобрел известность в мире благодаря своим книгами по теории и практике ненасильственной борьбы. Среди этих работ наиболее популярными стали: «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных действий», которые переведены на десятки языков и используются, как практические пособия при организации «цветных» и «бархатных» революций по всему миру.

Технология «управляемого» хаоса является сложным системным механизмом, элементы которого самым причудливым образом взаимосвязаны с друг-другом, а результаты его применения могут иметь многовекторную вариацию своего развития. Такая технология, вне зависимости от региона применения использует следующие элементы: информационные войны, кибератаки и шпионаж, коррупционное правительство, разжигание межнациональных и межрелигиозных конфликтов, поощрение различного рода сектантства, распространение ложных ценностей и размывание национальных и культурных основ народа.

Целью «мягкой» агрессии является переформатирование неудобных государств, перестройка массового сознания, снижение граждан к сопротивлению и самоорганизации, формирование общества со стертой памятью.

Слом культурно-смыслового кода нации

Анализируя технологию «управляемого» хаоса, как глобальную угрозу современного миропорядка (ряд экспертов уже сейчас уравнивают эту технологию с оружием массового поражения), следует выделить основные этапы ее применения на практике.Так, на первом этапе осуществления этой технологии проводится массовая и целенаправленная работа по замене культурно-смыслового кода нации, распространяются и насаждаются ложные ценности. Под прикрытием красивых идей свободы, либерализма, демократии и толерантности, из сознания нации вымываются основы, отвечающие за целостность социальной системы.

Главный упор в пропаганде таких идей делается в первую очередь на молодежь и представителей среднего возраста, так как они с одной стороны более подвержены информационному воздействию, с другой – эти категории населения легче будет вывести на митинги и протесты в случае необходимости.

Поэтому главной задачей авторов «управляемого» хаоса является установление контроля над системой образования, изменение учебных программ для школьников и студентов, распространение «правильных» учебников, написанных в соответствии с нужной концепцией. Такие учебные пособия должны не только ломать единую систему знаний учащихся, но и очернять национальную историю народа.

Ярким примером могут стать школьные учебники истории России, выпущенные при поддержке фонда Сороса и активно распространяемые в первые десятилетия демократии в России. Эти учебники истории переполнены безумным количеством ошибок, вымыслов и совершенно откровенно внушают школьникам, что все жители России – люди ущербные, что вся история Отечества – это цепь неудач и позора, а образцом для подражания является, конечно же, западная цивилизация «общества потребления» [6].

Как отмечал председатель Русского исторического общества, профессор В.В. Каргалов: «В этих «учебниках», намеренно нарушается единый цикл русской истории, которая «растворяется» в истории цивилизации». В других случаях история может мифологизироваться, как это произошло с учебниками на Украине, на страницах которых появилась новая неизвестная науке этническая общность укров, а запорожские казаки стали якобы фигурировать в самой Библии.

Другим мощнейшим каналом воздействия на сознание общества являются СМИ, проводится перестройка массового сознания и мировоззрения посредством жесткого воздействия современных средств манипуляций всей духовной сферой человека с применением информационных и социально-культурных технологий. На экранах постоянно муссируются однотипные шоу, реклама товаров и услуг, пропаганда огульного потребительства и гедонизма.

Сложные проблемы и интеллектуальные передачи, постепенно исчезают из сетки вещания или загоняются в ночное время. Все это на протяжении длительного времени приводит к отупению нации, некритичности её мышления и легкой внушаемости.

Особое место, отводится воспитанию чувства толерантности, как неспособности и нежеланию оказывать сопротивление внешнему воздействию, покорной готовности принять любые идеи и стереотипы поведения и уравнять их со своими национальными ценностями. Сама толерантность вводится в ранг фетиша, неуважительное отношение к которой неизбежно приведет к навешиванию унизительного клейма и превращению в объект насмешек.

Это полноценная мировая информационно-психологическая война, в ходе которой достигается разрушение культуры солидарности, широкое внедрение культа денег и социал-дарвинистских стереотипов в представления о человеке и обществе.

Таким образом, способность больших масс населения к сопротивлению, самоорганизации и развитию резко снижается. Все это создает специфическую среду расслабленного национального духа, отрицающего государство и национально-культурные традиции. Именно в таких условиях весьма комфортно чувствуют себя всевозможные экстремистские движения.

После того, как общественное сознание размягчено и заполнено альтернативными смыслами и ценностями (зачастую ценностями потребления), авторы «управляемого» хаоса приступают ко второму этапу осуществления своей технологии. Через СМИ, разнообразные институты и результаты социологических опросов, активно транслируется идея о политической несостоятельности граждан.

