/Поглед.инфо/ Схемата за финансиране изграждането на газопровода "Северен поток-2" ще трябва да бъде променена, поради новите санкции, призна един от европейските партньори на "Газпром". Европейците обаче не виждат нищо страшно в това и признават директно, че търсят начини да мамят Съединените щати. Как точно ще го направят?

Австрийският нефто-газов концерн OMV очаква промяна в схемата за финансиране на изграждането на газопровода "Северен поток-2", поради новите санкции на САЩ. Според ръководителя на OMV Райнер Зеле, вероятно няма да е възможно да се организира проектно финансиране за всички планирани 70% от стойността на тръбопровода. Участниците в проекта или ще трябва да търсят средства от руски и азиатски банки, или да инвестират повече собствени средства.



"Ще трябва да покажем още по-ясно на всички, че подкрепяме този проект и няма да се откажем. Разбира се, ние вероятно ще трябва да преразгледаме ситуацията с финансирането на "Северен поток - 2", но ангажиментите ни по проекта, ангажиментите ни да доведем проекта докрай, безусловно си остават, и всички предприятия, които са поели такива задължения, ще се стараят да ги изпълнят", каза Зеле.

Всъщност западните партньори на "Газпром" в "Северен поток" 2, разбира се, не желаят да попадат под санкциите на САЩ, забраняващи финансирането на руския газопровод. Следователно, те официално са готови да действат в рамките на тези санкции. От друга страна, те признават, че вече търсят вратички, за да изпълнят изцяло своите финансови задължения по "Северен поток-2". Такава преданост към проекта на европейските партньори на "Газпром" говори не само за нуждата от тази тръба за самата Европа, но и за реалната търговска печалба на проекта.

/рус.ез./

Европейские партнеры Газпрома – это Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. В апреле этого года они подписали соглашение о финансировании «Северного потока» с компанией – оператором проекта Nord Stream 2 AG (единственный акционер – Газпром). Согласно ему, европейские партнеры и Газпром должны предоставить компании Nord Stream 2 AG бридж-кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года, которые пойдут на строительство «Северного потока – 2». За счет них планировалось покрыть до 70% общих затрат по проекту или на 6,65 млрд евро. Общая стоимость газопровода составит 9,5 млрд евро.

Первый транш финансирования (1 млрд евро) уже был выдан в этом году. Однако с остальными могут возникнуть проблемы. Поэтому стороны и ищут лазейки, чтобы профинансировать газопровод в обход американских санкций.

Зеле признал, что обеспечить 70% финансирования стало теперь сложнее, однако добавил, что не считает это проблемой. «Нам придется гораздо сильнее смотреть в сторону азиатских и российских банков и гораздо меньше думать о банках в Европе и Америке», – сказал Зеле. «Если будет совсем плохой сценарий, что ни один банк нам ни одного евро не даст, значит, нам придется на 100% собственными средствами финансировать весь проект», – добавил глава OMV.

«Европейские партнеры признают, что формально намерены соблюсти требования санкций США. Но в реальности готовы продолжить финансирование проекта, для чего ищут обходные пути»,

– говорит Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.

Лазейки всегда можно найти. Например, основной акционер «Ямал СПГ» – «Новатэк» – попал под санкции, но он все равно умудряется привлекать кредиты у европейских структур через экспортное агентство. То есть, по сути, используется посредник: европейцы дают деньги посреднику, который, в свою очередь, выделяет деньги российской компании. В случае с «Северным потоком – 2» посредником между европейскими партнерами и трубой может стать российский или азиатский банк. Вариантов множество.

«Первый вариант: европейцы дают деньги российскому банку, а российский банк непосредственно финансирует Nord Stream 2 AG. Второй: проект полностью закредитуют у азиатов. Третий вариант: совмещение двух первых, как это сделано в «Новатэке». Там основной кредит дают китайцы, но он дорог, поэтому, чтобы снизить стоимость инвестиций в целом, привлекаются деньги и от европейцев», – рассуждает Игорь Юшков.

Однако в финансировании «Северного потока – 2» китайцы вряд ли будут участвовать. Потому что им интересны лишь те проекты, которые так или иначе заточены на китайцев (китайское оборудование, китайские рабочие или газ для китайских потребителей).

«Скорее, это могут быть японцы. Они могут вложить деньги в проект и ради процентов по кредиту, и ради улучшения отношений с Газпромом. Японцы как раз ведут переговоры о расширении третьей очереди СПГ-завода на Сахалине. Плюс Япония хочет заручиться поддержкой России по северокорейской проблематике», – говорит Юшков.

Возможно, будет подписано дополнительное кредитное соглашение между партнерами и посредником, в котором не будет ни слова сказано о «Северном потоке – 2» для формального соблюдения санкционного режима. Не исключено, что Газпрому придется пойти на некие дополнительные уступки. Например, европейские партнеры Газпрома могут получить гарантии льготной ставки по прокачке газа по газопроводу. Потому что новая схема кредитования может быть менее выгодной западным партнерам или в качестве поощрения за риск быть наказанными США.

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