В обществе постоянно муссируются идеи о том, что результаты выборов уже предрешены задолго до их проведения, политические партии и движения в основной своей массе имеют бутафорский характер, существенную роль в управлении всеми сферами экономики и общественной жизни играют коррумпированные чиновники, а общественные организации практически не влияют на социальные процессы, государство не обеспечило нормальных условий жизни своим гражданам, не соблюдаются основные конституционные права.

В реальной жизни перечисленные моменты также находят свое подтверждение, что лишь усиливает эффект воздействия на сознание человека. Все это приводит к политическому абсентеизму, апатии и разочарованию граждан. В психологии такая ситуация называется «выученной беспомощностью».

Второй этап: стратегия «выученной беспомощности» и депопуляция

Если человека помещать в ситуацию вынужденной беспомощности, где от его решений и действий ничего не зависит, человек вскоре выучится этой беспомощности и перестанет что-либо делать.Противоположным результатом чувства беспомощности может стать мстительная агрессия, которая подталкивает граждан на противоправные действия. Срабатывает механизм коллективной безответственности, выражающийся в следующей формуле: «почему чиновнику можно, а мне нельзя?».

Идейный плюрализм (как вседозволенность), размывание моральных принципов, резкое повышение материальных запросов, прежде всего в элите, потеря управляемости экономикой – все это компоненты «управляемого хаоса», приводящие к главному результату – демонтажу ныне существующих национальных государств, традиционных культур и цивилизаций.

Технология «управляемого» хаоса» на первых этапах своего осуществления может достигать демографического результата – сокращения численности населения, не представляющего интерес для организаторов нового мирового порядка.

Так, либеральные экономические реформы на постсоветском пространстве привели к демографической катастрофе, снижая рождаемость и вызывая скачок смертности. Сексуальная революция, пропаганда гедонизма и потребительства, индивидуализм резко сокращают рождаемость.

Социал-дарвинизм и равнодушие к бедствию ближних лишают людей воли к жизни и подстегивают смертность. Формирование огромного социального дна из нищих, бездомных и беспризорников создало ненасытный механизм своеобразной «эвтаназии» – эти категории людей быстро умирают. А «дно» втягивает в себя все новые контингенты.

Выведение новых элит

Параллельно формированию политического абсентеизма и размыванию культурно-цивилизационного фундамента нации, организаторы «управляемого» хаоса приступают к реализации третьего этапа своей технологии – захвату рычагов экономического регулирования и выращиванию внутри страны подконтрольных им экономических элит.

Эта задача осуществляется через активное внедрение в экономику страны транснациональных корпораций, транснациональных преступных синдикатов, наднациональных органов и организаций, подконтрольных инициаторам запуска технологий управляемого хаоса. Чаще всего это происходит посредством глобализации экономических процессов, втягивания национального государства в разнообразные международные экономические организации, в которых оно так и не станет полноправным участником.

Результаты анализа экономических аналитиков, показывают, что рост экономики ведущих стран достигается не за счет развития производства, а посредством перераспределения богатства между сильными государствами и странами «третьего» мира. Достигается это с помощью резкого ослабления национального государства (обычно после затягивания его в долговую ловушку), приватизации и скупки всех видов национальных ресурсов, включая природные.

При этом и национальное государство под давлением международных финансовых институтов начинает служить инструментом такой глобализации – прежде всего, проводя приватизацию и сокращая расходы на социальные нужды и на поддержание таких национальных систем, как наука и культура.Для достижения максимально возможного результата на данном этапе необходимо сформировать внутри страны группу либерально настроенных управленцев, как в области государственного управления, так и в сфере крупного бизнеса. И какими бы состоятельными не оказались эти лица – это всего лишь исполнители глобальной сетевой игры.

Как отмечают эксперты, люди, образующие высший экономический класс современного мира, живут не в своих странах, а в пятизвездочных отелях и закрытых резиденциях, а их общие интересы обеспечивают частные наемные армии. Новый глобальный класс собственников и управленцев противостоит разделенным государственными границами обществам не только в качестве одновременного владельца и управленца, но и в качестве глобальной, то есть всеобъемлющей структуры.

Этот господствующий класс не привязан прочно ни к одной стране или социальной группе. Ключевая часть либералов осознаёт себя частью не своей страны, а глобального управляющего класса. В силу своего транснационального положения он противопоставляет свои интересы слабым государствам и любой национальной и культурной самоидентифицирующейся общности как таковой.

По мнению М. Делягина, верхи государственного правления начинают считать себя частью не своих народов, а элементом глобального управляющего класса. Соответственно, они переходят от управления в интересах наций-государств, к управлению этими же нациями в интересах глобальных сетей, объединяющих представителей финансовых, политических и технологических структур не связывающих себя с тем или иным государством.

Соответственно, такое управление осуществляется в пренебрежении к интересам обычных обществ, сложившихся в рамках государств, и за счет этих интересов (а порой и за счет их прямого подавления). Рыночные отношения заменяются правилами глобального бизнеса. Система подготовки (выращивания) антинациональных экономических элит, обслуживающих интересы глобального бизнеса одинакова вне зависимости от региона применения технологии.Формирование сети агентов влияния для обеспечения процессов организации хаоса и последующего перехвата управления основано на подборке выпускников ВУЗов и их стажировке в американских университетах, где им дают необходимые знания экономического анализа предприятий и отраслей народного хозяйства с целями их будущей приватизации и покупки транснациональными корпорациями.

Такие ученики обычно становятся сначала преподавателями в ВУЗах, а потом переходят на работу в правительство, часть из них получают возможность стать олигархами. На этапе подпора кадров очень важно, чтобы эти люди были небогаты, умны, циничны, алчны и космополитичны. Они не должны любить свою Родину и жалеть свою страну. Они не должны охранять и образовывать свой народ, помогать ему.

Такие слова как «совесть», «патриотизм», «помощь» должны быть вычеркнуты из их лексикона и стать ругательными. Одни должны любить себя и свои будущие особняки и яхты. Другие из них, могут любить свои безумные идеи и будущие Нобелевские премии. Таким «чикагским мальчикам» следует избегать популярности, и влиять не на народ, а на официальных правителей. Они должны быть догматично преданы идее «разгосударствления экономики», «свободного рынка» а также послушны заокеанским друзьям и международным финансовым организациям.

Стратегия «рынок против идеологии»

Один из разработчиков теории «управляемого» хаоса, С. Манн, который лично участвовал в создании многих очагов напряженности в разных точках мира, в качестве механизмов «создания хаоса» называл «содействие демократии и рыночным реформам» и «повышение экономических стандартов и ресурсных потребностей, вытесняющих идеологию».Так, согласно С. Манну, существуют следующие средства создания хаоса на той или иной территории:

➢ содействие либеральной демократии;

➢ поддержка рыночных реформ;

➢ повышение жизненных стандартов у населения, прежде всего в элит;

➢ вытеснение ценностей и идеологии.

Несложно догадаться, что все эти направления были активно осуществлены на постсоветском пространстве и лежали в основе «цветных» революций.

Потеря ключевых рычагов экономического управления в стране, переход на внешнее руководство глобальным бизнесом, непременно приводят к резкому ухудшению жизни народа, снижению ВВП и массовому недовольству граждан.СМИ продолжают культивировать в сознании масс идеалы общества потребления, приобретение все большего количества товаров и услуг становиться если не смыслом жизни граждан, то очень значимым моментом повседневности.

Приобретение новой модели телефона, максимально быстрого Интернета или иного гаджета, становится для человека неотъемлемым элементом социального успеха. Ухудшение экономической ситуации в стране непременно вызывает в обществе потребления психологическую напряженность, так как некоторые лишены возможности самоутвердиться за счет приобретения статусной игрушки.

С другой стороны, это приводит к ещё большей поляризации различных групп населения, в первую очередь по принципу материального благосостояния. В этих условиях технология «управляемого» хаоса переходит к четвертому этапу – создаются разнообразные общественные организации, молодежные движения и религиозные секты.

Главная задача этого этапа, максимально разобщить нацию, противопоставить одну группу другой (на религиозной, этнической, политической или культурной основе). А внутренние проблемы, материальная неустроенность, общий уровень агрессии, приведут к дальнейшей эскалации проблемы.

Разные народы вспомнят давние конфликты и взаимные претензии друг к другу, к национальному конфликту, непременно, добавится конфликт конфессий. Обострятся противоречия между различными течениями внутри самих религий. Появятся различного рода фашистские и националистические группировки, которые начнут погромы. В условиях социального кризиса и глобализации началась интенсивная этническая миграция, создающая новый конфликтогенный фон межнациональных отношений.

При реализации указанных угроз на практике, ситуация может выйти из-под контроля и привести к этнической войне всех против всех и регрессивному распаду больших народов.

Экспортированные секты против традиционных вероучений

В рамках реализации технологии «управляемого» хаоса, переформатированию подлежат традиционные вероучения. Это происходит за счет массового экспорта чуждых местной религиозной среде тоталитарных сект (евангелистских, сайентологов и др.). Их адепты активно продвигаются на вершину власти. Это чаще всего происходит преимущественно в православных государствах.

Так, например, по данным СМИ, открыто опубликованным в Интернете, премьер Украины А. Яценюк принял учение основателя секты сайентологов Хаббарда еще в 1998 году, когда работал консультантом кредитного департамента банка «Аваль».

За полгода будущий спикер украинского парламента, а ныне глава правительства закончил в Киеве курсы «Школы дианетики», под наименованием которой действовала «Церковь сайентологии».

По странному стечению обстоятельств, сразу после этого обучения, начался его резкий карьерный взлет [13]. Несмотря на широкое распространение новых нетрадиционных религий на постсоветском пространстве, малоизвестным остаётся факт их преимущественного экспорта из США (Церковь Христа, Общество Сознания Кришны, Церковь сайентологов и др.). Любая тоталитарная секта непременно приводит к обособлению своей паствы от остальных граждан и дезинтегрирует общество.

Атомизация общества

На четвертом этапе технологии «управляемого хаоса» ставиться задача максимального разрушения коммуникативных связей общества. Это достигается путем реализации следующих задач:

➢ индивидуализация через неолиберализм, атомизация общества, замыкания человека в социальных сетях, когда создается лишь иллюзия широкого круга общения;

➢ разрушение связей ближайшего социального окружения через культовые организации, снижение качества жизни у большей части населения;

➢ разрушение транспортных магистралей внутри страны, удорожание авиабилетов, что замыкает жителей удаленных регионов в своей «малой Родине» и не позволяет ощутить сопричастность с другими регионами;

➢ разжигание межконфессиональных и межэтнических противоречий;

➢ чрезмерное расслоение общества на богатых и бедных, создание коммуникативных барьеров;

➢создание системы элитарного (платного) образования, доступного лишь узкой группе лиц.

В социологии есть такое понятие, как аномия, которое воспринимается как социальная патология, распад человеческих связей и дезорганизация общественных институтов, массовое девиантное и преступное поведение. Это состояние, при котором значительная часть общества сознательно нарушает известные нормы и права.

Целые социальные группы в состоянии аномии перестают чувствовать свою причастность к обществу, происходит их отчуждение, общепринятые социальные нормы и ценности отвергаются членами этих групп. Неопределенность социального положения, утрата чувства солидарности ведут к нарастанию отклоняющегося поведения [14].

Радикализация и революционизация

После того, как на глобальном и региональном уровне удалось создать систему «зон критичности» в сфере политики, финансов, экономики, религии, торговле, информационной коммуникации, образовании и экологии, технология «управляемого хаоса» переходит к пятому этапу – стимулированию революционной напряженности в стране.

+В новейшей истории большинство «правильных» революций осуществляется по одному сценарию: начинаются с незначительного повода (события) в относительно благополучных странах со стабильным политическим режимом, получают молниеносную одобрительную реакцию у Запада и его угрозу с требованием прекратить насилие в отношении «демократических» революционных сил.

+В организационном отношении необходимо консолидировать разные силы против существующей власти, дестабилизировать обстановку в стране с помощью криминала, радикальных националистов, адептов тоталитарных сект, молодежи из группы социальной беспризорности, общественных (например, студенческих) протестов, дискредитации государственных институтов, включая силовиков.

+Организаторам хаоса важно, создать во власти или в оппозиции критическую массу проамериканских или прозападных марионеток, как например, во время «цветных» революций в Грузии и на Украине [5].

Основные положения геополитической доктрины «управляемого» хаоса в политической сфере страны предполагают:

➢ объединение на требуемый период разрозненных политических сил, проявляющих недовольство в отношении существующей политической системы и законного правительства;

➢ подрыв уверенности лидеров страны в своих силах и в лояльности армии, служб безопасности и других силовых структур;

➢ прямую дестабилизацию обстановки в стране, поощрение настроений протеста с привлечением криминальных элементов и националистических группировок (в мусульманском мире используются радикальные исламистские организации) чтобы посеять панику и недоверие к правительству;

➢ организацию смены власти путем «демократических» выборов, вооруженных выступлений или другими методами.

Говоря о технологии «управляемого» хаоса, необходимо понимать, что в его основе, прежде всего, заложены реально существующее общественное недовольство в стране, отсутствие нормальных каналов взаимодействия по линии «власть-общество», когда негативное самоощущение населения вызывает осознанный социальный дискомфорт.

При этом должна существовать некая организационная группа, которая может влиять на внутриполитический процесс в этой стране, своеобразный «инкубатор революционных настроений» (например, оппозиционная интеллигенция, молодежь или радикальная революционная группировка) [2].

+Это сообщество должно объективно сыграть роль «пятой колонны». Обязательно берется под контроль постоянно действующие информационно-коммуникационные каналы, по которым эти идеи эффективно транслируются.

Идея о «преступности власти»

Для того чтобы вывести разрозненные, во много аполитичные массы на улицы городов и радикализировать их настроения, активно муссируется идея о преступности власти. Правящие элиты объявляются врагами народа и подлежат обязательному свержению.Обязательно появляется идея разделения общества на «наших» и «чужих», когда под последними подразумеваются все противники эскалации революционного конфликта. В результате такого разделения в обществе появляется страх оказаться вне модного течения, которое заявляет о себе намного громче, чем правительственные силы.

Белой вороной в толпе желают оказаться не многие, тем более, что к таким могут быть применены и силовые методы воздействия. В толпе начинают активно копироваться символы и лозунги революционеров (розы и флаг с крестами в Грузии, символ сжатого кулака и коллективные скачки молодежи – на Украине).

Внедряется информационный образ победы и неминуемого и радостного перерождения всего общества «сразу же после этой победы». Все это приводит к эмоциональному разогреву толпы, окончательному отключению у нее критического сознания и появлению коллективного, легкоуправляемого мышления. Формула истины «наши – враги» становится постоянно действующим источником интерпретаций, позволяющих превратить любое событие в интересах создателей хаоса.

Именно этот этап радикализации нации обычно пропускают политические лидеры, воспринимая происходящее как очередную потасовку молодежи, объясняя ее выходки алкогольным или наркотическим опьянением. Подобное легкомыслие и промедление обычно приводит к печальным последствиям. Задержка в применении силового воздействия в комплексе с грамотной информационной пропагандой воспринимается как слабость власти и приводит к все большему недовольству народа.

Зато нарастает самоотождествление с «нашими». Теперь быть ими становиться модно и престижно. Количество «наших» растет как снежный ком. Недавняя маргинальная оппозиционная группа стремительно обрастает массой союзников. Любая уступка власти или готовность к переговорам, воспринимается толпой как победа и еще больше распыляет её аппетиты.

Технология «управляемого» хаоса опираются на знания глубинных социокультурных детерминант деструктивной деятельности, сознательно разжигает в народе стремление к разрушению, накаляется ситуация, стремится к наслоению эмоций на базовую формулу «наши против врагов».

Недовольство и обвинения синхронизируются. Враг становится объектом чуждого биологического вида, тем самым снимаются всякие ограничения на методы и масштаб внутривидовой борьбы. В этом плане показательно утверждение Й. Геббельса о том, что «евреи внешне ничем не отличаются от людей, но на самом деле они не люди».

На этом этапе власть сама способствует росту революционного энтузиазма: все более непопулярная элита становится все менее адекватной, на первый план выходят самые отталкивающие персонажи. Украинский кризис 2014 года, сожжение людей в доме профсоюзов в Одессе и карательные операции против мирных граждан Донецка и Луганска - прямой результат используемой технологии.

На этом этапе ключевую роль играют социальные сети. Практически во всех странах, ставших жертвами «управляемого» хаоса, оперативное регулирование действиями толпы было организовано посредством рассылки сообщений о намечающихся митингах и других акциях через социальные сети и электронную почту, а также на мобильные телефоны.

В данном случае, важно оговориться, что управляющие серверы Facebook, Twitter, а также Hotmail, Yahoo и Gmail находятся в США и стоят под контролем соответствующих служб, которые имеют доступ ко всей необходимой информации. Далее разогретой до максимума толпе, достаточно самого незначительного случая или провокации, чтобы произошла вспышка, начались потасовки с органами правопорядка и разгорелся полномасштабный гражданский конфликт.

Как отмечают эксперты, после вспышки очередной «цветной» революции в стране остаются возбужденные, истерические сообщества неадекватных людей, утративших в массовом порядке способности к критическому анализу действительности. Неадекватность и истеричность народов ставит их в прямую, зависимость от «спонсоров демократического процесса».Утратив способность к альтернативному мышлению, они впадают в историческое детство и уже по своей инициативе превращаются в полуколонии. Тем самым формируется новая мировая колониальная империя, управляемая информационными методами и расширяемая за счет управляемого хаоса.

Манипуляция молодежью

Как отмечалось ранее, в технологию «управляемого» хаоса активно вовлекаются подростки и молодое поколение. Объективные особенности психологического состояния этой возрастной группы работают на нужды манипуляторов сознанием масс. Некритичность мышления, эмоциональное восприятие окружающего мира и желание самоактуализироваться становятся благодатной почвой для формирования хаоса в обществе руками самой молодежи.

Так, в 2008 году США приступили к созданию глобального «Альянса молодежных движений». Фактически эта организация была профинансирована Западом. Оказывалась всевозможная техническая и организационная поддержка, проводилось обучение и координация оппозиционных молодежных движений в мировом масштабе, прежде всего – на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Латинской Америке и в странах бывшего СССР.

На первом учредительном саммите, который прошел в Нью-Йорке участвовали сотрудники Госдепартамента, члены Совета по международным отношениям (CFR), бывшие сотрудники Совета национальной безопасности США, советники Министерства национальной безопасности США и множество представителей американских корпораций и новостных организаций, включая AT&T, Google, Facebook, NBC, ABC, CBS, CNN, MSNBC и MTV [15].

В заявлении о задачах Альянса сказано, что это некоммерческая организация, которая занимается содействием низовым активистам в том, чтобы они могли оказать большее воздействие на мир. В 2009 году идею «Альянса молодежных движений» активно поддержала Х. Клинтон. Основателями Альянса стали: бывший советник Кондолизы Райс – Джаред Коэн, ныне топ- менеджер Google, работающий на могущественный Совет по международным отношениям.

Партнером Альянса стала и британская организация Quilliam, созданная бывшими политзаключенными Египта, прошедшими через членство в исламской радикальной организации Хизб-ут-Тахрир. Организация, недавно получила от правительства Великобритании грант в 1 млн. фунтов стерлингов и тесно сотрудничает со спецслужбами этой страны.

Главной задачей этой организации является подготовка теоретических рекомендаций на тему, как победить исламистов изнутри и проведение тренингов по организации протестов для «социальных активистов».

Одним их участников Альянса стала оппозиционная молодежная организация Египта «6 апреля», которая на «ненасильственные протесты» вывела тысячи протестующих на улицы в попытках свергнуть правительство египетского президента Хосни Мубарака в 2011 году. Технология протеста была основана на свободном использовании Интернет-сетей, с помощью которых проводилась координация действий протестующих.

Так один из участников революционных событий в Египте отмечал, что протесты планировались «Революционным советом молодежи», в который входило всего 15 человек. Они же были либо членами, либо сторонниками молодежного движения «6 апреля». Facebook и Twitter использовались ребятами не для общения, а для обмана служб безопасности.

Когда наступил день «Х», египетские службы безопасности ждали протестантов в одних местах, а они собирали народ в других. За пять минут, пользуясь обычными телефонами, могли мобилизовать более 300 человек (приглашения шли веером).

Так, один из организаторов протеста Амр Салах рассказал корреспонденту, что они постоянно вынуждали полицию рассредоточивать свои силы, вводили её в заблуждение. Twitter и Facebook для направления толпы использовались только тогда, когда активисты уже занимали заданные необходимые позиции.

Порой для «зажжения» акций целенаправленно выбирались бедняцкие районы, такие, как каирская окраина Имбада, где людей можно было быстрее расшевелить.

Дипломатическое давление

После того, как ситуация в стране начинает выходить из под контроля власти, а протестная толпа, подстрекаемая провокаторами, ведет себя все более агрессивно, со стороны мировой общественности и лидеров западных держав начинается активное информационное и дипломатическое давление на действующее правительство и лидера государства. Технология «управляемого» хаоса переходит к шестому, финальному этапу своего осуществления.

Главная цель – сместить неудобного лидера. Наглядным образом это демонстрируют египетские события 2011 года. Так, сразу после столкновения силовых структур Египта с агрессивными демонстрантами, из разных держав посыпались обвинения в нарушении прав человека, недемократичности, критика режима.

Например, министр иностранных дел Швейцарии заявила, «что обеспокоена насилием в Египте» и призывала египетские власти «уважать свободу слова» [17], премьер-министр Турции обратился к Хосни Мубараку со следующими словами: «Прислушайтесь к крикам людей и их требованиям. Действуйте в интересах мира, безопасности и стабильности Египта. Принимайте меры для удовлетворения народа. Правила демократии требует уважения к воле людей, к их требованиям и призывают не игнорировать народ» [18], Государственный департамент США призвал власти Египта мирно обращаться с демонстрантами, а сам американский президент призвал незамедлительно приступить к процедуре передачи власти [19].

В нескольких городах Канады, в том числе в Монреале, прошли митинги поддержки протестующих в Египте [20]. Естественно, такая позиция Запада и его союзников, еще больше дестабилизирует ситуацию в стране «управляемого» хаоса, деморализует правительство и добавляет уверенности в победе протестующим массам. Все это привело к отставке и аресту египетского президента Х. Мубарака.

Совершенно однотипный сценарий смены правительства был использован и в Тунисе в 2011 году и на Украине в 2014. Реакция Запада на происходящее в этих странах – однотипная, требования соблюдения демократических прав, а по сути полного бессилия национальных властей, повторялись в СМИ как хорошо заученные шаблоны.

Инициируемая гражданская война

В том случае, если политический режим в национальном государстве проявляет политическую волю и решительность, не пасует перед информационным и дипломатическим давлением Запада, технология «управляемого» хаоса в этой стране может развиваться дальше по двум сценариям.

Первый, это вооружение протестующего народа и создание боевых повстанческих отрядов, которые начинают воевать с правительственными силами. Страна фактически погружается в пучину гражданской войны. Именно так разворачивались революционные события в Ливии и Сирии. США активно способствовали вооружению ливийских боевиков, воюющих против М. Каддафи, и так называемую, вооруженную оппозицию в Сирии.На прямые поставки оружия в Ливию американцы не решились, предоставив возможность сделать эту черную работу своим союзникам на Ближнем Востоке ‒ Катару и Саудовской Аравии. Сам президент США открыто заявлял в своем выступлении: «Я думаю, будет честным заявить, что если бы мы хотели поставлять оружие в Ливию, то, вероятно, смогли бы это сделать. Мы ищем для этого любые возможности» [21].

В дальнейшем многие образцы этого оружия, каналы поставки которого имели полуофициальный характер и никем не контролировались, попали в руки радикальных исламистов. Как отмечается в одном из источников, ситуация с поставками оружия экстремистам привлекла внимание Национального совета безопасности, однако американцы сочли вооружение исламских радикалов «меньшим злом» и оружие продолжило поступать экстремистам. Никакого контроля за поставками оружия в Ливию установить не удалось.

Сотрудник правительства США отмечал, что дальше Катара пошли их союзники из Саудовской Аравии. Они отправили в Ливию оружие, которое раньше было куплено у американцев. Так мусульманские радикалы получили в своё распоряжение разнообразное оружие и боеприпасы, произведённые в США.

Однако после свержения ливийского лидера хорошо вооружённые исламисты (вчерашняя ливийская оппозиция) начали борьбу за со сторонниками светской власти. Огромное количество оружия (в том числе и американского) начало распространяться по региону через сети мусульманских радикальных группировок. Это оружие оказалось в руках террористов из Мали и мусульманских боевиков других стран Северной Африки.Оружие из Ливии появилось и в различных «горячих точках», в том числе в арсенале террористов радикальной группировки «Джабат аль-Нусра», которые ведут бои с сирийской армией. Часть винтовок и автоматов из Ливии попала в руки бойцов палестинской группировки «Исламский джихад».

Военная фаза «управляемого хаоса»

Военная фаза технологии «управляемого» хаоса имеет в своей основе системный характер и далеко идущие планы. Политический переворот в стране и смена политического лидера, это лишь часть большой геополитической комбинации, направленной на дестабилизацию ситуации во всем регионе и переформатирования мира в своих интересах.

Помимо оказания военной помощи антиправительственным силам, авторы хаоса могут пойти и на открытое военное вторжение на территорию суверенного государства. Как это было в марте 2011 года, когда в Ливии международная коалиция во главе с Францией, США и Великобританией начала военную операцию. Французская авиация нанесла первые точечные авиаудары по силам М. Каддафи, а ВМС США совместно с британскими кораблями выпустили по объектам ливийских ПВО ракеты «Томагавк»].

Аналогичный сценарий был бы реализован и в Сирии, если бы не жесткая позиция России и Китая, которая заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН с угрозами санкций против властей Сирии (в том числе и перспективу военного вмешательства).

Превратить Европу в объект экономического манипулирования

Говоря о применении технологии «управляемого» хаоса, необходимо понимать, что это беспроигрышный механизм для её организаторов, вне зависимости от того, насколько полно удастся эту технологию реализовать. Достижение любого из этапов такой «мягкой» войны – это уже успех агрессора. Не стоит забывать, что за игрой большой геополитики всегда стоят прагматические интересы глобального бизнеса, который выигрывает при любой дестабилизации ситуации за пределами своей державы.

Как отмечалось ранее, дальнейшее развитие бизнеса в глобальном пространстве на данном этапе возможно только при ослаблении экономик других стран и превращения их в сырьевой придаток и объект экономического манипулирования. Достижение этих целей не менее важно в технологии хаоса, чем создание марионеточных политических режимов по всему миру.Так, например, после революционных событий в Египте, темпы экономического роста к ноябрю 2011 года резко сократились с 8 % до менее 1 %. Валютные резервы этой страны уменьшились на 40 %. А биржевые индексы Египта за считанные дни упали на 11 %. Зато спрос на доллар в Египте вырос на 100 %. Множество людей пытались перевести свой капитал в твердую валюту, что привело к резкому повышению курса американского доллара его дефициту на рынке.

В тоже, время сами США воспринимаются миром, как островок политической и социальной стабильности, и поэтому, представляют самое благоприятное место для оттока капиталов. Еще в годы Второй Мировой войны, США использовали этот принцип обогащения и фактически были заинтересованы в масштабном военном конфликте в Европе. Огромная масса банкиров, предпринимателей и ученых мигрировала из Старого света в США убегая от боевых действий и ужаса фашизма.

В наши дни американская модель «управляемого» хаоса ставит одной из задач - повторенияе сценария ХХ века, только вместо войны и фашизма в Европе используется фактор массовой миграции беженцев из Севера Африки и Ближнего Востока. Именно по этой причине в международных СМИ проблемы миграции в Европе так активно нагнетаются и упорно не уходят с первых полос информагентств.

Главная задача американцев, напугать европейский бизнес ордами арабских «варваров» уничтожающих европейскую цивилизацию. И, по всей видимости, стимулирование миграционного хаоса уже начинает приносить свои плоды. По данным валютных аналитиков из Deutsche Bank, за последние несколько месяцев отток капитала из Европейского Союза составил более 300 миллиардов евро.

Экономисты полагают, что в ближайшие несколько лет из Европы может уйти 4 триллиона евро. Если данный сценарий будет осуществлен, то евро и дальше будет падать, а Евросоюзу придется стать массовым кредитором, а, следовательно, вступить в финансовую зависимость от США.

Другим направлением интересов транснациональных кампаний Америки является экспорт сланцевого газа в Европу. В последние годы в мире развернулась активная борьба за рынки сбыта энергоносителей, главными участниками этого противостояния являются США, Россия и страны Ближневосточного региона.Однако на сегодняшний день у США отсутствует необходимая экспортная инфраструктура, без которой обеспечение Европы голубым топливом попросту невозможно. Имеющиеся в Штатах терминалы по обработке газа, предназначенного для внутренних нужд, не подходят для экспорта топлива — требуется другое оборудование, разный подвод и транспортная логистика. Все это не позволяет американцам на практике осуществить масштабный экспорт газа в Европу.По подсчетам специалистов, американцам необходимо выиграть время – около 5 лет для того чтобы решить свои технические трудности.

Однако даже если все трудности с отправляющими и принимающими газ терминалами будут решены и сланцевый газ станет поступать в трубы европейцев из Америки, его стоимость в силу объективных технических издержек была бы дороже, того, что поставляет сейчас Россия. Понятно, что в сегодняшних условиях, европейцы не готовы жертвовать таким бюджетом ради подобных американских интересов.

Для того, что бы склонить ряд европейских лидеров к заключению контрактов с американскими газовыми компаниями, США просто необходимо, что бы в Европе ухудшилась экономическая и социальная ситуация, а в политическом плане обострились отношения с Россией. Только в таких условиях у американской стороны есть надежды на успех.

И сложная ситуация с многотысячным потоком беженцев в Европу, нагнетание комплекса социальных проблем, этнического и культурного противостояния в ряде стран Старого света, видится продолжением хитро спланированной технологии «управляемого» хаоса. Нестабильность на Ближнем Востоке и на границах Европы (или даже внутри неё) должны продолжаться еще несколько лет, по крайней мере, до той поры, пока американским компаниям не удастся наладить свою техническую инфраструктуру в газовой отрасли, в противном случае европейский рынок будет для них закрыт.

Таким образом, Евросоюз, как естественный союзник США видится в призме технологии «управляемого» хаоса таким же заложником и объектом латентного манипулирования, как и страны Ближнего Востока.

«Голод» как гегемонистская стратегия

Еще одним из элементов стратегии «управляемого хаоса» являются механизмы управления голодом. По данным Всемирной организации продовольствия и сельского хозяйства ООН в наши дни голод установил свою власть над миллиардом человек во всем мире, а обычную нехватку еды в той или иной степени, количественной или качественной, испытывает почти половина современного человечества.

Прогнозы специалистов предрекают дальнейшее повышение мировых цен на продовольствие и дальнейшее расползание голода по планете. Неблагоприятные для сельского хозяйства изменения климата, войны и вооруженные конфликты, глобальный финансово-экономический кризис, делают проблему голода одной из самых актуальных.

Ответом западных транснациональных компаний на продовольственную проблему стало появление на глобальном рынке разнообразных генно-модифицированных организмов. Здесь лидером стала американская компания ТНК Monsanto Со, тесно связанная с гигантом пищевой индустрии Coca-Cola и контролирующая рынок генно-модифицированных сортов сои, кукурузы, хлопка и пшеницы.

Вопрос пользы и вреда организму человека от таких продуктов является в науке дискуссионным. Однако не вызывает сомнений тот момент, что продовольственная зависимость страны от иностранных товаров, возможность увеличивать и уменьшать объемы их поставок, является прекрасным способом стимулирования условий для социальных потрясений и дестабилизации ситуации в регионе.

Хаос и глобализация

Технология «управляемого» хаоса, активно использованная Западом в своих целях, может успешно применяться в любом регионе, где есть существенные экономические и социальные проблемы, вне зависимости от этнического и конфессионального аспекта.

К наибольшему эффекту такая технология приводит в сетевых обществах, активно включенных в глобализационные процессы. В сетевых обществах гораздо меньше организации и рассудочности и сами они гораздо ближе к хаосу, непредсказуемости и спонтанности, нежели общество, основанное на рациональной иерархии.

Используя сетевой принцип воздействия «управляемый» хаос опутывает все сферы общества от образования, СМИ и науки, до экономических и политических процессов. Внешне, угроза национальной безопасности от подобной технологии на первых этапах ее развития может не проявляться, так как она всегда завуалирована красивыми и праведными лозунгами либеральных ценностей, свободы слова, демократии, толерантности и прочими.

Когда же в стране создаются необходимые условия, сетевой принцип энтропии срабатывает молниеносно и приводит к полному краху государственности.Противостоять технологии сетевого «управляемого» хаоса крайне сложно, комплексных мер борьбы с этим злом еще не выработано, что позволяет считать эту технологию одной из глобальных угроз современного миропорядка.

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